Быть милосерднее. Как пандемия может обернуться нечаянной радостью для детей из интернатов

Каждое утро начинается с подсчета потерь. Сколько сотрудников выбыли. Сколько и в каком хосписе заболели. У какого количества подтвержден COVID-19, сколько надо отправить на самоизоляцию, сколько нуждаются в госпитализации. Со всей страны приходят имена умерших врачей.

У меня все дни перепутались. Потому что нет ни отдыха, ни толкового сна. Москва, Питер, Нижний, Ярославль, кровати, СИЗы (средства индивидуальной защиты — прим. ТАСС), госпитализация людей из интернатов, паллиативная помощь тем, кто в ней нуждается, продолжая болеть и умирать не от COVID-19.

Хороших новостей мало. И тем они ценней.

Совсем недавно провели масштабную пресс-конференцию, на которой очень много говорили о том, как важно сейчас отправить обитателей интернатов, кого только возможно, домой к родственникам или сотрудникам и волонтерам на сопровождаемое проживание, чтобы предотвратить распространение инфекции в "скученных" учреждениях соцзащиты.

Участие в пресс-конференции нового заместителя министра труда Ольги Баталиной, ее твердая позиция по поддержке "письма четырех" (письмо Минтруда с подписями глав Минпросвещения, Минздрава и Роспотребнадзора, которое рекомендует представителям НКО, кровным родственникам и близким знакомым забрать подопечных интернатов на сопровождаемое проживание, пока не закончится эпидемия — прим. ТАСС) и разъяснения по механизму передачи проживающих на временное проживание позволило социальным министрам из регионов расслабиться и поверить, что пользы в таком решении больше, чем рисков.

Вскоре (в рамках своей работы советника нижегородского губернатора по социальным вопросам) я приехала в Арзамасский ДДИ (детский дом-интернат — прим. ТАСС). Это интернат, куда со всей Нижегородской области попадают самые тяжелые дети. 36 детей из 97 проживающих нуждаются в паллиативной помощи, у 37 детей есть эпилепсия. Много ребят не могут самостоятельно есть, ходячих почти нет... Как и во всех подобных учреждениях страны, тут не хватает персонала, не хватает средств реабилитации, не хватает обученных специалистов. Но тут хватает главного — милосердия. Восемь крайне трудных в уходе неизлечимо больных детей в самое ближайшее время на весь период карантина уедут жить домой к сотрудникам этого ДДИ.

Удивительным образом арзамасская соцзащита посмотрела нашу пресс-конференцию и поделилась ссылкой с сотрудниками местного ДДИ. А уже через несколько часов они написали заявление, в котором попросили восемь наиболее тяжелых детей из этого ДДИ забрать к себе домой. Дальше дело за малым — решение юридических и организационных вопросов, с которыми им помогут коллеги из Питерской благотворительной организации "Перспективы". В начале апреля, также на основании того самого "письма четырех", они уже забрали из интернатов на сопровождаемое проживание 28 человек. В Арзамасе местные опека и соцзащита тоже поддержали решение сотрудников ДДИ, и в самое ближайшее время дети уже окажутся в домашней обстановке. Для самых уязвимых и самых обездоленных наших сограждан вся эта история может обернуться нечаянной радостью.

Я снова убеждаюсь, как и на протяжении всего года работы в проекте ОНФ "Регион Заботы", что среди сотрудников интернатов есть потрясающие, теплые и милосердные люди, и то, что нам кажется героическим, у них вызывает недоумение. А разве можно поступить иначе?

Медсестры Татьяна Емельянова и Ольга Грязнова, старшие медсестры отделений Елена Цуркан и Наталья Андронова, помощник воспитателя Надежда Фигурова и специалист администрации Арзамасского района Валентина Борисова. Шесть человек. Восемь детей. Некоторые берут по двое. И Ольга говорит, что ей это кажется не только простым и понятным, но еще и для ее собственных детей очень важным — пусть поучатся общаться и увидят, какие люди бывают разные, пусть поймут, что любить можно всех, просто так, потому что они родились и живут.

Сотрудники учреждений соцзащиты сегодня, так же как и медики, заслуживают поддержки и со стороны властей, и со стороны НКО. Они работают в очагах и в зонах повышенной опасности, где каждый проживающий в силу возраста или хронических заболеваний — из группы риска.

Медиков сейчас все стараются поддержать. Их кормят благотворители и рестораторы, им дарят цветы, они обеспечиваются СИЗами в первоочередном порядке, они получают внимание прессы (и даже уже устают от него), они получат материальную помощь за работу с COVID-19. Но сейчас персонал социальных учреждений с медиками в одной лодке. Мы сейчас вместе не спим, обучаемся, расселяем, маршрутизируем, изолируем заболевших, ищем замену выбывшему персоналу, потеем в неудобных "не дышащих" СИЗах и боимся нести заразу домой...

Пожалуй, главное, что происходит сегодня, это то, что в нас всех так очевидно проявляются лучшие наши качества. Мы готовы быть вместе, мы готовы помогать, мы все в этой самоизоляции стали друг другу ближе. А о лучшем эффекте от пресс-конференции я не могла и мечтать.