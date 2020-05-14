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Мнение

Медведи, водка и лосиные губы: безумная Россия в сериале "Великая"

ХОДОВА Тамара 
Редактор раздела культуры ТАСС
Комедия от создателя "Фаворитки" оказалась не такой дикой, как ее реклама

В 2018 году фильм Йоргоса Лантимоса "Фаворитка" реанимировал заиндевевший жанр костюмной драмы, добавив к привычным придворным интригам изрядную долю эксцентричности, сарказма и черного юмора. Соавтор картины, австралиец Тони МакНамара, решил продолжить этот тренд в мини-сериале "Великая" о приключениях императрицы Екатерины II в дикой России. Его можно посмотреть с 16 мая на more.tv.

Кадр из сериала "Великая" Пресс-служба videomore
Описание
Кадр из сериала "Великая"
© Пресс-служба videomore

Точнее, в начале сериала героиня никакая не императрица, а молодая наивная принцесса, которую выгодно выдают замуж за российского императора Петра III. Полная надежд на великое будущее России розовощекая Екатерина (Эль Фаннинг), как незваный ангел, в одеянии из пастельных одежд спускается на темный и неотесанный русский двор. Ее высокодуховные надежды живут недолго: девушке хватает нескольких дней, чтобы понять, что ее воспринимают исключительно как инкубатор для будущего наследника, а ее муж — идиот, объединяющий оплодотворение жены с разговорами об охоте на уток. Как метко отмечает служанка молодой императрицы Мэриэл (Фиби Фокс), неудачное замужество — не самая оригинальная женская трагедия, но в случае с королевскими особами она приобретает совершенно другой масштаб. Поэтому две женщины быстро находят решение этой тривиальной, но довольно неприятной проблемы — государственный переворот. Правда, проще сказать, чем сделать: императрица оказывается гораздо наивнее и неопытнее, чем кажется ей самой, да и симпатии двора явно не на ее стороне.

Кадр из сериала "Великая" Пресс-служба videomore
Описание
Кадр из сериала "Великая"
© Пресс-служба videomore

Еще более бесплодными, нежели попытки Екатерины дать образование придворным дамам, кажутся поиски в "Великой" хоть какой-либо исторической достоверности. После выхода сериала Крейга Мейзина "Чернобыль" в прошлом году, который с невероятной, поразившей всех точностью передал реалии советского быта, невольно ждешь, что остальные проекты последуют его примеру и хоть немного подтянут матчасть. Но МакНамара с самого начала не скрывает своих несерьезных намерений, игриво называя сериал "временами правдивой историей".

"Великая", скорее, является наследником многолетней традиции "развесистой клюквы" с балалайками, медведями и водкой. Все это в сериале присутствует, но в принципе он даже не делает попытки хоть как-то приблизить происходящие в нем события к России XVIII века. История для него — лишь красивая экзотичная рамка, обрамляющая выдуманных героев с реальными именами

Придворные во главе с разбитным императором бесконечно пьют водку и бьют бокалы, едят борщ, десерты с губами лося и головами убитых шведов, сажают огромные деревья прямо на полу во дворце и совокупляются, особо не таясь. Вкупе с постмодернистским подходом, благодаря которому русских бояр и придворных играют темнокожие актеры (что само по себе остроумно), сериал отрывается не только от исторической реальности, но и от вообще хоть сколько-нибудь внятной системы координат. В итоге "Великая" создает свой обособленный, ни на что непохожий мир, представляющий собой мешанину из случайных исторических фактов, безумных фантазий, заскорузлых стереотипов и банальностей про быт королевских особ. И внутреннее содержание этого мира оказывается не таким интригующим, как его яркая оболочка.

Кадр из сериала "Великая" Пресс-служба videomore
Описание
Кадр из сериала "Великая"
© Пресс-служба videomore

"Великая" — своеобразный панк-роман воспитания. Его начало сильно напоминает "Марию Антуанетту" Софии Копполы, где молодое, еще не оформившееся существо приезжает во дворец, который изменит ее навсегда. Екатерина, в чей светлый образ идеально вписалась Эль Фаннинг, предсказуемо становится символом борьбы за женские права в дремучей России XVIII века. Однако горькая ирония о положении женщин в обществе довольно быстро сменяется грубым фарсом. С каждой новой серией остроумие сериала заметно изнашивается и скудеет. Главный партнер Фаннинг в кадре — Николас Холт, бодро перекочевавший в шоу из "Фаворитки" и сменивший напудренный парик на кожаные брюки и кафтан, явно наслаждается ролью самодура в самом расцвете сил, в котором интригующе сочетаются раздутое эго, страх перед величием предков и эдипов комплекс. Но постепенно все его ремарки ограничиваются разными вариациями матерных слов, которые он время от времени вытягивает только за счет своего таланта.

Кадр из сериала "Великая" Пресс-служба videomore
Описание
Кадр из сериала "Великая"
© Пресс-служба videomore
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Второстепенные герои, к сожалению, чаще всего теряются на фоне разворачивающейся вакханалии, за исключением, может, служанки Мэриэл, чей образ частично был украден у героини Эммы Стоун в "Фаворитке". Она тоже оказывается служанкой поневоле, лишенная титула и привилегий из-за провинности своего отца. Фиби Фокс прекрасно сочетает в себе циничность, здравость ума и иронию, уравновешивая наивность Екатерины. Та, кстати, оказывается не такой уж бунтаркой, как позиционирует ее реклама сериала. Смелости сценаристов хватает только на изобретение непотребств, которыми занимаются придворные, а вот на сюжет их фантазия явно не распространяется.

Прекрасные актеры, яркие декорации и очень привлекательная задумка становятся жертвами ленивого и невнятного сценария. И это очень обидно! Конечно, есть надежда, что во второй половине (журналистам показали шесть серий) шоу вдруг опомнится и начнет наконец удивлять, а не неумело эпатировать, но за шесть эпизодов герои успели заметно надоесть. В итоге "Великая", задуманная как необычная и диковатая комедия о бунтарке-императрице, получилась скучноватой спекуляцией на почве абсолютно заслуженной славы "Фаворитки".

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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