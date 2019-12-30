Токио и Сеул: принудительный труд и сексуальное рабство в годы войны отравляют отношения

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в конце декабря провели в китайском городе Чэнду первую за почти 15 месяцев двустороннюю встречу, сняв с продолжительной паузы диалог на высшем уровне. В условиях одного из самых серьезных кризисов доверия между двумя странами этот шаг, безусловно, можно расценить как положительный, однако у Токио и Сеула продолжают оставаться серьезные разногласия, и на их урегулирование может потребоваться значительное время.
Основным итогом встречи двух лидеров 24 декабря стали, по сути, сухие обещания продолжить диалог. Мун Чжэ Ин намекнул в первую очередь на высший уровень, заявив, что это необходимо делать "лицом к лицу". Кроме того, он обратил внимание на крайне сложный период в отношениях между двумя странами, но выразил при этом надежду, что ничто их разделить окончательно не сможет. Никаких подвижек в вопросе послевоенных компенсаций за принудительный труд корейцев не наметилось, а торговые ограничения в отношении Сеула Токио продолжает рассматривать без привязки к другим двусторонним спорам.
Абэ в свою очередь подчеркнул важность сотрудничества по проблеме КНДР как в двустороннем формате, так и в трехстороннем с участием США. Ситуация на Корейском полуострове и правда продолжает оставаться напряженной, что не может не беспокоить Японию, чья территория находится в легкой досягаемости для северокорейских ракет. К тому же затишье на ракетных полигонах, оставшееся после первого саммита лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, прошло, и ракетные испытания вновь плотно вошли в повестку дня в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Пиком волны беспокойств стали ноябрьский запуск Северной Кореей новой баллистической ракеты средней дальности и недвусмысленное заявление заместителя главы МИД КНДР Ли Тэ Сона о наличии у Пхеньяна некоего "рождественского подарка" для США. В этой ситуации для Японии было бы невыгодно потерять близкого союзника и полезного информатора в лице Южной Кореи, тем более что Вашингтон так ни разу в течение года основательно и не вмешался в явно накалившиеся дела Токио и Сеула, по сути показав им жест в стиле "разбирайтесь вы сами".
Суть разногласий
Отсчет нынешнего обострения отношений можно вести с осени прошлого года, когда Верховный суд Республики Корея вынес решение о выплате компенсаций четырем бывшим корейским работникам японской компании, которая после Второй мировой войны много раз реорганизовывалась, сливалась с другими корпорациями и сейчас носит название Nippon Steel & Sumitomo Metal. Речь шла о сумме 400 млн вон ($350 тыс.) за использование принудительного труда. Из четырех инициаторов иска в живых сейчас остался только один.
Аналогичный вердикт впоследствии был вынесен и в отношении другой японской компании, Mitsubishi Heavy Industries, от которой также потребовали выплатить компенсации ее бывшим рабочим-корейцам, насильно мобилизованным на производство во время войны. Правительство Японии категорически отвергло судебные решения о выплатах за принудительный труд, настаивая на том, что данный вопрос был окончательно решен при нормализации отношений между Токио и Сеулом еще в 1965 году.
Масла в огонь подлили и споры вокруг запрета на ввоз в Южную Корею морепродуктов из префектуры Фукусима, и провокационные требования южнокорейского депутата, который заявил, что японский император должен извиниться перед кореянками за существовавшую в период все той же Второй мировой войны систему сексуального рабства в японской армии.
В результате отношения опустились на неведомый до этого низкий уровень, сопровождаемый постоянными пререканиями и претензиями по различным поводам. На фоне этого Абэ и Мун Чжэ Ин даже не стали проводить двустороннюю встречу в японской Осаке, принимавшей саммит G20 в конце июня.
Затем почти сразу, 1 июля, Токио объявил об ужесточении норм экспорта в Южную Корею технологических наноматериалов, используемых в промышленности, связанной с электроникой и высокими технологиями. Соответствующее решение объяснялось ухудшением доверительных отношений между двумя государствами и наличием рисков поставок этой продукции в КНДР. Южная Корея была выведена Японией из списка стран, в которые без ограничений поставлялись наноматериалы и высокотехнологические составляющие, включая те, которые используются, в частности, при производстве полупроводников и экранов современных устройств.
Действия Японии вызвали волну протестов в Южной Корее, которая вылилась в ряд инцидентов у японских дипломатических представительств. Кроме того, Республика Корея в качестве ответной меры решила исключить Японию из списка доверенных стран-партнеров, в которые по упрощенной процедуре могут поставляться товары южнокорейского производства. Все это привело к масштабному бойкотированию японской продукции — так, поставки сигарет и пива из Японии в Южную Корею упали более чем на 90%. Южнокорейские туристы также стали массово отказываться от поездок в Японию. К концу текущего года их число по сравнению с предыдущим сократилось с 6,8 млн до 5,3 млн человек, что нанесло большой удар по японской туристической статистике, бьющей рекорды ежегодно.
Исключение — сфера безопасности
В течение года на фоне обострения отношений Южная Корея неоднократно заявляла, что не будет продлевать соглашение о всеобъемлющей защите военной информации (GSOMIA), предполагающее обмен разведывательными данными с Японией. Судьба договора висела на волоске, однако в самый последний момент в период встречи глав МИД G20 в Нагое 22–23 ноября сторонам удалось договориться и спасти крайне важный для обеспечения региональной безопасности документ. В рамках него Токио и Сеул делятся данными о ракетных испытаниях в КНДР и подготовке к ним. В течение года во время нескольких северокорейских ракетных пусков этот канал связи молчал, и надежды на то, что сотрудничество в его рамках продолжится, было действительно мало.
По сути, сохранение договора GSOMIA стало единственным положительным итогом года для Японии и Южной Кореи, которые все еще имеют серьезные претензии друг к другу, и решить их за одну лишь встречу на высшем уровне не представляется возможным. "Важно, что лидеры двух стран смогли встретиться после долгого перерыва, напрямую поговорить и подтвердить сотрудничество в области безопасности. Тем не менее трудно улучшить отношения между Японией и Южной Кореей только за счет этой встречи. Наиболее важной проблемой продолжает оставаться вопрос о рабочих на Корейском полуострове", — сказал глава МИД Японии Тосимицу Мотэги на своей заключительной пресс-конференции в этом году.
Министр также вновь призвал Сеул соблюдать договоренность 2015 года об урегулировании претензий по поводу проблемы жертв сексуального рабства в японской армии во время Второй мировой войны, которой достигли Абэ и предыдущий президент Южной Кореи Пак Кын Хе. Соглашение предусматривало создание фонда помощи, в который Япония вложила свыше $9 млн. Однако после прихода к власти президента Мун Чжэ Ина правомочность соглашения была поставлена под вопрос, а южнокорейские власти также приняли решение об отзыве лицензии у фонда.
Напряжения по этим историческим разногласиям добавил в конце года Конституционный суд Республики Корея. 27 декабря он постановил, что вопрос о соответствии конституции соглашения с Японией об урегулировании проблемы "женщин для утешения" находится вне его компетенции. Суд также указал на то, что этот договор не является официальным, а правительство Южной Кореи недостаточно учло мнение пострадавшей стороны. Южнокорейский МИД заявил, что будет уважать судебное решение и добиваться восстановления чести жертв сексуального насилия.
В результате предстоящий год вполне может открыть дорогу южнокорейцам для новых исков по поводу "женщин для утешения" с целью отмены или пересмотра заключенного соглашения. Таким образом, масштаб претензий вкупе с упорством Японии и Южной Кореи пока не сулят им легких и плодотворных отношений в ближайшее время. Мирить две страны никто не собирается, налаживать отношения им придется самим. В итоге не пострадала только сфера безопасности, а ожидание возможного "подарка" от КНДР заставляет Токио и Сеул так или иначе считаться с мнением друг друга.