Детский омбудсмен Анна Кузнецова: надо ценить каждый день, проведенный с семьей

Анна Кузнецова — о том, как обезопасить свою семью и оградить детей от опасного заболевания, чем полезным заняться в период вынужденной самоизоляции и какие новые угрозы и трудности нам предстоит преодолеть

Распространение коронавируса тревожит каждого. И как омбудсмен, и как мама я почувствовала это на себе. В нашей стране принимаются беспрецедентные меры, направленные на борьбу с распространением COVID-19, лечение инфицированных, а также на поддержку различных категорий граждан и экономики страны: масштабное строительство больниц, обучение врачей, в целом наращивание сил в системе здравоохранения. Особые меры поддержки принимаются в отношении семей с детьми — автоматическое продление пособий и льгот, выплаты семьям с детьми до трех лет, упрощение процедур подачи документов, больничные листы, каникулы по ипотечным и потребительским кредитам — все это поможет семьям преодолеть непростой период. Да, конечно, всех проблем семей с детьми эти меры не покроют, но тут еще большую роль играют сами люди. Мы знаем, как активно сейчас помогают семьям волонтеры, некоторые коммерческие организации — люди стали больше заботиться друг о друге, помогать, переживать. Пандемия меняет наши планы, но не останавливает жизнь. В новых условиях появились новые темы обращений к нам, мы освоили новые форматы работы в дистанционном режиме. Даже в ходе реализации наших совместных акций "Безопасность детства", "Письмо солдату", "Память Победы", "Уроки доброты" открываются новые направления, а иногда и подключаются новые силы. К примеру, мы запустили конкурс "Быть блогером" для детей, которые находятся на дистанционном обучении. #СемьяДома Также мы дали старт нескольким онлайн-акциям, например #СемьяДома, когда члены нашего Экспертного совета по позитивному контенту при уполномоченном каждый день делают подборки интересных фильмов, онлайн-площадок для просмотра постановок, составляют списки книг для детей разного возраста. Мы работаем в новом формате и в рамках упомянутой акции "Безопасность детства". Благодаря активности Совета отцов, ребят из "Молодежки ОНФ", членов Ассоциации организаций по защите семьи и волонтеров проекта "МыВместе" при поддержке региональных коллег, уполномоченных по правам ребенка, удается помочь семьям, которые попали в сложную жизненную ситуацию в связи с режимом самоизоляции. Так, к примеру, в некоторых регионах при помощи Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка уже удалось раздать несколько десятков тысяч продуктовых наборов таким семьям. Хочу отметить, что "благодаря" режиму самоизоляции, если так можно сказать, именно в последние две недели мы получили рекордное число писем в рамках нашей акции "Письмо солдату" и в итоге побили все рекорды последних лет по численности участников! В этом году нашим экспертам будет особенно сложно отобрать победителей. Защита прав детей Неизменно одно: по-прежнему основная наша работа связана с восстановлением нарушенных прав детей. Так, уже порядка 180 обращений к нам поступило в первую же неделю самоизоляции, и большая часть из них касалась вопросов, вызванных ограничительными мерами в связи с распространением коронавируса. На следующей неделе обращений стало еще больше. Кто-то не может вернуться на родину, у кого-то трудности с получением пособий на детей, многие временно потеряли доходы.

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Для оперативного решения всех вопросов незамедлительно направляем письма в профильные министерства и ведомства, нередко работаем в ручном режиме, так как времени на письма и даже телеграммы нет. Анализируя динамику проблем, мы стараемся выйти и на системные решения. Мы уже направили целый ряд обращений в рабочую группу Госсовета с просьбой предусмотреть меры, ориентированные на поддержку семей с детьми в период действия карантина. Многие наши предложения услышаны и сегодня уже сформулированы в мерах поддержки, адресованных семьям с детьми, о которых я сказала выше. Особая тема — дети-сироты в детских домах и интернатах. Мы также предвидели риски и обращались по этому поводу в рабочую группу. Сегодня есть возможность на время передать ребенка родственникам, но это непростой процесс. И мы это понимаем. Но порой и проблемы обостряются, и в учреждении нужно организовать жизнь воспитанников на этот период. К сожалению, даже это не всегда получается. К нам начали поступать письма от сирот, есть коллективные обращения. Разбираемся с каждым очень внимательно. Но прежде всего это еще и сигнал о недоверии детей тем взрослым, которые рядом. С этими и другими трудностями нужно научиться справляться за это время. И многое начинает зависеть от конкретного человека. Правильный пример для детей Режим самоизоляции — это не только возможность обезопасить себя и близких, это проявление нашей гражданской воли, в этой ситуации слова матери Терезы имеют особое значение: "Хочешь сделать счастливым весь мир, иди домой и люби свою семью". Эта элементарная на первый взгляд мера поможет и каждому из нас, и всем вместе: и врачам, и всем, кто борется против этой заразы. Да, это дискомфорт, а значит, некоторое испытание на прочность для всех нас. В масштабах отдельно взятой семьи это тоже непростое испытание. Для родителей сейчас наступает, пожалуй, самый ответственный момент — важно показать детям достойный пример самодисциплины, самоорганизации, не раскисать, но и не ставить заоблачных задач.

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К примеру, в нашей семье мы придумали писать себе небольшой план на день. Пишем время начала уроков, онлайн-занятий — ведь звонков дома нет, а, наоборот, есть много всего того, что отвлекает, например младшие дети, желание посмотреть что-то в интернете, послушать музыку. Когда все получается, дети сами радуются своим победам, а нам, родителям, остается только поддерживать. И это очень хороший шанс научить детей самодисциплине. А еще это бесценное время с семьей. Моя работа научила меня ценить каждую минуту и каждый час, проведенный с детьми и мужем, а здесь, конечно, представилась такая возможность поговорить обо всем, о чем раньше не успевали! Да просто сделать домашние дела, до которых не доходили руки. Я даже несколько масок защитных сшила, девочки старшие помогали. Конечно, дом есть дом. Тут должно быть тепло и уютно. Не надо бесконечными требованиями загонять себя и других в какие-то искусственные рамки. Ведь карантин пройдет, а отношения останутся. Одновременно с этим детям надо дать понять, что сегодняшняя ситуация требует и от них осторожности. Это повод поговорить о том, что здоровье надо беречь. Здесь только нужно не перегнуть палку! С детской психикой нужно обращаться бережно. Говорить об угрозах и рисках важно, исходя из возраста и особенностей ребенка. Например, наш шестилетний Тимофей очень впечатлительный, поэтому при нем мы осторожно говорим на тему коронавируса. Но независимо от возраста, особенностей детей просто и понятно должны быть донесены правила безопасности: правила гигиены, порядок, который надо соблюдать. И самое верное — это самим демонстрировать пример. Если мы садимся в машину и не пристегиваемся, то как заставить делать это ребенка? Если перебегаем дорогу в неположенном месте с ребенком, то как научить его правилам безопасности на дороге? Правильно — никак! Он все равно побежит через дорогу, когда вас не будет рядом. Так же и здесь. Наш личный пример может сохранить жизнь нашим детям. И сегодня это видно так наглядно, как никогда. Учеба на карантине Старшие уже сами владеют информацией лучше взрослых. Но особых проблем не возникает, так как они пока находят очень комфортным сегодняшний формат учебы. Хотя тут тоже есть над чем работать. Например, если старшая Маша достаточно ровно относится к разным урокам, хотя любит больше всего историю и химию, то по поведению Даши сразу видно, что ей по душе. Если на английском она постоянно рвется отвечать, включена камера и микрофон, то на некоторых предметах вместо нее на экране "черный квадрат" с надписью "Дарья" во время подключения. Хороший повод разобраться в причинах. К сожалению, есть иногда "наслоение" учебы и тренировки, например. Или когда дома четыре школьника, бывает, что просто опоздали или перепутали, у кого сейчас время подключения… Но сейчас сбоев все меньше, это вначале все было кувырком.

Между уроками лучше отдыхать, но не перед телевизором, а сменить активность. Особенно для младших. Но это еще не все. Я понимаю, каково родителям, у кого есть школьники и дошкольники в семье! Вот тут терпение, выдумка и сноровка нам приходят на помощь, но даже специально заготовленные машинки-раскраски, мячи, лего, пазлы не спасут от внезапного вторжения во время урока к старшим. В этом нет ничего особенного. Дети есть дети. Очень важно собраться ребятам, у которых впереди ЕГЭ и ОГЭ. Здесь особая ответственность родителей и учителей — как правильно подготовить школьников к этим испытаниям в новых условиях. Да, ввиду новых реалий многое может поменяться, хотя прогнозы — дело неблагодарное. Уже сейчас понятно, что изменения могут затронуть практически все сферы жизнедеятельности. Для детей — это и учеба в школе, и посещение детского сада, и получение дополнительного образования, и занятия в спортивных секциях и творческих кружках, и летний отдых — будь то оздоровительный лагерь, путешествие с родителями или каникулы в деревне у бабушки, да и просто проведение досуга. Но тут очень многое зависит от нас, от того, куда мы направим эти изменения! И это касается и отношений в семье, и развития каждого человека, и решения общегосударственных задач. О медицине мы сказали еще в начале — этот рывок сослужит добрую службу и нашим детям. Сейчас повод обратить пристальное внимание и на соответствие образования новым вызовам! Почему-то в XXI веке мы вдруг оказались не готовы к дистанционному образованию. Хотя информационные технологии развиваются высокими темпами. Если школа будет волочиться сзади, то как она может стать авторитетом у наших детей, вести за собой? Да, нужна единая платформа для дистанционного обучения, порядок подготовки педагогов, возможность обеспечения детей из малоимущих и многодетных семей компьютерами — хотя бы на время обучения, и многое другое. Но одновременно здесь, как говорится, "важно с водой не выплеснуть ребенка". В погоне за технологиями не потерять бесценное: личный контакт учителя и ученика, да и многое, что есть правильного и нужного в современной системе. Позитивный детский контент И еще: сегодня особенно очевидна необходимость в системном подходе к созданию детского созидательного и позитивного контента. Сейчас помогают подобрать фильмы, спектакли эксперты нашего совета. Но это большая общегосударственная задача. Об этом говорил президент в послании, называя воспитание федеральной задачей. Поэтому нашим детям нужны и специальные образовательные каналы, ориентированные на разные возрасты, и интернет-платформы, и профильные проекты по разным направлениям в сфере культуры, науки, обществознания...

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