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Мнение

Джокер, до свидания: Готэм по версии Харли Квинн в "Хищных птицах"

ХОДОВА Тамара 
Редактор раздела культуры ТАСС
Тамара Ходова — о нерешительной эмансипации Голливуда с помощью комиксов

Кто такая Харли Квинн? Для русскоязычной аудитории не так очевидно, что ее имя — это игра со словом "арлекин" (по-английски — harleyquin). А кто такой арлекин? По версии самой Харви — это слуга, который веселит и ублажает и абсолютно ничего собой не представляет без своего хозяина. В фильме "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" ей (и не только ей) предстоит понять, что она является не приложением к мужчине, а вполне хороша сама по себе. В этом и будет состоять ее эмансипация, о которой в адаптированном русском названии почему-то решили не упоминать.

Технически "Хищные птицы" — это спин-офф неоднозначного фильма "Отряд самоубийц" Дэвида Эйра, где Харли покидает отряд своего возлюбленного Джокера и отправляется в одиночное путешествие, хотя одиноким оно будет недолго. Закадровый голос героини с сильным бруклинским акцентом (в дубляже вы его, конечно, не услышите) сжато рассказывает нам предысторию: окончила Гарвард, пару раз неудачно влюблялась, устроилась в Лечебницу Элизабет Аркхем для душевнобольных преступников, влюбилась в своего пациента (Джокера), помогла ему сбежать и стала мозгом всех его безумных и незаконных операций. Потом она ему надоела, и они расстались.

Кадр из фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.​
Описание
Кадр из фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
© WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.​

Теперь она свободна и одинока, но что делать со своим новым социальным статусом, пока не очень понятно. Как-то раз после очередной пьяной ночи в баре она решает взорвать городской химический завод, где начался их роман, тем самым давая всему преступному миру понять, что она окончательно рассталась с шутником и балагуром Джеем и больше не находится под его защитой. Тогда весь город начинает на нее охоту — практически у каждого есть причина возненавидеть Харли, в том числе и у жеманного маньяка Романа, или Ромика, как ласково называет его Квинн, в исполнении Юэна Макгрегора. Вместе со своим напарником (неузнаваемый Крис Мессина) он обычно занимается тем, что тусит в клубах и отрезает людям лица.

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Взрыв химического завода — один из многих импульсивных и необдуманных поступков Квинн. Она не очень склонна к рационализации и планированию. Настолько не склонна, что начинаешь задумываться, насколько она могла руководить делами Джокера, если не планирует свой день дальше покупки сэндвича с яйцом. Квинн вообще ненадежный рассказчик: повествование скачет с места на место или, точнее, от героини к героине. Постепенно в ее путаной истории возникает Черная Канарейка (Джерни Смоллетт), находящаяся в такой же зависимости от Романа, как Харли — от Джокера; загадочная мстительница с дурацким прозвищем Охотница (Мэри Элизабет Уинстэд); опытный детектив Рене Монтойя (Рози Перес), чьи заслуги постоянно присваивают мужчины; и начинающая преступница из неблагополучной семьи Кассандра Кейн. Все их сюжетные линии должны прийти к общему знаменателю в воодушевляющем финале, где они, такие непохожие друг на друга, объединяются в борьбе против мужчин, желающих им смерти. Символическое объединение действительно происходит, но не настолько ладно, как хотелось бы.

Режиссер Кэти Янь, дебютировавшая в 2018 году с драматической комедией "Мертвые свиньи", хочет придать структуре фильма хаотичность сознания Харли Квинн, которое в своей видимой беспорядочности все-таки подчиняется внутренней логике. Но несмотря на красоту задумки, ей не до конца удается обуздать своенравную героиню. В "Хищных птицах" много сюжетных дыр и глупых, лучше даже сказать, наивных моментов

Взять хотя бы единоличный захват Квинн полицейского участка с помощью ружья, стреляющего блестками и краской. Экшен-сцены при этом поставлены очень красиво и эффектно, хотя и не без огромной доли художественной условности, на которую, в общем-то, постоянно приходится спихивать неправдоподобность сюжета большинства боевиков.

Кадр из фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.​
Описание
Кадр из фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
© WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.​

В противоположность угрюмому Готэму Кристофера Нолана в "Темном рыцаре", суровому городу Эйра в "Отряде самоубийц" и параноидальному и неприятному миру Тодда Филлипса в "Джокере" Готэм по версии Харли Квинн — цветастый, искрящийся и гораздо более приятный глазу. Она как бы распространяет свою индивидуальность на все вокруг, и стиль героини проявляется практически в каждой детали окружающего ее мира. Спасибо за это художнику-постановщику К. К. Барретту, работавшему над такими фильмами, как "Быть Джоном Малковичем", "Трудности перевода" и "Мария Антуанетта".

"Хищные птицы" визуально изобретателен, оригинален и становится глотком свежего воздуха после удушливого занудства мужчин. Использование анимации тоже остроумная находка, отсылающая картину к ее прародителю — комиксу

Сложно представить лучшую Харли Квинн, чем Марго Робби. Она настолько сливается со своим персонажем, что они кажутся единым целым. И от того обиднее, что ни режиссер, ни сценарист Кристина Ходсон в фильме, посвященном одной героине, не хотят копать глубже и по-настоящему рассказать нам о ней. Действия Квинн в "Хищных птицах" диктуются внешними обстоятельствами, а не ее внутренней волей, и мы так и не узнаем, кто она на самом деле, чего она хочет и почему. Хотя ее индивидуальность, так красиво обрамляющая визуальную составляющую фильма, и есть самое интригующее, что в нем есть.

Кадр из фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.​
Описание
Кадр из фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
© WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.​

Она не воспринимает происходящее всерьез и, несмотря на внешнюю игривость, то и дело метко проходится по разным стереотипам, будь то голливудские детективы, где копы ничего не могут сделать, пока их не отстранят, или карикатурность и предсказуемость Романа в качестве злодея, компенсирующего детские комплексы. Но почему остроумия сценаристов не хватает для того, чтобы увидеть удручающую стереотипность своего же мышления? Это очередная супергеройская картина, следующая традиционным законам этого жанра и не придумывающая ничего ни в сюжетном, ни в идейном смысле.

Фильм несколько раз ломает четвертую стену, но этого недостаточно для того, чтобы сделать его оригинальным. Так же, как и сам факт того, что всех героев меняют на героинь, недостаточен для того, чтобы стать источником вдохновения для женщин, которые его смотрят

Эту же ошибку делали "8 подруг Оушена" и недавние "Ангелы Чарли", хотя стоит признать, что "Хищные птицы" справляются с задачей лучше и дают своим героиням хоть какую-то индивидуальность, а не только яркие предметы гардероба.

Американские критики называют фильм "Хищные птицы" не иначе как empowering, то есть расширяющим права и возможности женщин. Я долго и упорно пыталась понять, как он расширяет мои права и каким образом вдохновляет меня быть сильной, независимой и эмансипированной. Но за внешней бравадой скрывается его абсолютная безыдейность. Да, мне приятно, что на экране стало больше женских персонажей и теперь они не приложения к мужчинам, а самостоятельные единицы, но мы уже давно прошли тот этап, когда этого было достаточно.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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