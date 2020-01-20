Прогнозы на 2020 год: язык силы и предпосылки для глобального кризиса

Новый год начался в России с объявления о конституционной реформе и смене правительства, то есть рванул с места в карьер. До этого политологи от него такой прыти не ожидали. Точнее, ждали любых, в том числе и самых драматичных, поворотов, но скорее не у нас, а в других местах, прежде всего в Америке.
Кому тревожнее
Нью-йоркские аналитики из Eurasia Group в своем новом прогнозе "Главные риски 2020" бьют тревогу. На их взгляд, в мире сейчас сложились предпосылки для "глобального кризиса", делающие его "гораздо более вероятным", чем в предыдущее десятилетие. И хотя на него теперь "легче реагировать", благодаря "ресурсам правительств и частного сектора", все же "масштабы вызовов больше, а геополитическая рецессия подрывает глобальное сотрудничество", — пишут специалисты, делая общий вывод о том, что "2020-й выглядит откровенно тревожно".
Eurasia Group, созданная и возглавляемая известным политологом Иэном Бреммером, оценивает глобальные политические риски для бизнеса уже более 20 лет, а доклады о "первой десятке" наиболее серьезных угроз представляет с 2006 года. По ее оценке, в мире сейчас наблюдается "такое сочетание негативных трендов, какого не было на протяжении [нескольких] поколений". В подтверждение приводится диаграмма "глобального благосостояния" за последние 100 лет, отражающая чередование экономических подъемов и спадов в США, а также геополитические циклы и процессы глобализации на фоне изменения климата и ресурсных ограничений.
Для консалтингового агентства МГИМО "Евразийские стратегии" новый ежегодный доклад об ожидаемых международных угрозах — седьмой по счету. Тон его заметно менее алармистский, чем у американцев. Авторы во главе с ответственным редактором Андреем Сушенцовым и известным политологом Андреем Безруковым указывают, что хотя "скорость перемен в мире не спадает", все же "есть почва и для оптимизма".
"Страны уже не стоят на пороге катастрофического конфликта, — поясняют они. — В мире все больше сытых людей, которые хотят жить долго и безопасно, а значит, конкуренция ведущих держав между собой будет обретать более мягкие и нефронтальные формы".
В целом текущий момент в мировых делах видится экспертам из Москвы как "время силы", когда "право писать новые правила игры можно либо завоевать, либо купить", причем ставки в "игре за власть" и за собственное будущее могут приниматься как деньгами, так и кровью.
Повсюду в мире "вопрос о власти будет вопросом о реальной силе: в ближайшие годы будет ясно, где власть будет способна показать видение, выдержку и лидерство, а где — будет дожидаться своего конца за стеной обесцененных слов", — утверждают аналитики МГИМО. И добавляют: "В мире, вновь заговорившем на языке силы, голос России слышен особенно хорошо и тем, кто ее ненавидит, и тем, кто ей симпатизирует. Она не обещает того, что не может, и неизменно выполняет обещанное".
Слабое звено?
Примечательно, что оба доклада начинаются с разговора об Америке. При этом россияне в основном задаются вопросом о том, кому больше светит победа на ноябрьских президентских выборах в США. И приходят к выводу, что при большинстве раскладов — за исключением сценария с "экономическим кризисом" и "высокой мобилизованностью демократов" — предпочтительные шансы на стороне нынешнего хозяина Белого дома республиканца Дональда Трампа.
Со своей стороны американцы констатируют, что "никогда прежде не признавали внутреннюю политику США главным фактором риска" в своих прогнозах, но теперь вынуждены это сделать, поскольку в нынешнем году американским политическим институтам предстоят "беспрецедентные испытания".
"Нам грозят риски, связанные с выборами в США, которые многими будут восприняты как нелегитимные, с неопределенностью их последствий, а также с внешнеполитической обстановкой, менее стабильной из-за порожденного всем этим вакуума", — признают Бреммер и его команда.
Как и все наблюдатели, они исходят из того, что "Трамп, подвергнутый импичменту в Палате представителей, будет оправдан Сенатом" Конгресса США. По их убеждению, это "делегитимизирует ноябрьские выборы", а сам процесс импичмента "перестанет внушать доверие как инструмент [обеспечения] политической сдержанности".
"Нас ждут выборы, которые заведомо будут восприниматься большой частью населения как "нечестные", — констатируют американские политологи. Они ожидают судебных исков, не имеющих, впрочем, особой перспективы при "консервативном уклоне" в Верховном суде США. Не исключены, на их взгляд, даже призывы "отложить или бойкотировать" всеобщее голосование — конечно, тоже не имеющие шансов на успех, но способные "еще больше подорвать электоральную легитимность".
Наконец, и после выборов Америку ждут "серьезные проблемы", — пишут люди Бреммера. Кто бы ни выиграл, результаты будут оспорены, предсказывают они. И для красного словца добавляют, что "выборы 2020 года — это американский Brexit: предельно поляризованное голосование, рискованность которого обусловлена не столько результатом, сколько политической неопределенностью в вопросе о том, за что, собственно, голосовали люди".
Pet the dog
Конечно, подобная перспектива не сулит ничего хорошего ни самой Америке, ни ее друзьям и союзникам. Специалисты Eurasia Group предупреждают, что при таком сценарии "более вероятными" в США становятся "реальные проявления социального недовольства (на французский манер)", а также "доморощенное политически мотивированное насилие".
К этому они присовокупляют "бездействующий Конгресс", занятый не законотворчеством, а межпартийными склоками. Наконец, по их словам, все это "станет еще большей проблемой, если США вступят в полосу экономического спада после наращивания расходов и других попыток подстегнуть экономику перед выборами".
Во внешней политике и друзья, и враги США уже сомневаются в американском "лидерстве", а на фоне неразберихи вокруг выборов станут задаваться вопросами и о том, способен ли Вашингтон поддерживать порядок хотя бы в собственной стране, констатируют составители доклада. По их словам, позиции Трампа "будут рассматриваться как самые слабые среди всех президентов США со времен Ричарда Никсона" (и к тому же "без своего Генри Киссинджера").
В этих условиях, по мнению авторов, наиболее растерянными и уязвимыми будут чувствовать себя такие традиционные партнеры США, как Южная Корея, Япония, Тайвань и Саудовская Аравия. А сам Трамп и впредь станет "прилагать беспрецедентные усилия к тому, чтобы подстроить политику США под интересы антагонистов и таких "друзей-противников" (frenemies), как Россия и Турция".
По мнению Бреммера и компании, действующему хозяину Белого дома вообще ближе подход, в соответствии с которым "собаку надо гладить", а не таскать за хвост (pet the dog, а не wag the dog). Под этим они понимают "заключение плохих сделок с иностранными правительствами вместо того, чтобы тех атаковать".
Стоит ли "каркать"?
При таких оценках с американской стороны в добавлениях из Москвы, по-моему, нет особой необходимости. По поводу сетований Бреммера насчет "вакуума лидерства" в "бесполярном мире" (G-Zero) уже говорилось, что "кому кризис, а кому и передышка".
В российский доклад в нынешнем году включен ряд сводных таблиц, в которых просматривается подход к отношениям с США по принципу "игры с нулевым результатом". Например, среди позитивных "ключевых трендов международной среды с точки зрения интересов России" во главу угла поставлено "сокращение потенциала силового доминирования США в мире". Одной из важнейших стратегических целей России названа "минимизация влияния США в Евразии".
Составители американского доклада в свою очередь приписывают Москве самые злостные намерения. Так, среди источников и составных частей той "геополитической рецессии", которую диагностирует в мире Бреммер, названы не только "нехватка глобального лидерства" со стороны самой Америки и "эрозия возглавляемых США альянсов", но и "Россия, которая хочет подорвать стабильность и сплоченность США и их союзников". В разделе про американские выборы нынешнего года упомянуто, что в них "будет происходить иностранное вмешательство, особенно со стороны России".
У обеих сторон есть основания, в том числе и внутриполитические, для включения в свои тексты таких оценок. Вместе с тем лично я не уверен, что это правильно и продуктивно. У американцев есть поговорка про "самореализуемые пророчества" (self-fulfilling prophesies). У нас говорят: "Как вы лодку назовете, так она и поплывет". Так стоит ли "каркать"?
Позитив с опорой на силу
На презентации российского доклада на пресс-конференции в ТАСС я спросил авторов, нельзя ли сознательно сосредоточиться на позитивной повестке дня международных отношений. Тем более что, по их собственным словам, Россия обладает для этого уникальными возможностями — от крупнейшей в мире территории и самых протяженных границ с самыми разнообразными странами Европы и Азии до многовекового опыта мирного сосуществования у нас мировых религий, прежде всего христианства и ислама. Да и нынешняя востребованность роли России в улаживании конфликтов и споров, в том числе на Ближнем Востоке, говорит сама за себя.
В ответ Сушенцов сказал, что "это было платформой российской внешней политики примерно десять лет назад и никого не интересовало". По его словам, даже когда делались формальные жесты вежливости, никто не пытался "всерьез, в прикладном ключе перенести российский опыт куда-то еще". Наоборот, раздувались те же конфликты на Ближнем Востоке.
"У миротворчества есть очень важная фундаментальная основа — военная дееспособность, — продолжал политолог. — И возвратный интерес к России ее ближайших стран-соседей является косвенным следствием возросшей стратегической дееспособности, конструктивной дееспособности в дальнем [зарубежье]. Доказанной на практике способности восстанавливать структуры безопасности в хрупких регионах".
Схожие вызовы
Ответ понятен, но все же мне интереснее было бы и в докладах прочитать, например, о том, как Москва и Вашингтон справляются со схожими для них вызовами. Например, та же упомянутая американцами "эрозия альянсов", по убеждению аналитиков МГИМО, — явление общемировое, обусловленное повсеместным стремлением государств к большей самостоятельности. В российском докладе это описано с помощью яркого библейского образа — как "время уклоняться от объятий".
Да и других совпадений хватает. Так, и на Гудзоне, и на Москве-реке пристально следят за развитием событий в Западной Европе, а также сознают ключевое значение новейших технологий для формирующегося миропорядка.
Люди Бреммера считают "Великую расстыковку" США и Китая в технологической сфере "важнейшим по своим последствиям для глобализации геополитическим событием со времени распада Советского Союза". Соответственно, они ставят ее на второе место в своем перечне факторов риска на текущий год.
Команда Сушенцова — Безрукова ранжировку рисков не производит, но также посвящает "эпохе техноэкономических блоков" особый раздел своего доклада. На презентации об этом интересно рассказывал замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов.
Еще один такой же пример — экология. Американцы ставят этот фактор на седьмое место, а его обсуждение озаглавливают "Политика против экономики в сфере климатических изменений". У россиян сказано, на мой вкус, короче и элегантнее: "Экополитика и политэкология".
Помимо упомянутых аналитики из Соединенных Штатов рассматривают в своем прогнозе следующие факторы риска: отношения США — Китай (это в дополнение к технологическому "разводу"); роль транснациональных корпораций ("От ТНК ждать спасения не приходится"); "Индия Моди-фицируется"; "Геополитическая Европа"; "Шиитское крещендо" (это про Иран, по-английски тут игра слов с "шиитским полумесяцем"); "Недовольство в Латинской Америке"; Турция.
В оглавлении российского доклада, опять-таки помимо упомянутых, отражены такие темы, как состояние международных альянсов, включая НАТО; перспектива "Евразийского концерта" (прежде всего, сквозь призму борьбы за доминирование в Евразии с США); "Спазмы европейской безопасности" (подчеркнуто, что "центральным приоритетом по-прежнему остается урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе"). Подытожено все "главными ожиданиями от 2020-го" в виде "семи ключевых трендов".
Пожелание без прогнозов
Кстати, о Донбассе. В американском докладе Украина упомянута лишь однажды, да и то в контексте предстоящих выборов в США. Дескать, "если Трамп почувствует, что, скорее всего, проиграет, то может обвинить таких внешних игроков, как Украина, во вмешательстве и попытках манипулирования итогами голосования".
Пусть Бреммер с коллегами на меня не обижаются: как говорится, типун им на язык. Думаю, и в Киеве согласятся, что если Украине чего и можно пожелать, так это как можно меньше подобного "внимания" извне. Чтобы на землю этой страны — вопреки любым прогнозам — в нынешнем году наконец вернулись мир и спокойствие.