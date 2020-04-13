Владимир Мединский: как дерзкая ночная операция помогла Красной армии взять Вену

Владимир Мединский — о том, что завершившийся 75 лет назад штурм Вены в очередной раз доказал, что советские войска к концу Второй мировой были способны выполнять, по сути, невыполнимые военные задачи

Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов (маршалы Малиновский и Толбухин) имели в своем распоряжении 640 тыс. человек, противник выставил 450 тыс. Причем нашим войскам противостояла элитная 6-я танковая армия СС, включая элитные дивизии "Райх" и "Мертвая голова", вооруженная новейшими тяжелыми танками. Имея весьма скромное превосходство над немецко-венгерскими войсками, наши воины добивались исключительно быстрой и сокрушительной победы.

Описание Бойцы Красной армии в Вене, 12 апреля 1945 года © Евгений Халдей/ТАСС

Штурм города продолжался неделю, с 5 по 13 апреля. Кто-то может сказать, что это многовато для наших опытных бойцов, взявших накануне лучшую в мире крепость — Кенигсберг — за три дня, но дело не в этом. Маршал Толбухин перед началом штурма приказал командирам по возможности щадить достопримечательности древнего города. На улицах не применялась тяжелая артиллерия, а жители Вены получили обращение советского командующего, призывавшее их оставаться на своих местах, не давать противнику разрушать город. Плюс СССР дал публичные гарантии независимости и сохранения в старых границах австрийского государства. Вена была тщательно укреплена, но ничто уже не могло помешать советским штурмовым группам, за годы войны отрабатывавшим тактику уличного штурмового боя, метр за метром, дом за домом пробиваться вперед. Имперский мост Помехой стал Имперский мост (Райхсбрюке). Немцы с таким пиететом, как советские воины, к городским достопримечательностям не относились, поэтому все мосты (в том числе исторические), соединявшие северную и южную части города, взорвали, оставив лишь один — Имперский мост, соединявший две группировки фашистов на берегах Дуная, да и он был заминирован.

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За этот мост и немецкий узел обороны вокруг него и развернулись основные бои. Советское командование решилось на дерзкую операцию по захвату моста. Со стороны реки Дунайская флотилия ночью стремительно высадила десант моряков, а второй десант тайно прошел через немецкие укрепрайоны. Это была "крылатая гвардия" 7-й воздушно-десантной дивизии. Мост был отбит невероятно дерзким ночным штурмом, буквально в стиле боевиков про японских ниндзя, но с той лишь разницей, что это все — по-настоящему и сделано простыми молодыми советскими солдатами. Он был удержан до подхода основных сил и параллельно разминирован. Да впрочем, если серьезно, куда там мифическим ниндзя до бойцов штурмовых частей Красной армии образца 1945 года... После этого оборона окруженного еще 7 апреля города и его преимущественно эсэсовского гарнизона, что называется, "посыпалась". К концу дня 13 апреля город был взят и очищен от противника. Встреча с цветами Признаемся, это была не Восточная Пруссия... На улицы высыпали толпы счастливых австрийцев, которые цветами и песнями встречали советских воинов-освободителей. Австрийцы знали, что СССР — освободитель и главный гарант их свободы и независимости. Немецкая группировка на юге прекратила свое существование. Под контроль был взят весь Венский промышленный район, с последними для рейха нефтедобывающими производствами.

Описание Советские танки в предместьях Вены, 15 апреля 1945 года © Евгений Халдей/ТАСС

Медаль "За взятие Вены" получили десятки тысяч наших солдат и офицеров, и она у фронтовиков ценилась не менее чем "За взятие Берлина". В Австрии навсегда осталось 40 тыс. наших погибших солдат и офицеров. Сейчас в стране более 300 воинских мемориалов и памятников, за которыми в отличие от восточноевропейских стран австрийское правительство по-прежнему достойно ухаживает. Австрийский народ осознал, что такое нацизм и какие ужасы он несет народам, а главным напоминанием им в этом служит монумент нашему солдату на площади Шварценбергплац в освобожденной от нацизма Вене. И слова "Майского вальса", которые написал один из участников освобождения Вены, в 45-м 21-летний артиллерист, поэт Михаил Ясень, выражают благодарность австрийских граждан Красной армии за спасение их Родины.

Описание Памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, Вена © Imagno/Getty Images