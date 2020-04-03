Борьба с вирусом: Швеция идет своим путем, несмотря на критику соседей

Cтокгольм, 2 апреля, пресс-комната МИД. Правительство проводит брифинг для иностранных журналистов. Все как всегда: пишущие на компьютерах люди, камеры, софиты, вспышки фотоаппаратов. Только стулья для корреспондентов стоят на расстоянии двух метров друг от друга, а у входа в большой зал с высоким потолком в бывшем здании банка — бутылки с жидкостью для дезинфекции рук. Времена все же изменились.
"В своей работе по борьбе с распространением коронавируса мы опираемся на советы экспертов, — начинает брифинг вице-премьер Исабелла Лёвин. — Наше общество выполняет рекомендации правительства…"
Сегодня, во время пандемии COVID-19, Швеция представляет всему миру сольное исполнение известной песни My way ("Мой путь"), избрав собственный способ борьбы со смертоносным вирусом, по мере возможности предполагающий сохранение обычной жизни.
Людей на улицах стало меньше, но полностью улицы не опустели. В магазинах по-прежнему довольно много покупателей, в школах продолжаются уроки, а в парках играют детсадовские группы. На стройках слышна работа техники, кафе и бары не закрыты, а лишь перешли на обслуживание только за столом — во избежание толчеи у барных стоек. Когда выглядывает солнце, у ресторанных столиков, уже появившихся на улицах, как первые весенние цветы, садятся желающие пообедать или выпить чашечку кофе.
С начала эпидемии в СМИ появилась информация, что власти избрали тактику коллективного иммунитета (который еще называется популяционным и иммунитетом толпы: эффект сопротивления распространению инфекции в обществе, часть которого имеет к данному вирусу личный иммунитет).
Как сообщалось, такой подход обусловлен, с одной стороны, рекомендациями врачей-вирусологов, с другой — желанием максимально уберечь экономику от последствий жестких мер, в первую очередь таких, как карантин на предприятиях и временные увольнения сотрудников. Жителям дают рекомендации: призывают к самоизоляции, взывая к чувству ответственности за себя и других, однако более жестких мер пока что не ввели.
В то же время профессор математической статистики Том Бриттон с нордическим спокойствием сообщил телеканалу СВТ, что в нынешних условиях к концу апреля заражены инфекцией будут уже более половины жителей королевства, после чего распространение вируса не прекратится, а только замедлится. По его расчетам, к концу мая носители вируса составят уже около двух третей населения страны.
В своем прогнозе ученый исходит из того, что на сегодняшний день инфицированы 0,5–1 млн шведов. И если в апреле человек выходит на улицу, то, возможно, один из десяти встречных будет носителем инфекции. Это означает достаточно высокий уровень риска оказаться зараженным. В конце мая — начале июня уровень опасности будет уже не столь высоким.
"Этот прогноз основан на вероятности, и своим домом я бы за него не поручился. Но если бы я сказал, что [инфицированных] будет 250–500 тыс., то на свой дом я бы поспорил, — сказал Бриттон. — Если и есть какой-то месяц, когда надо сделать услугу себе и другим, оставшись дома, то это апрель".
На вопрос, считает ли он, что в случае более жестких мер распространение вируса было бы менее масштабным, Том Бриттон ответил, что да, так оно и было бы, но ценой большего ущерба для общества.
Критика соседей
В других западных странах, в том числе соседних скандинавских, такая тактика вызвала серьезную критику. Так, в Дании считают, что власти Швеции не до конца осознают серьезность проблемы коронавируса и как минимум на неделю отстают в принятии необходимых мер. В ответ на это главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнель заявил, что, по его мнению, решения датских властей, давно закрывших школы и отпустивших в оплачиваемый отпуск государственных служащих, продиктованы больше политическими соображениями, нежели научными.
В защите шведской тактики одним из главных аргументов Андерса Тегнеля являются "культурные различия" между Швецией и другими странами: по его словам, здесь люди сами, добровольно стремятся следовать рекомендациям властей, в то время как в других государствах для этого требуется принуждение через принятие соответствующих законов.
Рекомендации и запреты властей
Между тем "свой путь" вовсе не означает, что власти бездействуют и не принимают серьезных мер по борьбе с распространением инфекции. На сегодняшний день в связи с эпидемией закрылось достаточно много предприятий, в том числе таких, как заводы "Вольво" и "Скания". Компаниям, сотрудники которых могут работать в удаленном доступе, рекомендовано перейти на такую форму труда. Для всего общества разработан список профилактических мер, принятие которых должно являться обязательным правилом для всех и каждого сознательного шведа.
Сейчас действительно многие служащие работают дистанционно, а поскольку без социальной жизни — никуда, в последние недели набрали популярность виртуальные посиделки после работы, когда коллеги по офису вместо совместного похода в бар общаются друг с другом у экранов домашних компьютеров со стаканом пива или бокалом вина в руке.
11 марта власти запретили мероприятия с участием более 500 человек, а 29 марта эта цифра была снижена до 50. Поэтому закрыты театры, не работают музеи. Власти рекомендовали — не запретили — перевести занятия в школах старших классов и в вузах в формат дистанционного обучения, но в детсадах, начальных и средних классах школ все как обычно.
В последние дни объявлено о запрете на посещение домов престарелых, где уже началось распространение инфекции. Горнолыжные курорты закрылись после того, как правительство призвало — не запретило — не ездить по стране на пасхальные каникулы.
"Наши рекомендации дают хорошие положительные результаты, — продолжила на брифинге Исабелла Лёвин. — Согласно последним данным, на улицах стало на 70% меньше людей, в транспорте — на 50%. 87% людей свыше 70 лет находятся дома".
Многие шведы очень серьезно воспринимают ситуацию и хотели бы увидеть более строгие ограничительные меры со стороны властей. Знакомый предприниматель с юга Швеции уже месяц назад запасся продуктами, медикаментами и сел на карантин в своем "бункере" — 20-комнатном особняке. "Когда я покупал все запасы, на меня смотрели как на ненормального. Но мне кажется, что вся эта ситуация ненормальная. Все дело в том, что у нас больше 200 лет не было войны или каких-либо крупных катастроф, поэтому люди несколько беспечно относятся к происходящему", — рассказал он по телефону.
Правильная тактика?
Несмотря на столь существенные отличия от остальных стран мира в тактике борьбы с коронавирусом, как показывает опрос социологического центра "Новус", 56% шведов уверены, что власти королевства все делают правильно.
"Проводимая в разных странах строгая линия не является устойчивой, — пояснила глава аналитического отдела Управления здравоохранения Лиса Брауэрс. — Это неразумно. Мы не можем закрыть общество, отменить на несколько лет путешествия, транспорт и социальное взаимодействие. Это невозможно, экономика разрушится задолго до этого".
"Слишком рано говорить о том, являются ли наши нестрогие меры и профилактическая работа, которая основана больше на добровольности, правильным путем по сравнению с другими. Реальные ответы мы получим только потом. Может быть, летом или даже позже", — заявил эксперт по вирусологии Ян Альберт.
Как и в других странах, у многих в Швеции возникает вопрос, смогут ли больницы справиться с притоком больных, ведь кривые в графиках статистики по заболевшим и скончавшимся в последние несколько дней резко поползли вверх. Власти готовятся к этому, и на помощь гражданским пришли военные. Например, для Стокгольма, где находится наибольшее число инфицированных, военные развернули два госпиталя, в том числе с местами для интенсивной терапии.
"Мы подошли к этой ситуации с очень хорошими госфинансами. У нас нет лимита по тому, сколько мы сможем потратить на то, чтобы справиться с ситуацией. Государство покроет все расходы здравоохранения: на персонал, защитное оборудование и так далее. Мы постоянно работаем над тем, чтобы увеличить число мест для интенсивной терапии", — рассказала корр. ТАСС министр здравоохранения Лена Халлегрен. Она также напоминает, что системой здравоохранения охвачены все жители страны, все они застрахованы на случай болезни.
А пока на сегодняшний день данные по Швеции таковы: число пациентов, умерших после заражения коронавирусом, достигло 282. Количество выявленных случаев инфицирования выросло до 5466 (54 заразившихся на 100 тыс. человек населения). Общее число зараженных в действительности может быть больше, так как власти берут анализы лишь у тех, кто попал в больницу. Правительство дало профильным ведомствам поручение увеличить количество тестов.