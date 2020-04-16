Австралия — лучшее убежище от пандемии на планете?

Сегодня жизнь в Австралии напоминает о том, каким был этот континент до 1950-х годов, когда здесь не было туристов и жизнь текла размеренно. С улиц городов исчезли тысячи приезжих, не слышно щелчков фотоаппаратов на площади у Сиднейской оперы, и городскую бухту не оглашают громкие гудки круизных лайнеров. Министр здравоохранения Австралии Грэг Хант назвал свою страну "лучшим местом на Земле, где можно пережить пандемию". И это очень похоже на правду. Не объявляя карантин и не слишком сильно затянув гайки социальных ограничений, правительство добилось главного — кривая роста числа заболевших от COVID-19 уверенно пошла вниз.

Мягкое лето в Австралии сменила необычно теплая и солнечная осень. Привыкшим много времени проводить на улице австралийцам нелегко усидеть дома, впрочем, этого от них и не требуют. Да, власти рекомендуют не покидать жилище без особых причин, но к этим причинам здесь относят прогулки в парках и на пляжах, рыбалку, занятия физкультурой и, конечно, выгул собак. Можно посещать торговые центры, которые не закрывались даже в период резкого роста числа заболевших, но спокойно, не объединяясь в шумные компании. Единственное требование властей, которое сегодня буквально преследует австралийцев, — соблюдать социальную дистанцию.

Остаются открытыми рестораны, кафе и фудкорты, но у стойки заказов нельзя задерживаться, а еда и напитки — только навынос. Общественный транспорт работает в обычном режиме, лишь водительское место и несколько пассажирских кресел впереди огорожены черно-желтой лентой, а на стекле привычные уже плакаты о дистанции в 1,5 метра. Паника, накрывшая супермаркеты в середине марта, утихла, и на полки вернулись рис, макароны, консервы, а кое-где и туалетная бумага. Жизнь почти вернулась в прежнюю колею, но пока без пабов, сувенирных лавок и туристов.

Готовность номер один

Власти Австралии отнеслись к коронавирусу очень серьезно еще задолго до того, как ВОЗ объявила его распространение пандемией. В этом нет ничего удивительного, ведь случись здесь то, что происходит в США, государство, целиком занимающее континент, превратилось бы в чумной корабль, с которого просто некуда бежать. Поэтому премьер-министр страны Скотт Моррисон еще в январе принял решение о максимально быстрой подготовке к наихудшему сценарию с тысячами больных и коллапсирующей системой здравоохранения, а в феврале закрыл границы. Эти действия определенно принесли богатые плоды.

Сегодня Австралия готова к эпидемии, которой здесь не случится. В отдаленных районах появились больницы, собранные из контейнеров, но оборудованные всем необходимым, включая аппараты ИВЛ, производство которых в спешном порядке начали в стране. Государство убедило частные больницы предоставить свои мощности для лечения инфекционных больных, если такие появятся, и получило 35 тыс. дополнительных койко-мест во всех городах континента.

В бюджете нашлись деньги для того, чтобы вернуть на работу 40 тыс. врачей, вышедших на пенсию, и открыть новые рабочие места для 75 тыс. медсестер и 105 тыс. санитаров, которых по сокращенной программе уже готовят австралийские университеты.

Страна словно замерла в режиме stand by, готовая включиться в любую минуту, но максимум усилий власти приложили все-таки к тому, чтобы этот момент не настал вовсе, и, похоже, это им удалось.

Остров благополучия

Общительных австралийцев, конечно, тяготит новый образ жизни, которого им придется придерживаться как минимум до сентября. Однако действиями правительства они явно довольны. Об этом по крайней мере говорит рейтинг доверия премьер-министру Скотту Моррисону, достигший в последние недели небывалых для австралийских лидеров 67%.