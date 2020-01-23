Нежеланный привет из прошлого: "Плохие парни" безвозвратно устарели

Первая часть "Плохих парней" вышла 25 лет назад и дала старт карьерам Майкла Бэя и Уилла Смита. Комедийный боевик про двух полицейских из Майами Майкла Лоури (Смит) и Маркуса Барнета (Мартин Лоуренс) сейчас смотрится как забавный привет из девяностых, когда токсичная маскулинность, неоновые декорации, красотки в коротких юбках, шутки ниже пояса и бесконечные сцены погони считались нормой. Тогда же сформировался и фирменный режиссерский стиль Бэя, где количество взрывов всегда было важнее стройности сюжета.

Описание Кадр из фильма "Плохие парни навсегда" © Disney

Вторая часть полюбившегося зрителям buddy movie (поджанр, в котором главными героями, как правило, являются двое мужчин, связанных дружбой) вышла через восемь лет, но мало чем отличалась от предыдущей: герои по-прежнему шутили про отсутствие секса у Маркуса, сутенерские наряды Лоури, про геев и месячные, экшен-сцены были переполнены взрывами и игнорировали законы физики, а бравым полицейским противостояли карикатурные кубинские и русские злодеи.

Вторая часть франшизы — своеобразный памятник эпохе, безобразной как в эстетическом, так и в моральном смысле, но при этом беззаботной и расслабленной

Казалось бы, что в эру Me too, когда новым агентом 007 становится чернокожая женщина, нужно двигаться в каком-то новом направлении, но создатели "Плохих парней навсегда" точно с этим не согласятся. По словам продюсера Джерри Брукхаймера, причина, по которой Уилл Смит и Мартин Лоуренс вновь примерили образы своих "ставших культовыми персонажей", очень проста: хорошие ленты "с прекрасными шутками и интересным сюжетом" (цитата из пресс-релиза) — вне времени. Однако при просмотре этого фильма невозможно отделаться от ощущения, что снова перенесся в 2003 год.

Майкл Бэй на этот раз не стал браться за франшизу, которая принесла ему мировой успех. Съемки продолжения доверили двум режиссерам марокканско-бельгийского происхождения Адилю Эль Арби и Билалу Фалла, относительно известным по криминальной драме "Черный", которую показали на фестивале в Торонто в 2015 году. Они решили не проводить ревизию первых двух фильмов и просто повторили их как в визуальном, так и в сюжетном плане. Детективы Майк Лоури и Маркус Барнет по-прежнему рассекают по улицам Майами на дорогой тачке и лениво препираются. Майк хочет до ста лет мочить преступников в сортире, а Маркус — заземлиться и стать порядочным семьянином. То же самое происходило и во второй части, только если тогда Маркус ударился в восточные практики, то сейчас его главным путеводителем в мир любви и всепрощения выступает католическая церковь. Единственной забавной деталью здесь смотрится пропаганда семейных ценностей: окружение Лоури занимается тем, чем обычно любят терроризировать российских женщин, — постоянно уговаривает остепениться и завести наконец семью. Эту в целом унылую динамику (правда, ненадолго) прерывает серия покушений на ряд сотрудников правоохранительной системы, в том числе и на Майка. После ряда очередных препирательств герои все-таки соглашаются пойти на свое последнее дело.

Описание Кадр из фильма "Плохие парни навсегда" © Disney

Сюжет у "Плохих парней навсегда" как бы другой, но от перемены мест слагаемых сумма не меняется: рука об руку с героями шагают все те же несмешные шутки и масштабные погони

Облегчением становится только то, что если в первом фильме отсутствие секса у Маркуса было практически главным сюжетообразующим элементом, то здесь этой теме уделяется всего пара сцен. Дыханием нового времени является новый отдел полиции АММО, управляемый капитаном Ритой Говард (романтический интерес Майка, конечно же), где юные хипстеры предпочитают сидеть за компьютером и ходить к психотерапевту, а не махать кулаками. Персонажу Смита непонятен этот мир, который отрицает насилие и пытается хоть немного подумать головой, и он постоянно старается доказать, что только его проверенные временем методы по-настоящему действенны. И что самое интересное, по мнению создателей картины, Майк окажется прав, и, несмотря на долгие попытки перевоспитания, его миропорядок восторжествует. При том что главным лейтмотивом фильма станет взросление самолюбивого детектива и у него даже начнутся позитивные подвижки на этот счет, режиссеры все равно в итоге во всем обвинят женщин. Именно на них возложат ответственность за создание персонажа по имени Майк Лоури — от его жизненных ориентиров вплоть до сутенерских костюмов. Но, в конце концов, не сам же Майк во всем виноват.

Описание Кадр из фильма "Плохие парни навсегда" © Disney

Даже если не ударяться в, видимо, ненужное, по мнению продюсеров, морализаторство, в визуальном плане фильм тоже очень ленив. Сколько можно смотреть на операции под прикрытием в модных клубах и перестрелки на мотоциклах? Главная ставка делается исключительно на желание не только актеров, но и зрителей тряхнуть стариной, но можно ли продержать на этом ностальгическом чувстве двухчасовую картину?

"Плохие парни навсегда" — это инфернальный привет из прошлого, к которому нет совершенно никакого желания возвращаться. Эту картину можно объяснить только душевной ленью всех к ней причастных, или желанием заработать, или и тем и другим одновременно

Описание Кадр из фильма "Плохие парни навсегда" © Disney