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Мнение

Вестерн о пекарях и ограбление казино по-корейски: исследование маскулинности Берлинале

ХОДОВА Тамара 
Редактор раздела культуры ТАСС
Тамара Ходова — о столкновении двух миров

Берлинале в этом году продолжает тему, заданную еще на "Сандэнсе" в январе. Большинство фильмов программы исследуют человеческую близость, будь то странная связь между тюремщиком и заключенным в "Уроках фарси", созависимость в аргентинском "Незваном госте", дружба в "Первой корове" или романтическая любовь в "Ундине".

Картину "Первая корова" американки Келли Райхардт взяли в основной конкурс Берлинале, несмотря на то, что ее уже показали в прошлом году на фестивале в Теллерайде. Но художественного директора Карло Шатриана можно понять — Райхардт сняла лучший фильм в своей карьере. Она, не особо скрываясь, задает главную тему картины с самого начала, поставив в качестве пролога цитату Уильяма Блейка: "У каждой птицы — гнездо, у паука — своя паутина, а у человека — дружба".

Кадр из фильма "Первая корова" Allyson Riggs/A24
Описание
Кадр из фильма "Первая корова"
© Allyson Riggs/A24

Тихий и чуткий повар по прозвищу Печенька (Джон Магаро) путешествует по Америке периода золотой лихорадки с охотниками, зарабатывая тем, что готовит для них скудные обеды и ужины. Однажды, собирая грибы в густом осеннем лесу, он наталкивается на абсолютно голого человека — китайца Кинга Лу (Орион Ли), скрывающегося от русских, которые хотят его убить. Добросердечный повар укрывает его в лагере, пока китаец не кидается в реку и не исчезает. Позже судьба сводит их вместе в небольшом орегонском поселении. Двое мужчин быстро находят общий язык, а затем и занятие. Местный британский аристократ в исполнении Тоби Джонса привозит в эти богом забытые места первую корову. Бык и теленок умирают по дороге, и она оказывается единственным парнокопытным на многие мили вокруг. Печеньке и Кингу приходит не самая очевидная для того времени идея для стартапа: друзья решают продавать пончики, которые они готовят на украденном молоке от новоиспеченной поселенки.

Интонация Райхард по привычке скупая и неторопливая, что идеально подходит для атмосферы дикой и суровой Америки начала XIX века, недаром она обращается к ней уже не в первый раз. "Первая корова" визуально соответствует жанру вестерна с неряшливыми суровыми переселенцами и драками в трактирах, но благодаря необычным героям он открывается с другой стороны

Немытые и небритые мужики выстраиваются за самодельными пончиками, как заправские хипстеры за какими-нибудь кронатами. Можно сказать, что это очень мужской фильм (в нем практически нет женщин — только пара индианок и собственно корова), и одновременно он не пропитан маскулинностью и отравляющей агрессивностью, присущим вестернам.

Кадр из фильма "Первая корова" Allyson Riggs/A24
Описание
Кадр из фильма "Первая корова"
© Allyson Riggs/A24
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Характер повествованию задают тихие и уютные отношения между Печенькой и Кингом, их скромные спокойные будни и невероятная внимательность друг к другу. Как и все безумцы, которые отправились вглубь дикой Америки, герои мечтают о лучшей жизни, и в таких обстоятельствах ты ожидаешь, что они, например, ограбят банк, а не начнут жарить пончики. Во времена всеобщего беззакония и безразличия их хрупкий мир кажется чем-то нереальным и экзотичным. Три одиноких существа (Печенька, Кинг и корова) встречаются, чтобы дарить людям пончики, а по сути — дом, куда их переносит запах и вкус свежей выпечки.

Режиссура Райхардт уверенна и точна. Она не отказывается от своей фирменной сухости и художественной недосказанности, но делает их не смыслообразующими, а вспомогательными элементами своего фильма. Небольшими и четкими мазками, едва заметными деталями она расцвечивает картину, изящно представляя зрителям историю и ее героев. Например, в сцене знакомства с Печенькой мы не видим персонажа, только его руки, аккуратно выдергивающие грибы из земли. Одним быстрым движением он помогает ящерице перевернуться на брюшко, и нам сразу становится понятно, что перед нами человек с добрым сердцем.

Кадр из фильма "Первая корова" Allyson Riggs/A24
Описание
Кадр из фильма "Первая корова"
© Allyson Riggs/A24

Даже в глубине ночи, когда герой тайно доит корову, он находит время поговорить с ней и выразить ей соболезнования о потере ее теленка и "мужа". Такое внимательное отношение к природе идет вразрез с идеологией новоиспеченных американцев, которые приехали на континент в погоне за золотом и мехом. Режиссер явно говорит об обществе потребления, привыкшем грабить, убивать и насиловать ради собственной выгоды. Получается, что в погоне за американской мечтой люди не могут не посягать на свободу другого, и даже Печенька и Кинг становятся жертвами этой идеи.

Еще один вестерн, но только происходящий в современной Корее, показали в секции Berlinale special — "Время охоты" молодого корейского режиссера Юн Сон Хёна. Он начинается как "11 друзей Оушена": молодой Джан Сук выходит из тюрьмы и предлагает двоим своим друзьям Ки Хуну и Джанг Хо ограбить местное нелегальное казино.

Кадр из фильма "Время охоты" 2020 UNION INVESTMENT PARTNERS, LITTLEBIG PICTURES, SIDUS
Описание
Кадр из фильма "Время охоты"
© 2020 UNION INVESTMENT PARTNERS, LITTLEBIG PICTURES, SIDUS

Все три года в тюрьме он мечтал о лучшей жизни на Гавайях с вечным палящим солнцем и лазурным океаном, но недавний финансовый кризис значительно подкорректировал желания молодой банды — из приличного стартового капитала их накопления превратились в пустышку. Поэтому парни оперативно разрабатывают план, обзаводятся оружием и после недолгих репетиций совершают дерзкое ограбление. Хоть оно и проходит успешно, друзья даже не подозревает, к каким последствиям приведет их отчаянная выходка. В погоню за ними отправляют хладнокровного охотника за головами, который похож на корейскую версию робота T-1000 из "Терминатора 2: Судный день" (между ними есть не только внешнее сходство, но не будем спойлерить).

Кадр из фильма "Время охоты" 2020 UNION INVESTMENT PARTNERS, LITTLEBIG PICTURES, SIDUS
Описание
Кадр из фильма "Время охоты"
© 2020 UNION INVESTMENT PARTNERS, LITTLEBIG PICTURES, SIDUS
Страдающая от кризиса Корея, по версии режиссера, ничем не отличается от Америки времен золотой лихорадки: на постапокалиптических заброшенных улицах, похожих на задворки гигантского завода, царит беззаконие и хаос, вдалеке постоянно разносятся выстрелы, а от сверкающего мира потребления не остается и следа. Юн Сон Хён не чурается западных приемов, но при этом переворачивает правила жанра с ног на голову и рассказывает историю не с точки зрения охотника, а глазами жертвы

После нескольких встреч с преследователем не остается никаких сомнений, что убежать от него невозможно, однако неудачливые воры постепенно учатся на своих ошибках, с каждым разом становясь все проворнее. Режиссер смешивает явную условность истории (то, как герои постоянно сбегают от охотника, вызывает много вопросов) и ее сильное физическое присутствие: оглушающий грохот оружия и кровь смешиваются с всепоглощающим липким страхом, от которого невозможно скрыться.

Кадр из фильма "Время охоты" 2020 UNION INVESTMENT PARTNERS, LITTLEBIG PICTURES, SIDUS
Описание
Кадр из фильма "Время охоты"
© 2020 UNION INVESTMENT PARTNERS, LITTLEBIG PICTURES, SIDUS

Фильм забит действием, но при этом никуда не торопится. Он горит медленно и уверенно, правда, в последней трети начинает немного буксовать и терять фокус. В конце концов Юн Сон Хён говорит не только о ценности человеческих отношений, дружбы и верности, но и оказывается настоящим почвенником. "Время охоты" говорит о том, что бежать и прятаться бесконечно невозможно, и рано или поздно героям, как и всем нам, придется столкнуться со своими проблемами лицом к лицу.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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