Коронавирус в Германии: как стране удается удерживать низкую смертность

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии каждый день растет, увеличивается и количество скончавшихся немцев. По состоянию на 31 марта, согласно оценке Института вирусологии имени Роберта Коха (непосредственно подчиняется Минздраву ФРГ), в стране заразились 61 913 человек, умерли 583. Американский университет Джонса Хопкинса, как и большинство немецких СМИ, дает другую оценку — более 67 тыс. заразившихся и почти 700 скончавшихся.

Германия входит в пятерку государств, в которых выявлено наибольшее число инфицированных. Но вот смертность от последствий коронавирусной инфекции находится в ФРГ где-то на уровне 1% от общего числа заболевших, другими словами, самая низкая среди других особенно пострадавших от пандемии стран. В связи с этим многие обозреватели уже заговорили об "аномалии" развития ситуации с коронавирусом в Германии. Так ли это на самом деле? Тесты, тесты и еще раз тесты Основа стратегии немецких специалистов по борьбе с пандемией — масштабное тестирование. Как заявил журналистам глава Института имени Коха Лотар Вилер, "в Германии с самого начала было сделано много тестов" и тем самым удалось выявить много случаев заболевания на ранней стадии, когда оно протекало без очевидных симптомов или в легкой форме. За последнюю неделю, по словам Вилера, в Германии было сделано без малого около 350 тыс. тестов. На позапрошлой неделе речь шла даже о 500 тыс. С уверенностью можно говорить о том, что в Федеративной Республике было выявлено намного больше случаев с точки зрения реального числа заболевших, чем в других странах, например в Италии.

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Этим можно объяснить и высокий уровень смертности от последствий заражений коронавирусом на Апеннинском полуострове, где он колеблется на отметке примерно 10%. Даже если учитывать перегрузку больниц в Италии, не справляющихся с тяжелобольными, разница в сравнении с Германией, как ни крути, очень велика. Директор Института вирусологии Боннского университета Хендрик Штреек высказал мнение, что в действительности уровень смертности в Италии ниже, чем считается. "Я подозреваю, что там огромное число невыявленных случаев заражения. Тесты, очевидно, сдают только пациенты, которые доставляются в клиники, поскольку у них заболевание протекает в тяжелой форме", — полагает специалист. Продолжая тему тестов, нужно сказать, что германский федерализм позволяет местным специалистам быстро и эффективно проводить диагностику, в регионах ФРГ существует много хорошо оснащенных медицинских лабораторий, которые оперативно получают разрешение на проведение анализа проб. Многие другие страны с их центральными национальными институтами в вопросах диагностики теряют слишком много времени на исследование взятых анализов. Техническое оснащение клиник в Германии, которая является одним из ведущих экспортеров медицинских товаров, в разы лучше, чем в большинстве государств. Думаю, факт того, что германская медицина — одна из лучших в мире, ни у кого не вызывает сомнений. ФРГ, по данным Минздрава страны, сейчас располагает примерно 28 тыс. коек в палатах интенсивной терапии и в ближайшее время в связи с пандемией планирует увеличить их число в два раза. Для сравнения, в Италии всего около 5 тыс. мест. То есть с точки зрения численности населения в Германии одна койка приходится примерно на 3 тыс. человек, а в Италии — на 12 тыс. Замкнутость немцев — преимущество Как известно, коронавирус представляет собой особую опасность для пожилых людей. В Германии до сих пор, по оценке Института Коха, их заболело не так много, как, например, в Италии. Многие из инфицированных — относительно молодые немцы — отправились в Альпы кататься на лыжах и заразились в австрийском Ишгле, который немецкие СМИ назвали "рассадником коронавируса" в Европе. Сейчас против властей Тироля в связи с запоздалой реакцией на распространение инфекции готовится коллективный иск. К нему присоединились около 400 человек, и примерно 350 из них — немцы.

Свою роль на фоне распространения коронавируса играют социальные привычки и традиции. Для итальянцев или испанцев телесный контакт имеет особое значение: объятия, рукопожатие, поцелуи — это для них нормальное проявление симпатии, уважения, да и вообще чуть ли не повседневное поведение при встречах. Большие семьи, когда дети живут на протяжении всей жизни под одной крышей со своими родителями или как минимум постоянно навещают их, — в южноевропейских странах обычное явление. Очевидно, их сложнее заставить соблюдать социальную дистанцию, отказаться от посещения родных. Немцы, по собственному опыту, — народ в достаточной мере замкнутый, они редко подпускают близко к себе людей "со стороны". Молодые чаще живут отдельно от родителей и вообще стараются пораньше стать независимыми от них. В случае с распространением коронавируса это, безусловно, на благо престарелых граждан. Нельзя не упомянуть в этой связи об известной самодисциплине немцев, их умении следовать правилам и законам. Большинство четко выполняет предписания властей по ограничению социальных контактов. Что дальше, пока неизвестно Не исключено, что Германия пока находится в начале эпидемии и что здесь число жертв в скором времени стремительно вырастет. Как отметил глава Института имени Коха Вилер, "еще совершенно неизвестно, как ситуация будет дальше развиваться". Говорить, насколько эффективны принятые властями ФРГ меры по замедлению распространения коронавируса, в частности ограничения на передвижение граждан, пока рано.

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В Германии, как и во многих других странах, сейчас почти вся общественная жизнь сведена к нулю. По всей стране закрыты музеи, театры, концертные и выставочные залы, рестораны, бары, парикмахерские, косметические салоны, бассейны и спортивные залы. Людям запретили собираться более чем по двое, исключения сделаны для семей и людей, живущих под одной крышей. Также следует, находясь на улице или в магазинах, соблюдать дистанцию в 1,5 метра от ближайшего человека. Нарушения ограничений контролирует полиция и административные органы. В магазинах сделаны отметки, где стоять при ожидании своей очереди у касс, на входе некоторых торговых точек стоят сотрудники, которые по одному пропускают посетителей, просят независимо от количества покупок брать тележки, дезинфицируют их после каждого клиента. Оплата во многих местах только на безналичной основе. Везде — на улицах, на витринах и входах магазинов — плакаты и вывески с призывом соблюдать дистанцию. При заказе еды на дом одни доставщики оставляют блюда у двери квартиры и отходят на почтительное расстояние, другие приносят ее в коробке, откуда человек сам ее забирает и кладет туда чаевые.