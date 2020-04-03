Помощь России и Китая похоронила "европейскую мечту Сербии"?

Павел Бушуев — о том, что значат для Сербии гуманитарные грузы Москвы и Пекина в условиях пандемии

Самолеты Министерства обороны Российской Федерации начали в пятницу доставлять Сербии помощь для борьбы с коронавирусом. Пакет российской гуманитарной помощи является рекордным на душу населения с момента начала пандемии. В страну с 7 млн жителей прибудут 11 грузовых авиабортов. Для сравнения, в 60-миллионную Италию Минобороны РФ направило 14 самолетов.

Описание Встреча самолета Ил-76 ВКС России, который доставил оборудование и специалистов для борьбы с коронавирусом COVID-19, на аэродроме Батайница, Сербия © Пресс-служба посольства России в Сербии/ТАСС

Первый самолет на военном аэродроме Батайница лично встретили премьер-министр страны Ана Брнабич и министр обороны Александр Вулин. По словам премьера, Россия своей помощью самым нуждающимся, в том числе и США, "показала современному миру, как надо вести себя во время эпидемии". Русские военные в ходе торжественной встречи не отказались от предложенного им хлеба и соли, а также не испугались рукопожатий со встречающей стороной. Как сообщило Минобороны России, помощь оказывается по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина. В эти часы в Сербию перебрасываются восемь врачебных бригад, оснащенных современным медицинским оборудованием, отряд специалистов радиационной, химической и биологической защиты, предназначенный для проведения дезинфекции. 11 бортов военно-транспортной авиации ВКС России доставят в Сербию 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники. Новости о российской помощи мгновенно разошлись в сербских социальных сетях, набирая тысячи лайков и репостов. Публикация посольства РФ в Сербии о помощи из России собирает многочисленные комментарии со словами благодарности. Предыстория Сербское общество традиционно делится на западников и русофилов, причем первых заметно меньше, зато они контролируют средние и высшие посты во власти, силовых структурах и СМИ. Вторых намного больше, но после агрессии НАТО 1999 года, когда к власти в стране пришли прозападные политики, всех патриотически и пророссийски настроенных людей (а это в Сербии синонимы), спровадили с госслужбы. В последние годы в связи с экспансией Китая в Восточную Европу в Сербии появилось большое число сторонников развития китайского направления в сербской внешней политике. С первых дней эпидемии сербские власти начали обращаться к Брюсселю с просьбой о помощи Сербии как кандидату на вступление в Европейский союз. Однако буквально через несколько дней президент страны Александр Вучич стал проявлять резкое недовольство отсутствием общеевропейской солидарности. Более того, Германия, являющаяся главным торговым партнером Сербии в области медицины, попросту запретила продажу оборудования и медикаментов в эту балканскую страну.

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"Никто не мог представить, что в цивилизованном мире в момент эпидемии против нашей страны введут санкции на медицинское оборудование. И это при том, что Германия годами переманивала из нашей страны сотни и тысячи врачей и медсестер", — заявил ТАСС сербский депутат, директор Сербско-русского центра Милош Ковачевич. Окончательным моментом истины для Белграда стала ожесточенная, никакими моральными нормами не регламентированная борьба за медоборудование и лекарства между европейскими странами. Президент Сербии Александр Вучич признался, что никогда ничего подобного не видел. Особенно его поразила ситуация на рынке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По словам сербского лидера, страны ЕС "по-пиратски" перехватывали заказы друг у друга, отправляя во все уголки мира эмиссаров с чемоданами наличных. Учитывая обостряющуюся ситуацию в Сербии, где расширению вируса поспособствовала и стартовавшая предвыборная парламентская кампания, Александр Вучич обратился за помощью к Китаю, назвав председателя Си Цзиньпина "своим братом". Просьба сербского президента нашла отклик в Поднебесной, его обращение стало чрезвычайно популярным в китайской соцсети Weibo, собрав сотни миллионов просмотров. Пекин направил в балканскую страну объемный пакет помощи, аппараты ИВЛ, медицинские маски, а также шесть врачей с опытом борьбы против коронавируса. Встреча китайского борта была необычайно пышной и театрализованной. У трапа китайских медиков лично встречал аплодирующий президент Вучич. Сербский лидер настолько расчувствовался, что со слезами на глазах поцеловал полотнища сначала сербского, а потом китайского национального флага. Впрочем, театральность — это один из любимых приемов Вучича, и в этом случае она явно неслучайна. Отбрасывая сантименты, нужно признать, что помощь КНР, несмотря на всю свою своевременность и безусловную необходимость, все-таки не была таких впечатляющих масштабов, как это представил Белград. Однако, оказывая такой прием китайцам, Сербия делает отличный ход в борьбе за звание "китайского союзника номер один" в Восточной Европе. И если раньше из Брюсселя грозили сербам пальцем за каждый новый сербско-китайский контракт, то теперь у сербского руководства появились железные аргументы.

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"Если спрашивать, кто нам помог больше, то больше нам помог Китай, а не Европа. От Европы мы все еще ждем большой помощи. Мы находимся на европейском пути, но мы не слепые, не глухие, мы будем защищать интересы Сербии и сотрудничать и с Китаем, и с Россией, и с США, и со всеми, потому что в этом интересы Сербии. Раньше у Сербии были большие ожидания от Европы, а сейчас мы надеемся больше на себя", — заявил Вучич. Раньше Пекин, играя на поле Восточной Европы, забивал в ворота Брюсселя в первую очередь экономические голы. Теперь китайцы оказались выше ЕС и в моральном плане, предоставив помощь в самое горячее время. Технической помощью, профессионально оказанной во время пандемии коронавируса, Китай нанес практически смертельный удар влиянию Брюсселя на Балканах. В пользу переориентации Сербии с Запада на Восток свидетельствует и то, как прибывшие в Сербию китайские врачи вместе с министром обороны Сербии Александром Вулиным (кстати, большим другом России) возложили венки к разбомбленному в 1999 году самолетами НАТО зданию посольства КНР в Белграде в годовщину начала агрессии НАТО против Югославии. Этот ход, безусловно, не останется в Китае незамеченным. А где Россия? "А как же Россия? Почему не помогли сербским братьям?" — задавалось вопросом 80% сербского населения (именно столько людей в Сербии, согласно опросам, выступают за укрепление отношений с Россией). Люди ждали новостей о помощи из Москвы и от всего сердца недоумевали, почему "братья-русские" молчат. Корреспонденту ТАСС приходилось за последние три недели в беседах с сербами многократно искать ответ на вопрос: "А что же Россия?" Сербский лидер Александр Вучич в одном из своих многочисленных обращений к нации, отвечая на этот вопрос, сказал: "Мы ожидаем помощь и поддержку России, но у России, которая для нас искренний друг, есть сейчас и свои проблемы". Тем не менее Белград 26 марта направил в Москву официальный запрос о помощи в рамках соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования. Речь идет о договоре, на основе которого в сербском городе Ниш функционирует Российско-сербский гуманитарный центр (РСГЦ). Этому центру, кстати, с 2012 года не могут предоставить официальный статус — Брюссель и Вашингтон выступают резко против, огульно обвиняя российских спасателей в шпионаже.

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Однако, несмотря на запрос о помощи из Сербии, Россия сначала направила своих военных врачей в Италию. Переброской помощи на Апеннинский полуостров Минобороны России показало всему миру свои исключительные логистические возможности. А российские медики завоевали симпатии итальянцев и, главное, спасли тысячи жизней. В Сербии внимательно следят за событиями в Италии. Здесь многие обратили внимание, что один из российских флагов на военных грузовиках в Италии оказался перевернут, став таким образом сербским флагом. Это было воспринято сербским обществом как тайный знак и основание для надежды. После этого Россия помогла... но опять не Сербии. О российской помощи заявил президент США Дональд Трамп. Днем позже российский самолет прибыл в Соединенные Штаты, доставив медикаменты и медоборудование. Это снова вызвало невиданный отклик и произвело ошеломляющий эффект во всем мире. Наконец, 2 апреля после телефонных переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и Александром Вучичем последний сообщает, что Россия готовит помощь для Сербии. В отличие от президента Франции Эмманюэля Макрона, который выразил "полную поддержку Сербии и ее лидеру в борьбе с коронавирусом", Владимир Путин моральной поддержкой не ограничился. По словам Вучича, его российский коллега пообещал помощь врачами, специалистами по дезинфекции со специальным оборудованием, аппаратами ИВЛ, медикаментами. В то же время сербский лидер, похоже, сам не ожидал, какого масштаба будет российская помощь. Рассказывая о результатах телефонного разговора с российским коллегой, сербский президент заявил, что в Белград приедут восемь (!) врачей из РФ. А согласно новым данным Минобороны России, в Белград прибывают восемь медицинских бригад, что, учитывая оснащенность и опыт российских медиков, серьезно увеличивает современные мощности сербской медицины. Как подчеркнула в ходе встречи российских военных медиков премьер Ана Брнабич, российская помощь поступила как раз вовремя: Сербии в ближайшие 14 дней предстоит выдержать основной удар эпидемии, а собственные мощности страны оказались на пределе. Изящная многоходовка Пошаговый анализ событий последних дней в мире и на Балканах дает основания говорить о многоходовой комбинации, блестяще разыгранной Россией и Китаем на Балканах. Поначалу Москва ушла в тень, уступив китайским партнерам пальму первенства в регионе, который был и остается "пороховым погребом Европы". После того как китайские дипломаты закрепили на Балканах эффект от китайской помощи в борьбе с коронавирусом и забили гвоздь в гроб "европейской мечты Сербии", Россия вступила в игру.

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