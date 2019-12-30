Токио и Сеул: принудительный труд и сексуальное рабство в годы войны отравляют отношения

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в конце декабря провели в китайском городе Чэнду первую за почти 15 месяцев двустороннюю встречу, сняв с продолжительной паузы диалог на высшем уровне. В условиях одного из самых серьезных кризисов доверия между двумя странами этот шаг, безусловно, можно расценить как положительный, однако у Токио и Сеула продолжают оставаться серьезные разногласия, и на их урегулирование может потребоваться значительное время.

Основным итогом встречи двух лидеров 24 декабря стали, по сути, сухие обещания продолжить диалог. Мун Чжэ Ин намекнул в первую очередь на высший уровень, заявив, что это необходимо делать "лицом к лицу". Кроме того, он обратил внимание на крайне сложный период в отношениях между двумя странами, но выразил при этом надежду, что ничто их разделить окончательно не сможет. Никаких подвижек в вопросе послевоенных компенсаций за принудительный труд корейцев не наметилось, а торговые ограничения в отношении Сеула Токио продолжает рассматривать без привязки к другим двусторонним спорам.

Абэ в свою очередь подчеркнул важность сотрудничества по проблеме КНДР как в двустороннем формате, так и в трехстороннем с участием США. Ситуация на Корейском полуострове и правда продолжает оставаться напряженной, что не может не беспокоить Японию, чья территория находится в легкой досягаемости для северокорейских ракет. К тому же затишье на ракетных полигонах, оставшееся после первого саммита лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, прошло, и ракетные испытания вновь плотно вошли в повестку дня в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Пиком волны беспокойств стали ноябрьский запуск Северной Кореей новой баллистической ракеты средней дальности и недвусмысленное заявление заместителя главы МИД КНДР Ли Тэ Сона о наличии у Пхеньяна некоего "рождественского подарка" для США. В этой ситуации для Японии было бы невыгодно потерять близкого союзника и полезного информатора в лице Южной Кореи, тем более что Вашингтон так ни разу в течение года основательно и не вмешался в явно накалившиеся дела Токио и Сеула, по сути показав им жест в стиле "разбирайтесь вы сами".

Суть разногласий

Отсчет нынешнего обострения отношений можно вести с осени прошлого года, когда Верховный суд Республики Корея вынес решение о выплате компенсаций четырем бывшим корейским работникам японской компании, которая после Второй мировой войны много раз реорганизовывалась, сливалась с другими корпорациями и сейчас носит название Nippon Steel & Sumitomo Metal. Речь шла о сумме 400 млн вон ($350 тыс.) за использование принудительного труда. Из четырех инициаторов иска в живых сейчас остался только один.

Аналогичный вердикт впоследствии был вынесен и в отношении другой японской компании, Mitsubishi Heavy Industries, от которой также потребовали выплатить компенсации ее бывшим рабочим-корейцам, насильно мобилизованным на производство во время войны. Правительство Японии категорически отвергло судебные решения о выплатах за принудительный труд, настаивая на том, что данный вопрос был окончательно решен при нормализации отношений между Токио и Сеулом еще в 1965 году.

Масла в огонь подлили и споры вокруг запрета на ввоз в Южную Корею морепродуктов из префектуры Фукусима, и провокационные требования южнокорейского депутата, который заявил, что японский император должен извиниться перед кореянками за существовавшую в период все той же Второй мировой войны систему сексуального рабства в японской армии.

В результате отношения опустились на неведомый до этого низкий уровень, сопровождаемый постоянными пререканиями и претензиями по различным поводам. На фоне этого Абэ и Мун Чжэ Ин даже не стали проводить двустороннюю встречу в японской Осаке, принимавшей саммит G20 в конце июня.