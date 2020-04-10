Сериал "Беги": еще один повод для ностальгии о безвозвратно ушедшем мире

Герои "Беги" позволяют себе то, о чем, наверно, сейчас мечтают большинство из нас, — сорваться с места и убежать куда глаза глядят, подальше от забот реальной в жизни в захватывающее приключение. Более того, они могут позволить себе жалеть об ошибках прошлого и грустить по поводу опостылевшей им рутины, в то время как мы только и мечтаем о том, чтобы все вернулось на круги своя. В новых обстоятельствах "Беги" смотрится не просто как комедийный триллер, но настоящая фантастика, когда проблемы впавшего в меланхолию среднего класса неизбежно отдают ностальгией о безвозвратно ушедшем прошлом. В России сериал можно посмотреть на сервисе "Амедиатека" с 13 апреля.
Руби (Мерритт Уивер) сидит в машине на парковке торгового центра, уставившись пустым взглядом в пространство. От невеселых мыслей ее отвлекает телефонный звонок: ее муж (предположительно) просит забрать ребенка из школы и встретить курьера. Она вяло возражает, что у нее йога, но все это становится неважным, потому что на телефоне всплывает сообщение "Беги" от некоего Билли. Руби после непродолжительной внутренней агонии отправляет то же сообщение в ответ, едет в аэропорт, покупает билет на первый рейс до Нью-Йорка, садится в поезд на Центральном вокзале и встречает там того самого Билли (Донал Глисон).
Еще в колледже они заключили соглашение: если один из них отправит сообщение "Беги" и другой ответит тем же, в тот же момент они бросят все свои дела, сядут на поезд до Лос-Анджелеса и решат, стоит им быть вместе или нет. Все эту информацию выдают нам постепенно, но догадаться о природе их договора несложно, впрочем, как и обо всем остальном.
Глисон после миловидного и популярного ромкома "Бойфренд из будущего" прекрасно чувствует себя в образе романтического героя, хотя он пробудет в этом амплуа недолго. А вот для Мерритт Уивер, которой обычно достаются второстепенные роли, причем довольно далекие от романтичных, "Беги" — возможность наконец-то выйти на первый план. Правда, ее амплуа фрустрированной домохозяйки с феминистическими замашками не сильно дает ей разыграться.
В начале "Беги" заходит на территорию Ричарда Линклейтера: двое бывших влюбленных встречаются в поезде, и им предстоит узнать друг друга заново. Огонь между Руби и Билли разгорается практически сразу, и как только взаимное стеснение и неловкость преодолены, возникает вопрос — получится ли у этих двоих снова быть вместе, учитывая, что прошло 15 лет и, несмотря на то, что их старые привычки никак не поменялись, жизненные обстоятельства дают о себе знать. В первых сериях Джонс удается создать привлекательную обстановку вне времени и пространства, где существуют только два героя, поглощенные друг другом. Но течение жизни сложно остановить надолго, поэтому реальность все больше начинает вторгаться в этот уютный герметичный мир. Правда, вместо того чтобы постепенно распутывать нить взаимных недомолвок, Билли и Руби сталкиваются с проблемами другого толка.
Крушение надежд, тем более романтических, — завораживающая катастрофа, увлекающая зрителя и без дополнительной помощи. Но вместо этого Руби и Уилли заставляют замолчать и хорошенько побегать, и эта беготня довольно быстро превращается в набор банальностей.
Герои, так и не успев раскрыться, превращаются в пародию, замыкаются на себе и начинают раздражать. Про второстепенных персонажей и вовсе говорить не приходится, им даже не пытаются придать хоть какой-нибудь объем. Где уж тут до эмоциональной глубины, обличения пороков, выгорания и катарсиса, когда Руби и Билли нужно постоянно куда-то бежать. Конечно, может быть, их встреча, которая изначально выполняла роль этакого экзистенциального очистителя, действительно станет для них неким откровением, заставляющим пересмотреть свою прежнюю жизнь, но пока (мне разрешили посмотреть пять серий из семи) шоуранеры слишком полагаются на механику, а не на химию. С каждым новым эпизодом обаяния в сериале все меньше, а за неурядицами героев наблюдать все скучнее. А, как мы знаем по сериалу "Дрянь", от обаяния и взаимной вовлеченности многое зависит, но "Беги" — это явно не тот случай.