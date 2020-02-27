"Футляр" для "Ясеня": на какие торпеды делает ставку российский флот

Новейшие атомные стратегические и многоцелевые подводные лодки проектов "Борей" и "Ясень" получат новые торпеды. Глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов говорит, что "госиспытания пилотных образцов перспективных изделий" завершены. Какие именно, с какими возможностями — вопрос риторический, специалист в разговоре не стал уточнять их характеристик.

Описание Стратегическая атомная подводная лодка "Князь Владимир" проекта 955А (класс "Борей-А") © Сергей Бобылев/ТАСС

К сожалению, Россия пока не считается лидером в области создания таких систем. Конкурируя с американцами, французами и итальянцами, мы чаще догоняем, а не опережаем конкурентов. Тем не менее любое заявление о том, что создано нечто новое, превосходящее возможности "партнеров", вселяет надежду. Ведь, что ни говори, а торпедное оружие — одно из самых наукоемких и технологичных. Скорость движения Впрочем, успехи наших разработчиков всегда покрыты тайной. Судить о них можно по обрывочной информации от самих создателей либо по экспозиции Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге (МВМС). Несмотря на громкий статус международного, это скорее камерное мероприятие российских оборонных предприятий, КБ и НИИ, работающих в интересах нашего флота. Возможно, именно это делает его не только уникальным, но и "по-домашнему" уютным. Отстояв "обязательную программу" посещения салона VIP-гостями, "скучающие" представители оборонки готовы часами беседовать с вами о проблемах развития ВМФ, сложностях и достижениях, определяющих его развитие. На МВМС впервые рассекретили истинный облик легендарной высокоскоростной ракеты-торпеды "Шквал", впервые произнесли названия "Физик" и "Футляр".

Демонстрация макета ракеты-торпеды "Шквал" на салоне в 2007 году стала настоящей сенсацией. Машина, принятая на вооружение еще в 1977 году, развивает немыслимую для морской техники скорость — 375 км/ч. Для сравнения: самый быстрый корабль идет не быстрее 60 км/ч. Поэтому увернуться от встречи с ней невозможно ни кораблю, ни подводной лодке. В погоне за секретами этого чудо-оружия американский шпион Эдмонд Поуп чуть не отправился убирать снег на Колыме. Но на волне российско-американской дружбы был помилован президентом Владимиром Путиным и убыл в Штаты несолоно хлебавши. Сегодня, глядя на макет "Шквала" на МВМС, ловишь себя на мысли, что американец страдал ни за что.

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Во-первых, ракету-торпеду американцы увидели еще в 1990-х, когда попали на полигон ВМФ СССР на озере Иссык-Куль в Киргизии. Говорят, в одном из технических помещений базы они ее и нашли. Позже экспортный вариант торпеды-ракеты, способной, правда, работать только по надводным кораблям, получил Китай. В нулевых об обладании чем-то подобным заявил Иран. Так что уникальная технология скоростного подводного движения быстро ушла в другие флота и сегодня не на шутку осложняет жизнь американских ВМС в Южно-Китайском море и Персидском заливе. Ну а во-вторых, наш ВМФ списал уникальное изделие за ненадобностью. Причина — "Шквал" был рассчитан исключительно под применение термоядерной боевой части мощностью 150 кт. При этом торпеда могла поразить цель на расстоянии не более 13 км, что вместе с сильным шумом машины демаскирует подлодку-носитель. А невозможность погружения более чем на 30 м не позволяет ракете-торпеде поражать цели на больших глубинах. Так что "потеря" главных секретов сверхскоростной торпеды — форма носового кавитатора, создающего газовый пузырь, благодаря которому она несется под водой с огромной скоростью, и рецептура уникального гидрореагирующего металлизированного топлива — в общем-то погоды не делала. "Физики" не лирики Эксперт в области Военно-морского флота Александр Мозговой заявляет, что главные требования к торпедному оружию — это беззвучность пуска, тишина и дальность хода, а также самоуправление изделия на конечном участке. "Шквал" начисто лишен этих качеств. Его пуск — целое событие в подводном мире. К грохоту открывающейся крышки торпедного аппарата добавляется рев работающего двигателя. Так что акустики атакуемой подводной лодки сразу поймут, что к чему. Корабль начнет уходить от встречи с неприятностями. Другое дело, что из-за скорости нападающего это сделать невозможно. Поэтому "Шквал" воспринимали как последний аргумент подводного боя.

Современные АПЛ, как правило, не погружаются глубже 100 м. Это рабочая глубина корабля. На ней он относительно скрытен, хотя кильватерный след, оставляемый винтами, можно видеть со спутников еще много часов после прохождения субмарины. Зато на этой глубине экипаж может общаться с берегом с помощью специальных буксируемых радиоантенн. Но в случае реальной боевой опасности тот же "Ясень" нырнет на все 400, а возможно, и более метров, буквально растворившись в глубине. "Пирог" из воды разной плотности и температуры, подводные течения сделают лодку настоящей невидимкой. Но самое главное, что на его борту стоит оружие, которое можно применять и в такой бездне. По словам разработчиков, это торпеда "Футляр". Возможно, именно ее имел в виду Борис Обносов, говоря о "перспективных изделиях". О "Футляре" известно немного: это преемник торпеды "Физик", которая в свою очередь заменила принятую на вооружение в 1980 году 533-мм торпеду УЭСТ-80. Последняя действительно устарела. Дальность хода — всего 18 км. Скорость движения — 45 узлов. Это чуть больше 80 км/ч. Имела два канала наведения: акустический и по кильватерному следу. Единственное достоинство — глубина пуска до 1000 м. На этом фоне "Физик" был настоящим прорывом. Максимальная дальность — 50 км. Скорость — более 50 узлов (это уже под 100 км/ч). Наводится на цель при помощи двухканальной головки самонаведения. Есть возможность управлять ходом торпеды по кабелю. Еще одно достоинство по сравнению с торпедами предыдущих поколений: в качестве движителя на нем используются не гребные винты, а водомет. Это существенно снижает шумность хода торпеды. По некоторым данным, "Футляр" обладает еще более совершенными характеристиками. Как говорят специалисты, новая отечественная торпеда не только более малошумная и быстрая, но и более дальнобойная. Внешне это зеленая труба длиной 7,2 м со сплющенным носовым обтекателем и раскрытыми "плавниками" — рулями управления. Главное ноу-хау внутри — аксиально-поршневой двигатель. По принципу действия он похож на обычный мотор автомобиля. Но поршни торпедного двигателя ходят не вертикально или под углом относительно вала, а параллельно. В качестве движителя на торпеде также стоит водомет. Дальность хода у "Футляра" — 60 км, а скорость — до 65 узлов (почти 120 км/ч). По первому параметру он превосходит самую современную американскую торпеду Mk48 mod. 7 Spiral. До настоящего времени торпедами "Физик" оснащали корабли проекта 955 типа "Борей" и 885 типа "Ясень". Боезапас на них составляет 40 и 30 единиц соответственно. Теперь все они будут заменены на более совершенные "Футляры". Тишина погружения Кроме самих торпед на нашем флоте меняется и принцип их применения. Подводная лодка "Ясень" интересна тем, что впервые в отечественном кораблестроении торпедные аппараты стоят у нее не в носовой оконечности, а между внутренним "прочным" и внешним "легким" корпусом корабля в районе рубки. Благодаря этой схеме удалось установить не шесть аппаратов, как на классических АПЛ, а десять. На освободившемся месте в носовой части был размещен самый мощный в российском и, по всей видимости, в иностранных флотах гидроакустический комплекс "Иртыш" — глаза и уши субмарины. Не зря же на Западе "Ясень" называют главным противником самых современных американских подводных лодок типа Seawolf и Virginia. Кроме схемы размещения у торпедных аппаратов нашей лодки есть еще одни секрет. Для пуска торпед сегодня используется не воздушная схема, а гидродинамическая. Воздушная — это когда в торпедный аппарат подается сжатый воздух, под напором которого машина выходит из пусковой. Этот процесс достаточно длительный и шумный — звук работающих компрессоров слышен на большом расстоянии. Ну а воздушный пузырь, вырывающийся следом за торпедой из торпедного аппарата, становится еще одним демаскирующим фактором.

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