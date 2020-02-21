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Мнение

Вместо мяса: пшеничный стейк и докторская колбаса из тофу

КУРСАКОВА Мария 
Сертифицированный повар, кондитер растительной кухни и гастрономический журналист
Мария Курсакова — о блюдах, которые еще недавно казались кулинарной фантастикой

Сочный стейк и свиные ребрышки барбекю из пшеничного белка, ароматный бекон из ферментированных соевых бобов и хрустящие куриные наггетсы из тофу… Еще несколько лет назад эти блюда казались кулинарной фантастикой, а сейчас — популярный тренд в поисках альтернативы мясу и птице.

Сейтан из Поднебесной

Об уникальном свойстве пшеничной клейковины, или глютена, создавать твердую, плотную и сочную текстуру знали в Китае уже в VI веке. Буддисты, придерживающиеся строгой вегетарианской диеты, готовили из нее имитацию мяса, а другие жители — лапшу. Кстати, по одной из легенд, пшеничное мясо изобрели шеф-повара китайских императоров, которые по сложившейся традиции каждый год в течение недели соблюдали пост.

Чуть позже глютен стал традиционным ингредиентом японской и вьетнамской кухонь. На Западе о нем узнали лишь в XVIII веке и до середины прошлого столетия использовали редко.

Но благодаря трендам на вегетарианство и растительную кухню клейковина стала популярной во всем мире. Если смешать ее с жидкостью — водой или, например, насыщенным овощным бульоном — и добавить ароматных приправ, то получится невероятная имитация мяса, которая похожа на оригинал как две капли воды: по внешнему виду, текстуре, консистенции и даже по вкусу. Этот продукт называется сейтан, что в переводе с японского означает "растительный белок".

Глютеновая мука Angela Aladro mella/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Глютеновая мука
© Angela Aladro mella/Shutterstock/FOTODOM

Действительно, пшеничный глютен — это белок в чистом виде, поэтому в сейтане его много: в одной порции содержится 21 грамм, что составляет примерно 1/3 дневной нормы. Правда, в нем нет одной незаменимой аминокислоты — лизина, но это не проблема — чтобы ее скомпенсировать, достаточно приготовить на гарнир бобовые. Также в сейтане практически нет жиров и углеводов, совсем нет вредного холестерина, мало калорий и хорошее содержание селена — важного минерала для здорового функционирования щитовидной железы, производства ДНК и защиты организма от разрушающих свободных радикалов и инфекций. Единственное противопоказание — целиакия, или непереносимость глютена.

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Я люблю сейтан за возможность приготовить абсолютно любую альтернативу мясу и птице: стейки, барбекю, шашлычки, колбасу, сосиски, наггетсы, фрикадельки и даже фарш. К тому же с ним удобно работать — можно сделать заготовку и хранить в герметично закрытом контейнере в холодильнике пять дней, а в морозилке — до трех месяцев.

За счет своих широких кулинарных возможностей сейтан — завсегдатай высокой растительной кухни. Например, в меню ресторана Blossom в Нью-Йорке, отмеченного престижным гидом Мишлен, из него готовят абсолютно разные блюда. На завтрак предложат яблочно-шалфеевые колбаски, которые подают с яичницей-болтуньей из тофу, луком, грибами, томатами, болгарским перцем, шпинатом и свежей зеленью.

Стейки из сейтана AdelinaSr/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Стейки из сейтана
© AdelinaSr/Shutterstock/FOTODOM

На перекус — чиабатту с хрустящим и пряным сейтаном, карамелизированным луком, авокадо, листьями салата романо с соусом айоли с сушенным перчиком халапеньо. То же самое упакуют в удобный ролл. А в качестве основного блюда вы можете отведать пикатту — резанное кусочками и обжаренное пшеничное мясо — в соусе из белого вина, лимонов и каперсов с тушеной капустой кейл и картофельным пюре с трюфелем, лазанью с цикорием и веганской моцареллой или мексиканское буррито.

"Грудинка" барбекю из сейтана

Базовый рецепт смеси для сейтана — очень простой: достаточно пшеничной клейковины, сушеного репчатого лука, чеснока и соли. Весь секрет — во вкусе жидкости, которой будете ее разводить. Процесс приготовления блюда — довольно трудоемкий, но оно того стоит: получается намного вкуснее готового сейтана из магазинов вегетарианского и здорового питания.

Больше всего я люблю подавать "грудинку" барбекю с брокколи, бурым рисом или салатом, например из пряной руколы.

Что нужно:

  • пшеничная клейковина — 340 г,
  • сушеный репчатый лук — 2 ст. л.,
  • сушеный чеснок — 1 ст. л.,
  • соль — 1 ч. л.

Для ароматной жидкости:

  • овощной бульон — 830 мл,
  • сушеные грибы — 25 г (можно взять ассорти),
  • томатная паста — 160 г,
  • паприка — 2 ст. л.,
  • сушеный перец чили — 1–2 щепотки,
  • сироп топинамбура — 110 г,
  • белое сухое вино — 360 мл,
  • жидкий дым — 1 ч. л.,
  • яблочный уксус 6% — 2 ½ ст. л.,
  • соевый соус — 120 мл,
  • растительное масло, выдерживающее высокие температуры, — 1 ст. л.
Cейтан RcriStudio/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Cейтан
© RcriStudio/Shutterstock/FOTODOM

Что делать:

  • Разогреть духовку до 190 °C.
  • Измельчить сушеные грибы в кофемолке до состояния порошка. Высыпать в миску. Добавить пшеничную клейковину, сушеные лук, чеснок и перец чили, соль. Хорошо перемешать венчиком. Отложить 3 ст. л. смеси.
  • Во второй миске смешать оставшиеся ингредиенты, постепенно добавляя бульон. Должна получиться жидкость однородной консистенции.
  • В миске с сухими ингредиентами сделать ямку посередине и влить чуть меньше половины жидкости. Хорошо перемешать и продолжать добавлять жидкость, пока сейтан не достигнет консистенции эластичного теста. Должно быть сложно порвать его пополам. Если рвется легко — значит, очень много жидкости.
  • Посыпать рабочую поверхность небольшим количеством сухой смеси, выложить сейтан, посыпать сверху несколькими щедрыми щепотками сухой смеси и месить 10–12 минут, чтобы выработать нужную текстуру.
  • Смазать блюдо для запекания растительным маслом. Растянуть сейтан по форме блюда, положить в него и сразу перевернуть, чтобы покрыть пшеничное мясо маслом. Залить оставшейся жидкостью и еще раз перевернуть.
  • Запекать в духовке 30 минут. Затем перевернуть сейтан, полить жидкостью и готовить еще один час. Каждые 15 минут переворачивать пшеничное мясо и поливать его жидкостью.
  • Готовая грудинка должна быть твердой и легко резаться на тонкие кусочки.

"Куриные крылышки" из соевого сыра

Еще один заменитель мяса родом из Китая, снискавший мировую популярность, — это соевый сыр, или творог тофу. Большинство кулинарных историков сходятся во мнении, что его рецепт был открыт случайно — когда в блюдо с отварными и растертыми соевыми бобами попала морская соль или вода и вызвала их створаживание. Документально подтверждено, что его подают к столу уже 2000 лет.

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Сейчас тофу — один из основных источников белка в современной растительной кухне. Причем аминокислотный состав у соевых бобов — полный, то есть как в мясе или птице. В тофу нет вредного холестерина, мало калорий и содержатся важные для здоровья микроэлементы: марганец, кальций, селен, фосфор, медь, магний и железо. Поэтому продукт полезен для иммунитета, хорошего метаболизма, здоровых зубов и костей, а также сердечно-сосудистой системы. Главное, чтобы соевые бобы не были генно-модифицированными и, как и любой другой продукт, не вызывали аллергию.

Тофу получают путем добавления соли или свертывающего вещества (коагулянта) в горячее соевое молоко. А затем творожные зерна прессуют в брикеты. На японском острове Окинава особенная технология — там в качестве коагулянта используют морскую воду, которая содержит соли кальция и магния. Он так и называется — островной тофу.

Самое большое кулинарное преимущество соевого творога — что он как губка. Поэтому, просто варьируя маринады, можно придавать тофу абсолютно разные оттенки вкуса. Единственное, нужно полностью слить жидкость из упаковки.

Тофу бывает двух видов — мягкий и твердый, но для имитации мяса и птицы подходит только последний. Я готовлю из него "докторскую колбасу" для новогоднего оливье, "куриные крылышки" в кисло-сладком соусе и хрустящие наггетсы.

Тофу AP Photo/Wong Maye-E
Описание
Тофу
© AP Photo/Wong Maye-E

Секрет в том, чтобы сделать текстуру тофу плотнее и тверже. Для этого я сначала сливаю всю жидкость из упаковки, сверху и снизу кладу по несколько слоев бумажного полотенца, накрываю сковородой с одной-двумя тяжелыми банками, например консервированной фасоли, и оставляю на полчаса. Затем вытираю брикет тофу насухо и отправляю на ночь в морозилку. Перед приготовлением размораживаю соевый сыр при комнатной температуре, но, чтобы ускорить процесс, можно воспользоваться микроволновкой. А после повторяю трюк с прессом, пока не выйдет вся жидкость — обычно на это уходит один час. Дальше — все просто. Делаю нужный маринад, рву тофу на кусочки или режу нужной формы, мариную в течение десяти минут, иногда обваливаю в панировке, а затем запекаю или жарю на сковороде.

Все дело в ризопусе

Но больше всего я люблю темпе — ферментированные соевые бобы. Этот традиционный продукт Индонезии появился на острове Ява. По сравнению с сейтаном и тофу темпе "совсем молодой": его готовят чуть больше 200 лет. По самой распространенной версии, получился он тоже случайно. На предприятии по производству тофу "отработавшие" и выброшенные соевые бобы "заразились" грибком белой плесени, которая оказалась съедобной.

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С тех пор соевые бобы замачивают, очищают и готовят до полуготовности. К ним добавляют грибковую культуру ризопус, после чего бобы распределяют ровным слоем и оставляют на 24–36 часов при температуре 30 °C. Затем сое дают остыть, чтобы грибница разрослась, и через двое суток с начала ферментации продукт готов. Хороший темпе — это плотный брикет белого цвета с чуть виднеющимися соевыми бобами, который не распадается на части.

Ферментированные соевые бобы намного полезнее для здоровья. Во-первых, ризопус практически сводит на нет крахмалы-олигосахариды, которые плохо перевариваются нашим организмом. А во-вторых, сильно уменьшает количество фитиновой кислоты в сое, поэтому витамины и минералы из нее лучше усваиваются.

У темпе необычный вкус — с легкими ореховыми, землистыми нотками. И, чтобы он не получился твердым, горьким и безвкусным, в его приготовлении есть одна важная тонкость. Сначала темпе нужно варить в обычной подсоленной воде, овощном бульоне или насыщенной вкусом жидкости или готовить на пару в течение 15–30 минут, а уже потом жарить, тушить или запекать.

Шеф-повар ресторана Candlenut с одной звездой Мишлен Малькольм Ли готовит с темпе не только традиционные азиатские блюда — овощные карри и стир-фраи. Если порезать его тонкими ломтиками и зажарить во фритюре, то получатся чипсы, которые шеф использует в… десертах. Их же он крошит на кусочки, обжаривает со специями и украшает ими салаты и тушеные блюда.

Темпе Aris Setya/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Темпе
© Aris Setya/Shutterstock/FOTODOM

 Ароматный "бекон" из темпе

Когда я попробовала "бекон" первый раз, удивилась, насколько он похож на свой оригинал. Люблю подавать его с пюре из корня сельдерея или батата, а также  добавлять в салаты, сэндвичи и роллы.

Что нужно (на десять кусочков):

  • темпе — 250 г,
  • соевый соус — 1 ст. л.,
  • сироп топинамбура — 1 ст. л.,
  • паприка — 1 ч. л.,
  • кумин (молотый) — ½ ч. л.,
  • жидкий дым — 2 ч. л.,
  • оливковое масло первого холодного отжима — 1 ст. л.,
  • йодированная морская соль — по вкусу,
  • свежемолотый черный перец — по вкусу.

Что делать:

  • Довести воду до кипения, положить темпе и варить на среднем огне в течение 15 минут. Затем слить воду, дать темпе остыть и порезать его на очень тонкие кусочки.
  • Смешать все ингредиенты в миске, добавить кусочки темпе, хорошо покрыть маринадом и оставить на несколько минут.
  • Разогреть сковороду с антипригарным покрытием и обжаривать темпе без масла по одной-две минуты с каждой стороны, пока "бекон" не станет золотистого цвета, а корочка — хрустящей.
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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