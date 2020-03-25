COVID-19 меняет правила — зачем "биологический спецназ" России пересек Альпы?

15 военно-транспортных самолетов Ил-76 Военно-космических сил России приземлились на военной авиабазе Пратика-ди-Маре в Италии. Они перевезли через Альпы десант из нескольких десятков российских специалистов и самую современную диагностическую технику, спрятанную в кузовах многоосных КамАЗов. Ее предназначение не раскрывается, но всего лишь год назад на выставке-форуме "Армия-2019" многие образцы такой техники открыто стояли на статической площадке, демонстрируя реальные достижения российской военной медицины.

В помощь гражданским

За последние несколько лет мир пережил не одну вспышку заразных заболеваний: лихорадка Эбола, птичий и свиной грипп и, наконец, пресловутый коронавирус. Оказалось, что кроме медиков бороться с ним теперь должны и военные. В Нью-Йорке, по данным New York Post, армейский инженерный корпус планирует приспособить 10 тыс. гостиничных номеров, комнат в общежитиях и других подобных помещений для оказания медицинской помощи, поскольку число зараженных в городе продолжает расти.

В целом в США бойцы Национальной гвардии помогают обрабатывать территории от возможного заражения и бороться с различными проявлениями эпидемии.

С прошлой недели на улицы городов в Каталонии вышли испанские военные. Их не привлекали даже в разгар политического кризиса, вызванного желанием автономии выйти из состава страны. В Барселоне они провели дезинфекцию аэропорта и морского порта.

Египетские войска химзащиты также занимаются санитарной обработкой площадей, улиц, станций метро и правительственных учреждений Каира. Египетская армия уже несет потери — генерал-майор Халед Шальтут, входивший в состав генерального штаба страны, умер от осложнений после заражения коронавирусом.

Французская армия в основном занята обеспечением комендантского часа, введенного в ряде городов, карантинных норм и эвакуацией тяжелых пациентов в мобильный госпиталь в Эльзасе. И это оправданно. Президент Эмманюэль Макрон говорит, что страна находится "в состоянии войны". Германский бундесвер помогает полиции и местным властям, а также будет содействовать в уходе за больными. Это пообещала министр обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр. А вот в итальянском Бергамо военные были привлечены для печальных мероприятий: армейские грузовики вывозили гробы в крематорий.

В Израиле были дополнительно призваны 2500 резервистов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), а также 700 резервистов Службы тыла, которые вместе с сотрудниками скорой помощи отвечают на звонки населения. Командование прорабатывает самые экстремальные сценарии помощи гражданскому населению при объявлении тотального карантина.

Пока же израильские военные руководствуются инструкцией, действующей при разрушительных землетрясениях. Она дает право правительственным структурам воспользоваться любыми транспортными средствами и объектами недвижимости. Армейское командование также рассматривает вариант ускоренного строительства походных больниц. Военные готовы предоставить гражданским армейские продуктовые, медицинские и вещевые запасы и передать в распоряжение Минздрава два военных дома отдыха и военный санаторий.

Опыт — сын ошибок трудных

Для российской армии ситуация с COVID-19 не так непривычна. В 1959 году усилиями военных медиков была остановлена вспышка оспы в Москве. Силами специалистов 15-го управления Минобороны, занимавшегося разработкой и испытаниями биологических препаратов, была проведена массовая вакцинация населения. За 19 дней ее прошли почти 10 млн человек. Это стало первым и самым масштабным применением армии в отражении биологической опасности в СССР.

В 1979 году военные боролись со вспышкой сибирской язвы в Свердловске (Екатеринбурге). Впоследствии активно работали в Афганистане.

Как рассказывали представители управления, за время его существования было изучено около 40 образцов смертельно опасных для человека возбудителей заболеваний. Они никогда не рассматривались в качестве оружия. Хранить дорого, ведь бактерии надо "кормить", а в каждый снаряд или бомбу с пипеткой не залезешь. Да и эффективность таких боеприпасов очень низкая — на фоне ядерного оружия соскучишься, пока дождешься гибели врага.