"Кома" в кино: такой картинки у российских фильмов еще не было

30 января, когда из посленовогодней комы выбрались даже самые неторопливые любители праздников, страну поджидает новая — фантастическая — "Кома". В фильме люди, оказавшиеся в бессознательном состоянии на грани между жизнью и смертью, попадают в странный мир, где осколки хрупких коллективных воспоминаний наслаиваются друг на друга. Чтобы кома не казалась медом, по психоделическим пространственным коллажам слоняются гротескные монстры-жнецы, похожие на продолговатых уродцев из репертуара Тима Бертона, на которых опрокинули чернильницу. Молодому архитектору в исполнении Риналя Мухаметова предстоит раскрыть тайны этого загадочного места. Идея картины принадлежит Сарику Андреасяну, главному "бабайке" российского коммерческого кино, чьим именем пугают неопытных синефилов. Чувствуете, как холодок уже бежит по спине? Это естественная реакция, когда пытаешься представить, что же на этот раз задумал визионер, чье воображение подарило нам "Защитников", "Беременного" и "Того еще Карлосона!". В этом контексте название "Кома" звучит почти как угроза — творец как будто уже не скрывает, что хотел бы сделать из зрителей овощей.

Описание Кадр из фильма "Кома" © Централ Партнершип

Как тебе такое, Кристофер Нолан? Но есть и хорошие новости. Во-первых, Андреасян ограничил свой запал продюсированием, и, как следствие, его авторская печать не носит характера приговора для проекта. Во-вторых, идея у него была, страшно сказать, отличная. В фильмах не раз изображались путешествия в подсознание и сновидения, но действие в них обычно разворачивалось в голове какого-нибудь отдельно взятого человека. Мир "Комы" примечателен тем, что скроен из зыбких лоскутов памяти всех находящихся в ней людей. Конечно, видно, что уши концепции торчат из "Начала" Кристофера Нолана, "Доктора Стрэнджа", "Матрицы" и т.д., но заимствования перемешаны таким образом, что общая картина складывается весьма самобытная. Есть в "Коме" и надуманные моменты, производящие впечатление искусственных костылей. Например, чудища-жнецы с отмершими клетками мозга явно введены в сюжет, чтобы над героями ощущалась нависающая опасность. Сверхспособности, совершенно неожиданно пробуждающиеся у некоторых персонажей, тоже нужны для пущей зрелищности и разматывания повествовательного клубка. Впрочем, показанный мир в любом случае получился интригующим, пусть местами и высосанным из пальца.

Описание Кадр из фильма "Кома" © Централ Партнершип

Красивая обертка Производство "Комы" растянулось почти на четыре года. Черновой тизер без утвержденных актеров представили на суд общественности еще в далеком 2017 году. Ролик сразу впечатлял стильным и изобретательным визуальным рядом, невиданным для российского кино. Полноценная версия фильма не растеряла своих добродетелей — фантастики со столь неординарной картинкой в нашей стране еще не выходило. Мир "Комы" похож на гигантскую нейронную сеть мозга, в которой запутались перемешанные обломки реальности. Задники неизменно радуют своей живописной сюрреалистичностью, будь то постапокалиптические луга, перекособоченные композиции из понадерганных отовсюду достопримечательностей или застывшие подлодки, парящие в воздухе.

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Навигация по всему этому великолепию похожа на мечту двоечника по физике, который мстительно показывает средний палец закону всемирного тяготения. Гравитация работает лишь по ей одной известной прихоти, не заботясь, где верх или низ, — с одного пласта воспоминаний на другой персонажи перебираются дикими прыжками. Пару раз невозможные перемещения в пространстве ложатся в основу занимательных экшен-сцен. Жаль, что так редко — похоже, сказались денежные ограничения, поскольку фантазией создатели "Комы" определенно не обделены. Режиссер Никита Аргунов, хоть и дебютант в большом кино, но эту работу получил неслучайно: сказался его опыт производства спецэффектов. Студия компьютерной графики Аргунова дорисовывала такие фильмы, как "Монгол", "Время первых" и "Ледокол". Как результат, выглядит "Кома" замечательно, радуя не только дизайном, но и качеством исполнения. Временами мультяшная бюджетность все равно проскальзывает, например в кадрах с белым городом-утопией или с кляксообразными жнецами. Тем не менее на подобные мелкие огрехи можно закрыть глаза, поскольку мощности у нас отнюдь не голливудские. Пресное содержание Можно закрыть глаза и на актерскую игру со сценарными перипетиями, но уже по менее лестной причине — они натурально вгоняют в сон и тоску. С одной стороны, забуксовавшее производство "Комы" сыграло ей на руку: за прошедшие с начала съемок годы завербованные актеры успели прославиться и примелькаться. Риналь Мухаметов, Милош Бикович, Антон Пампушный, Любовь Аксенова — кто не позавидует такому составу? Плюс Константин Лавроненко, который в дополнительных представлениях и прежде не нуждался. С другой стороны, ничего вразумительного на экране этой достойной компании продемонстрировать не удается. Артисты как будто бы просто отбывают номер на площадке без всякого вдохновения. Лишь Антон Пампушный старается изо всех сил, что, правда, выливается в неловкое переигрывание.

Описание Кадр из фильма "Кома" © Централ Партнершип