В поисках нулевого пациента. Как Италия стала европейским очагом коронавируса

Вера Щербакова — о том, что власти Италии принимают "драконовские" меры для сдерживания коронавируса, но это не очень помогает

За три дня Италия вышла на третье место в мире по числу заражений коронавирусом нового типа — после Китая, откуда все началось, и Южной Кореи, обойдя Японию. Оставляем за скобками бедовый круизный лайнер Diamond Prinsess, который превратился в плавучий гигантский изолятор. Число инфицированных на Апеннинах приближается к 300, и очевидно, что оно увеличится. Как и количество летальных исходов, которых пока насчитывается семь.

Все задаются вопросом, как получилось, что напугавший весь мир вирус так распространился именно в Италии, а не в соседних Франции или Германии, где число заразившихся не превысило пары десятков. Ведь итальянское правительство одним из первых объявило чрезвычайное положение, перекрыв авиасообщение с Китаем. В аэропортах и гаванях (после первого подозрительного случая, который грозил превратить в плавучий лазарет круизный лайнер Costa Crociere задолго до японского) ввели санитарные кордоны. Ежедневно медицинский контроль с замером температуры тела проходят до 50 тыс. пассажиров только в международном аэропорту в Риме. А в итоге локальная вспышка возникла в городе Кодоньо (область Ломбардия), одном из так называемых спутников Милана с населением 15 тыс. человек, а другая — в населенном пункте Во (область Венето), едва насчитывающим 3 тыс. жителей.

Описание Замеры температуры тела в международном аэропорту в Риме © EPA-EFE/Telenews

Невезение? Или чья-то фатальная ошибка, которая дорого обходится всей стране, за три дня оказавшейся в буквальном смысле на коленях. Итальянцы, которых недавно обвиняли в дискриминации по отношению к китайцам, в одночасье перешли в разряд дискриминируемых — им перестали выдавать визы и начали сажать за границей на принудительный карантин. Тяжелые потери несет и итальянский туристический сектор. Туристы из разных стран в массовом порядке начали отменять бронирования, и не только вблизи зоны риска, но и в других регионах. Специалисты затрудняются пока оценить масштабы ущерба, но Миланская биржа в первый день торгов после начала "цепной реакции" потеряла 5% и потянула за собой все европейские площадки. Итальянский Ухань На самом деле полная изоляция касается только десяти городов в Ломбардии и одного в Венето и затрагивает едва 50 тыс. человек (из 60-миллионного населения Италии). Но для этих людей начался ад. Красную зону, выезд и въезд в которую запрещен, охраняет полиция и военные. За нарушение карантина предусмотрено уголовное наказание. Региональные поезда перестали останавливаться там сразу. Местному населению власти гарантируют снабжение всем самым необходимым. Но все очень похоже на "зачумленную землю".

Описание Военное оцепление в провинции Падуя © EPA-EFE/NICOLA FOSSELLA

На вынужденные каникулы ушли все школьники и студены не только в Ломбардии, Венето и Эмилии-Романье, где выявлены случаи заражения, но и в Лигурии и Фриули — Венеции-Джулии, где пока инфицированных нет. Но еще больше пугает ситуация в Милане, экономической столице Италии, где закрыли кафедральный собор, оперный театр "Ла Скала", музеи, пабы, дискотеки. Многие компании перевели своих сотрудников в режим дистанционной работы. Излишне говорить, что отменены все общественные мероприятия, а также публичные частные. Так, свадьбы праздновать предписано исключительно в узком семейном кругу. Ограничения касаются и религиозных церемоний.

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Патриархат Венеции (архиепископат Римской католической церкви) объявил об отмене всех месс, в том числе в грядущую Пепельную среду, знаменующую начало Великого поста перед Пасхой по католическому календарю. Похороны будут ограничены отпеванием в узком кругу близких. Доступ в церкви в исторической части города на лагуне будет сильно ограничен, чтобы "не допускать большого скопления людей". В частности, закрыта базилика Святого Марка. Появилась информация о стремительном исчезновении продуктов в местных магазинах: люди готовятся к тому, что им будет рекомендовано не выходить на улицу. "Шакалы вируса", как их называют в СМИ, задрали цены на медицинские маски и дезинфицирующий гель для рук. В связи с последним фактом прокуратура Милана начала расследование, но и ее работа сильно ограничена из-за закрытия всех приемных и офисов.

Описание Магазин в городе Пьольтелло, Ломбардия © EPA-EFE/ANDREA CANALI

Где что-то пошло не так? До 21 февраля в Италии было известно только о трех случаях заражения. Это семейная пара туристов из Китая и эвакуированный из Уханя, где зафиксирована вспышка распространения коронавируса, итальянец. Последний уже выписан из национального института инфекционных заболеваний в Риме "Спалланцани", китайцы там же идут на поправку. О новой волне заражений в Италии стало известно в конце прошлой недели, когда власти сообщили о госпитализации 38-летнего итальянца в городе Кодоньо (близ Лоди). Считалось, что он мог заразиться от своего приятеля, вернувшегося из поездки в Китай. Он перенес грипп, но все его анализы на наличие коронавируса оказались отрицательными.

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Власти не могут найти так называемого нулевого пациента ни в Ломбардии, ни в Венето. В Эмилии-Романье утверждают, что случаи заражения в этой области связаны со вспышкой в Ломбардии. Глава департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли считает, что стремительное распространение коронавируса в стране стало следствием неспособности медиков распознать симптомы вызываемого им заболевания. "Причина — в незнании медиками симптоматики, в итоге [заболевшим] не было поставлено правильного диагноза. Это не их вина, а сложность этого вируса", — сказал специалист. Специалисты также сходятся во мнении, что источником заражения стало отделение скорой помощи в больнице, куда обращались первые зараженные. Так, скончавшаяся первой 77-летняя женщина из города Казальпустерленго (один из десяти в красной зоне) была в больнице Кодоньо, и ее отпустили домой, где она и была обнаружена мертвой. Тест на коронавирус ей сделали уже посмертно. Несмотря на распоряжение Министерства здравоохранения о применении специального протокола, многие провинциальные больницы не получили никаких материалов — масок, защитных костюмов, а также подробных инструкций, рассказывают медики. Поэтому робко прозвучавший намек премьер-министра, что больница (в Кодоньо) не соблюла должного протокола, был воспринят в штыки региональными властями. Политическая полемика

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Оппозиция и главным образом лидер партии "Лига" Маттео Сальвини давно обвиняют правительство в том, что степень риска изначально была недооценена. Северные области, где концентрируются китайские общины, возглавляют представители его партии (Ломбардия, Венето, Фриули — Венеция-Джулия) или ставленники правоцентристской оппозиции, в которую входит "Лига" (Лигурия). Изначально именно они настаивали на принятии более жестких мер — вплоть до закрытия границ, недопуска китайских детей за парты, обязательном карантине — для предотвращения распространения вируса. Тогда их обвинили чуть ли не в расизме, а президент республики Серджо Маттарелла совершил показательный поход в школу в эмигрантском римском районе, где участся дети из китайских семей. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал чрезмерным шагом на данном этапе приостановку действия Шенгенского соглашения. Власти продолжают утверждать, что сделали все необходимое. Главный призыв к населению — не поддаваться панике и взаимодействовать с администрацией. Однако, как говорят, в изолированных зонах "сначала выпустили быков, а потом закрыли стойло". Италия, а также ее соседи готовятся к худшему. Австрия проверяет поезда на границе с Италией. Франция готовит дополнительные больничные койки. И слабым утешением является тот факт, что итальянцам одним из первых удалось выделить штамм коронавируса.

Описание Дезинфекция поездов, Милан © EPA-EFE/MATTEO BAZZI