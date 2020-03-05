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Мнение

Смыслы-коромыслы: "Человек-невидимка" эпохи Me Too

ХОДОВА Тамара 
Редактор раздела культуры ТАСС
Когда очень хотелось, чтобы было страшно, но получилось не очень

Новый фильм Ли Уоннелла формально является адаптацией одноименного романа Герберта Джорджа Уэллса, а также перезапуском фильма, вышедшего в Америке в 1933 году. Однако по сути от книги и фильма в версии Уоннелла осталось немного.

Кадр из фильма "Человек-невидимка" UPI Россия
Описание
Кадр из фильма "Человек-невидимка"
© UPI Россия

Глубокой ночью Сесилия (Элизабет Мосс) сбегает от своего молодого человека Эдриана и прячется от него в доме друга детства. Опыт отношений с ним настолько травмирует женщину, что она даже не решается выйти на улицу. Вообще, судя по мрачной обстановке и липкому, выбивающему весь воздух из легких страху, который охватывает с самого первого кадра, кажется, что парень Сесилии как минимум мафиози или серийный убийца, хотя на деле оказывается, что он состоятельный гениальный ученый. В любом случае ей не приходится долго от него скрываться. Ее сестра приходит к ней с радостными новостями — Эдриан неожиданно для всех покончил жизнь самоубийством, поэтому Сесилия наконец-то может вздохнуть спокойно. Хотя женщина никак не может избавиться от чувства, что ее молодой человек не ушел в мир иной, а продолжает следить за ней и портить ей жизнь. Это чувство становится настолько сильным, что она пытается убедить в этом окружающих, но ей, конечно, никто не верит. 

Кадр из фильма "Человек-невидимка" UPI Россия
Описание
Кадр из фильма "Человек-невидимка"
© UPI Россия

Уоннелл собаку съел на хоррорах и триллерах — он спродюсировал семь частей "Пилы", а в 2018 году вышел его залюбленный критиками режиссерский дебют "Апгрейд", антиутопия о непростых отношениях человека и технологий.

В "Человеке-невидимке" режиссер развлекается по полной, погружая зрителя в душную параноидальную атмосферу преследования, где преследователь, по идее, умер. Он ловко управляется с саспенсом и дополняет его традиционными элементами фильмов ужасов

Взбесившаяся конфорка на плите, еле видимые шаги на ковре, вспышки фото в ночи, морозное дыхание в воздухе — фильм постоянно дразнит зрителя, создавая интригующую двусмысленность всего происходящего подобно "Не в себе" Стивена Содерберга. Никто не верит героине, но стоит ли нам верить ей?

Кадр из фильма "Человек-невидимка" UPI Россия
Описание
Кадр из фильма "Человек-невидимка"
© UPI Россия

Элизабет Мосс, кажется, чувствует себя наиболее комфортно в теле героинь, которым грозит смертельная опасность, и выглядит наиболее ярко и убедительно в уже привычном амплуа женщины, противостоящей всему миру. Ее Сесилия одновременно и самый безумный, и самый разумный персонаж всего фильма, и эта дихотомия является точным изображением жертвы абьюза в современном обществе, которое настолько рьяно отрицает любой факт насилия, что его обличители автоматически становятся безумцами и лгунами. Правда, в уверенности Сесилии не откажешь: ей не нужно было много времени, чтобы понять, что к чему, и она сразу же говорит о том, что ее экс-бойфренд/абьюзер каким-то образом нашел способ сделать себя невидимым. Другое дело — убедить в этом окружающих, и здесь-то и начинаются проблемы.

Кадр из фильма "Человек-невидимка" UPI Россия
Описание
Кадр из фильма "Человек-невидимка"
© UPI Россия

Вдобавок к нездоровой психологической связи между бывшими любовниками добавляется и материальная. С Сесилией связывается брат Эдриана и сообщает ей, что тот оставил ей в наследство значительную сумму денег, но доступ к ней мгновенно прекратиться, если она совершит какое-либо преступление. Можно воспринять это как своеобразную метафору платы за молчание, которую предлагают сильные мира сего своим жертвам.

"Человек-невидимка" — очевидное высказывание на тему абьюза, газлайтинга и виктимблейминга. Но достаточно ли простого утверждения того, что жертвам нужно верить, несмотря ни на что, чтобы выстроить вокруг него весь фильм? Не все, как Содерберг, могут удерживать картину на одном саспенсе. В конце концов Уоннеллу приходится раскрыть свои карты и сделать еще один шаг, но он ведет куда-то совсем не туда и в смысловом, и в сюжетном плане
Кадр из фильма "Человек-невидимка" UPI Россия
Описание
Кадр из фильма "Человек-невидимка"
© UPI Россия

Фильм превращается в обычную погоню, а социальный подтекст быстро исчерпывает себя, потому что режиссеру больше нечего сказать на этот счет. Это яркий пример того, как режиссер берет какой-то известный всем фильм, переворачивает его с ног на голову, чтобы придать традиционному концепту актуальность в эпоху Me Тoo, а потом абсолютно не знает, что с этим делать. Да, виктимблейминг действительно серьезная проблема, и мы об этом знаем и так, но какую позицию по этому поводу имеет режиссер? В плане проработки персонажей все сделано настолько топорно, что сбивает с толку и вызывает больше вопросов, чем ответов. Но даже если не пытаться рассмотреть в "Человеке-невидимке" какие-то дополнительные смыслы, как триллер он тоже не работает. После напряженной и интригующей второй части он быстро сдувается и становится просто-напросто скучным.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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