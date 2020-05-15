Если надоела традиционная гречка: что нового и необычного еще можно приготовить из крупы

Как только в стране объявили режим самоизоляции, появился новый кулинарный тренд — на гречку. Ни тушенка, ни мука, ни более дешевые крупы и макароны не смогли добраться до ее пьедестала. Но дефицита продуктов не произошло, и гречка у большинства из нас осталась и уже немного приелась. Чтобы освежить теплые чувства к крупе, попробуйте приготовить с ней что-нибудь новенькое и необычное.

Хоть гречка часто ассоциируется именно с Россией, ее родина — Северная Индия и Непал. Там крупу культивируют уже больше 5 тыс. лет и называют черным рисом. К нам она попала лишь в VII веке из Византии и, как полагают языковеды, получила свое название от слова "грек".

Совсем недавно диетологи признали, что в гречке, наряду с киноа, амарантом и соевыми продуктами, содержатся все девять незаменимых аминокислот — то есть полный белок. Поэтому эта крупа может составить достойную конкуренцию мясу, птице, рыбе и молочным продуктам — только без вредных насыщенных жиров и холестерина. Белка в гречке не очень много, но вполне достаточно, чтобы наесться.

Еще одно огромное преимущество гречки — в ней нет глютена, и сама по себе она считается гипоаллергенной, поэтому подходит даже самым маленьким детям.

В одной порции крупы — а это 150 граммов, или 7 столовых ложек, — содержится пятая часть дневной нормы магния, который очень часто у нас в дефиците. Этот минерал необходим для здоровых нервной и сердечно-сосудистой систем, а еще для производства ДНК.

Еще один редкий минерал, который есть в продукте, — это фосфор. Он важен для здоровых почек и мышц, нормального сердцебиения и передачи нервных сигналов. Фосфор эффективно работает с витаминами группы B — а гречка содержит их хороший набор, — поэтому я часто называю ее крупой от стресса. Плюс в ней есть немного железа для производства гемоглобина, а также цинка и селена — минералов для крепкого иммунитета.

Гречотто под соевым соусом

Если вы обычно варите или запариваете гречку, попробуйте придать ей ореховую нотку вкуса. Для этого разогрейте сухую сковороду на среднем огне, добавьте крупу (мыть ее не нужно, иначе будут комки) и подрумяньте ее, часто помешивая, в течение двух-трех минут — вы сразу почувствуете приятный сладковатый аромат. После такого обжаривания каша всегда получается рассыпчатой, потому что поверхность крупинок становится тверже и уже не так сильно разваривается.

Самый быстрый способ сделать из привычной гречки абсолютно другой гарнир — смешать ее с тушеной французской классикой: репчатым луком, морковью и сельдереем, а для остроты добавить несколько зубчиков чеснока. Можно "перенести" крупу в Азию — заправить ее соевым соусом с мелконарезанным чесноком и посыпать свежей петрушкой.

Еще я часто готовлю гречку на итальянский манер: тушу репчатый лук, добавляю немного чеснока, затем томаты — они могут быть как свежими протертыми, так и в виде пакетированной или консервированной мякоти, — немного шампиньонов и сверху — свежий базилик (можно и зеленый, и фиолетовый).