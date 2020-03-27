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Мнение

Главные вызовы Родриго Дутерте: коронавирус и не только

СОЛОВЬЕВ Евгений 
Руководитель представительства ТАСС в Сингапуре
Евгений Соловьев — о филиппинском президенте, заслужившем неоднозначную репутацию, которому 27 марта исполняется 75 лет

Вряд ли филиппинский президент Родриго Дутерте, один из самых неординарных современных лидеров, представлял, что будет встречать свой 75-летний юбилей на полностью блокированном Лусоне, самом крупном и населенном острове страны, где расположена и столица. В середине месяца он фактически ввел военное положение, столкнувшись с абсолютно новым и неизведанным врагом не только для него, но и, наверное, для всего человечества — вирусом COVID-19.

Президент Филиппин Родриго Дутерте AP Photo/Bullit Marquez
Описание
Президент Филиппин Родриго Дутерте
© AP Photo/Bullit Marquez

Причем борьба с коронавирусом для Дутерте, которому остается быть у власти два года, очевидно, станет самым сложным вызовом после победы на президентских выборах 2016 года. До недавнего времени для него было предельно понятно, кто враг, а кто друг. Например, он успел поссориться с экс-президентом Бараком Обамой, Папой Римским Франциском, поставить Филиппины на грань выхода из состава ООН, почти оказаться на скамье подсудимых в Международном суде в Гааге, развязать беспощадную войну с наркодилерами, завязнуть в многомесячной антитеррористической кампании на юге страны.

Но при всем этом Дутерте удачно выстроил отношения с Россией и Китаем. Несмотря на неоднозначную экономическую политику, президент продолжает пользоваться огромной поддержкой населения, что признают даже его оппоненты.

Настало время действовать

Первый случай коронавируса был подтвержден в стране еще 30 января. А уже через несколько дней здесь был зафиксирован первый за пределами Китая летальный исход от заболевания, вызванного коронавирусом. И вплоть до середины марта страна оставалась открытой. Когда число инфицированных приблизилось к 400, а 19 пациентов скончались, ситуация изменилась.

"Настало время действовать, мы не можем больше сидеть и смотреть, как он [вирус] распространяется", — сказал Дутерте и распорядился перекрыть любое транспортное сообщение внутри страны. В столице — Большой Маниле, где проживают около 13 млн человек, введен комендантский час с 20:00 до 05:00, жители могут выходить только за самыми необходимыми покупками, кафе и рестораны предлагают еду только на вынос, работа общественного транспорта полностью остановлена. При этом около трех миллионов ежедневно приезжают из соседних городов в столицу на работу. Власти сообщили, что они смогут попадать в Манилу, но не уточнили, как это сделать в условиях остановки транспортного сообщения.

Правда, глава государства пообещал, что люди не буду брошены на произвол судьбы — армия им поможет. Например, те, кому негде жить, могут переночевать в казармах, военнослужащие также будут бесплатно раздавать продовольствие всем нуждающимся.

Заграница Маниле поможет

Безусловно, Филиппины самостоятельно не справятся с пандемией, учитывая плотность проживания населения, логистические трудности, которые проявятся во время полного карантина, а также низкий уровень медицины и прочие негативные факторы. И в этих условиях взятый Дутерте курс на сближение с Пекином, думаю, даст положительный эффект. Уже сейчас Китай охотно делится не только опытом по борьбе с COVID-19, но и направляет гуманитарную помощь, делает финансовые вливания, командирует врачей и экспертов.

Совершенно отличные от своих предшественников приоритеты во внешней политике Дутерте сразу расставил, едва заняв пост президента. Главный партнер — это, конечно же, Китай. Отношения между странами долгое время были очень напряженными из-за территориальных споров в Южно-Китайском море. Дело дошло даже до международного арбитража в Гааге, который в 2016 году поддержал иск Манилы. В нем говорилось, что КНР не имеет "исторических прав" на спорные острова в этом море и большую часть его акватории. Пекин, естественно, это решение отверг, усомнившись в юридических полномочиях этого судебного органа.

Но Дутерте решил отвлечься от территориальных споров и как-то даже проговорился, что пора признать контроль над морем за Китаем. "Море уже в руках Пекина, зачем же другие страны, в первую очередь США, провоцируют Пекин. В случае конфликта одной из первых пострадавших сторон будут именно Филиппины", — заявил президент в ноябре 2018 года во время Восточноазиатского саммита в Сингапуре. Ранее он также предупредил, что "в случае военного конфликта китайской авиации потребуется около семи минут, чтобы достичь Манилы, а филиппинская армия продержится не более часа".

С другой стороны, по состоянию на конец прошлого года Дутерте договорился о привлечении около 24 млрд долларов китайских инвестиций, а в начале года стало известно еще об одном проекте, который может стать крупнейшим в истории Филиппин. Пекин намерен вложить примерно 10 млрд долларов в модернизацию аэропорта Сангли, расположенного поблизости от столицы.

Не сошлись характерами

По мере улучшения отношений с Пекином и лично с председателем КНР Си Цзиньпином Дутерте рассорился с Вашингтоном. Хотя, скорее, уместно сказать, что с самого начала у него не сложились отношения с тогдашним американским лидером Бараком Обамой. Многим запомнятся оскорбительные высказывания филиппинского лидера лично в адрес Обамы.

Но с приходом в Белый дом Дональда Трампа риторика поменялась. Дутерте признал в новом президенте "хорошего парня", который, судя по всему, перестал публично высказываться о ситуации с правами человека на Филиппинах. Именно эта тема в контексте борьбы с наркоторговлей так сильно раздражала филиппинского лидера. Правда, похоже, что в двусторонних отношениях возникла пауза, которая продлится еще два года — до тех пор, пока в Маниле не появится новый президент.

Эскадроны смерти

Борьба с наркоторговлей стала одним из главных предвыборных лозунгов Дутерте, который долгие годы занимал пост мэра города Давао, третьего в стране по числу жителей. Именно там под его руководством появились специальные отряды, которые позднее журналисты назвали "эскадронами смерти". Вооруженные формирования, наполовину состоящие из сотрудников полиции, при малейшем сопротивлении подозреваемых в распространении наркотиков уничтожали их на месте. По официальным данным, за годы нахождения Дутерте на посту президента были убиты около 8 тыс. подозреваемых в наркоторговле, правозащитники настаивают на 20 тыс.

Тем не менее филиппинский лидер уверен, что именно "без суда и следствия" нужно искоренять эту опухоль. По различным оценкам, сейчас в стране от 2 до 10% жителей в возрасте от 16 до 64 лет принимают легкие синтетические наркотики, которые стоят не дороже чашки кофе.

Через два года Дутерте уйдет: на Филиппинах нельзя занимать президентский пост два срока подряд. Хотя если предположить возможность второго срока, то, наверное, он имел бы очень хорошие шансы на победу. Несмотря на все неоднозначные поступки и высказывания, по популярности его уже ставят в один ряд с Фердинандом Маркосом, который руководил страной более 20 лет.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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