В поисках нулевого пациента. Как Италия стала европейским очагом коронавируса

За три дня Италия вышла на третье место в мире по числу заражений коронавирусом нового типа — после Китая, откуда все началось, и Южной Кореи, обойдя Японию. Оставляем за скобками бедовый круизный лайнер Diamond Prinsess, который превратился в плавучий гигантский изолятор. Число инфицированных на Апеннинах приближается к 300, и очевидно, что оно увеличится. Как и количество летальных исходов, которых пока насчитывается семь.
Все задаются вопросом, как получилось, что напугавший весь мир вирус так распространился именно в Италии, а не в соседних Франции или Германии, где число заразившихся не превысило пары десятков. Ведь итальянское правительство одним из первых объявило чрезвычайное положение, перекрыв авиасообщение с Китаем. В аэропортах и гаванях (после первого подозрительного случая, который грозил превратить в плавучий лазарет круизный лайнер Costa Crociere задолго до японского) ввели санитарные кордоны.
Ежедневно медицинский контроль с замером температуры тела проходят до 50 тыс. пассажиров только в международном аэропорту в Риме. А в итоге локальная вспышка возникла в городе Кодоньо (область Ломбардия), одном из так называемых спутников Милана с населением 15 тыс. человек, а другая — в населенном пункте Во (область Венето), едва насчитывающим 3 тыс. жителей.
Невезение? Или чья-то фатальная ошибка, которая дорого обходится всей стране, за три дня оказавшейся в буквальном смысле на коленях. Итальянцы, которых недавно обвиняли в дискриминации по отношению к китайцам, в одночасье перешли в разряд дискриминируемых — им перестали выдавать визы и начали сажать за границей на принудительный карантин. Тяжелые потери несет и итальянский туристический сектор. Туристы из разных стран в массовом порядке начали отменять бронирования, и не только вблизи зоны риска, но и в других регионах. Специалисты затрудняются пока оценить масштабы ущерба, но Миланская биржа в первый день торгов после начала "цепной реакции" потеряла 5% и потянула за собой все европейские площадки.
Итальянский Ухань
На самом деле полная изоляция касается только десяти городов в Ломбардии и одного в Венето и затрагивает едва 50 тыс. человек (из 60-миллионного населения Италии). Но для этих людей начался ад. Красную зону, выезд и въезд в которую запрещен, охраняет полиция и военные. За нарушение карантина предусмотрено уголовное наказание. Региональные поезда перестали останавливаться там сразу. Местному населению власти гарантируют снабжение всем самым необходимым. Но все очень похоже на "зачумленную землю".
На вынужденные каникулы ушли все школьники и студены не только в Ломбардии, Венето и Эмилии-Романье, где выявлены случаи заражения, но и в Лигурии и Фриули — Венеции-Джулии, где пока инфицированных нет.
Но еще больше пугает ситуация в Милане, экономической столице Италии, где закрыли кафедральный собор, оперный театр "Ла Скала", музеи, пабы, дискотеки. Многие компании перевели своих сотрудников в режим дистанционной работы. Излишне говорить, что отменены все общественные мероприятия, а также публичные частные. Так, свадьбы праздновать предписано исключительно в узком семейном кругу. Ограничения касаются и религиозных церемоний.
Патриархат Венеции (архиепископат Римской католической церкви) объявил об отмене всех месс, в том числе в грядущую Пепельную среду, знаменующую начало Великого поста перед Пасхой по католическому календарю. Похороны будут ограничены отпеванием в узком кругу близких. Доступ в церкви в исторической части города на лагуне будет сильно ограничен, чтобы "не допускать большого скопления людей". В частности, закрыта базилика Святого Марка.
Появилась информация о стремительном исчезновении продуктов в местных магазинах: люди готовятся к тому, что им будет рекомендовано не выходить на улицу. "Шакалы вируса", как их называют в СМИ, задрали цены на медицинские маски и дезинфицирующий гель для рук. В связи с последним фактом прокуратура Милана начала расследование, но и ее работа сильно ограничена из-за закрытия всех приемных и офисов.
Где что-то пошло не так?
До 21 февраля в Италии было известно только о трех случаях заражения. Это семейная пара туристов из Китая и эвакуированный из Уханя, где зафиксирована вспышка распространения коронавируса, итальянец. Последний уже выписан из национального института инфекционных заболеваний в Риме "Спалланцани", китайцы там же идут на поправку. О новой волне заражений в Италии стало известно в конце прошлой недели, когда власти сообщили о госпитализации 38-летнего итальянца в городе Кодоньо (близ Лоди). Считалось, что он мог заразиться от своего приятеля, вернувшегося из поездки в Китай. Он перенес грипп, но все его анализы на наличие коронавируса оказались отрицательными.
Власти не могут найти так называемого нулевого пациента ни в Ломбардии, ни в Венето. В Эмилии-Романье утверждают, что случаи заражения в этой области связаны со вспышкой в Ломбардии. Глава департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли считает, что стремительное распространение коронавируса в стране стало следствием неспособности медиков распознать симптомы вызываемого им заболевания. "Причина — в незнании медиками симптоматики, в итоге [заболевшим] не было поставлено правильного диагноза. Это не их вина, а сложность этого вируса", — сказал специалист.
Специалисты также сходятся во мнении, что источником заражения стало отделение скорой помощи в больнице, куда обращались первые зараженные. Так, скончавшаяся первой 77-летняя женщина из города Казальпустерленго (один из десяти в красной зоне) была в больнице Кодоньо, и ее отпустили домой, где она и была обнаружена мертвой. Тест на коронавирус ей сделали уже посмертно.
Несмотря на распоряжение Министерства здравоохранения о применении специального протокола, многие провинциальные больницы не получили никаких материалов — масок, защитных костюмов, а также подробных инструкций, рассказывают медики. Поэтому робко прозвучавший намек премьер-министра, что больница (в Кодоньо) не соблюла должного протокола, был воспринят в штыки региональными властями.
Политическая полемика
Оппозиция и главным образом лидер партии "Лига" Маттео Сальвини давно обвиняют правительство в том, что степень риска изначально была недооценена. Северные области, где концентрируются китайские общины, возглавляют представители его партии (Ломбардия, Венето, Фриули — Венеция-Джулия) или ставленники правоцентристской оппозиции, в которую входит "Лига" (Лигурия). Изначально именно они настаивали на принятии более жестких мер — вплоть до закрытия границ, недопуска китайских детей за парты, обязательном карантине — для предотвращения распространения вируса. Тогда их обвинили чуть ли не в расизме, а президент республики Серджо Маттарелла совершил показательный поход в школу в эмигрантском римском районе, где участся дети из китайских семей.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал чрезмерным шагом на данном этапе приостановку действия Шенгенского соглашения. Власти продолжают утверждать, что сделали все необходимое. Главный призыв к населению — не поддаваться панике и взаимодействовать с администрацией.
Однако, как говорят, в изолированных зонах "сначала выпустили быков, а потом закрыли стойло". Италия, а также ее соседи готовятся к худшему. Австрия проверяет поезда на границе с Италией. Франция готовит дополнительные больничные койки. И слабым утешением является тот факт, что итальянцам одним из первых удалось выделить штамм коронавируса.
Ситуация в Италии лишь подтверждает уже известное поведение вируса — очень агрессивный, быстро и легко передаваемый и наиболее опасный для пожилых людей с ослабленным здоровьем (все умершие от коронавируса в Италии — люди от 68 до 88 лет, причем самая молодая жертва страдала онкологией), а также то, что границ для вируса не существует, и пока не будет потушен очаг в Китае, новый локальный центр может возникнуть где угодно.
Главная проблема Италии заключается в том, что страна, как демонстрирует происходящее, совершенно не готова к подобным ситуациям. В отношении затронутого населения применяются примерно те же меры, что и к пострадавшим в землетрясении — освобождают от налогов, оплаты счетов за коммунальные услуги и выплаты по кредитам. Разумеется, подобная чрезвычайная ситуация еще больше подрывает не самое крепкое экономическое здоровье страны. По некоторым прогнозам, экономика Италии, уже фактически вошедшая в состояние стагнации при минимальном уровне роста 0,1–0,2%, может по итогам года потерять до 1% ВВП.
Спокойствие, только спокойствие
В Италии мало кто сомневается, что рано или поздно вирус доберется до Рима. Одна из главных напастей — охватившая население паника. С одной стороны, власти ее питают своими "драконовскими" мерами, с другой — пытаются загасить. Все больше эпидемиологов и вирусологов говорят о том, что 2019-nCoV у большинства здоровых людей проходит в очень легкой форме.
В нынешнем сезоне гриппом, в том числе его тяжелыми формами, переболели 5,5 млн человек (более 5% населения Италии). В прошлом месяце от гриппа умерли 217 человек, а осложнения от гриппа являются причиной смерти почти 7 тыс. итальянцев в год. Но эти рутинные цифры не становятся заголовками газет, как яркий и вездесущий коронавирус.