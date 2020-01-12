Маленький султанат большой политики: как Кабус бен Саид сделал Оман преуспевающей страной

Умер султан Кабус, правивший Оманом полвека. До пятидесятилетнего юбилея на троне абсолютный монарх не дожил всего семь месяцев. Он оказался рекордсменом по времени пребывания у власти среди арабских правителей и третьим — в мире. Но не в этом его заслуга. Держась в тени аравийских соседей и нечасто появляясь в мировом информационном пространстве, султанат при Кабусе добился высоких показателей внутреннего развития и немалых успехов во внешней политике, неоднократно выступая посредником в региональных и международных конфликтах. Кабус бен Саид из династии Аль-Бу-Саид умер 10 января в возрасте 79 лет после пятилетней борьбы с раком толстой кишки. О кончине правителя мир узнал из сообщения официального информационного агентства страны: "Королевский двор оплакивает уход своего правителя, которого призвал к себе Всевышний". Султанат погрузился в трехдневный траур, на всей территории страны в течение 40 дней будут приспущены государственные флаги. От захолустья к процветанию Получивший военное образование в Англии Кабус пришел к власти в 1970 году, совершив при поддержке британских советников бескровный дворцовый переворот и свергнув своего отца, ультраконсервативного сторонника запретов и ограничений. Новый султан, которому тогда было всего 29 лет, объявил о намерении превратить страну в современное развитое государство. За шесть лет до этого там нашли нефть, а с конца 1980-х годов султанат открылся для туризма.

Султан выполнил обещание: с 1970-х годов, когда в стране было всего 10 километров асфальтированных дорог, три школы, а подданным диктовалось, на ком жениться, какое радио слушать и можно ли носить солнцезащитные очки, султанат ушел далеко вперед

А начал Кабус с того, что уже через две недели после прихода к власти объединил в единое государство две полуавтономные части Омана — внутренний полупустынный регион имамат Оман и выгодно расположенный между Индией и Африкой султанат Маскат, добившись спустя год их принятия в ООН и Лигу арабских государств. Быстро подавив этническую разобщенность и раз и навсегда поставив точку в приграничных проблемах с соседями, султан приступил к модернизации государства, сделав ставку на развитие образования, здравоохранения и инфраструктуры. В итоге спустя десятилетия даже самая отдаленная деревня получила развитую инфраструктуру с дорогами, школами, больницами, доступом к воде и электричеству. Активно двигаясь вперед, султан не забывал о сохранении культурного и национального наследия оманцев. Сейчас эта небольшая монархия Персидского залива с населением 4,6 млн человек, 43% которого составляют экспаты, считается островком стабильности и спокойствия на Ближнем Востоке. В 2010 году Оман был признан мировым лидером по уровню развития в соответствии с Индексом человеческого развития, в 2017 году султанат занял четвертое место среди наиболее безопасных стран мира, а в 2019-м государство оказалось на втором из 150 мест по глобальному индексу благополучия. По уровню коррупции Оман сопоставим со странами Южной и Восточной Европы и значительно уступает остальным арабским странам. Без личной публичности Королевский двор Омана избегал публичности. Султан Кабус вел весьма закрытый и уединенный образ жизни. Подданные видели своего правителя в основном с бесчисленных портретов, которыми украшена вся страна. В 1976 году он женился на своей кузине Саиде Навваль бинт Тарик, но развелся с ней три года спустя, больше в брак не вступал, детей у него не было. Он слыл достаточно деспотичным, но мудрым правителем, который сосредоточил в своих руках всю полноту законодательной и исполнительной власти — возглавлял правительство, контролировал внешнюю политику, оборону и даже финансы султаната. При нем было запрещено инакомыслие, немыслима оппозиция.

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Когда в пылу "арабской холодной весны" 2011 года в Омане вспыхнули немногочисленные протесты с требованием улучшений условий труда, власти какое-то время относились к ним с терпением, но в конечном итоге подавили их, а зачинщики беспорядков были отправлены под суд за незаконные митинги и оскорбление султана. Но Кабус пошел на определенные реформистские шаги и пообещал решить вопрос с новыми рабочими местами, а также провел определенные перестановки в правительстве, сместив некоторых министров-старожилов. Он также издал декрет о передаче части законодательных полномочий Совету Омана. В следующем году в Омане прошли первые в истории муниципальные выборы, в которых участвовали и женщины. Кстати, правам женщин султан уделял особое внимание. Одними из первых на Аравийском полуострове они получили право голоса, могут владеть землей, женщины занимают министерские посты, служат в армии и составляют почти половину госслужащих. Представительницы прекрасного пола возглавляют компании и получают равную с мужчинами зарплату. Оман стал первой аравийской монархией, направившей еще в 1999 году женщину послом за рубеж. Нейтральный посредник Во внешней политике Оман всегда официально занимал нейтралитет, но при этом не боялся проводить взвешенную многовекторную политику, исходя из своих интересов, поддерживал контакты и добрососедские отношения со всеми государствами. Он избегал участия в конфликтах и коалициях против соседей, а потому воздержался от бойкота Катара в 2017 году, отказался от участия в военной операции в Йемене. Оман не воевал ни в одной войне арабов против Израиля. Султанат стоял у истоков создания Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в 1981 году. Миролюбивая внешняя политика позволила государству играть роль посредника во многих региональных и международных конфликтах. В Омане проходили секретные переговоры между Ираном и Ираком во время войны 1980-1988 годов. Именно султанат в 2013 году сыграл определенную посредническую роль в секретных переговорах США и Ирана, которые спустя два года привели к заключению ядерной сделки. Давние союзнические отношения с Вашингтоном, позволившие Штатам еще в 1980 году получить на территории Омана свою первую военную базу на Ближнем Востоке, не мешали Маскату не соглашаться с американской администрацией по ряду вопросов, касающихся, в первую очередь, региональных проблем.

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