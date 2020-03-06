Остров стабильности. За счет чего Сингапур успешно противостоит коронавирусу

Сразу же после того, как стали понятны масштабы происходящего в Китае, не скрою, у меня были серьезные опасения, что Сингапур совсем скоро может повторить судьбу китайского Уханя, закрытого властями на жесткий карантин в конце января. Тем более, когда стали поступать сообщения, что новый вирус перестал быть импортированным и передается непосредственно от человека к человеку. А нужно учесть, что Сингапур занимает второе место в мире (после Монако) по плотности населения — около 7,4 тыс. человек на квадратный километр.

Но прошло уже больше месяца, и панические настроения ушли. С каждым днем растет уверенность, что ситуация с коронавирусом здесь взята под контроль, и Сингапур становится одной из наиболее безопасных стран с точки зрения распространения этого вируса. Да, почти каждый день поступает информация о новых заболевших, но их число стабильно держится на отметке два-три случая в сутки. И самое главное, с момента, когда был подтвержден первый инфицированный, а это 23 января, здесь не было ни одного летального исхода. Более того, из 117 инфицированных на сегодняшний день 81 человек полностью выздоровел. Полагаю, это один из лучших показателей на сегодняшний день. Хотя министр национального развития Лоуренс Вон на еженедельных пресс-конференциях не всегда разделяет такой оптимизм. "Несмотря на все наши усилия, ментально мы должны быть готовы к росту числа инфицированных в Сингапуре", — сказал он на одном из последних брифингов. "Посмотрите на некоторые другие страны: в течение нескольких дней у них фиксируется несколько заболевших, а затем резкий скачок. Такое может случиться и у нас", — добавил Вон. Как бы там ни было, но правительство уже проделало огромную работу, чтобы можно было чувствовать себя здесь защищенным. Причем эта работа началась не сегодня или вчера, она идет еще с 2003 года, когда Сингапур серьезно пострадал от эпидемии атипичной пневмонии. Именно после тех событий власти разработали специальный план действий на случай подобных происшествий. И сейчас, конечно, с учетом текущих обстоятельств, он успешно претворяется в жизнь. Посторонним въезд частично запрещен Сингапур стал одной из первых стран, которая полностью запретила въезд или транзит из Китая. Но нужно обратить внимание, что ограничения ввели не по национальному признаку, а именно в зависимости от истории поездок. Это значит, что запрет касается побывавших за последние две недели в Китае, вне зависимости от паспорта. А если обладатель китайского гражданства приезжает в Сингапур из другой страны — Австралии, Канады, России, США — и не посещал родину за последние 14 суток, то никаких проблем при въезде не будет. Когда же вспышки вируса стали масштабно проявляться в других странах, власти расширили географию ограничений. Например, на прошлой неделе в этот список попали Иран и частично Республика Корея, а уже на этой неделе, по мере ухудшения ситуации, запрет был введен на всю территорию Южной Кореи, а также северные провинции Италии.

Подобные запреты не касаются граждан Сингапура. Власти также исключили из такого списка иностранцев, у которых есть статус постоянного жителя, а также долгосрочные визы, в первую очередь рабочие и семейные. Правда, процесс въезда сейчас немного усложнен. Например, если я хочу вернуться обратно в Сингапур из Китая, то за три дня должен получить разрешение в Министерстве людских ресурсов. Только имея на руках такое письмо, я смогу пройти границу. А если попробую въехать без подобного разрешения, то прямо на границе мою визу аннулируют и депортируют из страны в ближайшие 24 часа. Два вида карантина Граждане же Сингапура в таком случае превращаются в нарушителей закона о предотвращении инфекционных заболеваний. За это им грозит штраф в размере 10 тыс. сингапурских долларов ($7,1 тыс.) и/или лишение свободы на срок до шести месяцев. Власти также недавно ввели выборочную проверку прибывающих пассажиров на предмет наличия коронавируса непосредственно в пунктах въезда. Если у человека наблюдается повышенная температура, симптомы гриппа или ОРВИ, то его могут попросить сдать анализы прямо в аэропорту. Результатов ждать нужно около 3–6 часов, и если анализы дадут положительный результат, то путешественника сразу же госпитализируют. Можно ли отказаться? Да, конечно, но в страну тогда не въедете.

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Если же все формальности соблюдены, то после возвращения попадаешь на карантин, который длится две недели. Изоляция бывает двух типов: домашняя или в государственных карантинных центрах. Но далеко не все могут выполнить необходимые условия для домашнего карантина. Это полная изоляция от других членов семьи, то есть как минимум отдельная комната со своим санузлом, практически автономное питание. Кроме того, запрещается покидать свой дом даже на минутку. Медработники не менее трех раз в день должны по видеосвязи общаться с находящимся на карантине, а также раз в день приходит врач, осматривает и проверяет, как соблюдается режим карантина. Любые нарушения будут считаться серьезным проступком, за который грозит, как уже отмечалось выше, крупный штраф или тюремное заключение. А может, все и одновременно — как решит суд. Но на карантин сажают не только возвращающихся из потенциально опасных стран, но и тех, кто имел непосредственный контакт с инфицированными коронавирусом. И чтобы установить круг потенциально зараженных, проводится настоящая спецоперация с привлечением сил полиции. Во-первых, уже инфицированный должен точно рассказать, куда он ходил, с кем общался за последние две недели. Затем сотрудники правоохранительных органов при помощи камер, которые есть почти на каждом углу города-государства, проверяют его показания. Полученная информация сверяется со сведениями, которые приходят от других зараженных.

Таким образом, полиция и медработники имеют практически полную картину, где, как, от кого человек заразился. На сегодняшний день были установлены все пять кластеров распространения вируса. Почему перестали бояться В большинстве случаев, как мне кажется, человека пугает неизвестность, тем более сейчас, когда это связано с таинственным коронавирусом, о котором и медицинские светила не все еще знают. Ни для кого не секрет, каких бед могут принести слухи и непроверенная информация в таких условиях. Сингапурские власти сразу же предупредили об установлении особого контроля за распространением информации. В основном это касается крупных поисковых ресурсов, например Google и Baidu, а также социальных сетей — Facebook и Twitter. "Правительство будет использовать все имеющиеся в распоряжении механизмы для предоставления общественности точной, актуальной и проверенной информации, а также борьбы с ложными сведениями, которые могут вызвать панику или замешательство", — отметили в Министерстве коммуникаций и информации.

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Помимо ужесточения контроля власти постарались стать максимально открытыми в информационном плане. И это, считаю, им удалось. Например, начали проводить два раза в неделю брифинги по проблеме коронавируса, где обязательно присутствуют министры здравоохранения, национального развития, а также приглашаются различные научные эксперты. Одновременно абсолютно для всех находящихся в Сингапуре стала доступна функция получения ежедневных обновлений о ситуации с коронавирусом. Достаточно на сайте Минздрава зарегистрировать свой номер телефона, и несколько раз в день через WhatsApp будут приходить уведомления. Возникшая было паника, когда народ начал массово скупать продовольствие и предметы первой необходимости, также очень быстро сошла на нет, когда министры объяснили, почему не нужно все скупать, а владельцы крупных розничных сетей показали, что на складах все есть. Правда, на всякий случай были введены ограничения: в одни руки — две упаковки риса, четыре лапши, две коробки туалетной бумаги и бумажных полотенец, а также овощей на сумму не более $36. То же самое касается и защитных масок, которые давно исчезли из продажи и до сих пор не появились. Но власти доступно объяснили, кому и когда нужны маски, а также что нужно делать, чтобы защитить себя от вируса. В частности, ни один из чиновников не появился ни на одном публичном мероприятии в маске. Кроме того, во многих офисных зданиях, торговых центрах и других местах массового скопления людей были установлены диспенсеры с дезинфицирующей жидкостью.