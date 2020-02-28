Что есть в Великий пост, чтобы избежать авитаминоза

Великий пост — а это семь самых строгих православных недель без продуктов животного происхождения — выпадает на самое "нежное" время года. С одной стороны, весна — символ нового витка жизни, когда так хочется легкости, в том числе и в еде. С другой — в ней есть подвох: после долгой зимы без сезонных фруктов, ягод и зелени наш организм особенно ослаблен. Не вымостить дорогу к авитаминозу благими намерениями поможет парочка простых и вкусных кулинарных секретов.
Правило белка
Откуда брать белок, питаясь растительной пищей, — один из самых животрепещущих вопросов. Без белка организм не сможет строить новые клетки и чинить поврежденные. От него зависит практически все — наша красота, кровь и гормоны.
Правда, дело не в самом белке, а в аминокислотах, из которых он состоит. Незаменимых — девять, и так как они не синтезируются организмом, то нужно получать их с едой. В мясе, птице, рыбе, яйцах и молочных продуктах белок "полный" — то есть в нем содержатся все девять аминокислот. А в растительной пище только три таких "счастливчика": киноа, амарант и соя. В остальных продуктах какая-нибудь важная аминокислота да отсутствует. Но это не страшно, если каждый день включать в рацион разные ингредиенты, богатые белком: бобовые, крупы, орехи, семечки, грибы или пшеничное "мясо" сейтан. Как ни странно, много белка в брокколи и шпинате.
Мой секрет — сочетать в одном блюде крупу и бобовые: так получается полный набор аминокислот. Самый универсальный — рис. Он "дружит" и с фасолью, и с чечевицей, и с нутом. Очень люблю киноа с красной фасолью и нут с булгуром или кускусом.
Достаточное количество белка в день — а это около 60–80 граммов — действительно важно. Понять, хватает ли его в рационе, очень просто — несколько дней взвешивайте ингредиенты на кулинарных весах и считайте, сколько в них белка — в интернете легко найти эту информацию. Потом будете с легкостью определять на глаз. Когда я вижу, что белка не хватает, то добавляю в салат горсть орешков, семечек, особенно тыквенных, или пророщенного маша.
Средиземноморский салат из разноцветного киноа с запеченными овощами
Без этого салата не проходит ни один мой пост. В нем есть все — и источник полного белка киноа, и яркие овощи, и ароматные свежие травы, и приятная кисло-сладкая заправка с легкой чесночной остринкой.
Еще одно преимущество — блюдо абсолютно универсально: его можно есть холодным, теплым и горячим в качестве гарнира, а также удобно брать с собой как полезный перекус.
Что нужно (на 4 порции):
- Микс белого и красного киноа — 60 г
- Баклажан (небольшой) — 1 шт.
- Цукини — 1 шт.
- Помидоры черри — 6 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Свежий базилик — 5 небольших листочков
- Мята — 5 небольших листочков
- Кедровые орешки — 2 ст. л.
- Нерафинированное оливковое масло extra virgin — 3 ст. л.
- Свежевыжатый лимонный сок — 1–2 ст. л.
- Сироп топинамбура (агавы или кленовый) — 1 ст. л.
- Фильтрованная вода — 160 мл
- Морская йодированная соль — по вкусу
- Черный свежемолотый перец — по вкусу
Что делать:
- Разогреть духовку до 210 ℃. Застелить противень коричневой бумагой для выпечки.
- Порезать баклажан и цукини средним кубиком, выложить на противень, сбрызнуть 1 ст. л. оливкового масла и слегка перемешать, посолить и поперчить. Запекать 25–30 минут до готовности и аппетитной золотистой корочки. Дать остыть.
- Хорошо промыть киноа. Для этого высыпать крупу в мелкое сито и промывать в течение 3–5 минут под проточной водой, периодически перемешивая.
- Положить киноа в сотейник, залить водой, довести до кипения, посолить и варить по инструкции на упаковке — примерно 15 минут. Затем закрыть крупу крышкой, дать отдохнуть 5 минут и вспушить ее вилкой. Дать остыть.
- Порезать помидоры черри на четвертинки.
- Поджарить кедровые орешки на среднем огне до золотистого цвета и приятного аромата.
- Смешать оливковое масло, сироп топинамбура, лимонный сок, выдавить зубчик чеснока, посолить и поперчить. Хорошо перемешать заправку.
- Мелко порубить листья базилика и мяты.
- Соединить киноа, запеченные овощи, томаты черри, кедровые орешки, базилик и мяту. Заправить салат и хорошо перемешать.
Овощная радуга
В растительной кухне есть абсолютно все витамины и минералы. Одна порция темной зелени — это практически дневная норма витаминов А, С, Е и К. Первые три — жирорастворимые, поэтому обязательно добавьте к ним капельку масла, авокадо, семечки или орешки. Эти витамины нужны для хорошего иммунитета, зоркого зрения, красоты, хорошей свертываемости крови и борьбы с патогенными организмами.
Я готовлю салаты из рукколы, тушу свекольную ботву мангольд, добавляю листья ромэна в смузи, делаю чипсы из кейла, а кинзой, базиликом и микрозеленью украшаю блюда. Не забывайте про наш родной суперфуд — капусту: даже в приготовленной в ней много витаминов С и К.
Чтобы обзавестись витаминами группы B, которые помогают в борьбе со стрессами и обычно в дефиците, добавьте в рацион помимо бобовых, круп, орехов и семечек картофель, морковь, томаты, авокадо, свеклу, перец и грибы. Есть еще один растительный продукт — пищевые дрожжи. Бояться их не стоит — они полностью деактивированы. Зато помимо полного комплекта незаменимых аминокислот в них содержатся практически все витамины группы B, включая редкий B12. Достаточно двух столовых ложек несколько раз в неделю, чтобы навсегда забыть о дефиците. У пищевых дрожжей интересный сырно-ореховый привкус, поэтому я обожаю добавлять их в сливочный соус к пасте — получается американский мак-энд-чиз.
Есть еще два дефицитных минерала. Необходимого для здоровой сердечно-сосудистой системы и борьбы со стрессами магния много в зеленой гречке, авокадо и тыквенных семечках. А железо, которое нужно для производства гемоглобина, содержится в овсянке, кокосовом молоке, оливках, томатной пасте, кунжуте, кешью, амаранте, киноа, белой фасоли и чечевице. Для лучшего усвоения сочетайте его с витаминами А и С.
Особенно важны в пост ферментированные продукты: любые квашеные овощи, чайный гриб, или, по-другому, комбуча, йогурты на растительном молоке. Они поддерживают правильную микрофлору в кишечнике. Кстати, кокосовый йогурт со свежими ягодами и гранолой — отличный вариант на завтрак.
И, пожалуй, самое главное — чем больше цветов на вашей тарелке и разных ингредиентов в меню, тем больше витаминов и минералов вы получите.
Голубцы с гречкой и овощами в быстром томатном соусе
По одной из легенд, голубцы появились в середине XIX века. Под веянием французской кухни на Руси подавали целиком зажаренных голубей и так и называли блюдо — "голуби". А потом стали готовить "ложных голубей" из мясного фарша, завернутого в капустные листья, которых прозвали голубцами.
Мне очень нравится вариант начинки с гречкой. За счет картофеля она отлично держит форму. В ней есть полезные овощи и крупа без глютена. Помимо этого преимущества в гречке много белка, клетчатки для здорового пищеварения и витаминов для крепкого иммунитета и борьбы со стрессом.
Что нужно (на 15 штук):
Для голубцов:
- Капуста — 1 средний вилок (используются только 15 листьев)
- Гречка — 150 г
- Картофель (средний) — 3 шт.
- Лук репчатый (средний) — 2 шт.
- Морковь (маленькая) — 1 шт.
- Сельдерей — 1 стебель
- Чеснок — 1 большой зубчик или 2 небольших
- Морская йодированная соль — по вкусу
- Черный свежемолотый перец — по вкусу
- Нерафинированное оливковое масло extra virgin (для жарки)
Для быстрого томатного соуса:
- Томатная паста "Помидорка" (можно заменить на протертые томаты) — 1 маленькая банка (70 г)
- Цедра — 1/2 лимона (только желтая часть — белая горчит)
- Чеснок — 1 зубчик
- Петрушка — 20–30 г
- Фильтрованная вода — 200 мл
- Морская йодированная соль — по вкусу
Что делать:
- Довести подсоленную воду до кипения. Вырезать у капусты кочерыжку и аккуратно снять листья. Главное, чтобы они были максимально целыми, не рваными. Основную жилку лучше срезать до уровня капустного листа или немного отбить — иначе будет тянуться. Опускать по 1–2 листа в кастрюлю и отваривать почти до полной готовности.
- Отварить картофель и размять его вилкой. Воду от варки отставить в сторону.
- Поджарить гречку на сухой антипригарной сковороде на среднем огне до появления приятного орехового аромата — примерно 2–3 минуты. Отложить.
- Порезать лук, морковь и сельдерей одинаковыми мелкими кубиками размером как вареная гречка. Разогреть оливковое масло на антипригарной сковороде, добавить лук, морковь и сельдерей, посолить и тушить на среднем огне 15 минут. Следить за тем, чтобы они не пригорели и не поменяли цвет.
- Добавить гречку, обжарить ее с остальными ингредиентами в течение 2 минут, залить горячей водой от картофеля или обычной горячей согласно пропорциям на упаковке (важно, чтобы крупа была полностью покрыта водой) и посолить. Довести до кипения, накрыть крышкой и готовить на среднем огне. Когда гречка будет практически готова, добавить измельченный чеснок и тушить 1–2 минуты.
- Добавить картофель и черный перец. Аккуратно перемешать.
- Сформировать голубцы.
- Размешать томатную пасту с водой до однородной массы, добавить цедру лимона, пропущенный через чеснокодавилку чеснок, посолить, добавить измельченную петрушку и перемешать.
- Разогреть немного оливкового масла в сковороде, выложить голубцы швом вниз, полить соусом, накрыть крышкой и тушить на слабом огне 7–10 минут с каждой стороны.
- Так как голубцы — блюдо не очень презентабельное, подавать их, полив соусом и посыпав мелконарезанной петрушкой — для цвета и контраста.
Пост налегке
Порой на полезную постную кухню уходит целая вечность — чего только стоит замочить и сварить бобовые. Поэтому я всегда готовлю много и замораживаю по порциям — крупы, бобовые, супы и соусы. На вкус и текстуру это никак не влияет, потеря полезных веществ минимальна, зато времени экономится много.
Есть у меня и еще один лайфхак — приправы. С помощью них даже отварная гречка с солью быстро заиграет новыми красками. Например, если я хочу "отправить" крупу, бобовое или овощное рагу в Италию, то делаю зажарку из лука и чеснока, добавляю томаты и сушеное орегано. Французская классика — это лук, морковь и стеблевой сельдерей. Для японского "шлейфа" приправляю блюдо соевым соусом, кунжутным маслом, зеленым луком и иногда — арахисовой пастой. Грузия получается с помощью лука, чеснока, хмели-сунели и свежей кинзы. А для азиатского блюда потребуются имбирь, кокосовое молоко, лимон или лайм и острый перчик чили.
Быстрые лимонные макаруны
Это одни из моих самых любимых сыроедческих конфет, для которых не нужна термообработка и в которых сохраняются все полезные вещества.
В кешью — много белка и полезные жиры, они защищают от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Кокосовая стружка содержит витамины В1, В2, В5, С и минералы: кальций, калий и фосфор. Она помогает восстановить силы, укрепить иммунитет, кости и зрение, а также обладает антимикробным и противовоспалительным действием.
Что нужно (на 15 конфет):
- Кешью (необжаренные, без соли) — 75 г
- Кокосовая стружка — 100 г
- Цедра лимона — 3 ст. л.
- Кленовый сироп — 88 г
- Соль — ½ ч. л.
- Натуральный ванильный экстракт — несколько капель (опционально)
Что делать:
- Положить кешью в измельчитель и размолоть до мелкой крошки. Переложить в миску.
- Добавить кокосовую стружку, лимонную цедру и соль в измельчитель. Понемногу вливать кленовый сироп и измельчать до тех пор, пока масса не образует шарик.
- Добавить его к кешью и хорошо перемешать рукой, чтобы сформировался шар. Если масса получилась слишком влажной — добавить немного кокоса, если слишком сухой — еще немного измельчить или добавить немного сиропа.
- Разделить массу на 15 равных частей и скатать в шарики. Перед подачей охладить в холодильнике или морозилке.