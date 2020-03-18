Коронавирус и правительство: как в Израиле совпали два кризиса

Андрей Широков — о том, получится ли у израильских политиков наконец-то договориться и объединить усилия для борьбы с вирусом

Израиль оказался в 2020 году на пике сразу двух кризисов. Один из них пришел из-за пределов еврейского государства, и это COVID-19. Второй развивается в политической системе с 9 апреля 2019 года. Тогда в стране состоялись выборы, по результатам которых исполняющий обязанности премьер-министра Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство и добился роспуска Кнессета (парламента).

Описание Люди, помещенные на карантин, прибывают для голосования в специально изготовленную палатку в Хайфе, Израиль, 2 марта 2020 года © AP Photo/Mahmoud Illean

После неудачного апрельского голосования в еврейском государстве впервые были проведены повторные парламентские выборы. Они состоялись 17 сентября, но снова не привели к изменению расклада сил в однопалатном парламенте. Нетаньяху, а вслед за ним и его главный оппонент — лидер блока центристов "Кахоль-Лаван" Бени Ганц — по очереди не смогли за отведенные каждому из них 28 дней создать правительственную коалицию, и страна отправилась уже на вторые повторные парламентские выборы 2 марта. Формально оба кризиса пришли из 2019 года, о чем красноречиво говорит как цифра в названии заболевания, так и дата первых из уже трех электоральных циклов, через которые Израиль прошел за 12 месяцев. Однако их пики совпали как раз в середине марта. По состоянию на 17 марта количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Израиле превысило 320, состояние четырех пациентов оценивается как тяжелое, 11 выздоровели, летальных случаев не регистрировалось. В это же время на политическом треке президент Израиля Реувен Ривлин поручил не Нетаньяху, а Ганцу первому попытаться сформировать правительство. На фоне ситуации с вирусом власти страны ограничили максимальное количество участников собраний до десяти человек и фактически закрыли до 80% госсектора и до 2/3 частного сектора, отправив работников в отпуска или на удаленную работу из дома. Коалиция узкая и широкая В Кнессете 23-го созыва по итогам выборов 2 марта партия "Ликуд" Нетаньяху получила больше всего мест (36), но формирование коалиции ушло к Ганцу, чей блок получил на три парламентских мандата меньше, но кандидатуру которого президенту в ходе консультаций в минувшее воскресенье рекомендовал 61 из 120 депутатов однопалатного парламента. Теперь у Ганца есть 28 дней на то, чтобы попытаться собрать правительственную коалицию из того, что у него есть. Дело в том, что его кандидатуру на консультациях поддержал "Объединенный список" арабских партий, у которого 15 мест в однопалатном парламенте. Но входить в правительство под руководством Ганца — бывшего начальника Генштаба Армии обороны Израиля — согласны далеко не все из состоящих в этом блоке депутатов от партий и объединений арабского меньшинства. Соответственно, такой вариант ему даст узкую коалицию из 46 депутатов при внекоалиционной поддержке еще 15 парламентариев. И все это вместе — лишь 61 голос из 120, то есть крайне неустойчивое правительство в несомненно очень турбулентный период. Более того, неизвестно, как поведет себя в дальнейшем лидер партии "Наш дом — Израиль" Авигдор Либерман, у которого на этот раз семь мест в парламенте. Ранее он заявлял, что не будет ни при каких условиях входить в коалицию, поддерживаемую арабскими депутатами, но поддержал кандидатуру Ганца на консультациях с президентом. Вариант создания кабинета через узкую коалицию почти вся израильская пресса называет крайне маловероятным.

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Второй вариант, за который активно выступает президент государства Ривлин, — это создание экстренной широкой коалиции, главной задачей которой станет противодействие пандемии коронавируса. Нетаньяху также предлагал подобный вариант Ганцу, указывая, что готов на обсуждение формирования чрезвычайного правительства под собственным руководством сроком на полгода либо на ротацию через два года во главе кабинета единства, но первым в очереди на премьерство опять же — сам глава "Ликуд". Блок "Кахоль-Лаван" в ответ посетовал, что предложение это в партию не поступало напрямую, а Нетаньяху делал эти заявления только через СМИ. Вместе с тем, по данным газеты "Джерузалем пост", представители Ганца и Нетаньяху провели закрытую встречу перед тем, как Ривлин 16 марта поручил лидеру центристов формирование коалиции. И именно тот факт, что встреча проходила в атмосфере секретности и без сообщений для прессы, вселяет определенный оптимизм, так как все предыдущие раунды переговоров между двумя ведущими политическими силами страны после выборов 9 апреля и 17 сентября вообще не сдвигали переговорные позиции сторон с мертвой точки. Тем не менее, по данным газеты, входящие в праворелигиозный блок вместе с "Ликуд" три партии уже отвергли предложения "Кахоль-Лаван" о коалиционных переговорах, заявив, что они выступают единым фронтом с партией Нетаньяху. Расколотый Израиль Как отмечает газета "Едиот ахронот", Нетаньяху и Ганц в последний раз пожали друг другу руки после выборов 17 сентября, когда президент Ривлин принимал их у себя в канцелярии и просил сделать все возможное для того, чтобы избежать третьих выборов подряд, намекая на необходимость формирования кабинета национального единства. И теперь опять, по мнению издания, ситуация такая, что "Ганц, несмотря на поддержку 61 депутата, вряд ли сможет сформировать правительство, а Нетаньяху, несмотря на лояльность своего блока, опять не в состоянии этого сделать". После того как президент поручил Ганцу создать правительство, две главные политические силы Израиля — "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" — должны опять попробовать договориться. Кстати, Либерман уже заявил, что поддержит лишь коалицию, состоящую только из представителей этих двух сил. Это усложняет задачу для Нетаньяху, так как ему придется в таком случае отказаться от поддержки праворелигиозного блока, который уже третьи выборы подряд практически без оглядки на обстоятельства поддерживает и.о. премьера. Ривлин, вручая мандат на формирование кабинета Ганцу, отметил, что Израиль "расколот надвое", а распространение коронавируса делает необходимым единство. Именно единство должно стать выходом для Израиля из политического кризиса, что поможет преодолеть и кризис с COVID-19, считает он. Только смогут ли Ганц и Нетаньяху, отставив в сторону противоречия, добиться этого единства? Понятно только то, что, как отмечает "Едиот ахронот", на этот раз они не будут пожимать друг другу руки, так как от этой необходимости их избавил коронавирус.

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