Сериал "Заговор против Америки": что было бы, если бы страной управлял приспешник Гитлера

Создатель сериала "Прослушка" Дэвид Саймон снял политический сериал по одноименному произведению американского писателя Филипа Рота. "Заговор против Америки" служит некоей метафорой настоящего в интерьерах прошлого, которая слишком увлекается обличением и забывает о человеческой стороне вопроса. У нас его можно посмотреть начиная с понедельника на сервисе "Амедиатека".

Описание Кадр из сериала "Заговор против Америки" © Пресс-служба Амедиатеки

Роман Рота привлек Саймона довольно мрачной политической фантазией: что было бы, если бы на выборах 1940 года в Америке победил не Теодор Рузвельт, а Чарльз Линдберг, знаменитый пилот, который призывает американцев не ввязываться в войну в Европе и дружить с Адольфом Гитлером. Драма, накрывающая целую нацию, показана глазами отдельной еврейской семьи Левинсов из Ньюарка, штат Нью-Джерси. Изначально речи Линдберга кажутся не угрозой, а явной глупостью, и служат лишь предлогом для того, чтобы поупражняться в остроумии для Германа Левинса (Морган Спектор) и его соседей. После вечерней радиопередачи они, выслушав очередное антисемитское излияние кандидата в президенты, собираются на улице и увлеченно его обсуждают, не веря, что такую чепуху можно нести по национальному радио. Однако, когда Герман со своей женой Элизабет (Зои Казан) начинает подумывать о том, чтобы переехать из еврейского квартала в более престижный и купить дом, их потенциальные новые соседи, распевающие песни на немецком в местном баре, заставляют их задуматься о том, что в чепуху Линдберга верит гораздо больше людей, чем кажется. Тем более что он дает американцам довольно простой выбор между войной, которую символизирует Рузвельт, выступающий против нацистской Германии, и миром — то есть им самим, Линдбергом. И неважно, что этот мир принесет с собой дискриминацию и ксенофобию.

Описание Кадр из сериала "Заговор против Америки" © Пресс-служба Амедиатеки

Чем ближе к выборам, тем больше сгущаются краски, и, несмотря на провокационную документальную съемку, где американский пилот жмет руку Адольфу Гитлеру, вскоре его избирают президентом. Драматический раскол происходит не только в обществе, но и в самой семье Левинсов: старший сын Германа Сэнди не может устоять перед романтическим образом пилота Линдберга — втихаря рисует его портреты и бегает слушать его пламенные речи; племянник Элвин решает, что единственный эффективный способ борьбы с нацистами — это война, и записывается в канадские войска; а старшая сестра Элизабет Эвелин (в исполнении большеглазой Вайноны Райдер) после неудачного романа с женатым мужчиной находит утешение в раввине Лайонеле Бенгельсдорфе (Джон Туртурро). Именно их пара, а не Линдберг, являются главными злодеями сериала. Лайонел поддерживает нового президента, соблазненный близостью к власти, а Эвелин жаждет быть замеченной, поэтому закрывает глаза на неудобную правду.

Любопытна и динамика между Германом и Элизабет. Первый безбоязненно высказывает свое мнение и даже в неблагополучные времена верит в то, что его родная страна не допустит произвола, в то время как его жена, чье детство прошло в русском штетле, знает о ксенофобии не понаслышке и хочет сбежать от Америки куда подальше. Герман демонстративно не поддается давлению, Элизабет же находится в состоянии постоянного страха за жизнь родных и близких. Можно сказать, что Герман является настоящим сыном США, самоуверенным и непоколебимым, в то время как в Элизабет еще живет ужас, накопленный прошлыми поколениями. Это своеобразная дихотомия западного и восточного сознания, где обладатель первого будет бороться за справедливость и верить в победу правды, а обладатель второго возьмет своих близких в охапку и убежит, будучи уверенным в бесполезности борьбы и во власти бездушной системы над бесправным маленьким человеком.

Филип Рот опубликовал свою книгу в 2004 году, и, по его же признанию, он не пытался заложить в нее скрытый политический подтекст или параллели c реальностью. Да и не то чтобы тогда было много того, что можно было запараллелить, несмотря на то, что страной управлял Джордж Буш — младший. Зато сейчас пространства для интерпретаций хоть отбавляй. Это, скорее всего, и привлекло в романе политически активного Саймона. Громкий Линдберг с его националистскими лозунгами и неприкрытой ложью (ну или очень лениво прикрытой) так и напрашивается на сравнение с нынешним президентом США Дональдом Трампом

И отделаться от этого сравнения на протяжении всего сериала не представляется возможным, потому что именно им вам буквально тычут в лицо в каждой серии. "Заговор против Америки" — это не антиутопия, как, например, "Рассказ служанки", это скорее альтернативная реальность. Но такая ли она альтернативная, по мнению Саймона? Действие происходит в 40-е годы прошлого века, но через этот ретрофлер все яснее проступает современность. А если учесть последние новости о коронавирусе, параноидальная атмосфера шоу смотрится очень актуально.

Описание Кадр из сериала "Заговор против Америки" © Пресс-служба Амедиатеки

Сериал настолько увлечен трансляцией правильных идей и изобличением злодеев, что вся его риторика превращается в борьбу хороших против плохих, а про героев и вовсе забывается, и они становятся все менее похожи на реальных людей. На протяжении шести серий отношения между ними не меняются: Герман ораторствует, Элизабет боится всего на свете, Эвелин таращит глаза, Лайонел принимает нацистов с распростертыми объятиями, Сэнди бесится на своего папу, а самый младший в семье — Филип (то есть сам Рот, от лица которого и написана книга) — испугано за всем этим наблюдает и практически ничего не говорит. Хоть какое-то развитие есть у Элвина: его юношеский идеализм и страсть постепенно гасятся войной, а новые обстоятельства заставляют быстро повзрослеть и переосмыслить свою жизнь. Но его сюжетной линии уделяется совсем немного времени в и без того внушительном хронометраже.

Отстраненность от персонажей делает их абсолютно неинтересными для зрителя. Саймону хочется грандиозности, больших метафор и политики, но все это не имеет никакого значения без эмоциональной привязки к отдельным судьбам маленьких людей. Такой сериал смотреть попросту неинтересно, какую бы важную мысль он до нас не доносил

Описание Кадр из сериала "Заговор против Америки" © Пресс-служба Амедиатеки