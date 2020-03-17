Байден "вернулся с кладбища"

Андрей Шитов — о том, что это означает для президентских выборов в США

Бывший вице-президент США Джозеф Байден победил в двух ключевых раундах первичных выборов в Демократической партии и вернул себе статус лидера внутрипартийной гонки. Это делает менее предсказуемым исход всей нынешней президентской кампании в США. В ноябрьском финале кандидат демократов должен будет сойтись с действующим президентом-республиканцем Дональдом Трампом, который борется за переизбрание на новый срок.

Описание Джозеф Байден © EPA-EFE/TRACIE VAN AUKEN

Возвращение Байдена было единодушно воспринято как политическое чудо, своего рода "воскресение из мертвых". Собственно, и сам он, подводя итоги "супервторника" 3 марта и "мини-вторника" 10 марта, говорил своим сторонникам: "Чуть больше недели назад многие политологи утверждали, что наша кампания мертва. Что ж, теперь мы очень даже живы!" Ждут "нокаута" Для выдвижения кандидатом Демпартии в президенты США претенденту необходима поддержка как минимум 1991 делегата на летнем партийном съезде. Пока в копилке у Байдена 885 голосов делегатов-выборщиков, а у его единственного серьезного соперника — сенатора из Вермонта социал-демократа Берни Сандерса — 732. В ближайшее время разрыв может заметно увеличиться, поскольку в трех крупных штатах, голосующих уже во вторник — Флориде, Иллинойсе и Огайо, — Байден по опросам лидирует с большим преимуществом. Агентство АП предсказывает, что "Флорида может стать нокаутом для кампании Сандерса". Схожий прогноз — "Флорида растопчет кампанию Сандерса" — дает и газета Politico. Между тем начинал Байден сезон праймериз крайне неудачно и на старте проиграл в трех штатах подряд. Причем не только Сандерсу, которого в тот момент все считали фаворитом гонки, но и таким сравнительно малоизвестным политикам, как мэр небольшого города Саут-Бенд (штат Индиана) Питер Буттиджич, и сенаторы Элизабет Уоррен и Эми Клобушар. Тогда-то и поползли слухи о политической "кончине" Байдена. Но его, как он и рассчитывал, спасла мощная поддержка афроамериканцев в Южной Каролине. Оттолкнувшись от этого "трамплина", он в "супервторник", когда голосовали сразу 14 штатов, оставил далеко позади всех соперников. В результате и Буттиджич, и Клобушар, и бывший мэр Нью-Йорка мультимиллиардер Майкл Блумберг прекратили борьбу и перешли на сторону Байдена. А вот Уоррен, идеологически близкая скорее к Сандерсу, не стала объявлять о поддержке его кандидатуры и после того, как сама тоже официально сошла с круга. Чудо о Лазаре или Финнегане Теперь американские комментаторы сравнивают ирландца-католика Байдена то с библейским Лазарем, то с литературным монстром Франкенштейном, то с героем ирландской народной песни Тимом Финнеганом, воскрешенным несколькими каплями виски на собственных поминках. "Он пешком пришел обратно с того кладбища, куда его определили политологи всего несколько недель назад", — писал о бывшем коллеге отставной сенатор и губернатор Джадд Грегг. Все понимают, что чудом этим Байден обязан не столько своей "ирландской везучести" (Luck of the Irish), сколько стечению обстоятельств. И прежде всего, как ни парадоксально, — успехам своего политического оппонента Сандерса.

Перспектива выдвижения кандидатом в президенты США человека, открыто называющего себя социалистом и позволяющего себе, например, хвалить опыт решения социальных и медицинских проблем на Кубе, приводила верхушку Демпартии США одновременно и в оторопь, и в ярость. Поэтому та и бросила буквально все силы на то, чтобы сплотить партию вокруг Байдена после того, как "супервторник" наглядно продемонстрировал призрачность упований на олигарха Блумберга. О последнем задним числом саркастически писали, что он "потратил полмиллиарда долларов, чтобы победить на Американском Самоа". Так что если "воскрешение" демократического фаворита и было чудом, то рукотворным. Например, "трамплин" в Южной Каролине ему обеспечил самый влиятельный политик штата конгрессмен Джим Клайберн, сказавший землякам, что Байден, может, и не идеал, но зато способен одолеть Трампа. А на днях, кстати, этот же законодатель публично заявил, что считает Трампа расистом и что США "вполне могут пойти по тому же пути, что и Германия в 1930-х годах". В целом демократический истеблишмент поддерживает Байдена по существу общим хором. Два важных исключения — Барак Обама и Хиллари Клинтон — скорее подтверждают правило. Эти двое заранее объявили, что на этапе праймериз станут сохранять нейтралитет, чтобы потом без всяких оговорок поддержать единого партийного кандидата в президенты. Но Клинтон на днях, по сути, нарушила свой обет, сказав о Байдене, что тот "знает, что надо делать". А что до Обамы, его молчание по поводу бывшего своего "второго номера", конечно, красноречиво (он ведь и в 2016 году не поддержал его выдвижения), но номинацию Сандерса он, по всем отзывам, считает вообще неприемлемой. Демократы боятся, что при таком варианте они не только не вернули бы себе Белый дом, но могли бы потерять и обе палаты Конгресса. "Пойдем выйдем" Надо отдать им должное: партийная дисциплина у них оказалась жестче, чем у республиканцев, которые в точно такой же ситуации в 2016 году продолжали "толкаться локтями" в предвыборной гонке и в конечном счете пропустили вперед "белую ворону" в лице Трампа. Сандерса же, судя по всему, опять заклюют — на сей раз в пользу Байдена, с которым у Демпартии, по мнению ее начальства, в ноябре будет все же больше шансов.

На эту тему Праздник на улице Трампа

Но на взгляд независимых наблюдателей, сам Байден при всем том как был, так и остался крайне слабым кандидатом. Крест на нем в свое время ставили не случайно. А тот же Блумберг говорил, что Трамп способен подобных соперников "разжевать и выплюнуть". Какие-то свои проблемы (финансовые, организационные, кадровые) Байден с помощью "товарищей по партии", скорее всего, в состоянии решить. Но часть проблем очевидного решения не имеет — хотя бы потому, что связана с ним лично. Об этом сейчас хором напоминают его недоброжелатели. Начать хотя бы с возраста. 20 ноября Байдену должно исполниться 78 лет. В случае избрания он будет в день приведения к присяге старше, чем Рональд Рейган в день завершения правления. Выглядит и ведет себя Байден "соответственно возрасту". Трамп, который любит давать своим противникам обидные прозвища, окрестил его Сонный Джо. Характерен заочный спор, завязавшийся перед воскресными дебатами претендентов-демократов между их штабами: следует дебатировать стоя или сидя? В итоге "стоячий" формат, на котором настаивал штаб Сандерса, все же победил. По мнению аналитиков, прения были в целом скучными, слишком заумными и перелома в ситуацию не внесли. Когда Байден оживляется, это тоже не всегда идет ему на пользу. В частности, в прошлом ему не раз пеняли на то, что он любит приобнимать юных барышень и вообще не всегда держит при себе свои "шаловливые руки". А на днях он публично распускал их и в другом контексте. В ходе встречи с избирателями на автозаводе Fiat в Детройте Байден схлестнулся с рабочим, обвинившим его в том, что он вопреки конституционным нормам "хочет отнять у людей оружие". В ответ претендент на президентское кресло принялся грубо обзывать этого человека ("дерьмо" было не самым хлестким эпитетом) и тыкать ему в лицо пальцем. А когда тот попросил этого не делать, даже предложил, словно школьник-задира: "Пойдем выйдем"… "Самоочевидная истина"... Одну из прошлых президентских кампаний Байдену пришлось с позором прервать из-за обвинений в плагиате. И в нынешней он уже тоже успел рассказать вымышленную байку об "аресте в ЮАР" в ходе поездки к находившемуся в застенке Нельсону Манделе. А самым вопиющим примером того, что у него порой не все дома, американская пресса считает недавний эпизод, когда он сбился, пытаясь по памяти процитировать начало Декларации независимости США: "Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены… этим, как его… Ну, вы знаете..." В оригинале — "наделены своим Творцом". Сбиться в этой цитате для американца — все равно что для россиянина старшего поколения не помнить продолжение слов "Союз нерушимый…" В других выступлениях нынешнего года Байден тоже сбивался и запинался, забывал, в каком штате находится, однажды перепутал собственных жену с сестрой. "Демократы и традиционные СМИ все время называют это "оговорками", но на самом деле это сбои в работе мозга, — пишет по этому поводу консервативное сетевое издание American Spectator. — Такие эпизоды хорошо знакомы всем, кто знает, как развивается старческое слабоумие. Джо Байден просто не готов к той работе, которую просит избирателей ему доверить". "Дело в порядочности" Сторонники Байдена, выступая в его защиту, обычно ссылаются не только на его, бесспорно, огромный опыт, но и на человеческие достоинства. Профессор столичного Университета им. Джорджа Вашингтона Мэтью Даллек озаглавил свой комментарий на эту тему: "Все дело в порядочности, глупые (парафраз известного лозунга Билла Клинтона про экономику — прим. ТАСС). Вот секрет жизнестойкости Джо Байдена".

Судя по тексту, стойкость имелась в виду не только политическая, но и обычная, житейская. Политику довелось пережить немало испытаний, включая смерть первой жены и двух детей. Причем старший сын его скончался уже в зрелом возрасте от рака мозга. Сам Байден в 1988 году дважды переносил операции, связанные с аневризмой сосудов головного мозга. Скептики, однако, указывают, что все эти невзгоды тоже не добавляли ему здоровья. А что до детей, то его второго сына Хантера преследуют обвинения в том, будто он пользовался отцовским именем для заключения крайне выгодных контрактов на Украине и в Китае. Кстати, сенатор-республиканец из Арканзаса Том Коттон на днях напечатал комментарий "Джо Байден — выбор Китая на пост президента [США]". Законодатель утверждал, что Байден уже давно "находится на стороне Китая", а не американских избирателей и что это совершенно недопустимо в условиях, когда "стратегическое и экономическое соперничество между США и Китаем будет в течение ближайшего века определяющим" для Америки. Бизнес Хантера Байдена служил Коттону лишь одним из примеров. Это и к вопросу о том, насколько растяжимы в политике представления о порядочности. Без энтузиазма Впрочем, едва ли американские избиратели серьезно заблуждаются на этот счет. Журнал National Review на днях писал, что, "несмотря на героические усилия СМИ по выгораживанию Байдена" из "украинского скандала", его "негативный рейтинг по последним опросам составляет от 44% до 52%".

На эту тему Левый кандидат. Почему социализм все популярнее в Америке?

Экзитполы, проводившиеся на демократических праймериз 10 марта, показывают, что люди голосовали за Байдена "стратегически" — с прицелом на ноябрьские всеобщие выборы. По подсчетам компании Edison Research, Байдена в разных штатах поддерживали от 61% до 82% тех, для кого важнее всего победа над Трампом. При этом некоторые из таких людей признавались, что политическими позициями самого Байдена они вообще даже не интересовались. С другой стороны, на левом фланге Демпартии и особенно среди молодежи немало страстных приверженцев Сандерса, для которых фаворит начальства абсолютно неприемлем. В соцсетях уже распространяются видеозаписи, на которых молодые американцы умоляют "не вынуждать их голосовать за Байдена". Самые популярные ролики набирают сотни тысяч просмотров и "лайков". Согласно тем же экизполам, лишь 30–40% демократов "с энтузиазмом" относятся к перспективе выдвижения Байдена кандидатом в президенты. "По любви", а не "по расчету" люди скорее поддержали бы Сандерса. Понятно, что для Демпартии в целом это создает огромные потенциальные проблемы. Во-первых, если вермонтец опять, как и в 2016 году, будет обижен, то его сторонники просто не пойдут в ноябре на выборы или даже в отместку поддержат Трампа. Подобное уже отмечалось четыре года назад. Во-вторых, собиравшиеся голосовать "по расчету" могут передумать, если им покажется, что расчет неверен и надежды на успех нет. Кстати, по меньшей мере один опытный наблюдатель в Москве мне говорил, что, на его взгляд, демократы сознательно делают в нынешнем цикле ставку на Байдена, чтобы не обрекать на заведомое поражение и тем самым не дискредитировать никого из более молодых и перспективных претендентов. "Срок годности политика" Это, конечно, лишь гипотеза, но она перекликается с некоторыми оценками и прогнозами, звучащими в США. Так, один из обозревателей сетевого издания Washington Examiner покопался в истории и пришел к выводу, что против Байдена говорят как минимум три прецедента. Во-первых, по его словам, лишь один человек в американской истории — Ричард Никсон — сначала служил вице-президентом, а затем после перерыва был избран на высший государственный пост. Да и действующие вице-президенты чаще сменяли в Белом доме погибших или умерших глав государства, чем сами добивались избрания. Во-вторых, сенаторы с таким долгим послужным списком, как у Байдена, президентами никогда не становились. Многие пытались, но ни у кого не получалось. Обама "сбежал" из Сената почти сразу — в первый свой срок. В-третьих, подмеченный политологами урок современной истории США гласит, что путь к вершине власти (то есть к избранию президентом или вице-президентом) не должен превышать 14 лет со времени прихода человека в большую политику, то есть занятия поста сенатора или губернатора. У Байдена с его 36-летней службой в Сенате этот "срок годности политика" заметно превышен. "Спрячут" ли Байдена? В прошлое люди оглядываются в основном для того, чтобы попытаться заглянуть в будущее. Любопытный прогноз предложил на днях на страницах нью-йоркского издания Epoch Times политолог и сценарист Роджер Саймон.

На эту тему Дебаты демократов в США: Америку подвергают сокрушительной критике