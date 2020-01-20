Прогнозы на 2020 год: язык силы и предпосылки для глобального кризиса

Новый год начался в России с объявления о конституционной реформе и смене правительства, то есть рванул с места в карьер. До этого политологи от него такой прыти не ожидали. Точнее, ждали любых, в том числе и самых драматичных, поворотов, но скорее не у нас, а в других местах, прежде всего в Америке. Кому тревожнее Нью-йоркские аналитики из Eurasia Group в своем новом прогнозе "Главные риски 2020" бьют тревогу. На их взгляд, в мире сейчас сложились предпосылки для "глобального кризиса", делающие его "гораздо более вероятным", чем в предыдущее десятилетие. И хотя на него теперь "легче реагировать", благодаря "ресурсам правительств и частного сектора", все же "масштабы вызовов больше, а геополитическая рецессия подрывает глобальное сотрудничество", — пишут специалисты, делая общий вывод о том, что "2020-й выглядит откровенно тревожно". Eurasia Group, созданная и возглавляемая известным политологом Иэном Бреммером, оценивает глобальные политические риски для бизнеса уже более 20 лет, а доклады о "первой десятке" наиболее серьезных угроз представляет с 2006 года. По ее оценке, в мире сейчас наблюдается "такое сочетание негативных трендов, какого не было на протяжении [нескольких] поколений". В подтверждение приводится диаграмма "глобального благосостояния" за последние 100 лет, отражающая чередование экономических подъемов и спадов в США, а также геополитические циклы и процессы глобализации на фоне изменения климата и ресурсных ограничений. Для консалтингового агентства МГИМО "Евразийские стратегии" новый ежегодный доклад об ожидаемых международных угрозах — седьмой по счету. Тон его заметно менее алармистский, чем у американцев. Авторы во главе с ответственным редактором Андреем Сушенцовым и известным политологом Андреем Безруковым указывают, что хотя "скорость перемен в мире не спадает", все же "есть почва и для оптимизма". "Страны уже не стоят на пороге катастрофического конфликта, — поясняют они. — В мире все больше сытых людей, которые хотят жить долго и безопасно, а значит, конкуренция ведущих держав между собой будет обретать более мягкие и нефронтальные формы". В целом текущий момент в мировых делах видится экспертам из Москвы как "время силы", когда "право писать новые правила игры можно либо завоевать, либо купить", причем ставки в "игре за власть" и за собственное будущее могут приниматься как деньгами, так и кровью. Повсюду в мире "вопрос о власти будет вопросом о реальной силе: в ближайшие годы будет ясно, где власть будет способна показать видение, выдержку и лидерство, а где — будет дожидаться своего конца за стеной обесцененных слов", — утверждают аналитики МГИМО. И добавляют: "В мире, вновь заговорившем на языке силы, голос России слышен особенно хорошо и тем, кто ее ненавидит, и тем, кто ей симпатизирует. Она не обещает того, что не может, и неизменно выполняет обещанное". Слабое звено? Примечательно, что оба доклада начинаются с разговора об Америке. При этом россияне в основном задаются вопросом о том, кому больше светит победа на ноябрьских президентских выборах в США. И приходят к выводу, что при большинстве раскладов — за исключением сценария с "экономическим кризисом" и "высокой мобилизованностью демократов" — предпочтительные шансы на стороне нынешнего хозяина Белого дома республиканца Дональда Трампа.

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Со своей стороны американцы констатируют, что "никогда прежде не признавали внутреннюю политику США главным фактором риска" в своих прогнозах, но теперь вынуждены это сделать, поскольку в нынешнем году американским политическим институтам предстоят "беспрецедентные испытания". "Нам грозят риски, связанные с выборами в США, которые многими будут восприняты как нелегитимные, с неопределенностью их последствий, а также с внешнеполитической обстановкой, менее стабильной из-за порожденного всем этим вакуума", — признают Бреммер и его команда. Как и все наблюдатели, они исходят из того, что "Трамп, подвергнутый импичменту в Палате представителей, будет оправдан Сенатом" Конгресса США. По их убеждению, это "делегитимизирует ноябрьские выборы", а сам процесс импичмента "перестанет внушать доверие как инструмент [обеспечения] политической сдержанности". "Нас ждут выборы, которые заведомо будут восприниматься большой частью населения как "нечестные", — констатируют американские политологи. Они ожидают судебных исков, не имеющих, впрочем, особой перспективы при "консервативном уклоне" в Верховном суде США. Не исключены, на их взгляд, даже призывы "отложить или бойкотировать" всеобщее голосование — конечно, тоже не имеющие шансов на успех, но способные "еще больше подорвать электоральную легитимность". Наконец, и после выборов Америку ждут "серьезные проблемы", — пишут люди Бреммера. Кто бы ни выиграл, результаты будут оспорены, предсказывают они. И для красного словца добавляют, что "выборы 2020 года — это американский Brexit: предельно поляризованное голосование, рискованность которого обусловлена не столько результатом, сколько политической неопределенностью в вопросе о том, за что, собственно, голосовали люди". Pet the dog Конечно, подобная перспектива не сулит ничего хорошего ни самой Америке, ни ее друзьям и союзникам. Специалисты Eurasia Group предупреждают, что при таком сценарии "более вероятными" в США становятся "реальные проявления социального недовольства (на французский манер)", а также "доморощенное политически мотивированное насилие".

К этому они присовокупляют "бездействующий Конгресс", занятый не законотворчеством, а межпартийными склоками. Наконец, по их словам, все это "станет еще большей проблемой, если США вступят в полосу экономического спада после наращивания расходов и других попыток подстегнуть экономику перед выборами". Во внешней политике и друзья, и враги США уже сомневаются в американском "лидерстве", а на фоне неразберихи вокруг выборов станут задаваться вопросами и о том, способен ли Вашингтон поддерживать порядок хотя бы в собственной стране, констатируют составители доклада. По их словам, позиции Трампа "будут рассматриваться как самые слабые среди всех президентов США со времен Ричарда Никсона" (и к тому же "без своего Генри Киссинджера"). В этих условиях, по мнению авторов, наиболее растерянными и уязвимыми будут чувствовать себя такие традиционные партнеры США, как Южная Корея, Япония, Тайвань и Саудовская Аравия. А сам Трамп и впредь станет "прилагать беспрецедентные усилия к тому, чтобы подстроить политику США под интересы антагонистов и таких "друзей-противников" (frenemies), как Россия и Турция". По мнению Бреммера и компании, действующему хозяину Белого дома вообще ближе подход, в соответствии с которым "собаку надо гладить", а не таскать за хвост (pet the dog, а не wag the dog). Под этим они понимают "заключение плохих сделок с иностранными правительствами вместо того, чтобы тех атаковать". Стоит ли "каркать"? При таких оценках с американской стороны в добавлениях из Москвы, по-моему, нет особой необходимости. По поводу сетований Бреммера насчет "вакуума лидерства" в "бесполярном мире" (G-Zero) уже говорилось, что "кому кризис, а кому и передышка".

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В российский доклад в нынешнем году включен ряд сводных таблиц, в которых просматривается подход к отношениям с США по принципу "игры с нулевым результатом". Например, среди позитивных "ключевых трендов международной среды с точки зрения интересов России" во главу угла поставлено "сокращение потенциала силового доминирования США в мире". Одной из важнейших стратегических целей России названа "минимизация влияния США в Евразии". Составители американского доклада в свою очередь приписывают Москве самые злостные намерения. Так, среди источников и составных частей той "геополитической рецессии", которую диагностирует в мире Бреммер, названы не только "нехватка глобального лидерства" со стороны самой Америки и "эрозия возглавляемых США альянсов", но и "Россия, которая хочет подорвать стабильность и сплоченность США и их союзников". В разделе про американские выборы нынешнего года упомянуто, что в них "будет происходить иностранное вмешательство, особенно со стороны России". У обеих сторон есть основания, в том числе и внутриполитические, для включения в свои тексты таких оценок. Вместе с тем лично я не уверен, что это правильно и продуктивно. У американцев есть поговорка про "самореализуемые пророчества" (self-fulfilling prophesies). У нас говорят: "Как вы лодку назовете, так она и поплывет". Так стоит ли "каркать"? Позитив с опорой на силу На презентации российского доклада на пресс-конференции в ТАСС я спросил авторов, нельзя ли сознательно сосредоточиться на позитивной повестке дня международных отношений. Тем более что, по их собственным словам, Россия обладает для этого уникальными возможностями — от крупнейшей в мире территории и самых протяженных границ с самыми разнообразными странами Европы и Азии до многовекового опыта мирного сосуществования у нас мировых религий, прежде всего христианства и ислама. Да и нынешняя востребованность роли России в улаживании конфликтов и споров, в том числе на Ближнем Востоке, говорит сама за себя. В ответ Сушенцов сказал, что "это было платформой российской внешней политики примерно десять лет назад и никого не интересовало". По его словам, даже когда делались формальные жесты вежливости, никто не пытался "всерьез, в прикладном ключе перенести российский опыт куда-то еще". Наоборот, раздувались те же конфликты на Ближнем Востоке. "У миротворчества есть очень важная фундаментальная основа — военная дееспособность, — продолжал политолог. — И возвратный интерес к России ее ближайших стран-соседей является косвенным следствием возросшей стратегической дееспособности, конструктивной дееспособности в дальнем [зарубежье]. Доказанной на практике способности восстанавливать структуры безопасности в хрупких регионах". Схожие вызовы Ответ понятен, но все же мне интереснее было бы и в докладах прочитать, например, о том, как Москва и Вашингтон справляются со схожими для них вызовами. Например, та же упомянутая американцами "эрозия альянсов", по убеждению аналитиков МГИМО, — явление общемировое, обусловленное повсеместным стремлением государств к большей самостоятельности. В российском докладе это описано с помощью яркого библейского образа — как "время уклоняться от объятий".

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