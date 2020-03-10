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Мнение

Почему Камила Валиева — самое удивительное явление мирового фигурного катания

ЖУКОВ Владислав 
Корреспондент спортивной редакции ТАСС
Владислав Жуков — о новой восходящей звезде из группы Этери Тутберидзе

Не было никаких сомнений, что Камила Валиева выиграет юниорский чемпионат мира. По-другому и не может быть с фигуристками, для которых единственным испытанием на всем турнире становятся лишь 20 секунд в начале произвольной программы, где идут четверные прыжки. А есть ли такие помимо нее? А были ли они раньше?

Чем больше смотришь прокаты Камилы, тем больше утверждаешься в мысли, что ее секрет прост, но в то же время осмыслить и понять его довольно трудно. Дело в том, что она как будто и не соревнуется вовсе. Она выступает. То есть нет, она, как и все остальные, заметно волнуется перед каждым выходом на лед, порой даже сверх меры, и очень хочет выигрывать. Но лично я не знаю тех, кто во время проката Камилы думал бы о том, какие прыжки у нее будут дальше и как она их сделает.

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Соревнования — это немного другое. Соревновались Алина Загитова и Евгения Медведева, Ким Ён А и Мао Асада, Юлия Липницкая и Аделина Сотникова. Мы чувствовали нерв, знали, где и как может ошибиться каждая из них. Более того, мы видели эти ошибки. Как и то, сколько усилий требовалось на их исправление. Но теперь постарайтесь заглянуть вглубь себя — на турнирах с участием Валиевой мы ведь на самом деле ждем не борьбы и дележки медалей.

Мы ждем Камилу Валиеву без привязки к местам на пьедестале. И она дает зрителю именно то, что он хочет получить. Возможно, даже не осознавая это. Идея фикс всех фигуристок группы Этери Тутберидзе — концентрироваться не на титулах, а на красивых и чистых прокатах — нашла свое воплощение в этой совсем еще юной девушке. И кажется, это действительно работает, хоть и чисто спортивного духа в этой теории не так уж много.

Что такое "сильный спортсмен"? В сущности, штамп, стандартизированный набор определенных качеств. Бежит быстрее, бросает дальше, мощнее бьет — видим это и понимаем, с кем имеем дело. Но что если спортсмен не просто силен? Если он другой, из какой-то иной, своей категории?

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Сравнение Камилы с другими фигуристками бесполезно по причине банального отсутствия подходящих примеров. Даже у Анны Щербаковой, Алены Косторной и Александры Трусовой можно найти отражения в прошлом. Трусова, к примеру, атлетичностью походит на Ирину Слуцкую, Косторная — вылитая Каролина Костнер по манере катания, а Щербакова почерпнула удивительный симбиоз женственной пластики и сложнейшего технического контента у Мао Асады. Все трое катаются по взрослым лишь один сезон, но уже превосходят всех, кто был до них. Они запустили женское одиночное катание в космос, но мы хотя бы можем проследить, откуда они стартовали.

Камила же ни на кого не похожа. Ее движения невероятно плавные, акцентированные, грациозные. В повседневной жизни так не двигаются — сопоставимого эффекта удается достичь разве что под водой. Она словно гладит воздух, как будто бы он материален. Но в то же время берет высочайший темп и держит его до самого последнего музыкального аккорда. Сочетание мягкости и скорости — самый настоящий оксюморон, но мы сталкиваемся с ним всякий раз, когда она выходит на лед.

Набор ее сильных сторон парадоксален, потому что до нее мало кому удавалось в равной мере овладеть всем, что только есть в фигурном катании. Кто-то считает, что это в принципе невозможно — не хватит либо времени на то, чтобы отрабатывать все элементы, либо таланта. Валиева же на собственном примере доказывает, что все реально. Бесподобные вращения, качественное скольжение и презентация программ на грани совершенства — все это мы так или иначе видели раньше, но только по отдельности.

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И конечно же, четверные прыжки. Молодое поколение активно подхватывает тренд, заданный Трусовой и Щербаковой, и Валиева исключением из правил не стала. Пока что в ее арсенале лишь два четверных тулупа, наименее ценных по классификации четверных, в то время как у Трусовой в ее возрасте уже были тулуп и более дорогой сальхов. И все же уметь прыгать четверные в 13 лет — это уже само по себе нечто. А если четверные прыжки для столь юной леди являются единственным настоящим испытанием в произвольной программе? Да и потом, уже по окончании юниорского чемпионата мира она заявила, что будет учить более сложные элементы.

В группе Тутберидзе попросту нет обычных девушек и юношей. Все они исключительные, невероятно одаренные. Некоторые из них становятся великими, как Загитова и Медведева. Трусова, Косторная и Щербакова уже несутся к этому титулу на всех порах. Валиева взяла все самое лучшее от всех и объединила в нечто, чему пока что просто не находится достойного наименования.

Неизвестной природы уникальность таланта Валиевой буквально заставляет говорить о нем. Как и о том, что если не вмешаются сторонние факторы, она должна выйти на взрослый уровень как раз перед Олимпийскими играми 2022 года в Пекине.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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