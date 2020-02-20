Нетипичное военное кино: каким получился фильм о Калашникове

Описание Кадр из фильма "Калашников" © MEGOGO Distribution

20 февраля в прокат выходит "Калашников". Создатели планировали выпустить картину к столетию изобретателя, которое отмечали 19 ноября, но слегка припозднились. Впрочем, вряд ли стоит их попрекать за нерасторопность — в конце концов, они вообще первыми догадались осветить на большом экране историю знаковой для страны персоны. Тем более что продюсеру и режиссеру Константину Буслову (брату Петра Буслова, автора "Бумера") пришлось даже продать дом, чтобы покрыть производственные расходы, когда над его биографической драмой навис дамоклов меч в виде оборвавшегося финансирования. По сюжету молодой танкист Михаил Калашников в начале Великой Отечественной войны получает тяжелое ранение. В тылу на реабилитации в герое с новой силой пробуждается изобретательская жилка. Деревенский парень-самоучка загорается идеей сделать оружие, которое покажет фашистам кузькину мать. Последующие годы Калашников посвящает поискам идеальной конструкции, самого себя и даже немножко — любви. Птица иного полета "Калашников" в некотором смысле парадоксален: звуки выстрелов не замолкают, словно в тестостероновом боевике, однако экшен-сцен раз-два и обчелся. В решето здесь превращают не врагов из плоти и крови, а всевозможные мишени и неосторожно оставленные бочки. Таким образом создатели подводят к посылу, что огнестрел — это орудие не убийства, а защиты Родины. У отечественной киноиндустрии есть склонность к злоупотреблению лентами о войне, но "Калашников" — птица иного полета. Баталия показана всего одна и заканчивается так быстро, как будто нужна только для галочки. Не успевает зритель познакомиться с героем, как Буслов уже бросает его в пекло. В эпизоде есть красивые и фактурные кадры с горящим танком на снегу, но оценить их по достоинству мешает излишне сумбурный монтаж. Возможно, так режиссер хотел передать хаос сражения, но слегка переусердствовал. Чуть позже идет сцена с перестрелкой, в которой напряжение чувствуется не в пример лучше. После нее фильм прощается с боевыми действиями и полностью сосредотачивается на первостепенной задаче: раскрытии центральной фигуры. Молодое дарование В основу картины легли воспоминания Михаила Калашникова и консультации его дочери Елены Михайловны, которая также одобрила исполнителя ведущей роли. Продюсеры искали актера не столько с портретным сходством, сколько со способностью воплотить художественный образ. Для этих целей они выбрали одного из наиболее интересных молодых лицедеев Юрия Борисова. Восходящая звезда российского кино уже продемонстрировал впечатляющий диапазон: например, в "Хрустале" он изобразил гротескного "торчка", а в "Быке" перевоплотился в брутального бандита.

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В "Калашникове" у него более мужественная и героическая роль, что, пожалуй, менее интересно в плане яркой экспрессии, но он органично смотрится и в такой ипостаси. По большому счету ему приходится держать на себе весь фильм, поскольку остальные партии носят в основном эпизодический характер. Впрочем, это не мешает отдельным артистам создавать запоминающиеся образы — вроде строгого генерал-майора в исполнении Виталия Хаева. В целом картина со всем почтением относится к памяти Калашникова и игнорирует теории заговора, преуменьшающие его вклад в создание АК-47. Правда, обходит она вниманием и некоторые другие любопытные моменты. В частности, в фильме ни слова о том, что выдающийся изобретатель был семнадцатым ребенком в семье, или о его первой жене и их сыне. Сценарные нюансы При довольно обстоятельном хронометраже (без десяти минут два часа) "Калашников" смотрится на удивление живо. Во многом это достигается за счет динамичности калейдоскопического повествования, где часто меняются локации, встречаются бессчетные персонажи и проходит несколько лет. Обрамляется эта суматоха письмами Калашникова к матери, которую зритель не видит. Придуманные сценаристом Сергеем Бодровым пассажи зачитываются вслух для раскрытия мыслей и переживаний героя. Порой в ход действа вклиниваются и трогательные флешбэки из детства, где солнечный мальчик мастерит смертоносные орудия из всего, что подвернется под руку.

Описание Кадр из фильма "Калашников" © MEGOGO Distribution

Исторические фильмы часто используют заезженный ход — демонизируя советскую власть и противопоставляя героев режиму. Калашникову, по счастью, с системой воевать не приходится. Со всех сторон вундеркинд слышит слова поддержки. Если где-то ему препятствуют мелкие самодуры, то вышестоящие инстанции всегда принимают сторону молодого таланта, выражают веру в него и создают ему необходимые условия для работы. Обратная сторона подобной идиллии — в фильме слабо ощущается какой-либо конфликт. "Калашников" располагает к себе своей подачей, поэтому его хочется не ругать, а, скорее, анализировать — найти то, чего ему не хватает. На пользу драматургии всегда идет, когда герою противостоит антагонист или ему необходимо превозмочь какие-то практически непреодолимые препятствия.

В фильме это, увы, носит совсем пунктирный характер. Временами сюжет намекает на внутренние сомнения главного героя в самом себе. Из этого могла выйти перспективная линия: Калашникову предстояло бы преодолеть сопротивление не извне, а внутри себя. Однако все ограничивается парой оброненных фраз, после чего конструктор вновь уверен, настырен и идет напролом. Калашников регулярно участвует в оружейных конкурсах. Драматический момент, как это делают в спортивных фильмах. Как назло, эти испытания проходят донельзя буднично, а то и вовсе за кадром. Однажды Калашников сталкивается с малоприятным представителем НКВД, которого сценаристы вводят, как кажется, от бессилия — лишь бы породить хоть какую-то иллюзию угрозы. Но и это — совершенно мимолетный эпизод. Как ни странно, романтическая линия в картине про оружие не выглядит ненужным придатком. От бесперебойного рокота автоматов глохнут уши, а за время амурных интерлюдий слух как раз успевает восстановиться. К тому же ухаживания Калашникова столь подчеркнуто неуклюжи, что дарят фильму его наиболее забавные моменты. Ванильному мелодраматизму авторы определенно предпочитают комизм. Огорчило то, что рабочий процесс Калашникова представлен наивно и поверхностно. В условном "Докторе Хаусе" сценаристы не стесняются перегружать диалоги сложными медицинскими терминами, слушать которые совсем не скучно. Наоборот, такой подход при грамотном исполнении достоверно дает понять зрителю, что персонажи умны и компетентны в своем деле. Когда же требуется показать конструкторский гений Калашникова, в фильме просто включается нарезка под пафосную музыку на голливудский манер, где герои сосредоточенно ворочают и перекладывают какие-то детали. Это, конечно, приемлемый трюк для кино, но точно не самый находчивый. Не совсем в яблочко Вряд ли найдется много людей, которые не слышали о Калашникове, благо его автомат — самое распространенное оружие в мире, но с его биографией знакомы далеко не все. С одной стороны, фильм Буслова делает благое дело, проливая свет на историю одного из наиболее знаменитых наших соотечественников.

Описание Кадр из фильма "Калашников" © MEGOGO Distribution