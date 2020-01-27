"Суд над американской демократией". Как импичмент Трампа способствует его переизбранию

Когда в конце прошлой недели в Сенате Конгресса США начался суд над президентом страны Дональдом Трампом в попытке отстранить его от власти путем импичмента, журнал Mother Jones провозгласил, что "под судом находится американская демократия". Либеральное издание имело в виду, что "суровой проверке подвергается вся политическая система США": дескать, вот теперь и посмотрим, сработает ли лежащий в основе этой системы механизм сдержек и противовесов между различными ветвями власти. Но, на взгляд со стороны, тезис о "суде над американской демократией" верен и в самом прямом и даже карикатурно огрубленном смысле. Ведь, по замыслу "отцов-основателей" заокеанской республики, по своему конституционному смыслу импичмент президента — это самая радикальная мера, к которой допустимо вынужденно прибегать лишь в тех крайних случаях, когда реально "отечество в опасности". Для страны и народа это, по сути, трагедия. А суд над Трампом — это не драма, а фарс. Следствие всегдашних межпартийных дрязг, пародия на правосудие с заранее предрешенным и всем известным результатом. Обе стороны, хотя и по диаметрально противоположным причинам, именуют его "постановочным процессом". Кто подрывает демократию Для хозяина Белого дома и его единомышленников импичмент — это кульминация и развязка той политической охоты на ведьм, которая была устроена демократами в США еще до победы республиканца Трампа на выборах 2016 года и с тех пор не прекращалась ни на минуту. Как неустанно повторяет партия власти, это попытка свергнуть законно избранного президента, поскольку "иначе его переизберут" (фраза конгрессмена-демократа из Техаса Ала Грина, ставшая уже политическим мемом в США). По сути — прямое покушение на демократию, попытка переиначить итоги прошлого всенародного волеизъявления и предопределить исход нового, предстоящего в ноябре нынешнего года. Юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне прямо писал обо всем этом прошлой осенью, уведомляя организаторов "мошеннической" попытки импичмента в Конгрессе об отказе администрации Трампа с ними сотрудничать. Накануне решающего голосования об импичменте президент и лично — в неслыханном по содержанию открытом письме — обвинил спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси в "подрыве американской демократии". А уже на самом процессе, в субботу, его адвокаты заявили о своих оппонентах: "Сколько бы они ни говорили о вмешательстве в выборы… это они здесь для того, чтобы осуществить самое массированное вмешательство в выборы в американской истории, и мы не можем допустить, чтобы это произошло". Впрочем, если приверженцы Трампа считают попытку его импичмента издевательством над здравым смыслом, то его противники не верят, что сенатский суд над ним может быть справедливым. По остроумному замечанию одного из российских политологов, "демократия — это диктат демократов"; она их устраивает лишь постольку, поскольку позволяет навязывать остальным свою волю. А в случае с нынешним президентским импичментом этого никак не предвидится. Соответственно, демократическая оппозиция и близкие к ней СМИ США заранее жалуются, что разбирательство будет сугубо формальным и показушным. Для отрешения главы государства от власти Сенатом необходимо большинство в две трети голосов. В верхней палате Конгресса 100 кресел, 53 из них сейчас принадлежат республиканцам. Соответственно, Трамп не может лишиться своего поста, пока как минимум 20 его однопартийцев-сенаторов не переметнутся на чужую сторону. Невыносимая легкость обвинений Возможность подобного развития событий пока никто не допускает — в том числе и потому, что обвинения против президента выглядят, мягко говоря, сомнительно. Формально они заключаются в том, будто он, во-первых, "злоупотреблял полномочиями" ради собственных политических выгод, а во-вторых, "препятствовал работе Конгресса", отказываясь помогать законодателям в расследовании предполагаемых нарушений.

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Основаны обвинения, как известно, на телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Оппозиция в США утверждает, будто хозяин Белого дома выкручивал руки собеседнику, чтобы тот помог уличить в коррупции бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который сейчас борется за выдвижение кандидатом в президенты от Демпартии на ноябрьских выборах. Зеленскому якобы давали понять, будто от его послушания зависят перспективы американской военной помощи его стране, а также возможность его собственного приглашения посетить Белый дом. Трамп, давая заочный отпор критикам, предлагает просто перечитать стенограмму злополучного разговора, которая давно опубликована. Он утверждает, что стал первым в истории США главой государства, подвергнутым импичменту "без какого-либо нарушения закона". Что касается отца и сына Байденов, в Белом доме действительно исходят из того, что у тех, как говорится, рыльце в пушку. Там напоминают, что Хантер Байден в бытность своего отца вице-президентом США входил в состав правления украинской энергетической компании "Бурисма" и, по сути, ни за что получал миллионы долларов. А Байден-старший своими действиями вполне мог прикрывать сына от "излишнего" внимания со стороны киевской прокуратуры. Он же сам публично хвастался, как буквально в одночасье добился увольнения генпрокурора Украины. Вот американские республиканцы во главе с Трампом и призывают разобраться, не было ли во всем этом коррупционной составляющей. Они совершенно этого не скрывают и не стесняются. И когда организаторы импичмента предлагают вызвать для дачи показаний в сенатском суде дополнительных свидетелей, включая, например, бывшего помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона, то в ответ слышат, что в таком случае повестки надо будет направить и Хантеру Байдену, а может быть, и его отцу. "Недописанная курсовая" Вообще, пожалуй, самые интересные и важные споры в начальной части разбирательства в Сенате — процедурные. Например, специалисты указывают, что даже если вызвать того же Болтона в суд, то он заведомо сможет отвечать далеко не на все вопросы, поскольку так называемой президентской прерогативы (executive privilege) никто не отменял.

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Имеется в виду право главы исполнительной власти конфиденциально советоваться со своими помощниками без опасения, что тех могут позже заставить под присягой раскрыть содержание подобных консультаций. В США эта привилегия недвусмысленно защищена законом, и если законодатели захотят ее нарушить, то Белый дом наверняка обратится за защитой в суд. И в процессе импичмента неизбежно возникнут длительные, скорее всего многомесячные, паузы. Один из самых влиятельных сенаторов, председатель юридического комитета верхней палаты республиканец Линдси Грэм в этом контексте напомнил, что речь идет о конституционной норме, в праве на отстаивание которой никто не может президенту отказать. Даже если организаторам суда над Трампом "не хочется, чтобы судебные процедуры останавливали поезд импичмента". В целом, кстати, по свидетельству газеты Washington Times, республиканцы в Сенате недоумевают, с какой стати от них вообще ждут и требуют сбора дополнительных доказательств и опроса свидетелей, т.е. доделывания той работы, которую не выполнили сами оппозиционеры — инициаторы суда над президентом страны. А представленный этими самыми инициаторами "доклад по импичменту" насмешливо сравнивают с "недописанной курсовой" какого-нибудь нерадивого студента. "Зевота одолевала" Кстати, доклад изучали и эксперты политологического портала Real Clear Politics (RCP, "По-настоящему ясная политика"). В целом их вывод сводится к тому, что "слабость доказательств" в документе маскируется бесконечными повторами и оценочными эпитетами. В частности, по их словам, "утверждения или вопросы по поводу Украины со стороны Трампа или его адвоката Руди Джулиани, как правило, сопровождаются оговорками, что эта позиция "опровергнута" или "дискредитирована", а следом обычно добавляется и характеристика — "теория заговора".

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В том же докладе подчеркнуто, что Трампа необходимо "немедленно" отстранить от власти, поскольку от него исходит "непосредственная угроза для страны и власти закона". Но при этом известно, что Пелоси несколько дней медлила, прежде чем отправить уже утвержденные статьи импичмента для рассмотрения в Сенат. В целом, по язвительному определению одного из американских политологов, тактика демократов сводится к оксюморону: "Торопятся подождать". Это проявилось и на начальном этапе слушаний в Сенате. Когда республиканцы в верхней палате предложили ужать этот этап до двух дней, оппозиция решительно воспротивилась такому подходу и принялась трубить, будто от народа пытаются "скрыть правду". В итоге прения затянулись. По свидетельству тех, кто за ними следил вживую, участники их бесконечно переливали из пустого в порожнее. В целом "историческая драма" (а Трамп, между прочим, лишь третий президент в истории США, подвергшийся импичменту, и первый, вынужденный бороться за переизбрание в статусе обвиняемого) была… невыразимо скучна. Репортер журнала Atlantic, наблюдавший за происходящим с сенатской пресс-галереи, утверждает, что на заседании, к которому были прикованы "взоры всей страны", у самих сенаторов "слипались глаза", их "одолевала зевота". В свою очередь журнал New York уточняет, что законодатели не только "засыпали", но и "решали кроссворды" и "общались через смарт-часы", несмотря на запрет на использование электронных устройств в зале заседаний. Впрочем, порой ситуация накалялась. Как минимум однажды главе Верховного суда США Джону Робертсу, председательствующему на процессе и располагающемуся аккурат под той самой пресс-галереей, пришлось даже одернуть невоздержанных на язык спорщиков — чтобы те "не забывали, где находятся" и не использовали непарламентских выражений. Телеаудитория слушаний составляла в первый день около 11 млн человек. Для события такого масштаба в США это мало: в 2018 году драматичные споры об утверждении в должности судьи Верховного суда Бретта Кавано собирали у экранов свыше 20 млн американцев. Еще более показателен, по мнению специалистов, тот факт, что во второй день процесса аудитория уменьшилась на 20% и стала уступать даже повторным показам старых программ. Как съязвил телеканал Fox News, "если бы импичмент был обычным шоу, его бы уже отменили". Атас, русские идут! Впрочем, организаторы разбирательства как могли старались подбавить жару. Тон среди них, как и ожидалось, задавал один из главных зачинщиков всей затеи с импичментом — конгрессмен-демократ Адам Шифф, который вместе с несколькими однопартийцами из нижней палаты представляет на сенатском суде сторону обвинения.

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По меньшей мере пару высказываний, прозвучавших из уст этого законодателя, можно смело считать сенсационными. Во-первых, он заявил, что "вопрос о неправильном поведении президента страны не может решаться на избирательных участках, поскольку мы не можем быть уверены, что победа по итогам голосования будет честной". Получается, в США нельзя верить выборам? Но они ведь всегда считались одним из основных инструментов демократии. Сам Шифф работает в Конгрессе только потому, что его туда избрали. Как обходиться без этого инструмента и почему его собственный мандат весомее президентского, законодатель не уточнял. Чуть ранее Шифф заявил, что США "помогают Украине и ее народу, чтобы мы могли сражаться с Россией там у них и нам не пришлось сражаться с Россией здесь у нас". Тут уж прямо не знаешь, с чего и начинать. Может, он ждет высадки российского десанта в своем избирательном округе в Калифорнии? Не говоря уже о том, что Украина как таковая, судя по этой цитате, его абсолютно не интересует. При этом важно понимать, что калифорниец не просто порол несусветную отсебятину, а придерживался согласованной линии своей партии. Во всяком случае, антивоенный американский сетевой ресурс Antiwar.com утверждает, что демократы сознательно решили вести наступление на Трампа с позиций национальной безопасности, включая защиту войск США за рубежом. В подтверждение он приводит целую подборку высказываний еще одного конгрессмена-обвинителя на сенатском суде — Джейсона Кроу из Колорадо. Недавно тот заявил, например, что "десяткам тысяч" американских солдат в Европе могут угрожать "русские танки". "Это та сторона импичмента, о которой либералы говорить не любят, — указывает комментатор Antiwar.com. — В свое время либералы высмеяли бы "экспертов", утверждающих, будто если мы не станем биться с русскими в Донбассе, то нам придется сражаться с ними в пригородах Вашингтона или будто американское общество находится в упадке из-за московских диверсантов… Теперь же то, что прежде отвергалось как паранойя, приветствуется, поскольку направлено против Трампа". На пороге праймериз Как говорится, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. И не отравляло бы сознание массы простых людей в США, далеких от политики и не особо интересующихся международным положением.

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