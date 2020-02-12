Лебединая песнь пацанов: Гай Ричи ностальгирует о нетолерантном мире в "Джентльменах"

Западная пресса называет "Джентльменов" возвращением британского режиссера Гая Ричи к истокам. После удачных гастролей в Голливуде и пробы пера в коммерческих экшенах ("Аладдин" и "Агенты А.Н.К.Л.") режиссер снова обращается к своей любимой гангстерской теме. Хотя можно смело сказать, что он попробовал это сделать в "Мече короля Артура", превратив знаменитый британский эпос в старые добрые разборки по понятиям. Такой постмодернистский взгляд Ричи пришелся зрителям не по вкусу, фильм провалился в прокате и стал первой и единственной частью запланированной шестисерийной франшизы. Однако британец явно не хотел расставаться с криминальным миром, пропитанным токсичной маскулинностью, поэтому обратил свой взор на современную Великобританию. Хотя и здесь без постмодернизма все равно не обошлось.

Описание Кадр из фильма "Джентльмены" © Кинопрокатная компания "Вольга"

Английские пацанчики, которые пытались выбить себе место под солнцем в фильмах "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш", подросли, заматерели, обзавелись дорогими шмотками и респектабельным жильем и подумывают о том, чтобы уйти на покой. В своем новом фильме Ричи представляет нам свою версию современных британских джентльменов. Они, кстати, могут быть даже не британскими, а американскими экспатами. Например, как Мики Пирсон (Мэтью Макконахи), построивший настоящую марихуановую империю на закоснелых страхах английских аристократов: он платит им за то, что устраивает фермы по выращиванию травы на территории их старинных поместий, которые бы они потеряли, если бы не щедрые выплаты Мики.

Американец берет себе в жены английскую розу с острыми шипами Розалинду (звезда "Аббатства Даунтон" Мишель Докери), решает остепениться и продать свою империю за хорошие деньги. Всю эту историю мы узнаем из уст кокетливого частного детектива Флетчера (явно наслаждающийся сменой амплуа Хью Грант). Он нагло заявляется в дом решалы и правой руки Мики Рэя (ну очень невозмутимый Чарли Ханнэм). Ричи не может отпустить постмодерн настолько, что представляет все происходящее как сценарий, который Флетчер читает Рэю. Но если тот не отстегнет ему кругленькую сумму, этот "сценарий" станет достоянием общественности благодаря главному редактору одного из крупных таблоидов Большому Дэйву (Эдди Марсан). Флетчер почему-то наивно полагает, что шантаж может как-то испугать парней с автоматами. Структура "Джентльменов" построена в излюбленном Ричи стиле: агрессивный монтаж и практически истерическое нелинейное повествование, которое делает короткие передышки на гэги. На дороге к светлому будущему прекрасному Мики встречаются китаец Сухой Глаз (неожиданно переметнувшийся из романтических героев Генри Голдинг), который нагло пытается отжать его поляну да еще и торгует грязным героином в противоположность никому не делающей вреда марихуане, еврей Мэтью, которого он выбирает в качестве своего наследника, и благородный тренер по прозвищу Тренер (Колин Фаррелл), одевающийся исключительно в костюмы в клеточку. Последний факт, очевидно, служит сатирой на британских гопников и их любовь к бренду Burberry.

Описание Кадр из фильма "Джентльмены" © Кинопрокатная компания "Вольга"

Королю джунглей Мики (как он себя постоянно называет) расставаться с этим статусом явно не очень хочется, хотя все указывает на то, что герою пора на покой. Как и навязчивому желанию режиссера рассказывать о нелицеприятных персонажах и их не менее неприятных делах. Ричи или не понимает, что подобные истории уже неактуальны, или же ударился в ностальгию, как Мартин Скорсезе. Только живому классику американского кино 77 лет, а вот британец начал вспоминать свои прошлые подвиги слишком рано.

"Джентльмены" — это лебединая песнь о тех временах, когда было нормально смеяться над расистскими шутками о китайцах или карикатурных геях. Притом что фильм искусно пытается завлечь зрителя в свою игру: он развлекает, веселит и буквально душит бравурной маскулинностью. Главный герой — идеальный ее образец: невозмутимый, самоуверенный, с идеальной выправкой и в костюме с иголочки, он всегда побеждает и смеется последним

Описание Кадр из фильма "Джентльмены" © Кинопрокатная компания "Вольга"