Анна Кузнецова: как оградить детей от никотиновых смесей

Сосательный табак — так называемый снюс — запрещен на территории России с 2015 года, однако все чаще появляются сообщения о случаях острого отравления детей некими популярными у них "конфетами", которые на самом деле являются сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные. Под запрет пятилетней давности они не попадают, так как в их составе отсутствует собственно табак.

География нового опасного увлечения обширна: Смоленская и Костромская области, Новосибирск, Симферополь, Башкирия, Приморский и Краснодарский края — зафиксированы десятки отравлений и первый смертельный случай. Согласно исследованиям Роспотребнадзора, употребление некурительной никотинсодержащей продукции приравнивается к одномоментному выкуриванию 20–30 сигарет. Ведущие эксперты-наркологи, с которыми я обсуждала эту проблему, подчеркивали опасность употребления детьми никотинсодержащих жевательных смесей, пластинок и леденцов.

У любого здравомыслящего человека, родителя эта ситуация не может вызвать ничего, кроме возмущения и негодования. Об этом свидетельствуют и поступающие к нам обращения, и бурное обсуждение проблемы в социальных сетях.

Преступная идея

Сама идея производства конфет или иных привлекательных для детей и подростков изделий, в которых в чистом виде содержится никотин, безусловно, кощунственна и преступна. Низкая цена и легкость приобретения делают их доступными, а отсутствие конструктивных форм занятости и досуга у детей — популярными среди подростков. В школах эту продукцию распространяют и на нее подсаживают, формируя у детей сильную зависимость. Того, кто этим занимается, нужно поставить в один ряд с наркоторговцами, преступниками.

Мне, как многодетной маме и как уполномоченному по правам ребенка, никогда не понять мотивы производителей, бизнесменов и продавцов, которые под теми или иными предлогами продолжают травить наших детей. Кто-то пытается оправдать продажу смесей, утверждая, что они якобы снижают негативные последствия курения, или позиционируя их в качестве лекарственных препаратов для бросающих пагубную привычку курильщиков или даже пищевых продуктов. Но нигде не указывается, что эти изделия практически мгновенно приводят к никотиновой зависимости.

Мы имеем дело с хорошо закамуфлированным наркотиком. Вывод один — немедленно исключить любую возможность употребления детьми этой отравы. С правовой точки зрения необходимо запретить к производству и продаже, как представляющие смертельную опасность для детей, любые сосательные и жевательные смеси, содержащие никотин, или их аналоги. Их оборот должен подпадать под действие не только антитабачных законов, но и антинаркотического законодательства со всеми вытекающими последствиями для всех участников этого грязного бизнеса.

Не только запрет

Важно, что главы ряда субъектов Российской Федерации, не дожидаясь появления федеральных законодательных актов, оперативно приняли экстренные меры, и уже введены запреты на продажу вредных смесей в Башкирии, Татарстане и Удмуртии, в Нижегородской, Брянской, Курганской, Ленинградской областях и в ряде других регионов. Роспотребнадзор открыл внеочередную горячую линию для консультации населения о некурительной никотинсодержащей продукции и рисках ее употребления. На эту проблему обратили внимание и законодатели, и правительство России — МВД, прокуратура, СКР принимают меры, развернута масштабная кампания.