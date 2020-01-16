Стратегический фарватер: Черноморский флот вышел на геополитический рубеж

Учения Северного и Черноморского флотов около берегов Крыма прошли успешно. Как доложил президенту Путину главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) адмирал Николай Евменов — намеченные цели достигнуты: "Флот и дальняя авиация опробовали новые формы и способы применения боевой техники". Какие и в чем они состоят, главком не уточнил. Но анализ представленных Минобороны видеокадров с учений дает понять, что в российской армии появилась новая стратегия проведения боевых операций.

Описание Малый противолодочный корабль проекта 1124М "Ейск" во время совместных учений Северного и Черноморского флотов © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Одиночный рейс Действительно, маневры были масштабные: более 30 кораблей, подводная лодка и более 40 летательных аппаратов Воздушно-космических сил. Среди них — ракетный крейсер проекта 1164 "Атлант" "Маршал Устинов" Северного флота, несколько фрегатов-носителей дальнобойных крылатых ракет "Калибр", корабли, вооруженные сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Москит", высотные перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковыми "Кинжалами" и даже стратегические бомбардировщики Ту-95. Такого "накала страстей" Черное море не видело с момента развала СССР, когда казалось, что российский ВМФ встал у причалов Севастополя в ожидании своей естественной смерти от дряхлости. Одиночные выходы в море даже к берегам Индии, участие в программе НАТО по обеспечению безопасности мореплавания, боевое дежурство у берегов Сомали, где моряки боролись с морскими пиратами, — не в счет. Призванный в советское время обеспечивать прикрытие Юго-Западного стратегического направления и восточной части Средиземного моря флот уходил в небытие. Причиной этого была позиция Киева — по договору о статусе Черноморского флота Москва обязана была согласовывать буквально каждый чих по снабжению наших кораблей, самолетов, другой техники материально-техническим имуществом. Поставки нужно было утверждать в Верховной раде Украины, которая, понятно, навстречу не шла. В зоне особого внимания Возможно, памятуя о тех временах, председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета страны Юрий Романюк на фоне российских учений уверенно заявил изданию "Обозреватель", что у России "нет надводного флота", а Черноморский пребывает в "плачевном состоянии". Поэтому тезис о том, что он "представляет угрозу в регионе", является гиперболическим преувеличением. С этим, впрочем, не согласится глава того самого альянса, куда стремится Киев, — Йенс Столтенберг. По его словам, Черное море имеет стратегическое значение, и организация намерена продолжать усиливать свое присутствие в этом регионе. В этой связи генсек НАТО напомнил, что Североатлантический блок способствовал открытию морской военной академии на Украине и намерен создать в болгарской Варне координационный центр военно-морских сил (в настоящий момент эти функции выполняет Военно-морской штаб сил НАТО в Великобритании). Как заявил Столтенберг, только в прошлом году страны НАТО провели в Черном море пять учений, в ходе которых они тренировались "бок о бок с ВМС Украины и Грузии". В этом их количество планируется, как минимум удвоить, расширив число постоянных участников. Увеличится, видимо, и количество заходов американских и натовских боевых кораблей в Черное море. В том числе занимающихся радиоэлектронной разведкой. Вырастет количество полетов стратегических беспилотников RQ-4 Global Hawk у наших южных границ. Аллегро с огнем Озабоченность Брюсселя в регионе понятна: если у Америки есть "задний двор" — Латинская Америка, то у Европы это Причерноморье — юго-восточный плацдарм по сдерживанию "российской агрессии". Для Запада она выражается в возрастающей ударной мощи Черноморского флота и росте его геополитического значение в регионе. До возможностей советского ВМФ, контролировавшего не только Черное, но и восточную часть Средиземного моря ему еще далеко, но темпы, с которыми он меняется, не могут оставаться незаметными.

Спецпроект на тему Черноморский флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Черном море

Проецирует эту силу ракетный крейсер "Москва" с противокорабельными ракетами П-500 "Базальт", сторожевики дальней морской зоны (три из которых вооружены крылатыми ракетами "Калибр"), большие десантные корабли и несколько малых ракетных кораблей также с "Калибрами". И еще плюс к этому — шесть дизельных подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка". Опять же с "Калибрами". К 2021 году ожидается, что боевой состав пополнят еще и малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт", вооруженные теми же ракетами. С воздуха эту группировку прикрывает морская авиация: бомбардировщики Су-24, самолеты-разведчики Су-24МР и современные многофункциональные истребители Су-30СМ. На боевое дежурство поставлены зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и "Панцирь". Берег прикрывают мобильные батареи комплексов "Бал" с противокорабельными ракетами Х-35 и "Бастион" со сверхзвуковыми "Ониксами". Как справедливо отмечает украинский эксперт Юрий Романюк, сила не такая большая — по количеству единиц не дотягивает до боевого потенциала Турции и Румынии. Но сила далеко не "гиперболическая". В современной армии не только количество, но и качество вооружения играют решающую роль. И небольшие силы, вооруженные самым современным оружием, способны радикально менять расклад дел не только в отдельно взятом регионе, но и в мире. Как это выглядит, Москва показала в ходе операции по принуждению к миру сирийских террористов. "Калитка" закрыта Стратегические учения с участием кораблей, самолетов и сухопутных войск в последние годы у нас проводятся регулярно. Как правило, они не привязаны к какому-то конкретному театру военных действий. Учиться воевать наша армия может в северо-западном, южном или дальневосточном регионах, но о том, какие конкретно стратегические задачи решаются там, сказать нельзя. В ходе прошедших учений Северного и Черноморского флотов Генштаб впервые "привязал" их к конкретному театру. Противника не называли впрямую, но по составу задействованных сил и ударных средств было очевидно, кто имелся в виду.

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Начать можно хотя бы с того, что противокорабельные ракеты "Базальт" крейсера "Маршал Устинов" летят на 500 км. Черное море для них — неподходящий по размерам полигон. Корабль способен еще с рейда Севастополя закрыть "калитку" в море из пролива Босфор. Поэтому на боевые стрельбы аналогичный "Устинову" крейсер Черноморского флота "Москва" уходил в Индийский океан, где и простора побольше, и судов поменьше. Сегодня к нему добавились еще и береговые мобильные комплексы "Бал" и "Бастион". В составе первого — крылатые ракеты Х-35 с дальностью полета 300 км. У второго — сверхзвуковые "Ониксы", летающие на 500 км. До "калитки" они долетают за несколько минут. Лидер по современным вооружениям "Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю. При этом всех могу заверить, наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме", — сказал Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января. И добавил: "Россия на данный момент — лидер в сфере развития современного вооружения. Впервые, хочу подчеркнуть, впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот, другим ведущим государствам мира еще предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия", — подчеркнул президент.