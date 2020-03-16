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Сериал "Заговор против Америки": что было бы, если бы страной управлял приспешник Гитлера

ХОДОВА Тамара 
Редактор раздела культуры ТАСС
Тамара Ходова — о поучительной, но очень скучной борьбе хороших против плохих

Создатель сериала "Прослушка" Дэвид Саймон снял политический сериал по одноименному произведению американского писателя Филипа Рота. "Заговор против Америки" служит некоей метафорой настоящего в интерьерах прошлого, которая слишком увлекается обличением и забывает о человеческой стороне вопроса. У нас его можно посмотреть начиная с понедельника на сервисе "Амедиатека".

Кадр из сериала "Заговор против Америки" Пресс-служба Амедиатеки
Описание
Кадр из сериала "Заговор против Америки"
© Пресс-служба Амедиатеки

Роман Рота привлек Саймона довольно мрачной политической фантазией: что было бы, если бы на выборах 1940 года в Америке победил не Теодор Рузвельт, а Чарльз Линдберг, знаменитый пилот, который призывает американцев не ввязываться в войну в Европе и дружить с Адольфом Гитлером. Драма, накрывающая целую нацию, показана глазами отдельной еврейской семьи Левинсов из Ньюарка, штат Нью-Джерси. Изначально речи Линдберга кажутся не угрозой, а явной глупостью, и служат лишь предлогом для того, чтобы поупражняться в остроумии для Германа Левинса (Морган Спектор) и его соседей. После вечерней радиопередачи они, выслушав очередное антисемитское излияние кандидата в президенты, собираются на улице и увлеченно его обсуждают, не веря, что такую чепуху можно нести по национальному радио. Однако, когда Герман со своей женой Элизабет (Зои Казан) начинает подумывать о том, чтобы переехать из еврейского квартала в более престижный и купить дом, их потенциальные новые соседи, распевающие песни на немецком в местном баре, заставляют их задуматься о том, что в чепуху Линдберга верит гораздо больше людей, чем кажется. Тем более что он дает американцам довольно простой выбор между войной, которую символизирует Рузвельт, выступающий против нацистской Германии, и миром — то есть им самим, Линдбергом. И неважно, что этот мир принесет с собой дискриминацию и ксенофобию.

Кадр из сериала "Заговор против Америки" Пресс-служба Амедиатеки
Описание
Кадр из сериала "Заговор против Америки"
© Пресс-служба Амедиатеки

Чем ближе к выборам, тем больше сгущаются краски, и, несмотря на провокационную документальную съемку, где американский пилот жмет руку Адольфу Гитлеру, вскоре его избирают президентом. Драматический раскол происходит не только в обществе, но и в самой семье Левинсов: старший сын Германа Сэнди не может устоять перед романтическим образом пилота Линдберга — втихаря рисует его портреты и бегает слушать его пламенные речи; племянник Элвин решает, что единственный эффективный способ борьбы с нацистами — это война, и записывается в канадские войска; а старшая сестра Элизабет Эвелин (в исполнении большеглазой Вайноны Райдер) после неудачного романа с женатым мужчиной находит утешение в раввине Лайонеле Бенгельсдорфе (Джон Туртурро). Именно их пара, а не Линдберг, являются главными злодеями сериала. Лайонел поддерживает нового президента, соблазненный близостью к власти, а Эвелин жаждет быть замеченной, поэтому закрывает глаза на неудобную правду.

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Любопытна и динамика между Германом и Элизабет. Первый безбоязненно высказывает свое мнение и даже в неблагополучные времена верит в то, что его родная страна не допустит произвола, в то время как его жена, чье детство прошло в русском штетле, знает о ксенофобии не понаслышке и хочет сбежать от Америки куда подальше. Герман демонстративно не поддается давлению, Элизабет же находится в состоянии постоянного страха за жизнь родных и близких. Можно сказать, что Герман является настоящим сыном США, самоуверенным и непоколебимым, в то время как в Элизабет еще живет ужас, накопленный прошлыми поколениями. Это своеобразная дихотомия западного и восточного сознания, где обладатель первого будет бороться за справедливость и верить в победу правды, а обладатель второго возьмет своих близких в охапку и убежит, будучи уверенным в бесполезности борьбы и во власти бездушной системы над бесправным маленьким человеком.

Филип Рот опубликовал свою книгу в 2004 году, и, по его же признанию, он не пытался заложить в нее скрытый политический подтекст или параллели c реальностью. Да и не то чтобы тогда было много того, что можно было запараллелить, несмотря на то, что страной управлял Джордж Буш — младший. Зато сейчас пространства для интерпретаций хоть отбавляй. Это, скорее всего, и привлекло в романе политически активного Саймона. Громкий Линдберг с его националистскими лозунгами и неприкрытой ложью (ну или очень лениво прикрытой) так и напрашивается на сравнение с нынешним президентом США Дональдом Трампом

И отделаться от этого сравнения на протяжении всего сериала не представляется возможным, потому что именно им вам буквально тычут в лицо в каждой серии. "Заговор против Америки" — это не антиутопия, как, например, "Рассказ служанки", это скорее альтернативная реальность. Но такая ли она альтернативная, по мнению Саймона? Действие происходит в 40-е годы прошлого века, но через этот ретрофлер все яснее проступает современность. А если учесть последние новости о коронавирусе, параноидальная атмосфера шоу смотрится очень актуально.

Кадр из сериала "Заговор против Америки" Пресс-служба Амедиатеки
Описание
Кадр из сериала "Заговор против Америки"
© Пресс-служба Амедиатеки

Сериал настолько увлечен трансляцией правильных идей и изобличением злодеев, что вся его риторика превращается в борьбу хороших против плохих, а про героев и вовсе забывается, и они становятся все менее похожи на реальных людей. На протяжении шести серий отношения между ними не меняются: Герман ораторствует, Элизабет боится всего на свете, Эвелин таращит глаза, Лайонел принимает нацистов с распростертыми объятиями, Сэнди бесится на своего папу, а самый младший в семье — Филип (то есть сам Рот, от лица которого и написана книга) — испугано за всем этим наблюдает и практически ничего не говорит. Хоть какое-то развитие есть у Элвина: его юношеский идеализм и страсть постепенно гасятся войной, а новые обстоятельства заставляют быстро повзрослеть и переосмыслить свою жизнь. Но его сюжетной линии уделяется совсем немного времени в и без того внушительном хронометраже.

Отстраненность от персонажей делает их абсолютно неинтересными для зрителя. Саймону хочется грандиозности, больших метафор и политики, но все это не имеет никакого значения без эмоциональной привязки к отдельным судьбам маленьких людей. Такой сериал смотреть попросту неинтересно, какую бы важную мысль он до нас не доносил
Кадр из сериала "Заговор против Америки" Пресс-служба Амедиатеки
Описание
Кадр из сериала "Заговор против Америки"
© Пресс-служба Амедиатеки

В книге все события рассказываются от лица маленького Филипа, но экранизации всегда сталкиваются с проблемой того, как перенести прямую речь персонажа на экран. Некоторые решают ее с помощью закадрового голоса, но это, скорее, делается от беспомощности и не срабатывает практически никогда. Саймон, выступивший здесь не только шоураннером, но и сценаристом (поэтому-то я про него так много и говорю), решил не персонализировать повествование и смотреть на персонажей со стороны. Отчасти это решение кажется логичным, но его беспристрастный взгляд стирает хоть какую-то индивидуальность с лица героев. "Заговор против Америки" превращается в поучительный урок, большую часть времени довольно занудный, и абсолютно не затягивает. Но ведь это главная цель всех сериалов! Затянуть в свои глубины и не отпускать до самого конца. В данном же случае даже не хочется заходить в воду.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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