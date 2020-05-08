"Залив Свиней" по-венесуэльски: невежливые люди получают отпор

Описание Служба безопасности Венесуэлы охраняют береговую зону и катер, на котором группа вооруженных людей высадилась в портовом городе Ла Гуайра © AP Photo/Matias Delacroix

Власти Венесуэлы отразили устроенную американцами попытку вооруженного вторжения в свою страну с целью государственного переворота. Задним числом эта попытка — так называемая операция "Гидеон" — кажется неумелой и беспомощной до карикатурности; официальный Вашингтон изо всех сил пытается от нее отвертеться. "Это не имеет никакого отношения к нашему правительству", — сразу заявил президент США Дональд Трамп. Иллюзия непричастности Однако иллюзия непричастности выглядит, конечно, неубедительно. Смена режима в Каракасе давно провозглашена не просто целью политики США, а чуть ли не свершившимся фактом, во всяком случае в глазах Вашингтона. Законной властью в Венесуэле он уже сейчас признает не действующего президента Николаса Мадуро, а лидера оппозиции Хуана Гуайдо; частью такого подхода является и активное подстрекательство венесуэльского офицерского корпуса к антиправительственному мятежу. Провальную вылазку готовили ветераны американского спецназа из частной военной компании (ЧВК) Silvercorp USA, базирующейся во Флориде. Они не только оснащали, вооружали и обучали наемников из числа венесуэльских дезертиров и перебежчиков, но даже сами вели их в бой, окончившийся для части нападавших гибелью или пленом.

Описание Личные вещи задержанных в портовом городе Ла Гуайра © EPA-EFE/MIRAFLORES PRESIDENTIAL PALACE

Все это — факты, известные со слов самих этих людей и подтверждаемые журналистскими расследованиями в США, а теперь еще и документами и показаниями пленных. Последние утверждают, кстати, что целью операции был физический захват Мадуро и доставка его в США. Тот, однако, отвечает, что для решения подобных задач у его противников кишка тонка. "Рэмбо из себя строили, изображали героев", — презрительно сказал он, поднимая перед объективами телекамер паспорта двоих взятых в плен американцев. Со стороны, конечно, тоже очевидно, что тем нечем гордиться. Случившееся напоминает скорее провальную попытку освобождения американских заложников в Иране в 1980 году, чем проведенный примерно тогда же советским спецназом в Афганистане легендарный штурм дворца Амина. По свидетельству печати США, планы операции "Гидеон" изначально были известны приспешникам Гуайдо, если не прямо инспирировались и оплачивались ими. Согласно тем же публикациям, не составляли эти планы секрета и для спецслужб США и Колумбии, где велась непосредственная подготовка инсургентов и откуда они направлялись в свой рейд к берегам Венесуэлы. Ключевой вопрос Поэтому "умывать руки" Вашингтону проще на словах, чем на деле. Его ждут нелегкие объяснения. Президент Венесуэлы уже объявил, что его страна столкнулась с "агрессией со стороны США и правительства Дональда Трампа". Чтобы защитить свой суверенитет, Каракас намерен обратиться за политической оценкой происшедшего в Совет Безопасности ООН, а за правовой — в Международный уголовный суд в Гааге. По указанию Мадуро в МУС будет направлено соответствующее обращение, подкрепленное видеоматериалами и другими документами.

Описание Президент Венесуэлы Николас Мадуро © EPA-EFE/Miraflores press

Так что теперь, видимо, ключевой вопрос заключается в том, будут ли эти обращения приняты к рассмотрению, и если да, то насколько объективным и всесторонним станет последующее разбирательство. А если нет — то на каком основании они будут заблокированы. Вот и поглядим, что для США во главе угла: реальное международное право или та западная концепция "порядка, основанного на правилах", которую постоянно держит на прицеле глава МИД РФ Сергей Лавров. В споре с дядей Сэмом Каракас не одинок. В частности, после попытки вооруженной интервенции Венесуэлу, официально именуемую Боливарианской Республикой, поддержало одноименное региональное объединение. Страны Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) выступили с заявлением, в котором "решительно осудили" эту авантюру, нацеленную на "совершение террористических актов против народа и государственных институтов" Венесуэлы. Они призвали международное сообщество отреагировать на "новую опасную попытку разжечь насилие" на территории этой страны, которое "было бы направлено против ее конституционного президента", т.е. Мадуро.

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Я, кстати, спрашивал коллег-латиноамериканистов, почему нажим США на Венесуэлу пользуется поддержкой в регионе, где традиционно сильны недоверие и неприязнь к североамериканским "гринго". В ответ мне популярно объяснили, что "компрадорская и олигархическая" политика властей в странах, следующих в фарватере США, отнюдь не всегда отражает реальные настроения народных масс. Заодно напомнили, что, в частности, Организация американских государств квартирует в Вашингтоне и находится у того "на коротком поводке". Наконец, подчеркнули, что и в самой ОАГ нет полного единодушия и что такой ключевой член организации, как Мексика, "отказывается голосовать за блокаду Венесуэлы". В состав АЛБА вместе с Боливарианской Республикой входят Никарагуа, Куба и еще несколько небольших государств Карибского бассейна. Но в поддержку законного правительства в Каракасе высказываются и мировые тяжеловесы, включая Россию и Китай. МИД РФ в своем комментарии, в частности, подчеркнул, что "засылаемым извне наемникам, разумеется, не должно быть места на венесуэльской земле", а действия их "заслуживают безусловного и решительного осуждения". Со своей стороны США — от властей до неправительственных аналитиков и прессы — рутинно объясняют и оправдывают свое давление на Венесуэлу необходимостью давать отпор "зловредному иностранному влиянию" в этой стране. Основные обвинения, как правило, выдвигаются против Пекина, но и без упреков в адрес Москвы и Гаваны дело обычно не обходится. Экс-советник Трампа Джейсон Миллер напечатал на днях текст под характерным заголовком: "Сражаясь в Венесуэле с медведем и драконом". "Позорнее, чем у Кеннеди" Как венесуэльцы встретили людей, невежливо явившихся к ним в гости без приглашения, уже многократно описано. Мне лично нравится красочное резюме в газете Wall Street Journal: "На рыбачьих баркасах, битком набитых оружием, боеприпасами и рациями, от Колумбии к карибскому побережью Венесуэлы направлялся разношерстный отряд укачавшихся и блюющих боевиков, среди которых были и двое американских ветеранов войны в Ираке. Но их план арестовать авторитарное правительство Венесуэлы и освободить политзаключенных рассыпался еще то того, как они успели высадиться на берег. Силы вторжения на двух бортах, состоящие в основном из венесуэльских дезертиров, нарвались на боевые вертолеты, снайперов и даже разозленных рыбаков. По словам венесуэльских властей, 13 "террористов" были захвачены в плен, а еще восемь убиты".

Ранее американское информационное агентство Associated Press (AP) подробно рассказало и о том, как развивался заговор до столь бесславной и кровавой развязки. В ходе своего журналистского расследования на эту тему оно пообщалось "более чем с 30 противниками Мадуро и потенциальными борцами за свободу, которые либо прямо участвовали в процессе планирования, либо были о нем осведомлены". Кстати, задним числом некоторые наблюдатели высказывали предположение, что выпуск этого материала AP 2 мая сам по себе заставил организаторов вторжения поторопиться и ускорил начало операции "Гидеон". Публикация также показала, насколько слабо была поставлена среди заговорщиков конспирация. Мадуро позже говорил, что венесуэльские власти отслеживали планы оппозиции и чуть ли не сами оплачивали некоторые из ее собраний. Впрочем, следить, видимо, было нетрудно. Журнал New York писал, что американская ЧВК… даже сама объявила о своей операции еще до ее завершения. В подтверждение приводилась воскресная запись в Twitter: "Вторжение ударных сил в Венесуэлу. 60 венесуэльцев, двое американцев, бывшие "зеленые береты. Silvercorp USA. 4 мая 2020". Публикация была озаглавлена "Самые дурацкие аспекты очевидной попытки переворота в Венесуэле". "После "дурацкого Уотергейта" (а это название настолько выразительно, что его применяли и к отношениям лагеря Трампа с Россией, и к попыткам президента давить на Украину, что привело к его импичменту) эпоха Трампа принесла нам теперь еще и "дурацкий залив Свиней", — констатировал журнал.

Описание Солдат кубинских вооруженных сил, стоящий рядом с захваченным американским вооружением после вторжения в залив Свиней, 1 мая 1961 года © REUTERS/Prensa Latina

Имелась в виду аналогия с операцией 1961 года в бухте Кочинос на Кубе, когда администрация Джона Кеннеди в США пыталась примерно так же свергнуть руками наемников-контрреволюционеров правительство Фиделя Кастро. Параллели с той давней историей теперь проводятся регулярно. В Washington Post, например, публикация озаглавлена "Фиаско в Венесуэле в духе залива Свиней". Wall Street Journal написала, что новый "залив Свиней" (Bay of Pigs) саркастически именуют Bay of Kids (условно можно перевести, как "залив детских шалостей" или "залив поросят"). Международное телевидение Китая поместило комментарий одного из американских политологов: "У Трампа эпизод с "заливом Свиней" позорнее, чем у Кеннеди". "Общие услуги" за 213 миллионов? "Благодарить" за это американцам надо, видимо, прежде всего двух человек: основателя Silvercorp USA Джордана Гудро и его главного венесуэльского партнера отставного генерала Кливера Алькалу. О них уже тоже, в общем-то, достаточно много повсюду написано, так что ограничусь лишь тем, что показалось мне наиболее примечательным. Гудро — американец канадского происхождения, ветеран спецназа США, воевавший в Афганистане и Ираке и имеющий награды за храбрость. Знакомые говорят, что он всегда мечтал о "золотом выстреле", т.е. о том, чтобы сбить одной пулей целый вертолет. По-русски это называется "сорвать куш". Под занавес службы в армии США Гудро попал под следствие: его подозревали в мошенничестве при получении дотаций на аренду жилья. Но все для него обошлось, а после ухода в отставку он создал свой бизнес — ту самую Silvercorp USA. Хотел помогать отставным силовикам устраиваться на работу в школы — формально преподавателями, а по сути для защиты от террористических угроз. Стрельбы в американских школах хватает.

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В венесуэльском контексте Гудро изображают чуть ли не как бывшего сотрудника охраны президента США. На самом деле, судя по фото в соцсетях, его фирма однажды участвовала в обеспечении безопасности на митинге с участием Трампа. В феврале прошлого года она выполняла такую же работу на концерте в поддержку Гуайдо на колумбийско-венесуэльской границе. У Гудро возник интерес к Венесуэле, он принялся разрабатывать эту нишу, а позже пытался заинтересовать этим делом также Кита Шиллера — бывшего личного телохранителя Трампа и близкого к нему человека, с которым ему удалось познакомиться. Минимум дважды они вместе с Шиллером встречались с венесуэльцами, но после этого, по словам AP, Шиллер потерял к новому знакомому интерес и перестал поддерживать с ним контакт. Для нынешних отзывов о Гудро это вообще типично: люди говорят журналистам, что, мол, да, были с ним знакомы, но в делах особо не помогали, поскольку в затеи его не верили. Другое дело — генерал Алькала, с которым Гудро познакомился и затем близко сошелся в Боготе. Этот отставной военный, которого AP называет "предводителем венесуэльских дезертиров", как раз высоко ценит своего американского друга. Но у него появились свои проблемы: США обвинили его в причастности к массированной контрабанде наркотиков, так что теперь он под стражей.

Описание Министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес читает заявление в штаб-квартире президента Венесуэлы © EPA-EFE/MIRAFLORES PRESIDENTIAL PALACE

Кстати, именно Алькала изначально обвинил людей Гуайдо в том, что те нарушили некий заключенный с ними контракт. Но представитель верховного оппозиционера Дж.Дж. Рендон сказал AP, что его работа на Гуайдо "носит конфиденциальный характер и требует от него отрицания любых контрактов независимо от того, существуют те или нет". Позже уже Гудро показал не американскому агентству, а венесуэльской журналистке в Майами копию контракта на 213 млн долларов, заключенного, по его словам, людьми Гуайдо с его фирмой в октябре прошлого года. Какие "общие услуги" (general services) должны быть оказаны за эту сумму, в контракте не уточняется. Остается добавить, что, как напомнил один из моих друзей-латиноамериканистов, Гуайдо — это "стопроцентный проект США", без чьей поддержки "он бы остался шестеркой либеральной тусовки Венесуэлы, никому не известной за пределами парламента". Соответственно "разделять кукловода и куклу" в данном случае нет никакого смысла. Взгляд из прошлого Копаясь в откликах на венесуэльское фиаско США, я наткнулся на комментарий, который был написан год назад, но выглядит весьма злободневным. Бывший старший офицер спецназа и военной разведки США Патрик Ланг в своем блоге Sic Semper Tyrannis ("Такова участь тиранов") поделился воспоминаниями о том, как и почему провалилась операция в настоящем заливе Свиней — бухте Кочинос.

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