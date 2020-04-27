Одноразовой гениальности не бывает. Почему должны закончиться споры о карьерах фигуристок

Комьюнити поклонников фигурного катания взбудоражило интервью олимпийской чемпионки 1972 года австрийки Беатрис Шубы. Говорила она преимущественно про российских фигуристок. Неправильный тренерский подход, мимолетность карьер и полупозиция по техническому прогрессу — так или иначе устами Шубы было озвучено мнение доброй части мирового сообщества, отчаянно не поспевающего за умчавшимися далеко вперед россиянками. Тема эта настолько стара, что в ней давно уже завелась моль и проела там дыру размером с кулак. И все же как мы из раза в раз возвращаемся к любимым песням, так и определенный пласт болельщиков и специалистов — к тому, из-за чего в профессиональной среде неспокойно не один и не два года. Ведь песни эти — о главном, что происходит с фигурным катанием здесь и сейчас. Скорее всего, Шуба не пыталась уколоть только лишь Этери Тутберидзе и ее без преувеличения гениальных фигуристок Александру Трусову, Алену Косторную и Анну Щербакову, а говорила больше в массе, обобщенно. Но вышло так, что, закрыв глаза и метнув камень наугад, она попала точно на Профсоюзную, 97, к. 1. Где нет ни одного огорода, а вот каток "Хрустальный", на котором Тутберидзе воспитала уже не одно поколение чемпионов, — пожалуйста. Камень этот едва ли долетел до льда. Максимум — разбил окно в холле. Что им эти камни? Уже привычное дело: то оттуда швырнут, то отсюда. А то и вовсе изнутри прилетит. Он, может, так и угодил бы в категорию "один из", если бы не целый ряд "но".

На эту тему Анна Щербакова: конкуренция в группе Тутберидзе подталкивает к совершенствованию

Сам факт полярности мнений в любом вопросе понятен и естественен, кто бы что ни говорил. Мы склонны строить теории, давать прогнозы и, конечно, знаем лучше всех, как правильнее поступить постороннему человеку, даже если ему наши советы нужны столь же, как и фигуристу пятерной прыжок при нынешней системе судейства. Мнение по сути своей безобидно, но ровно до тех пор, пока не превращается в тенденцию, которая в свою очередь уже способна оказывать реальное воздействие на общественное сознание. Отследить этот процесс несложно — достаточно сопоставить массовость со значимостью причастных. Олимпийская чемпионка и бывший президент Федерации фигурного катания Австрии Шуба в этом вопросе уж точно не первая и совсем не единственная — вроде бы и есть тот самый "один из камней", но на деле из них уже можно сложить целый дом. Тенденция как она есть. Причем довольно опасная. "Я их называю одноразовыми чемпионками, как бы обидно это ни звучало. Они выступают на серьезном уровне один-два года, выигрывают все возможные медали, а потом исчезают. Это физиология — они растут, тело меняется. И вместо них появляются новые фигуристки, которые выучили еще более сложные комбинации прыжков", — сетует Шуба на недолговечность карьеры технических гениев и… слегка лукавит. Интересная особенность женского одиночного фигурного катания современности заключается в том, что все разговоры о нем рано или поздно сводятся к фатальным последствиям для здоровья всех без исключения ультра-си элементов. Суждения эти, конечно, небеспочвенны, ведь нагрузка на позвоночник и ноги при четверных прыжках и тройных акселях, бесспорно, высока. Можно ли на их основании делать выводы? Теоретически — да. Практически — давайте смотреть. У нас есть пионеры четверных француженка Сурия Бонали, Саша Коэн, Мики Андо, королевы тройного акселя Мидори Ито, Мао Асада, Елизавета Туктамышева. Кто из них закончил рано? Можно было бы оставить вопрос без ответа, но чисто для наглядности — никто. Бонали и Коэн ушли в 24 года, так и не продемонстрировав чистый "квад" на соревнованиях, первая фигуристка — исполнительница четверного Андо и вернувшая триксель на карту женской одиночки Асада — в 26, Ито выступила на своем последнем любительском турнире в 29. Что же до Туктамышевой, то Елизавета в свои 24 все еще с нами и останавливаться в обозримом будущем не планирует, чему мы все очень рады. На этих примерах почему-то строится мнение о недолговечности карьер Трусовой, Щербаковой и Косторной. Хотя все вроде бы указывает на обратное. В этом, кстати, и есть опасность слепого следования тенденции. "О каком настоящем женском катании можно говорить, если в 17 лет олимпийская чемпионка завершает карьеру?" — вопрошает Шуба, намекая на Алину Загитову. Только непонятно, почему именно сейчас, ведь были и Тара Липински, и Оксана Баюл, и Аделина Сотникова, чей спортивный путь по продолжительности был примерно таким же или чуть побольше.

На эту тему Единственно верное решение. ISU отменил ЧМ по фигурному катанию из-за коронавируса

Длительность спортивной карьеры в фигурном катании — вообще довольно странный вопрос. Не дискуссионный даже, а именно что странный, как и сам собой вошедший в обиход тезис о непреложной необходимости ездить на турниры до потери пульса. Причем едва ли не буквально, ведь за красивой соревновательной ширмой — часы, дни, месяцы и даже годы пахоты, которая, будем откровенны, в большинстве случаев забирает больше, чем отдает. Конкретные суммы призовых за все турниры под эгидой ISU можно легко найти в интернете — они не заоблачны даже для победителей, а о призерах и тех, кто вне пьедестала, и говорить нечего. Есть в этом всем некий элемент варварства. Как зритель в Колизее, мы — типичные болельщики — гоним фигуристов в бой, не спросив самого главного — их собственного мнения. Трудовая повинность в спорте? Звучит немного дико, даже если побуждения самые благие. Рано уходящая из спорта фигуристка необязательно делает это вынужденно — вполне возможно, что по определенным обстоятельствам ей все это перестало быть нужным. Виновата ли она в этом? А виноваты ли Трусова, Косторная, Щербакова и другие, кто придут после них? Рассуждения в таком ключе рано или поздно приводят к одному и тому же — к возрастному цензу, идею поднятия которого активно педалируют последнее время. Что может быть проще — взять и поднять, да еще и лет эдак до 18. Чтобы были красивые программы и "зрелая" презентация, которые обязательно должны появиться именно к этому времени и ни годом раньше. Только вот один момент — будь этот самый ценз чуть раньше, и не знали бы мы ни Юлию Липницкую в красном пальто, ни "Анну Каренину" Евгении Медведевой, ни загитовского "Дон Кихота", ни сотен других — таких же "детских" и "заточенных на технику", но отчего-то запавших в сердца программ. Многие из нас в детстве мечтали научиться жонглировать. Самое время исполнить мечту, но с одним условием — вместо мячиков, яблок или чего еще там используют судьбы юношей и девушек. Готовы попробовать? Я — нет.

На эту тему Будь как Загитова. Российские спортсмены приглашают присоединиться к онлайн-тренировкам