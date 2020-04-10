Сериал "Беги": еще один повод для ностальгии о безвозвратно ушедшем мире

Герои "Беги" позволяют себе то, о чем, наверно, сейчас мечтают большинство из нас, — сорваться с места и убежать куда глаза глядят, подальше от забот реальной в жизни в захватывающее приключение. Более того, они могут позволить себе жалеть об ошибках прошлого и грустить по поводу опостылевшей им рутины, в то время как мы только и мечтаем о том, чтобы все вернулось на круги своя. В новых обстоятельствах "Беги" смотрится не просто как комедийный триллер, но настоящая фантастика, когда проблемы впавшего в меланхолию среднего класса неизбежно отдают ностальгией о безвозвратно ушедшем прошлом. В России сериал можно посмотреть на сервисе "Амедиатека" с 13 апреля. Руби (Мерритт Уивер) сидит в машине на парковке торгового центра, уставившись пустым взглядом в пространство. От невеселых мыслей ее отвлекает телефонный звонок: ее муж (предположительно) просит забрать ребенка из школы и встретить курьера. Она вяло возражает, что у нее йога, но все это становится неважным, потому что на телефоне всплывает сообщение "Беги" от некоего Билли. Руби после непродолжительной внутренней агонии отправляет то же сообщение в ответ, едет в аэропорт, покупает билет на первый рейс до Нью-Йорка, садится в поезд на Центральном вокзале и встречает там того самого Билли (Донал Глисон).

Описание Кадр из сериала "Беги" © Пресс-служба "Амедиатеки"

Еще в колледже они заключили соглашение: если один из них отправит сообщение "Беги" и другой ответит тем же, в тот же момент они бросят все свои дела, сядут на поезд до Лос-Анджелеса и решат, стоит им быть вместе или нет. Все эту информацию выдают нам постепенно, но догадаться о природе их договора несложно, впрочем, как и обо всем остальном.

Сериал пытается плести интриги и выдавать детали в дозированных количествах, но чем дальше, тем больше его хитросплетения похожи на упражнение в сценарном мастерстве, нежели на гладкий и захватывающий рассказ

Глисон после миловидного и популярного ромкома "Бойфренд из будущего" прекрасно чувствует себя в образе романтического героя, хотя он пробудет в этом амплуа недолго. А вот для Мерритт Уивер, которой обычно достаются второстепенные роли, причем довольно далекие от романтичных, "Беги" — возможность наконец-то выйти на первый план. Правда, ее амплуа фрустрированной домохозяйки с феминистическими замашками не сильно дает ей разыграться.

Описание Кадр из сериала "Беги" © Пресс-служба "Амедиатеки"

В начале "Беги" заходит на территорию Ричарда Линклейтера: двое бывших влюбленных встречаются в поезде, и им предстоит узнать друг друга заново. Огонь между Руби и Билли разгорается практически сразу, и как только взаимное стеснение и неловкость преодолены, возникает вопрос — получится ли у этих двоих снова быть вместе, учитывая, что прошло 15 лет и, несмотря на то, что их старые привычки никак не поменялись, жизненные обстоятельства дают о себе знать. В первых сериях Джонс удается создать привлекательную обстановку вне времени и пространства, где существуют только два героя, поглощенные друг другом. Но течение жизни сложно остановить надолго, поэтому реальность все больше начинает вторгаться в этот уютный герметичный мир. Правда, вместо того чтобы постепенно распутывать нить взаимных недомолвок, Билли и Руби сталкиваются с проблемами другого толка.

Романтическая комедия превращается в триллер, и в этом жанре сериал чувствует себя менее уверенно. Такое ощущение, что он не доверяет своим героям, поэтому постоянно ставит им подножки, и это очень обидно. "Беги" мог бы стать отличной разговорной драматической комедией — Уивер и Глисону хватило бы запала на искрометный обмен репликами и психологические игры на много серий вперед, и за ними невероятно интересно наблюдать

Крушение надежд, тем более романтических, — завораживающая катастрофа, увлекающая зрителя и без дополнительной помощи. Но вместо этого Руби и Уилли заставляют замолчать и хорошенько побегать, и эта беготня довольно быстро превращается в набор банальностей.

Описание Кадр из сериала "Беги" © Пресс-служба "Амедиатеки"