Цены на нефть: стоит ожидать роста?

Едва ли возможно переоценить значение динамики мировых цен на нефть для экономики России. В существующей структуре экспорта РФ сырая нефть занимает порядка 29,3% в стоимостном выражении. Еще 16% приходится на различные нефтепродукты.
Не секрет, что мировые цены на газ также находятся в зависимости от цен на черное золото. Поэтому для полноты картины стоит учитывать и трубопроводные поставки природного газа, составляющие 9,9% отечественного экспорта. Сравнительно скромный довесок 2% обеспечивает набирающий обороты вывоз из страны сжиженного природного газа (СПГ).
Таким образом, экономика современной России в решающей степени зависит от ценовой конъюнктуры на рынке углеводородного сырья, поскольку суммарная доля углеводородов в ее экспорте составляет порядка 57,2%. Комфортные цены на нефть обеспечивают необходимый приток иностранной валюты в страну. Из этого притока формируется прибыль нефтяных компаний и смежных с ними секторов экономики, а также наполняется государственный бюджет и формируется Фонд национального благосостояния России (ФНБ).
В более широком смысле нефтегазовые доходы, как круги по воде, расходятся по всей отечественной экономике. Оборотной стороной такого сырьевого перекоса является зависимость российской экономики от импортных поставок широкого спектра сырья и товаров, в том числе и жизненно необходимых.
С учетом этих факторов среднесрочные перспективы нефтяного рынка вызывают большой практический интерес у инвесторов и спекулянтов, открывающих позиции в акциях российских компаний. Впрочем, фьючерсы на нефть и сами по себе являются весьма интересным инструментом для спекуляций.
Надо признать, что в течение нескольких последних месяцев нефтяной рынок был очень далек от равновесия. Фьючерсы на нефть сорта Brent двигались в расширяющемся диапазоне $53–72 за баррель. С начала января по начало февраля ценовой перепад от максимума до минимума в них составил почти $19, или более 25%. Более того, столь резкие движения вполне могут продолжиться и в ближайшие недели. Рассмотрим основные факторы и тенденции, которые могут повлиять на динамику нефтяных котировок в самом ближайшем будущем.
Заинтересованность в напряженности
Прежде всего, при оценке среднесрочных перспектив нефтяного рынка никак нельзя сбрасывать со счетов ближневосточные геополитические риски. Одной из ключевых многолетних угроз для глобального нефтяного рынка в этом регионе остается вероятность широкомасштабного вооруженного конфликта США или их союзников с Ираном.
Соединенные Штаты косвенно поддерживают относительно комфортные цены на нефть за счет нефтяного эмбарго в отношении Исламской Республики. Вместе с тем активные военные действия на ее территории означали бы остановку морских поставок нефти из Персидского залива через Ормузский пролив. Это вызвало бы мгновенное сокращение предложения на мировом нефтяном рынке примерно на 20% и соответствующий рост цен на углеводородное сырье. Именно поэтому Иран имеет возможность в течение многих лет проводить независимую от США внешнюю политику и успешно балансировать на грани внешней военной агрессии.
Однако это хрупкое равновесие парадоксальным образом способствует периодической панике на нефтяном рынке, связанной с тревожными новостями из региона. Еще в начале января цены на нефть резко повысились на фоне вполне предсказуемой эскалации напряженности между США и Ираном. Однако США вновь не стали воевать с Исламской Республикой, избрав вместо этого усиление санкционного давления.
В середине сентября 2019 года фьючерсы на черное золото открылись после выходных дней с сильным разрывом вверх. Тогда произошли загадочные атаки на объекты нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей инфраструктуры Саудовской Аравии. Пострадавшая сторона обвинила Иран в причастности к этому инциденту. Несколько ранее участники нефтяных торгов беспокоились по поводу ряда атак на нефтеналивные танкеры в районе Персидского залива. Будет вполне логичным, если в ближайшие недели мы услышим о новых аналогичных происшествиях, способных "подбодрить" текущие относительно низкие нефтяные котировки.
К слову, ближайшие соседи Ирана также до некоторой степени заинтересованы в поддержании высокого градуса геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Например, сентябрьский взлет цен на нефть способствовал удачному дебютному первоначальному размещению 1,5% акций саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco.
Стоит упомянуть и про текущие проблемы с поставками нефти из входящей в "Большой Ближний Восток" Ливии. В стране уже длительное время наблюдается двоевластие и ведутся активные боевые действия. Ливийская национальная армия с 18 января блокирует морские экспортные терминалы, месторождения и нефтепроводы на востоке и юго-востоке страны, таким образом лишая источников дохода Правительство национального согласия. Между тем в СМИ появились сообщения о том, что государственные нефтяные доходы Ливии в январе 2020 года "упали до нуля".
Коронавирус и сырьевые "быки"
Казалось бы, этих новостей должно быть достаточно для того, чтобы поддержать нефтяные котировки вблизи уровней начала января. Однако новым неожиданным значимым фактором для глобального нефтяного рынка стала вспышка коронавируса в Китае. Тревожные новости по этому поводу полностью свели на нет традиционную ближневосточную геополитическую премию в нефтяных котировках. Первым неблагоприятным признаком для сырьевых "быков" выступили сообщения об ограничении авиасообщения с Китаем со стороны ряда стран.
Однако настоящим негативом стали разрозненные новости о том, что после празднования Нового года по китайскому календарю многие предприятия в КНР не возобновили работу. Китайские власти недвусмысленно потребовали восстановления деятельности от находящихся на территории страны компаний. Официальный Пекин неоднократно заявлял о том, что эпидемия будет скоро обуздана и что она не повлияет на темпы роста китайской экономики.
Вполне очевидно, что столь оптимистичная позиция представляет собой попытку предотвратить панику и выдать желаемое за действительное. Одновременно с этим вышли сообщения об отказе китайских сырьевых трейдеров от контрактных поставок промышленных металлов и сжиженного природного газа. По-видимому, в свете неожиданной паузы в промышленном производстве состоялось и сокращение физических объемов потребления нефти в КНР. Однако оценить масштаб этого явления пока затруднительно.
ОПЕК, Международное энергетическое агентство и Служба энергетической информации Минэнерго США существенно разошлись в своих оценках касательно влияния эпидемии коронавируса на объемы глобального потребления нефти. Таким образом, вдумчивый инвестор и спекулянт в сложившейся ситуации не может опираться на официальную отраслевую статистику и прогнозы. В то же время с середины февраля независимые китайские нефтеперерабатывающие компании начали активно покупать подешевевшую нефть. Пока непонятно, связаны эти покупки с реальной производственной потребностью или они делаются "про запас".
Казино в Макао как показатель
Дополнительную неопределенность на нефтяной рынок вносит и нерешительная позиция участников международного соглашения об ограничении объемов добычи нефти в формате ОПЕК+. Они отказались от проведения внеочередной встречи министров стран — участников соглашения. Теперь она, скорее всего, состоится в запланированный ранее срок — 5–6 марта. Вопрос о том, согласятся ли участники международной нефтяной сделки на очередное сокращение суммарной квоты на добычу, остается открытым. Критики соглашения вполне справедливо указывают на то, что оно лишь способствует перераспределению мирового нефтяного рынка в пользу увеличивающих добычу Соединенных Штатов.
Как видим, в настоящее время на мировом нефтяном рынке сложилась крайне неоднозначная ситуация. Основным драйвером нефтяных котировок в ближайшие недели станут новости на тему борьбы с коронавирусом. Косвенным признаком того, что паника по этому поводу уже улеглась, является тот факт, что в ближайшие дни казино в китайском Макао возобновят свою работу. Впрочем, их посетителей обяжут носить защитные маски. Кроме того, у них будут контролировать температуру тела. Как говорится: "Среди любителей азарта не бывает пессимистов".
С технической же точки зрения во фьючерсах на нефть обоих ключевых сортов давно назрел среднесрочный разворот вверх. Более того, он уже формируется с 11 февраля 2020 года. Пока что фьючерсы на нефть сорта Brent сумели восстановиться выше ближайшего значимого ценового уровня $55 за баррель. Следующей промежуточной технической целью для них выступает достаточно близкая отметка $60.