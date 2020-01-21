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Мнение

Вечный джип. В чем секрет выпускаемой более 40 лет "Нивы"?

МОРЖАРЕТТО Игорь 
Партнер аналитического агентства "Автостат"
Игорь Моржаретто — о том, как советский премьер поручил сделать внедорожник для селян, а вышел первый в мире кроссовер

АвтоВАЗ недавно объявил о старте продаж обновленного внедорожника Lada 4x4; цена стартует с отметки 553 900 рублей. Несмотря на небольшое подорожание, это по-прежнему самый доступный полноприводный автомобиль на нашем рынке. И еще в некотором смысле — легенда.

Снаружи и внутри

Lada 4x4 2020 модельного года, конечно же, не стала современным и комфортным кроссовером, хотя и обзавелась новым салоном. Привычная приборная панель "а-ля ВАЗ-2106" наконец-то ушла в прошлое; на смену ей пришла более современная — от снятой несколько лет назад с производства модели Priora. Кроме новых приборов появились более современная климатическая установка с удобными колесиками управления и большой перчаточный ящик; у водителя и переднего пассажира — новые сиденья с развитой боковой поддержкой и подогревом. И даже подушки безопасности! Еще обещана улучшенная шумо- и виброизоляция, хотя, конечно же, "фирменную" нивовскую вибрацию победить окончательно невозможно.

Lada 4x4 Марина Лысцева/ТАСС
Описание
Lada 4x4
© Марина Лысцева/ТАСС

Внешне изменения в глаза не бросаются, разве что можно заметить дневные ходовые огни и 16-дюймовые легкосплавные диски колес (в дорогих комплектациях). У Lada 4x4 в модификации Urban есть еще противотуманные фонари, установленные в переднем бампере (впрочем, они появились не вчера).

Что приятно — все это никак не повлияло на легендарную проходимость маленького внедорожника от АвтоВАЗа.

Город — селу

В Советском Союзе конструкторы создали немало красивых моделей автомобилей; одна "двадцать первая" "Волга" чего стоит. Но реально в историю мирового автопрома вошла, по сути, лишь одна модель, угловатая и не слишком красивая. Зато с нее начинает отсчет новый класс автомобилей — небольшие кроссоверы с несущим кузовом. (Правда, тогда и название класса еще не придумали.) Да, именно таким "родоначальником" стал автомобиль "ВАЗ-2121 Нива". Через три месяца исполнится 43 (!) года с начала его производства. И это тоже рекорд.

А началось все еще раньше — в 1970 году, когда председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин в рамках программы "стирания грани между городом и деревней" поставил перед отечественным автопромом задачу: создать комфортабельный внедорожник для жителей сельской местности. Мол, у городских жителей теперь есть возможность купить "Жигули", надо что-то дать и селянам.

Первый экспериментальный внедорожник малого класса с несущим кузовом и постоянным полным приводом под индексом "ВАЗ-Э2121" появился через год. Причем для того, чтобы быстрее запустить новый автомобиль в серию, конструкторы под руководством Петра Прусова решили создать машину с высокой степенью унификации с уже выпускавшимися АвтоВАЗом моделями. Еще одной особенностью стал полностью "легковой" дизайн автомобиля — в отличие от машин марки "УАЗ" в автомобиле не было ничего специфически "вседорожного". "Нива" выглядела как обычная легковая машина; в конструкции широко применялись элементы дизайна и детали "ВАЗ-2106", а салон практически полностью перешел от этой модели.

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Над дизайном новой машины работал Валерий Семушкин; автомобиль, по его замыслу, должен был устроить жителей и города, и села. Но при этом по техзаданию автомобиль должен был стать настоящим внедорожником: в конструкции была предусмотрена возможность блокировки межосевого дифференциала и подключения пониженной передачи.

Дорожные испытания прототипов стартовали уже в 1972 году (небывалая скорость для советского автопрома). Кстати, они по какой-то причине проводились в обстановке строжайшей секретности, и даже на вопросы любопытных водители-испытатели должны были отвечать, что тестируют… новый румынский (!) внедорожник.

Трансмиссия с постоянным полным приводом, двухступенчатой раздаточной коробкой и блокируемым межосевым дифференциалом, большой дорожный просвет (220 мм), небольшие свесы кузова (угол въезда 32°, съезда — 37°) и короткая (2,2 метра) колесная база — все это слагаемые уникальной проходимости "Нивы". При этом в салоне — почти "легковой" комфорт (по меркам тех времен, конечно). Так что этот автомобиль по праву считается первым в мировой истории кроссовером, основателем нового класса... Suzuki Vitara появится лишь десять лет спустя, а до рождения Toyota RAV4 остается вообще почти 20 лет.

Первые машины сошли с конвейера АвтоВАЗа в апреле 1977 года; первоначальный план (25 тыс. штук в год) по причине бешеного спроса был увеличен в три раза. Причем маленький внедорожник быстро завоевал успех и на внешних рынках. Неприхотливая, но при этом достаточно комфортабельная "Нива" приглянулась покупателям более чем в 100 странах мира. Сборка модели была налажена в Бразилии, Греции, Панаме, Чили, Эквадоре и других странах. Экспортировалась "Нива" даже в Японию, став единственным советским автомобилем, который официально продавался в этой стране.

Импортеры активно переоборудовали машины; так появились пикапы и кабриолеты "Нива". Клубы поклонников нашего внедорожника до сих пор существуют в Великобритании, Франции, Германии и других странах. За 43 года с конвейера сошло свыше 2,6 млн автомобилей, из них более полумиллиона отправились за границу.

Немало на счету "Нивы" и рекордов. Так, в 1998 году серийный внедорожник своим ходом поднялся на Эверест, на высоту 5200 метров. О надежности машины говорит и то, что автомобиль смог отработать без серьезных поломок целых 15 лет в Антарктиде на станции "Беллинсгаузен".

Конструкция не подвела

43 года на конвейере — это, конечно, рекорд. Но это совсем не значит, что все эти годы автомобиль прожил неизменным. Так, в 1980 году стартовало производство экспортной модификации "ВАЗ-21212" с правым рулем. Автомобили поставлялись в Великобританию, Австралию, Новую Зеландию, Мозамбик, Японию и на Ямайку. С 1990 года в Тольятти начали выпускать модицикацию с двигателем с центральным впрыском топлива и гидроусилистелем руля, а в 1993 году появилась модель "ВАЗ-21213" с мотором объемом 1,7 л, 5-ступенчатой коробкой передач, обновленным интерьером и модернизированным кузовом. С 1995 года было налажено производство автомобилей "ВАЗ-2131" с увеличенной колесной базой и пятидверным кузовом. С 2011 года на автомобили устанавливают ABS.

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В 2001 году история "ВАЗ-2121/21213" как "Нивы" формально завершилась: обладателем лицензии на товарный знак "Нива" стало СП "Джи Эм — АвтоВАЗ". Но производство самого автомобиля продолжилось под именем LADA 4х4. Хотя покупатели по-прежнему продолжают его именовать "старая "Нива". В отличие от "новой" — модели "Шевроле-Нива", которая производится на совместном предприятии в Тольятти вот уже почти 20 лет.

Ирония судьбы: вероятно, трехдверный ветеран скоро сможет вернуть свое "фамильное" имя. В конце 2019 года компания "Дженерал Моторз" подписала соглашение о продаже своей доли в совместном предприятии, и через несколько месяцев СП станет частью концерна "АвтоВАЗ". Понятно, что в названии внедорожника исчезнет имя "Шевроле". На прошлой неделе с официального сайта GM-АвтоВАЗа уже убрали графическую надпись Chevrolet, теперь там красуется только имя Niva. Но производство на СП продолжается.

"АвтоВАЗ планирует в течение года интегрировать внедорожник Chevrolet Niva в свой модельный ряд, — заявил на днях исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу компании Оливье Морне. — В России мы видим стабильно высокий спрос на и на Chevrolet Niva, и на Lada 4x4, и мы продолжим производить эти автомобили. Это продукты, которые нужны рынку". Еще бы: в прошлом году только в РФ продали 32 тыс. машин модели "4х4" и более 20 тыс. — "Нива".

Причем, что интересно, на "старую" "Ниву" спрос достаточно устойчивый: видимо, покупатели готовы простить устарелую конструкцию, но их устраивает невысокая цена и потрясающая проходимость машины. А вот продажи "новой" "Нивы" неуклонно снижаются, и жить ей на конвейере, видимо, осталось, только года два: в 2022 году заканчивается действие ОТТС (одобрение типа транспортного средства) на производство модели.

Жаль? Пожалуй, что нет

Потому что на подходе, по некоторым сведениям, совершенно новая "Нива", которая по традиции готовится в строжайшем секрете. И вроде бы по плану должна быть готова как раз к 2022 году. Но кое-что уже известно, а дальше можно фантазировать.

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В августе 2018 года на Московском автосалоне АвтоВАЗ представил концептуальный автомобиль Lada 4x4 Vision. Концепт, выполненный в фирменном X-стиле современных моделей Lada, был окрашен в матово-бронзовый цвет, а кузов без центральной стойки визуально закамуфлирован под трехдверный. Пожалуй, концепт тогда стал одним из главных экспонатов выставки — из-за внимания посетителей к нему было не подойти. Но президент компании Ив Каракатзанис сразу заявил, что "именно в таком виде автомобиль в серию не пойдет".

Директор по дизайну Стив Маттин уверял, что Lada 4x4 Vision представляет собой не только видение будущего внедорожника, но и всего направления дизайна марки в целом. С 4x4 Vision мы демонстрируем потенциал уникального, выразительного, смелого и энергичного дизайна в новом внедорожнике, черпая вдохновение в легендарном Lada 4x4. По мнению экспертов, работа над новой "Нивой" продолжается, и в августе этого года на очередном Московском международном автосалоне нам могут показать уже образец, близкий к серийному. Да, вероятно, он будет не таким смелым и революционным, как концепт 4x4 Vision. И, наверное, станет скорее ближе к городским кроссоверам, чем к реальным внедорожникам. Впрочем, чего гадать? Ждать осталось совсем немного.

Что же до модели Lada 4x4, то в ближайшие годы с производства она точно снята не будет, ведь спрос есть — и в России, и в странах СНГ, и в других государствах. Там, где экологические требования не самые строгие, но есть потребность в недорогом, но надежном, проверенном внедорожнике. А слухи о том, что модель уходит с конвейера, с завидной регулярностью возникают уже лет десять, и что? Пока есть устойчивый спрос, этого не случится. Зато наверняка появятся и новые модификации, и новые лимитированные версии.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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