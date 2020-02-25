Маршал Язов — офицер, не боявшийся ответственности

В первый послепраздничный февральский день многих из тех, кто когда-либо носил погоны, настигла скорбная весть — умер Дмитрий Тимофеевич Язов, министр обороны СССР, последний Маршал Советского Союза, фронтовик, участник обороны Ленинграда, освобождения Прибалтики, ожесточенных боев с Курляндской группировкой фашистских войск. Один из плеяды победителей Великой Отечественной. Два с небольшим месяца не доживший до 75-й годовщины Великой Победы, которую он приблизил своим личным ратным подвигом…
Мне выпала большая честь встречаться с ним, брать у него интервью, участвовать в различных мероприятиях, которые проводились под его руководством. Никогда не забуду начало восьмидесятых годов прошлого века. Мы, группа журналистов журнала Министерства обороны СССР "Знаменосец", предназначенного для младшего командного состава, приехали в Среднеазиатский военный округ для освещения показательных военных учений с применением зажигательных средств поражения. Тогда, после войны между Израилем и Египтом, а также вьетнамской войны, где США широко применяли отравляющие вещества и напалм, очень важным был опыт борьбы с такими новыми для нашей армии средствами поражения. В первую очередь для личного состава.
Научиться этому, выработать алгоритм применения средств защиты, выделить главные и самые эффективные среди тех, что предлагали военные НИИ и промышленность, — такая задача стояла перед учениями. И перед редакцией, где я трудился.
Накануне учений нас, несколько военных журналистов, среди которых я был самым младшим по званию, принял командующий военного округа. Подробно расспросил о том, что мы хотим увидеть и о чем будем писать, высказал несколько советов и рекомендаций, а на самих учениях тоже подсказывал нашему заму главное, на что обратить особое внимание. С кем переговорить из окружных специалистов, чей опыт лучше всего осветить в журнале.
Прошло несколько лет. Я стал военным корреспондентом "Известий", но продолжал служить в армии. И однажды в минобороновском коридоре встретился с маршалом Язовым. Он был уже министром. А я в то время по согласованию с редакцией ходил в гражданской одежде. Внимательно посмотрев на меня, он заметил: "Я вас знаю. Вы были корреспондентом "Знаменосца". "Так точно, — ответил я по-военному. — Только сейчас я работаю в "Известиях". "Желаю вам успеха", — сказал он.
Память о каком-то майоре, который несколько лет назад с группой журналистов приезжал в Алма-Ату, меня поразила. Сколько таких офицеров промелькнуло перед лицом этого человека. Неужели он всех их помнит?! Оказалось, да.
Параметры СНВ-1 и "Евгений Онегин"
Через пару недель мне было поручено главным редактором взять интервью у министра обороны о Договоре СНВ-1, недавно подписанном между США и Советским Союзом. Какие вопросы задать, должен был подумать я сам. Дмитрий Тимофеевич отвечал на мои вопросы вместе с несколькими представителями Генерального штаба, которые дополняли его по тем темам, за которые несли прямую ответственность.
А вот заверял интервью он лично в моем присутствии. И, прочитывая текст, объяснял мне: "Знаете, почему мы договорились с американцами считать за каждым стратегическим бомбардировщиком по восемь ракет? Потому что у нас под крыльями больше не помещается. У них помещается больше. Теперь они вынуждены демонтировать лишние консоли, чтобы было так же, как у нас". Цифры договора он тоже проговаривал вслух. Чувствовалось, что их он тоже помнит наизусть.
Еще раз его память восхитила меня, когда на сборах военных журналистов, которые ежегодно проводила газета "Красная звезда" и где присутствовали, как правило, все пишущие офицеры из центральных газет, он наизусть читал нам "Евгения Онегина". Целыми главами.
…Участие маршала Язова в ГКЧП, конечно же, стало для многих офицеров большим разочарованием и недоумением. Не знаю, как кто, а я до сих пор считаю, что его подвела дисциплина, готовность офицера выполнить любой приказ Родины и партии. Сейчас, когда все забыли о пятом пункте тогдашней конституции страны, где КПСС называлась направляющей и организующей силой советского общества, это кажется нонсенсом. А тогда приказ ЦК КПСС и его представителей был для каждого генерала законом. Генерал армии Валентин Варенников, которого, как и маршала Язова, арестовали за участие в ГКЧП, сумел доказать свою невиновность в открытом суде. Дмитрий Тимофеевич Язов не стал этого делать. Не снял с себя моральную ответственность за произошедшее.
Последние годы Дмитрий Тимофеевич Язов служил в Министерстве обороны России главным военным советником Главного управления международного военного сотрудничества, а также был главным советником — консультантом начальника Академии Генерального штаба Вооруженных сил России. Мы с ним не раз встречались на различных общественных мероприятиях, связанных с памятными событиями Великой Отечественной, Кубинского кризиса, в котором он принимал участие как командир мотострелкового полка, командированный на Остров свободы. Об этом периоде своей жизни он написал книгу.
До последнего дня своей жизни Маршал Советского Союза Дмитрий Язов оставался примером беззаветного служения своей любимой Родине.
Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал его и служил под его началом.