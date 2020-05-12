Своя правда: как американцы представляют себе честность и справедливость

Андрей Шитов — о том, чему нас может научить средневековое Слово о законе и благодати

Президент США Дональд Трамп заявил, что в мае 1945 года "Америка и Великобритания одержали победу над нацистами". "Сила духа Америки всегда побеждает", — подчеркнул он в закадровом комментарии к видеоролику о церемонии возложения венка к мемориалу Второй мировой войны в Вашингтоне.

Описание Президент США Дональд Трамп во время церемонии возложения венка к мемориалу Второй мировой войны в Вашингтоне, 8 мая 2020 года © AP Photo/Evan Vucci

В России эти слова, распространенные Белым домом через соцсети, вызвали бурю негодования. "Мириться с этим нельзя", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. А приятель, приславший мне ролик с собственным примечанием, использовал и вовсе непарламентские выражения. Без "совести" Честно говоря, меня столь эмоциональная реакция удивила. Не потому что я с ней не согласен: сама по себе она правильная, меня самого в свое время покоробило высказывание одного из американских военачальников о том, что вклад России в победу над нацизмом… еще будет оценен по достоинству. Но она исходит из наших собственных представлений о правде и справедливости, а также из того, что и все нормальные люди, включая американцев, относятся к ним в принципе одинаково — примерно так же, как и мы.

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А вот это, на мой взгляд, на самом деле совершенно не так. В этом меня убеждает весь мой долгий опыт жизни среди американцев и изучения их национального характера. Предельно кратко и упрощенно разницу можно свести к тому противопоставлению "закона" и "благодати", которое у нас известно со времен крещения Руси. Американцы — гордые наследники духовной традиции преклонения перед буквой закона, которой они подчиняют даже боготворимую ими свободу. Русским же людям еще митрополит Киевский Иларион в XI веке завещал следовать не букве, а духу — благодати и истине.

Поэтому у нас в России и по сей день главные критерии в спорах о справедливости — "честно или нечестно", "по совести или не по совести". Вот и возмущенная реакция на слова Трампа о Победе, по сути, сводится к тому, что так говорить "нечестно". А у американцев, во всяком случае англоязычных, вообще нет такого слова — "совесть". Их conscience куда ближе к уму, чем к сердцу, сродни "сознанию", но никак не "состраданию" и тем более не "стыду". Есть scruples ("уколы совести"), но и это отдает скорее скрупулезностью, да и слово это почти вышло из употребления. "Бессовестность" обычно переводится на английский, как "бесчестность". Для русского уха это все-таки не одно и то же. У американцев критерий справедливости, по существу, один — "законно или незаконно". Все, что прямо не запрещено, считается разрешенным. Морализировать предоставлено проповедникам, в реальной жизни отношения — от деловых до супружеских — оформляются юридически. Основа честности не столько мораль, сколько расчет на то, что быть честным в конечном счете выгодно. Политика вообще считается грязным делом, в котором чести и совести по определению нет места. А реальные критерии — целесообразность, эффективность, та же выгода. Стыдить бессмысленно Поэтому стыдить Трампа бессмысленно. В данной системе координат он совершенно ничего не нарушил. Ему в собственной стране предъявлялись упреки и обвинения и похлеще, вплоть до попытки импичмента. И все как с гуся вода. Да, американский лидер волюнтарист. В зависимости от ситуации может подписать заявление о "духе Эльбы", а может и умолчать о решающем вкладе России в общую Победу. Но мы же всегда говорили, что в отношениях с заокеанскими партнерами намерены ориентироваться не на слова, а исключительно на дела. Это совершенно правильный подход, так и нужно делать.

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К тому же на общем американском фоне Трамп, по-моему, все-таки ближе к нашему пониманию справедливости. Дух для него важнее буквы: со словами и фактами он обращается достаточно вольно, но красной нити старается не терять. Например, сам будучи убежденным националистом, он и за другими народами признает право во всем руководствоваться прежде всего собственными интересами. В целом свою линию Трамп гнет достаточно последовательно. Так, даже на пике антироссийской истерии последних лет в США он не отказывался от своего тезиса о том, что "с Россией лучше ладить, чем не ладить". Непреклонно стоял на том, что обвинения его и его помощников в "сговоре" с Москвой, якобы вмешивавшейся на его стороне в американскую предвыборную кампанию 2016 года, — это современная охота на ведьм и "подлог" (hoax), в конечном счете подрывающий демократию. "Никаких эмпирических данных" Лучшим свидетельством правоты Трампа стало год назад безрезультатное завершение работы спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию так называемого Руссогейта. Но и новые подтверждения продолжают поступать. Так, буквально на днях были наконец рассекречены стенограммы закрытых слушаний 2017–18 годов в нижней палате Конгресса США, где демократическая оппозиция сама пыталась идти по тому же "русскому следу".

Описание Роберт Мюллер © Alex Wong/Getty Images

Документы служат наглядной иллюстрацией к теме нашего разговора — о том, как американцы понимают справедливость и можно ли им верить на слово. Как выяснилось, те же самые люди, которые публично шельмовали Трампа чуть ли не как предателя национальных интересов, за закрытыми дверями признавали, что это лишь их домыслы.

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"Я никогда не видел никаких прямых эмпирических данных о том, что кампания Трампа или кто-либо из тех, кто в ней работал, сговаривались с русскими о вмешательстве в наши выборы", — заявил законодателям бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер. Именно его ведомство представило в январе 2017 года, в последние дни существования администрации Барака Обамы, доклад, с которого, по сути, началась открытая травля избранного президента-республиканца. Я ходил в Белый дом на те брифинги и помню, как журналистскому пулу изо всех сил давали понять: дескать, на самом-то деле мы знаем гораздо больше, рассекречена лишь верхушка айсберга. Но вот проверили верховного разведчика "на вшивость", а улик-то, оказывается, и нет. Под присягой — "не припоминают" То же самое подтвердили и другие ключевые советники Обамы. "Я не припоминаю разведданных, которые я бы сочла уликами", — констатировала Сьюзан Райс, работавшая помощником президента по национальной безопасности. Экс-глава Минюста США Лоретта Линч на вопрос об уликах ответила: "Не припомню, чтобы меня об этом брифинговали".

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Более мелкая сошка Эвелин Фаркас служила при Обаме в Пентагоне заместителем помощника министра обороны по России, Украине и Евразии. Мне доводилось сталкиваться с ней по работе, и потому я в свое время обратил внимание на ее рассказ о том, как она призывала своих прежних коллег-бюрократов копить компромат против Трампа. "Я боялась, что с уходом старших должностных лиц [администрации Обамы] эта информация пропадет, — вещала Фаркас с экрана телеканала MSNBC, — что люди Трампа, если они узнают о том, что нам было известно о связях аппарата Трампа с русскими, что они постараются скомпрометировать эти источники и методы и мы больше не будем иметь доступ к этим разведданным". Это было весной 2017 года, а в начале лета бдительную чиновницу пригласили для дачи показаний в Конгресс. И, конечно, первым делом спросили, что же такое "было известно" о тех самых связях с русскими. Но Фаркас ответила, что "сама ничего не знала", а лишь хотела, чтобы Конгресс "запросил" и "узнал" у ее начальства. Хоть кол на голове теши В общем, как только реальный спрос и ответственность — все в кусты. Чего, по-моему, и следовало ожидать. Но если вы думаете, что оппозиционеров-демократов это могло смутить, то не обольщайтесь. Они все равно убеждены, что правда на их стороне. "Как и последующее расследование по Украине, расследование усилий кампании Трампа по привлечению и использованию в 2016 году российской помощи и по созданию помех отправлению правосудия разоблачило президента, который считает, что стоит выше закона", — заявил при публикации стенограмм организатор слушаний конгрессмен Адам Шифф, прозванный Трампом Шифф-шустряк (Shifty Schiff). "Но в нашей стране истина и правота все еще имеют значение", — добавил он.

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Как говорится, блажен, кто верует. Мне лично это больше всего напоминает метод выступления по телевидению, которому я научился в Вашингтоне. Если уж тебя пригласили в эфир и дали слово, то надо немедленно озвучивать главные свои тезисы, уместно это или нет. Поначалу я пытался слушать собеседников и даже признавать, что сам могу быть в чем-то неправ, но потом понял, что только "подставляюсь" и зря трачу время. В Америке так не спорят. Что до стенограмм, поскольку уж я все равно в них копался, то бегло посмотрел для интереса показания людей, которые реально могли знать что-то неординарное: сына президента Дональда Трампа — младшего, зятя — Джареда Кушнера, личного телохранителя — Кита Шиллера. Последний, в частности, подтвердил, что вопреки скабрезным домыслам оппозиции ни о каком вызове проституток в номер его шефа в московском отеле речи быть не могло. Вообще ничего важного в документах объемом в сотни страниц я с ходу не обнаружил. Из любопытного глаз зацепился разве что за отзыв Кушнера об иностранных дипломатах в Вашингтоне. Его спрашивали, действительно ли он поначалу даже не помнил имя российского посла, и он это подтвердил, пояснив, что официальных личных встреч у них до выборов и не было. А из остальных с похвалой отозвался о послах Китая, ОАЭ и Германии. Дело Флинна: закон — что дышло… Естественно, шла речь на слушаниях в Конгрессе и о бывшем помощнике Трампа по национальной безопасности Майкле Флинне. При его упоминании Шифф и другие демократы всегда подчеркивают, что тот уже "признал себя виновным" в нарушении закона. Но теперь Минюст США снял все обвинения против него и речь идет даже о возможности его возвращения на работу в Белый дом. По-моему, это дело — еще более наглядный пример того, как формальное соблюдение закона может по сути быть издевательством над справедливостью. Никто с самого начала не скрывал, что за Флинном охотились исключительно для того, чтобы добыть улики против Трампа: для ФБР это нормальная практика.

В конце концов помощника президента обвинили в том, будто он солгал в отчете о своем разговоре с российским послом в Вашингтоне: якобы пытался скрыть упоминание о санкциях. Флинн поначалу признал вину, чтобы вывести из-под удара сына, который был его партнером в фамильной консультационной фирме и которому также грозили уголовным преследованием за несоблюдение каких-то формальностей. Позже он это признание отозвал. Тем не менее бывшего начальника военной разведки США, отставного генерал-лейтенанта выставили чуть ли не предателем родины. Ошельмовали, лишили работы, разорили, по сути — отобрали три года жизни. А между тем теперь уже известно, что даже агенты ФБР, допрашивавшие Флинна, не видели оснований для его преследования, в частности и потому, что упоминания о санкциях он, оказывается, прямо не отрицал. Дело и до сих пор окончательно не закрыто: суд еще не ответил на ходатайство Минюста. Правда, по свидетельству профильного издания Lawfare, прецедентов отклонения подобных ходатайств прежде не бывало. Но, с другой стороны, и оппозиция считает оправдание Флинна неслыханным и недопустимым. Обама на днях в приватном разговоре со своими бывшими помощниками, "утекшем" в печать, выражал опасения по поводу "риска не просто для институциональных норм, но для нашего фундаментального понимания власти закона". Я бы ему ответил русской пословицей: "Закон — что дышло: куда повернул, туда и вышло". И при вас так было, и после вас. И понимать тут больше нечего. А Трамп ответил еще проще: через Twitter назвал дело Флинна "Обамагейтом". То есть дал понять, что считает своего предшественника в Белом доме лично причастным к фабрикации этого дела. Кстати, федеральная прокуратура США уже разбирается, на каком вообще основании силовики при Обаме взялись раскручивать версию о "сговоре". "Доминантная стратегия" Напоследок хочу добавить, что всегда считал и считаю американцев в массе своей порядочными и честными людьми. Просто у них действительно своеобразное представление о правде и справедливости, не всегда совпадающее с нашим. Например, у нас всегда было принято презирать стукачей, а за океаном их гордо именуют "правдоискателями" (whistleblowers), уважают и защищают. Чтобы понять логику поведения американцев в этом и других вопросах, мне в свое время посоветовали прочесть книгу "Мысля стратегически: конкурентное преимущество в бизнесе, политике и повседневной жизни". Она действительно занятная: популярное изложение теории игр для массового читателя.