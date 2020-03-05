Смыслы-коромыслы: "Человек-невидимка" эпохи Me Too

Новый фильм Ли Уоннелла формально является адаптацией одноименного романа Герберта Джорджа Уэллса, а также перезапуском фильма, вышедшего в Америке в 1933 году. Однако по сути от книги и фильма в версии Уоннелла осталось немного.

Описание Кадр из фильма "Человек-невидимка" © UPI Россия

Глубокой ночью Сесилия (Элизабет Мосс) сбегает от своего молодого человека Эдриана и прячется от него в доме друга детства. Опыт отношений с ним настолько травмирует женщину, что она даже не решается выйти на улицу. Вообще, судя по мрачной обстановке и липкому, выбивающему весь воздух из легких страху, который охватывает с самого первого кадра, кажется, что парень Сесилии как минимум мафиози или серийный убийца, хотя на деле оказывается, что он состоятельный гениальный ученый. В любом случае ей не приходится долго от него скрываться. Ее сестра приходит к ней с радостными новостями — Эдриан неожиданно для всех покончил жизнь самоубийством, поэтому Сесилия наконец-то может вздохнуть спокойно. Хотя женщина никак не может избавиться от чувства, что ее молодой человек не ушел в мир иной, а продолжает следить за ней и портить ей жизнь. Это чувство становится настолько сильным, что она пытается убедить в этом окружающих, но ей, конечно, никто не верит.

Описание Кадр из фильма "Человек-невидимка" © UPI Россия

Уоннелл собаку съел на хоррорах и триллерах — он спродюсировал семь частей "Пилы", а в 2018 году вышел его залюбленный критиками режиссерский дебют "Апгрейд", антиутопия о непростых отношениях человека и технологий.

В "Человеке-невидимке" режиссер развлекается по полной, погружая зрителя в душную параноидальную атмосферу преследования, где преследователь, по идее, умер. Он ловко управляется с саспенсом и дополняет его традиционными элементами фильмов ужасов

Взбесившаяся конфорка на плите, еле видимые шаги на ковре, вспышки фото в ночи, морозное дыхание в воздухе — фильм постоянно дразнит зрителя, создавая интригующую двусмысленность всего происходящего подобно "Не в себе" Стивена Содерберга. Никто не верит героине, но стоит ли нам верить ей?

Описание Кадр из фильма "Человек-невидимка" © UPI Россия

Элизабет Мосс, кажется, чувствует себя наиболее комфортно в теле героинь, которым грозит смертельная опасность, и выглядит наиболее ярко и убедительно в уже привычном амплуа женщины, противостоящей всему миру. Ее Сесилия одновременно и самый безумный, и самый разумный персонаж всего фильма, и эта дихотомия является точным изображением жертвы абьюза в современном обществе, которое настолько рьяно отрицает любой факт насилия, что его обличители автоматически становятся безумцами и лгунами. Правда, в уверенности Сесилии не откажешь: ей не нужно было много времени, чтобы понять, что к чему, и она сразу же говорит о том, что ее экс-бойфренд/абьюзер каким-то образом нашел способ сделать себя невидимым. Другое дело — убедить в этом окружающих, и здесь-то и начинаются проблемы.

Описание Кадр из фильма "Человек-невидимка" © UPI Россия

Вдобавок к нездоровой психологической связи между бывшими любовниками добавляется и материальная. С Сесилией связывается брат Эдриана и сообщает ей, что тот оставил ей в наследство значительную сумму денег, но доступ к ней мгновенно прекратиться, если она совершит какое-либо преступление. Можно воспринять это как своеобразную метафору платы за молчание, которую предлагают сильные мира сего своим жертвам.

"Человек-невидимка" — очевидное высказывание на тему абьюза, газлайтинга и виктимблейминга. Но достаточно ли простого утверждения того, что жертвам нужно верить, несмотря ни на что, чтобы выстроить вокруг него весь фильм? Не все, как Содерберг, могут удерживать картину на одном саспенсе. В конце концов Уоннеллу приходится раскрыть свои карты и сделать еще один шаг, но он ведет куда-то совсем не туда и в смысловом, и в сюжетном плане

Описание Кадр из фильма "Человек-невидимка" © UPI Россия