Маршал Язов — офицер, не боявшийся ответственности

В первый послепраздничный февральский день многих из тех, кто когда-либо носил погоны, настигла скорбная весть — умер Дмитрий Тимофеевич Язов, министр обороны СССР, последний Маршал Советского Союза, фронтовик, участник обороны Ленинграда, освобождения Прибалтики, ожесточенных боев с Курляндской группировкой фашистских войск. Один из плеяды победителей Великой Отечественной. Два с небольшим месяца не доживший до 75-й годовщины Великой Победы, которую он приблизил своим личным ратным подвигом…

Мне выпала большая честь встречаться с ним, брать у него интервью, участвовать в различных мероприятиях, которые проводились под его руководством. Никогда не забуду начало восьмидесятых годов прошлого века. Мы, группа журналистов журнала Министерства обороны СССР "Знаменосец", предназначенного для младшего командного состава, приехали в Среднеазиатский военный округ для освещения показательных военных учений с применением зажигательных средств поражения. Тогда, после войны между Израилем и Египтом, а также вьетнамской войны, где США широко применяли отравляющие вещества и напалм, очень важным был опыт борьбы с такими новыми для нашей армии средствами поражения. В первую очередь для личного состава.

Научиться этому, выработать алгоритм применения средств защиты, выделить главные и самые эффективные среди тех, что предлагали военные НИИ и промышленность, — такая задача стояла перед учениями. И перед редакцией, где я трудился.

Накануне учений нас, несколько военных журналистов, среди которых я был самым младшим по званию, принял командующий военного округа. Подробно расспросил о том, что мы хотим увидеть и о чем будем писать, высказал несколько советов и рекомендаций, а на самих учениях тоже подсказывал нашему заму главное, на что обратить особое внимание. С кем переговорить из окружных специалистов, чей опыт лучше всего осветить в журнале.

Прошло несколько лет. Я стал военным корреспондентом "Известий", но продолжал служить в армии. И однажды в минобороновском коридоре встретился с маршалом Язовым. Он был уже министром. А я в то время по согласованию с редакцией ходил в гражданской одежде. Внимательно посмотрев на меня, он заметил: "Я вас знаю. Вы были корреспондентом "Знаменосца". "Так точно, — ответил я по-военному. — Только сейчас я работаю в "Известиях". "Желаю вам успеха", — сказал он.

Память о каком-то майоре, который несколько лет назад с группой журналистов приезжал в Алма-Ату, меня поразила. Сколько таких офицеров промелькнуло перед лицом этого человека. Неужели он всех их помнит?! Оказалось, да.

Параметры СНВ-1 и "Евгений Онегин"

Через пару недель мне было поручено главным редактором взять интервью у министра обороны о Договоре СНВ-1, недавно подписанном между США и Советским Союзом. Какие вопросы задать, должен был подумать я сам. Дмитрий Тимофеевич отвечал на мои вопросы вместе с несколькими представителями Генерального штаба, которые дополняли его по тем темам, за которые несли прямую ответственность.

А вот заверял интервью он лично в моем присутствии. И, прочитывая текст, объяснял мне: "Знаете, почему мы договорились с американцами считать за каждым стратегическим бомбардировщиком по восемь ракет? Потому что у нас под крыльями больше не помещается. У них помещается больше. Теперь они вынуждены демонтировать лишние консоли, чтобы было так же, как у нас". Цифры договора он тоже проговаривал вслух. Чувствовалось, что их он тоже помнит наизусть.