Рэдклифф руки-базуки: чем хороши "Пушки Акимбо"

27 февраля в российский прокат вышли "Пушки Акимбо". Дэниэл Рэдклифф, известный как мальчик-волшебник из фильмов по книгам Джоан Роулинг, играет неудачника, который любит распускать язык в интернете. Однажды он дерзит тому, кому не следует, и по его душу приходят представители подпольного реалити-шоу, где соперники по-настоящему убивают друг друга. Чтобы склонить клавиатурного воина к участию в поединке насмерть, а заодно снять его пацифистские зажимы, незваные гости прибивают к каждой его руке по пистолету. В столь гротескном виде, дополненном халатом, плюшевыми тапочками и отсутствием брюк, ему предстоит схлестнуться с убойной маньячкой.

Описание Кадр из фильма "Пушки Акимбо" © Каскад фильм

Вместо волшебной палочки Недоумение фильм начинает внушать уже своим названием. Оказывается, режиссер Джейсон Ли Хауден — заядлый геймер и подсмотрел этот термин в видеоигре. "Акимбо" означает технику боя с оружием в каждой руке. Моду на подобное баловство в 1980-е ввел гонконгский затейник Джон Ву, открыв глаза соотечественников-кунгфуистов на прелести огнестрела в кино. Хауден довел эту идею до крайности, соединив пистолеты и человека воедино. По сути, постановщик (он же автор сценария) придумал "Эдварда руки-ножницы" для современного поколения. Значительная часть картины посвящена потугам Рэдклиффа выполнять базовые манипуляции вроде открытия дверей и натягивания штанов своими смертоносными культями, что неизменно рождает потешные ситуации. Вообще радикальность, с которой актер выбирает безумные роли, чтобы отдалиться от образа юного мага, внушает уважение.

Описание Кадр из фильма "Пушки Акимбо" © Каскад фильм

В ужастике "Рога" он разжился демоническими отростками у себя на макушке. Конечно, уже ни что не переплюнет его партию в картине "Человек — швейцарский нож". Там "мальчик, который выжил" сделал все, чтобы его так больше не называли: сыграл разлагающийся труп, который коммуницирует с главным героем посредством метеоризма. Самое удивительное, что это была не столько пошлая комедия, сколько душевный арт-хаус. Так что Хауден точно знал, кому отсылать свой сценарий. У человека с послужным списком Рэдклиффа могла быть только одна реакция: "Руки-пистолеты?! Мое тело готово!" Режиссер вдохновлялся старыми боевиками 1980-х — недаром у Арнольда Шварценеггера есть лента "Бегущий человек" с похожим сюжетом. Однако Хауден хотел поместить в центр замеса не бугая с героической квадратной челюстью, а самого обычного человека. Рэдклифф идеально подходит на типаж простого парня, который своей приземленностью уравновешивает всю дичь, что с ним творится. Впрочем, экс-Поттер — не единственный лицедей, кому пришлось подвергнуться метаморфозам для перевоплощения в персонажа. Австралийская актриса и модель Самара Уивинг, засветившаяся в ужастике "Я иду искать", тоже изменилась до неузнаваемости. Ей выпала радость изображать кокаиновую социопатку без бровей и со стальными клыками. Девушка отрывается на экране с заразительным задором. Не отстает от нее и Нед Деннехи в качестве главного злодея, сочетающего кривляния с харизмой. Собрать столь искрометное трио — настоящая кастинговая победа для фильма.

Описание Кадр из фильма "Пушки Акимбо" © Каскад фильм

На стиле "Пушки Акимбо" всего лишь второй фильм Джейсона Ли Хаудена (дебютом был ужастик под названием "Смертельный оргазм"). Когда ты начинающий постановщик с ограниченным бюджетом, неплохой способ заявить о себе — это придать фильму отличительный стиль. Например, на манер Гая Ричи, который заморачивался с монтажными ужимками в своих ранних работах. В этом смысле Хауден и его оператор Стефан Сюпек стараются палить из всех орудий.

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На экране то и дело вспыхивает рисованная графика, подсказывающая имена героев или количество оставшихся в обоймах пуль. Камера оказывается в самых неожиданных местах, резко выхватывая оригинальные ракурсы, а затем пускается в головокружительные облеты по спирали и участвует в потасовочной хореографии. Лучшая экшен-сцена, где Самара Уивинг в одиночку разносит ватагу противников, снята по заветам того же Ричи и его товарища Мэттью Вона ("Kingsman: Секретная служба"). Действо в объективе то безудержно ускоряется, то застывает в грациозном рапиде, а длинные планы позволяют оценить изворотливость раздаваемых тумаков. В перестрелках периодически всплывают элементы ган-каты — боевого стиля, придуманного режиссером Куртом Уиммером в его фильме "Эквилибриум". Если вкратце, то он сводится к тому, чтобы быстро сменять максимально пафосные позы с пистолетами, пока все супостаты вокруг падают замертво. Есть и другое заимствование: в одной из драк последствия каждого удара показываются быстрым рентгеном — эту фишку Хауден подсмотрел в последних частях игры Mortal Kombat. Строго говоря, это не единственная аллюзия к геймингу: суматошные темп и сюжет развиваются как будто под лихорадочное долбление кнопок на джойстике, а не под диктовку сценария. В 2006 году боевик "Адреналин" уже пытался воспроизвести на большом экране дух GTA своей хулиганской энергетикой. "Пушки Акимбо" следуют той же тропой, пусть и не без отклонений.

Описание Кадр из фильма "Пушки Акимбо" © Каскад фильм

Большая часть действа разворачивается на фоне мусорных свалок и пустырей, что временами придает картине слегка постапокалиптический вид. Хоть многие творческие находки Хаудена и являются подмигиваниями чужим приемам, ему удалось собрать из них действительно бойкое и примечательное кино. По крайней мере, с визуальной точки зрения. Двойка за сочинение С чем у "Пушек Акимбо" реально большие проблемы, так это со сценарием. Хауден придумал самобытную и занятную идею, но не смог создать вокруг нее хоть сколько-нибудь убедительный мир. Повествование честно не пытается скрывать условности происходящего, но отсутствие внутренний логики и избыток откровенного бреда мешают погружению в историю. Чтобы закрыть глаза на невозможность подобных уличных разборок или на навыки стрельбы, которые прокачиваются и снова теряются за сутки, понадобится максимально отключить мозг.

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Фильм Хаудена периодически ходит на волоске от треша, но при этом, как ни странно, не лишен идейного посыла. Похоже, режиссер планировал чуть ли не сатирически вскрыть две наболевшие социальные проблемы: сетевую травлю и одержимость жестокостью в обществе. По интернет-троллям картина проходится крайне поверхностно и неубедительно. Особенно в контексте того, что режиссер чуть не сорвал прокат "Пушек Акимбо", так как оказался и сам не прочь доводить людей в Twitter. Со второй идеей получилось и вовсе как-то лицемерно. Фильм вменяет в вину человеческому роду помешанность на насилии, но сам почти с садистским наслаждением смакует всевозможные убийства и увечья. Для боевиков в порядке вещей упиваться кровавым угаром, но вот попутно с осуждением цокать языком в адрес социума — уже не слишком последовательно. Попытки юморить тоже далеко не все попадают в цель, а иные столь вымучены, что дают неловкие осечки.

Описание Кадр из фильма "Пушки Акимбо" © Каскад фильм