Цены на нефть: стоит ожидать роста?

Михаил Ханов — про котировки на нефть и газ, а также про любителей азарта

Едва ли возможно переоценить значение динамики мировых цен на нефть для экономики России. В существующей структуре экспорта РФ сырая нефть занимает порядка 29,3% в стоимостном выражении. Еще 16% приходится на различные нефтепродукты. Не секрет, что мировые цены на газ также находятся в зависимости от цен на черное золото. Поэтому для полноты картины стоит учитывать и трубопроводные поставки природного газа, составляющие 9,9% отечественного экспорта. Сравнительно скромный довесок 2% обеспечивает набирающий обороты вывоз из страны сжиженного природного газа (СПГ). Таким образом, экономика современной России в решающей степени зависит от ценовой конъюнктуры на рынке углеводородного сырья, поскольку суммарная доля углеводородов в ее экспорте составляет порядка 57,2%. Комфортные цены на нефть обеспечивают необходимый приток иностранной валюты в страну. Из этого притока формируется прибыль нефтяных компаний и смежных с ними секторов экономики, а также наполняется государственный бюджет и формируется Фонд национального благосостояния России (ФНБ). В более широком смысле нефтегазовые доходы, как круги по воде, расходятся по всей отечественной экономике. Оборотной стороной такого сырьевого перекоса является зависимость российской экономики от импортных поставок широкого спектра сырья и товаров, в том числе и жизненно необходимых.

С учетом этих факторов среднесрочные перспективы нефтяного рынка вызывают большой практический интерес у инвесторов и спекулянтов, открывающих позиции в акциях российских компаний. Впрочем, фьючерсы на нефть и сами по себе являются весьма интересным инструментом для спекуляций. Надо признать, что в течение нескольких последних месяцев нефтяной рынок был очень далек от равновесия. Фьючерсы на нефть сорта Brent двигались в расширяющемся диапазоне $53–72 за баррель. С начала января по начало февраля ценовой перепад от максимума до минимума в них составил почти $19, или более 25%. Более того, столь резкие движения вполне могут продолжиться и в ближайшие недели. Рассмотрим основные факторы и тенденции, которые могут повлиять на динамику нефтяных котировок в самом ближайшем будущем. Заинтересованность в напряженности Прежде всего, при оценке среднесрочных перспектив нефтяного рынка никак нельзя сбрасывать со счетов ближневосточные геополитические риски. Одной из ключевых многолетних угроз для глобального нефтяного рынка в этом регионе остается вероятность широкомасштабного вооруженного конфликта США или их союзников с Ираном. Соединенные Штаты косвенно поддерживают относительно комфортные цены на нефть за счет нефтяного эмбарго в отношении Исламской Республики. Вместе с тем активные военные действия на ее территории означали бы остановку морских поставок нефти из Персидского залива через Ормузский пролив. Это вызвало бы мгновенное сокращение предложения на мировом нефтяном рынке примерно на 20% и соответствующий рост цен на углеводородное сырье. Именно поэтому Иран имеет возможность в течение многих лет проводить независимую от США внешнюю политику и успешно балансировать на грани внешней военной агрессии.

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Однако это хрупкое равновесие парадоксальным образом способствует периодической панике на нефтяном рынке, связанной с тревожными новостями из региона. Еще в начале января цены на нефть резко повысились на фоне вполне предсказуемой эскалации напряженности между США и Ираном. Однако США вновь не стали воевать с Исламской Республикой, избрав вместо этого усиление санкционного давления. В середине сентября 2019 года фьючерсы на черное золото открылись после выходных дней с сильным разрывом вверх. Тогда произошли загадочные атаки на объекты нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей инфраструктуры Саудовской Аравии. Пострадавшая сторона обвинила Иран в причастности к этому инциденту. Несколько ранее участники нефтяных торгов беспокоились по поводу ряда атак на нефтеналивные танкеры в районе Персидского залива. Будет вполне логичным, если в ближайшие недели мы услышим о новых аналогичных происшествиях, способных "подбодрить" текущие относительно низкие нефтяные котировки. К слову, ближайшие соседи Ирана также до некоторой степени заинтересованы в поддержании высокого градуса геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Например, сентябрьский взлет цен на нефть способствовал удачному дебютному первоначальному размещению 1,5% акций саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Стоит упомянуть и про текущие проблемы с поставками нефти из входящей в "Большой Ближний Восток" Ливии. В стране уже длительное время наблюдается двоевластие и ведутся активные боевые действия. Ливийская национальная армия с 18 января блокирует морские экспортные терминалы, месторождения и нефтепроводы на востоке и юго-востоке страны, таким образом лишая источников дохода Правительство национального согласия. Между тем в СМИ появились сообщения о том, что государственные нефтяные доходы Ливии в январе 2020 года "упали до нуля". Коронавирус и сырьевые "быки" Казалось бы, этих новостей должно быть достаточно для того, чтобы поддержать нефтяные котировки вблизи уровней начала января. Однако новым неожиданным значимым фактором для глобального нефтяного рынка стала вспышка коронавируса в Китае. Тревожные новости по этому поводу полностью свели на нет традиционную ближневосточную геополитическую премию в нефтяных котировках. Первым неблагоприятным признаком для сырьевых "быков" выступили сообщения об ограничении авиасообщения с Китаем со стороны ряда стран.

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