Мировые фондовые рынки: лучше спекулировать, чем инвестировать

Январь 2020 года оказался богатым на значимые внешние и внутренние новости. Очень похоже на то, что эта тенденция получит продолжение и в ближайшие месяцы. Ранее мы уже говорили, что 2020 год может стать хорошим периодом для активных спекуляций на рынке акций, но не для инвестиций. Это связано со вполне объективными техническими предпосылками. Последние события являются дополнительными аргументами в пользу этой точки зрения.

Описание Прохожие рядом с Нью-Йоркской фондовой биржей, 27 января 2020 года © EPA-EFE/JUSTIN LANE

Начало нового года оказалось весьма удачным для российского рынка акций и для отечественной валюты. Это было связано со вполне закономерной, но все же неожиданной эскалацией напряженности между США и Ираном. Этот фактор резко подбросил нефтяные котировки вверх к уровням середины сентября. К слову, сентябрьский взлет цен на нефть также был косвенно связан с иранским фактором. Тогда Исламскую Республику обвинили в причастности к загадочным атакам на объекты нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей инфраструктуры Саудовской Аравии. "Быки" игнорируют негатив Так или иначе, но очередное обострение отношений между США и Ираном не переросло в открытое военное противостояние. Это послужило стимулом для продолжения обновления максимальных исторических значений по ключевым фондовым индексам США. Российский рынок акций не остался в стороне от глобальной тенденции. Он также продолжил уже ставшее будничным ежедневное обновление исторических максимумов по рублевому индексу Мосбиржи. Дополнительным поводом для оптимизма в тот момент выступали ожидания заключения соглашения по поводу первой фазы торгового урегулирования между США и Китаем. Этот документ был подписан 15 января. В тот момент мы не увидели фиксации прибыли по факту столь ожидаемого события. Более того, рынки акций в США и России продолжили свой инерционный рост в течение трех последующих дней, усугубляя свою перекупленность во всех временных диапазонах. К тому моменту их движение уже выглядело явно иррациональным. Тем не менее биржевые "быки" упорно продолжали покупки, игнорируя любой негатив. Некоторые позитивные ожидания в те дни еще были связаны с приближающимися плановыми заседаниями ФРС и ЕЦБ. Однако эти мероприятия носили "проходной" характер и не преподнесли инвесторам и спекулянтам особых сюрпризов. Основные процентные ставки остались неизменными, как и весьма мягкая монетарная политика в США и в еврозоне. Между тем ключевые мировые фондовые рынки продолжали оставаться в состоянии перекупленности, которое должно было неизбежно смениться более или менее масштабной коррекционной просадкой. С фундаментальной же точки зрения к настоящему времени уже давно назрело завершение десятилетнего экономического цикла. Оно нередко происходит в форме серьезного экономического спада, который находит свое отражение и в негативной динамике финансовых рынков. Эмоциональная реакция инвесторов Казалось бы, в сложившейся ситуации "черным лебедем" для фондовых и сырьевых рынков должны были стать тревожные экономические новости или серьезные геополитические потрясения. Однако поведение рынков зачастую обманывает обыденные ожидания. На этот раз первым вестником приближающегося кризиса стала зародившаяся в Азии вспышка коронавирусной инфекции.

Описание Шанхайская фондовая биржа, 3 февраля 2020 года © AP Photo

Надо признать, что опасения по этому поводу начали принимать истерический характер к тому моменту, когда ключевые рынки акций уже были готовы к падению. Не будем гадать о том, является ли это простым совпадением. Однако этот сюжет появился в новостных лентах именно в тот момент, когда участники биржевых торгов ожидали нечто подобное. В первые дни негативная реакция инвесторов и спекулянтов на коронавирус выглядела излишне эмоциональной. Однако позднее стали понятны истинные масштабы последствий новой эпидемии. Сначала стало известно об изоляции отдельных городов в Китае и массовой отмене авиаперелетов на китайском направлении. Позднее вышли сообщения о том, что ряд иностранных компаний приостановили работу офисов, магазинов и даже производств в Китае. К их числу относятся такие гиганты, как Apple, BMW, Volkswagen, Volvo и другие.

На эту тему Российский фондовый рынок превзошел все ожидания в 2019 году. Что дальше?

Теперь представители самых разных отраслей заявляют о том, что бизнес существенно пострадает от вспышки коронавируса. Это в равной степени относится и к производителям предметов роскоши, и к металлургическому сектору. Более того, начались разговоры о возможных перебоях с поставками потребительских товаров и комплектующих из Китая, что может оказать негативное влияние на розничную торговлю и на финальное производство в третьих странах. Например, крупнейший российский производитель тяжелых грузовых автомобилей "КамАЗ" заявил о возможной корректировке производственных планов начиная с марта. Согласно информации компании, некоторые автомобильные комплектующие производятся только в Китае. Более того, большинство комплектующих, формально изготовленных в иных странах, имеют в своем составе производимые в Китае элементы. Этот пример прекрасно иллюстрирует интересную и парадоксальную ситуацию. В настоящее время Китай в прямом и переносном смысле является мировой фабрикой. И эта фабрика рискует пережить весьма серьезный сбой, что окажет косвенное влияние на всю мировую экономику. Последствия коронавируса вполне способны нанести экономике КНР не менее серьезный ущерб, чем торговая война с США. Рынок акций материкового Китая уже понес сильные потери. После длительного перерыва в торгах, связанного с празднованием Нового года по китайскому календарю, фондовый индекс Shanghai Composite просел на 7,72%. Столь масштабный однодневный обвал сам по себе является ударом по финансовому сектору страны. Что же касается основных фондовых индексов в США и России, то у них начиная с 21 января формируется достаточно плавный среднесрочный разворот вниз. Наметившееся падение пока не носит стремительного характера. Это позволяет надеяться на то, что назревшая коррекция будет развиваться неспешно. Но при этом она может иметь достаточно затяжной характер. Такие соображения вполне справедливы и в отношении большинства европейских фондовых индексов. По крайне мере, на это указывает сходная динамика регионального индекса STOXX Europe 600. Последствия Brexit Стоит обратить внимание на еще один значимый фактор, который оказался в тени упомянутых событий: в конце января все же состоялся официальный выход Великобритании из состава Евросоюза после 47 лет пребывания в составе "единой европейской семьи". Значение этого события очень точно охарактеризовала французский евроскептик Марин Ле Пен. Она назвала это началом формирования "Европы независимых государств".

Описание Сотрудник протокольной службы убирает флаг Великобритании, 31 января 2020 года © Olivier Hoslet, Pool Photo via AP

Очевидно, что состоявшийся Brexit вызовет в ЕС серьезные экономические и политические подвижки, если не потрясения. В случае если примеру Великобритании последуют сразу несколько развитых государств, Евросоюз рискует рассыпаться как карточный домик со всеми вытекающими последствиями для мировой экономики и для единой европейской валюты. К слову, Великобритания в свое время очень дальновидно не отказалась от британского фунта. Это существенно облегчило ей процесс "бегства" из состава ЕС.

На эту тему Ключевые фондовые рынки: основные факторы риска