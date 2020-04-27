Кошелек или жизнь? Вирус ставит американцев перед выбором

Андрей Шитов — о том, что означает пандемия COVID-19 для экономики США и мира

Перспективы оздоровления мировой экономики зависят сейчас не столько от экономистов, сколько от медиков. Пока не остановлена пандемия COVID-19, экономические прогнозы пишутся вилами по воде. Понятно, что они заведомо никому не сулят ничего хорошего, но о том, чем конкретно нынешний кризис может обернуться для мира в целом и ведущих экономических держав, даже специалисты судят пока предельно осторожно.

"Лучшее описание отличительной особенности нашего времени — это колоссальная неопределенность перспективы на будущее", — констатировала в середине апреля на сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, впервые прошедшей по видеосвязи в виртуальном пространстве, главный экономист Фонда Гита Гопинат. "Преобладают риски ухудшения прогнозов", — предупредила она. "Великая самоизоляция" В МВФ нынешний кризис уже окрестили "Великой самоизоляцией" (The Great Lockdown). По оценке специалистов Фонда, это "самый глубокий спад со времен Великой депрессии" прошлого века. Общая сумма потерь мировой экономики за 2020–21 годы из-за COVID-19 может составить около $9 трлн (!), т.е. больше, чем производят за год Япония и Германия вместе взятые. По базовому сценарию МВФ экономический спад в мире в нынешнем году достигнет 3%, по неблагоприятному он может оказаться вдвое хуже. России специалисты МВФ сулят по итогам 2020 года сокращение ВВП на 5,5%, Америке — на 5,9%. Внешне цифры схожие, но реальность за ними стоит, конечно, совершенно разная. С одной стороны, американская экономика на порядок больше российской и меньше зависит от мировых цен на нефть, рухнувших на фоне кризиса. С другой, все ключевые макроэкономические показатели в России сейчас несравненно лучше, чем в США. Ну и конечно, самое важное — что у нас развитие пандемии идет по умеренно оптимистичному сценарию, а Америка остается главным мировым эпицентром заболевания и намного опережает все остальные страны по числу заразившихся и умерших. Первых теперь уже под миллион человек, последних — свыше 50 тыс. "В искусственной коме" В экономике картина для США тоже пока складывается удручающая. За последние кризисные пять недель около 26,5 млн человек в стране потеряли работу. По свидетельству агентства AP, в очереди за пособием оказался примерно каждый шестой американский трудящийся. И это не предел: президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард предсказывал, что в текущем квартале уровень безработицы может достичь 30%, а спад ВВП — 50% в пересчете на год. В пятницу Бюджетное бюро Конгресса США обнародовало свою оценку: минус 40% ВВП роста при бюджетном дефиците $3,7 трлн. На подобном фоне меркнут даже прогнозы ведущих инвестбанков на Уолл-стрит: Goldman Sachs ожидает в США за квартал спада на 24%, а Moragn Stanley — на 30%.

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Можно добавить, что вместе с работой многие американцы теряют и медицинскую страховку, оплачивавшуюся работодателем. Газета Washington Post на днях писала со ссылкой на профильную консультационную фирму Health Management Associates, что "от 12 млн до 35 млн человек вероятно потеряют из-за пандемии страховку по месту работы — в дополнение к тем 27,5 млн человек, которые вообще не были застрахованы на момент появления вируса". Накапливаются и отраслевые проблемы. По данным Федеральной резервной системы (ФРС США), выполняющей функции центрального банка, общий объем промышленного производства в стране за март сократился на 5,4%; это самый крупный спад с января послевоенного 1946 года. В розничной торговле объем продаж уменьшился в марте аж на 8,7%; подобного прежде вообще никогда не бывало. Потребительский спрос — главный двигатель экономического роста в США. Почему все это происходит — понятно: в условиях пандемии люди сидят по домам в самоизоляции. Режим полного или частичного карантина действует в 45 из 50 штатов страны. "Экономика Соединенных Штатов находится в состоянии искусственной комы; такого мы прежде никогда еще не делали, — прокомментировал ситуацию телеканалу CNBC профессор школы государственного управления им. Джона Кеннеди при Гарвардском университете Джейсон Фурман. — Вопрос в том, сможем ли мы оживить пациента, когда захотим и когда это понадобится". "Лечение хуже болезни"? На самом деле хотят-то этого все уже давно — и власти, и простые американцы. Президент США Дональд Трамп с самого начала говорил, что страну "надо заново открывать" для бизнеса, поскольку "лечение не должно быть хуже болезни". За последние недели в целом ряде штатов люди, нередко вооруженные, выходили на демонстрации протеста против карантина, воспринимаемого ими как "тирания" властей, лишающая народ средств к существованию.

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Республиканец Трамп, по сути, их поддержал, например, распространив через Twitter призыв "освободить Вирджинию и спасти великую Вторую поправку" к конституции США, гарантирующую право на ношение оружия. В штате Вирджиния губернатор-демократ ввел один из самых жестких в стране карантинных режимов: даже "необходимый" бизнес закрыт до 8 мая; режим в целом рассчитан до 10 июня. Правда, позже Трамп публично раскритиковал и своего однопартийца, губернатора Джорджии, за то что тот, на его взгляд, слишком торопится "откручивать гайки" в своем штате. Но при этом хозяин Белого дома подчеркнул, что хоть сам он и "не согласен" с ослаблением карантина, губернатор "должен делать то, что считает правильным". В Джорджии режим строгой самоизоляции изначально был установлен до конца апреля; губернатор решил сдвинуть его смягчение на неделю вперед. По словам вице-президента США Майкла Пенса, 16 штатов уже представили официальные графики постепенной отмены карантина. Но в главном американском очаге пандемии — штате Нью-Йорк — ограничения сохранятся как минимум до середины мая. В соседнем Нью-Джерси и таком ключевом штате, как Калифорния, они пока вообще бессрочные. У всех своя правда И у сторонников, и у противников карантина в США есть своя правда. Споры, как обычно, политизируются, причем любопытно, что в данной ситуации либералы настаивают на сохранении рестрикций, а консерваторы — на их отмене. Первые с издевкой утверждают, что их оппоненты требуют "свободы умирать", что для них, по сути, деньги дороже жизни. Вторые отвечают, что без денег тоже не проживешь и что от "удара серпом и молотом по экономике" всем только хуже. По опросам, свыше 40% американцев столкнулись за последнее время с полной или частичной потерей заработка. Более половины утверждают, что сбережений у них недостаточно. Газета USA Today констатирует, что к традиционным разломам в американском обществе теперь добавился еще один: между теми, кто может работать и зарабатывать "на удаленке", и теми, кто не имеет такой возможности. Иначе говоря, между "политико-управленческим классом" и "рабочим классом", — уточняет общенациональное издание США, которому вообще-то подобная терминология несвойственна.

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Сетевой ресурс деловой информации MarketWatch в комментарии "Не перебарщиваем ли мы с реакцией на коронавирус?" делает попытку просчитать "экономическую стоимость COVID-19" для США исходя из "экономической ценности года жизни" человека. Даже в самой публикации признается "хладнокровность", т.е. циничность подобных расчетов. К тому же получающийся разброс цифр — от $150 млрд до $5,6 трлн в зависимости от сценария развития пандемии — слишком велик для того, чтобы служить осмысленным ориентиром. Наконец, ко всему этому, разумеется, примешивается и политика. Опросы показывают, что мнения американцев об опасности нового коронавируса и необходимости сохранения либо отмены карантина разнятся по партийной принадлежности. Белый дом, с одной стороны, уверяет, что Трамп твердо держит бразды правления, а с другой, по сути, спихивает ответственность на губернаторов. Либеральные СМИ США, включая газету New York Times, призывают "перестать транслировать брифинги Трампа", чтобы "не выдавать дезинфрмацию за новости". Правда, он в долгу не остается и обвиняет "лживую" прессу в том, что та постоянно перевирает его слова. В этих условиях он, по его словам, и сам готов отказаться от общения с журналистами. Понятно, что для Трампа пресс-брифинги — бесплатная предвыборная реклама. Но ясно и то, что ситуация обоюдоострая. В ноябре партии власти придется держать ответ за свои антикризисные усилия — и по медицинской, и по экономической части. А бывший вице-президент США демократ Джозеф Байден, вероятный соперник Трампа на выборах, вполне может показаться избирателям олицетворением утраченного недавнего благополучия. Готовы нажать на тормоза? Главный ответ на кризис для властей США привычен: поскольку военная сила неприменима, пожар пытаются заливать деньгами. Пакеты антикризисных мер принимаются один за другим, их общая стоимость приближается уже к $3 трлн (!). Финансируются эти программы за счет наращивания госдолга США, бьющего все рекорды и превысившего на днях $24,5 трлн. Даже среди американских законодателей это уже тревожит не только, скажем, сенатора-либертарианца Рэнда Пола, но и лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла. "По-моему, с госдолгом мы уже зашли так далеко, что в следующий раз, когда мы станем заниматься этим вопросом, сессия Сената должна быть на полном ходу, чтобы все могли участвовать в дискуссии", — сказал Макконнелл журналистам. Те однозначно восприняли его слова как призыв притормозить с дальнейшими антикризисными мерами, хотя оппозиция продолжает к ним призывать и Байден требует "чертовски большего". Работа Конгресса США пока приостановлена как минимум до начала мая. Своя рука владыка Я интересовался у специалистов в Москве и Вашингтоне, в том числе и в МВФ, есть ли для американцев какой-то предел в наращивании своих долговых обязательств. И в очередной раз убедился, что лимит такой если и есть, то чисто психологический. Да, тот же Пол предупреждал на днях с сенатской трибуны, что США "близятся к точке невозврата", когда "мир потеряет доверие к доллару, <…> а наш долг станет экзистенциальной угрозой для нашей безопасности". Но пока вера в доллар и облигации Минфина США сохраняется, Вашингтон вполне может запускать печатный станок без особой оглядки на свои долги, которые, по оценке МВФ, должны в этом году достичь 131,1% ВВП. По состоянию на конец прошлого года ВВП США официально оценивался в $21,73 трлн.

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Другое дело, что американцы в своей неуемной гордыне вполне могут сами навредить себе и другим. Они, например, постоянно пытаются "перевести стрелки" за COVID-19 на Китай и грозят тому неуплатой долга. Вот это уже "с юридической точки зрения будет означать дефолт американского правительства", — сказал мне один из знакомых специалистов в МВФ. На его взгляд, "это будет коллапс, который сразу приведет к коллапсу мировой экономики". Соответственно, он исходит из того, что подобное совершенно немыслимо, и даже не представляет себе, что этому можно было бы противопоставить. Теоретически, по его словам, МВФ мог бы "занять моральную позицию и осудить" неуплату долгов США, но даже это в отношениях с крупнейшим акционером организации "было бы крайне непросто". Скорая помощь от МВФ Заодно собеседник рассказал, что руководство Фонда сейчас работает хоть и "на удаленке", но с максимальной интенсивностью. Совет директоров организации заседает буквально каждый день, а не через день, как было до кризиса. Для оказания помощи нуждающимся созданы новые инструменты срочного финансирования — практически безо всяких условий. Запросы о помощи получены уже более чем от 100 государств, включая всю Европу, кроме стран ЕС, Великобритании, России и Турции.

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Среди постсоветских государств антикризисные кредитные линии уже открыты для Киргизии и Молдавии. На очереди другие, включая Грузию и Украину. Хотя Киев, во-первых, обязан еще выполнить предварительные условия по борьбе с коррупцией в банковском секторе и по купле-продаже земли, а во-вторых, должен будет тут же вернуть значительную часть средств самому МВФ и другим кредиторам. В число стран, получивших антикризисную поддержку, входит и Гамбия. Между тем она занесена в санкционные черные списки США. Стало быть, Вашингтон решение не блокировал, хотя по своему закону и обязан был голосовать против. Теперь все с интересом ждут рассмотрения заявок от Венесуэлы и особенно от Ирана, сильно пострадавшего от пандемии. По мнению моего знакомого, это будет "ключевой проверкой" для Фонда, тем более что в пользу предоставления кредитов Тегерану уже высказывались и некоторые европейцы. Что касается России, она в МВФ уже давно не заемщик, а кредитор. Помощь, оказываемая Фондом нуждающимся, предоставляется в том числе и за счет российских резервов (нам это ничем не грозит, поскольку за возврат средств отвечает сама международная организация). Более того, в финансировании антикризисных программ МВФ участвуют не все страны, а лишь те, которые могут себе это позволить. Россия же на сегодняшний день имеет одни из самых больших валютных резервов в мире. Так что ее роль в "спасении утопающих" заведомо больше ее номинальной квоты в Фонде, хотя и квота эта — в первой десятке. И Москву постоянно призывают вместе с другими донорами "скинуться" на разные дополнительные нужды. Чем можем — поможем Понятно, что запросы такие предметно рассматриваются российскими властями в каждом конкретном случае. Но я все же спросил на пресс-конференции замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, какие у нас в целом есть ограничения на оказание помощи другим странам по линии международных организаций. "Ограничения связаны только и исключительно с нашими собственными внутренними приоритетами, с той работой, которая ведется правительством и соответствующими службами по противодействию эпидемии, по решению социально-экономических задач, связанных с этими обстоятельствами", — сказал в ответ высокопоставленный дипломат. "Других ограничений нет", — подчеркнул он. И напомнил, что, "в отличие от тех же США, Россия в полном объеме, на 100% выполняет все свои бюджетные обязательства перед международными организациями", а также "вносит добровольные взносы в целый ряд международных структур и фондов". К тому же многим странам, причем не только из числа наших традиционных друзей и союзников, оказывается помощь и на двусторонней основе. Просто потому, что она сейчас реально необходима. Путь к одиночеству Конечно, у американцев другой подход. Приостановка ими в разгар пандемии финансирования Всемирной организации здравоохранения — самое наглядное и одиозное подтверждение тому, но не единственное.

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