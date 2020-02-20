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Коронавирус предрассудков гуляет по планете

ГОЛОВНИН Василий 
Руководитель представительства ТАСС в Японии
Василий Головнин — о том, что страхи перед новой смертельной болезнью привели к вспышке дискриминации уроженцев востока Азии

Группа пытливых японских студентов в начале февраля себе на беду решила посмотреть на одно из чудес света — высохшее соленое озеро Уюни, расположенное в Боливии на высоте 3,6 тыс. метров. Однако добраться до сверкающего на солнце гигантского естественного массива поваренной соли ребятам не удалось. Их остановила полиция и принудительно поместила в инфекционный отсек местной больницы. Причина была простой и унизительной — боливийские власти плохо отличают японцев от китайцев, которых там поголовно считают разносчиками напугавшего весь мир коронавируса 2019-nCoV, уже ставшего причиной смерти более 2 тыс. человек в КНР.

История со студентами — лишь малый эпизод истерично нарастающей во всем мире волны страхов, дискриминации, а временами и откровенной ненависти к тем, кто имеет внешность уроженца Восточной Азии. Примеры множатся как снежный ком — бразильского юношу из семьи японских иммигрантов, например, вышвырнули из метро в Рио-де-Жанейро с криками: "Вон отсюда, китайский разносчик инфекции!"

Как сообщают, похожая история произошла и в метро Нью-Йорка — там неизвестный набросился с кулаками на китаянку в защитной маске, требуя от нее немедленно покинуть подземку. Любительское видео с этой сценой попало в соцсети и имело, прошу прощения за невольный каламбур, поистине вирусное распространение.

Описание
© AP Photo/Kiichiro Sato

В американском городе Сиэтл вернувшуюся из поездки в КНР женщину (совсем даже не китайского происхождения) попытались выселить из съемной квартиры, а когда это не удалось — обклеили ее дверь самодельными плакатиками с надписью "Вирусный карантин". Посольство Японии в Египте сообщило, что людей с восточноазиатской внешностью стали часто отказываться обслуживать в магазинах Каира, поскольку их всех принимают за опасных китайцев.

В Сингапуре на официальном сайте довольно бойко идет сбор подписей под петицией с требованием к правительству запретить въезд в город-государство всем без исключения гражданам КНР. При этом этнические китайцы, составляющие большинство сингапурского населения, сами подвергаются дискриминации за границей как "потенциальные разносчики смертоносного коронавируса".

Кстати, японские студенты попали в неприятную историю не только в Боливии: в феврале группу учащихся престижного токийского Университета Хитоцубаси на одной из улиц Парижа окружила толпа молодых людей. Они показывали на испуганных японцев пальцами и кричали: "Зараженные! Идут зараженные!  Убирайтесь!" Студенты после этого сочли за лучшее не испытывать судьбу — они прервали поездку, поменяли билеты и немедленно вернулись в Токио.

Пустое пространство вокруг людей

Но и в самой Японии все не так благостно — страшно популярным в местном Twitter стал хештег #Chinese-DontComeToJapan — "Китайцы, не приезжайте в Японию". Под ним публикуют всякую оскорбительную чушь про граждан КНР и распространяют немыслимые слухи. Например, что коронавирус "прилипает" к товарам, которые поступают из Китая, и, таким образом, может расползаться по Японии. Слухи имеют эффект — есть сообщения о том, что некоторые предприниматели даже отказались от закупки в КНР сырья для своего производства, опасаясь заражения. Из продуктовых магазинов исчезают выращенные в Китае овощи, которые раньше пользовались немалой популярностью из-за дешевизны. Теперь их плохо покупают: покупателей пугают этикетки "Товар из КНР".

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Подозреваю, что многие жители России считают, что китайцы, японцы и корейцы — все на одно лицо. Однако жители Токио, например, с первого взгляда прекрасно отличают граждан КНР, которые в последние годы в нарастающем количестве приезжают в Японию. В прошлом году число китайских туристов здесь превысило 9,5 млн человек — они заполняют не только районы достопримечательностей, но и в первую очередь универмаги и аптеки. Китайцы по улицам Токио зачастую бродят с массивными чемоданами на колесиках, набивая их всяческими местными товарами, которые, судя по всему, ценят за качество и отсутствие подделок.

Японские торговцы всячески приветствовали покупателей из КНР, которые оставляют в стране огромные деньги. Однако в последние недели я все чаще вижу, как жители Токио стараются не приближаться к людям, которых они считают приезжими из Китая. Вокруг них почти автоматически образуется пустое пространство размером не менее двух метров — в местных социальных сетях уверяют, что вирус дальше не летит, хотя лично я подтвердить такую информацию возможности не имею.

Короче, нынешняя вспышка загадочной новой пневмонии стала причиной невероятного роста страхов и часто довольно отвратительных слухов. И речь идет не только о расовой или национальной дискриминации — коронавирус взвинчивает страсти даже среди представителей одного народа. В четверг на этой неделе, к примеру, в одном из вагонов метро города Фукуока на юго-западе Японии вспыхнула потасовка среди самых что ни на есть единокровных японцев, что, вообще-то, дело нечастое. В драку перерос шумный скандал из-за того, что один из пассажиров несколько раз кашлянул, но при этом на лице защитной маски не имел.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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