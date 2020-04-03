Борьба с вирусом: Швеция идет своим путем, несмотря на критику соседей

Cтокгольм, 2 апреля, пресс-комната МИД. Правительство проводит брифинг для иностранных журналистов. Все как всегда: пишущие на компьютерах люди, камеры, софиты, вспышки фотоаппаратов. Только стулья для корреспондентов стоят на расстоянии двух метров друг от друга, а у входа в большой зал с высоким потолком в бывшем здании банка — бутылки с жидкостью для дезинфекции рук. Времена все же изменились.

"В своей работе по борьбе с распространением коронавируса мы опираемся на советы экспертов, — начинает брифинг вице-премьер Исабелла Лёвин. — Наше общество выполняет рекомендации правительства…" Сегодня, во время пандемии COVID-19, Швеция представляет всему миру сольное исполнение известной песни My way ("Мой путь"), избрав собственный способ борьбы со смертоносным вирусом, по мере возможности предполагающий сохранение обычной жизни. Людей на улицах стало меньше, но полностью улицы не опустели. В магазинах по-прежнему довольно много покупателей, в школах продолжаются уроки, а в парках играют детсадовские группы. На стройках слышна работа техники, кафе и бары не закрыты, а лишь перешли на обслуживание только за столом — во избежание толчеи у барных стоек. Когда выглядывает солнце, у ресторанных столиков, уже появившихся на улицах, как первые весенние цветы, садятся желающие пообедать или выпить чашечку кофе. С начала эпидемии в СМИ появилась информация, что власти избрали тактику коллективного иммунитета (который еще называется популяционным и иммунитетом толпы: эффект сопротивления распространению инфекции в обществе, часть которого имеет к данному вирусу личный иммунитет). Как сообщалось, такой подход обусловлен, с одной стороны, рекомендациями врачей-вирусологов, с другой — желанием максимально уберечь экономику от последствий жестких мер, в первую очередь таких, как карантин на предприятиях и временные увольнения сотрудников. Жителям дают рекомендации: призывают к самоизоляции, взывая к чувству ответственности за себя и других, однако более жестких мер пока что не ввели.

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В то же время профессор математической статистики Том Бриттон с нордическим спокойствием сообщил телеканалу СВТ, что в нынешних условиях к концу апреля заражены инфекцией будут уже более половины жителей королевства, после чего распространение вируса не прекратится, а только замедлится. По его расчетам, к концу мая носители вируса составят уже около двух третей населения страны. В своем прогнозе ученый исходит из того, что на сегодняшний день инфицированы 0,5–1 млн шведов. И если в апреле человек выходит на улицу, то, возможно, один из десяти встречных будет носителем инфекции. Это означает достаточно высокий уровень риска оказаться зараженным. В конце мая — начале июня уровень опасности будет уже не столь высоким. "Этот прогноз основан на вероятности, и своим домом я бы за него не поручился. Но если бы я сказал, что [инфицированных] будет 250–500 тыс., то на свой дом я бы поспорил, — сказал Бриттон. — Если и есть какой-то месяц, когда надо сделать услугу себе и другим, оставшись дома, то это апрель". На вопрос, считает ли он, что в случае более жестких мер распространение вируса было бы менее масштабным, Том Бриттон ответил, что да, так оно и было бы, но ценой большего ущерба для общества. Критика соседей В других западных странах, в том числе соседних скандинавских, такая тактика вызвала серьезную критику. Так, в Дании считают, что власти Швеции не до конца осознают серьезность проблемы коронавируса и как минимум на неделю отстают в принятии необходимых мер. В ответ на это главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнель заявил, что, по его мнению, решения датских властей, давно закрывших школы и отпустивших в оплачиваемый отпуск государственных служащих, продиктованы больше политическими соображениями, нежели научными.

Норвежские инфекционисты, которые ввели в своей стране строгие ограничительные меры, также критикуют Швецию за неверно избранный путь. Одна из них, Бьёрг Марит Андерсен, отмечает, что в Скандинавии для защиты от инфекций существует основанная на историческом знании традиция изоляции и карантина, и очень странно, что шведские власти полностью отвергли ее.

В защите шведской тактики одним из главных аргументов Андерса Тегнеля являются "культурные различия" между Швецией и другими странами: по его словам, здесь люди сами, добровольно стремятся следовать рекомендациям властей, в то время как в других государствах для этого требуется принуждение через принятие соответствующих законов. Рекомендации и запреты властей Между тем "свой путь" вовсе не означает, что власти бездействуют и не принимают серьезных мер по борьбе с распространением инфекции. На сегодняшний день в связи с эпидемией закрылось достаточно много предприятий, в том числе таких, как заводы "Вольво" и "Скания". Компаниям, сотрудники которых могут работать в удаленном доступе, рекомендовано перейти на такую форму труда. Для всего общества разработан список профилактических мер, принятие которых должно являться обязательным правилом для всех и каждого сознательного шведа.

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