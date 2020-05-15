Если надоела традиционная гречка: что нового и необычного еще можно приготовить из крупы

Как только в стране объявили режим самоизоляции, появился новый кулинарный тренд — на гречку. Ни тушенка, ни мука, ни более дешевые крупы и макароны не смогли добраться до ее пьедестала. Но дефицита продуктов не произошло, и гречка у большинства из нас осталась и уже немного приелась. Чтобы освежить теплые чувства к крупе, попробуйте приготовить с ней что-нибудь новенькое и необычное.
Хоть гречка часто ассоциируется именно с Россией, ее родина — Северная Индия и Непал. Там крупу культивируют уже больше 5 тыс. лет и называют черным рисом. К нам она попала лишь в VII веке из Византии и, как полагают языковеды, получила свое название от слова "грек".
Совсем недавно диетологи признали, что в гречке, наряду с киноа, амарантом и соевыми продуктами, содержатся все девять незаменимых аминокислот — то есть полный белок. Поэтому эта крупа может составить достойную конкуренцию мясу, птице, рыбе и молочным продуктам — только без вредных насыщенных жиров и холестерина. Белка в гречке не очень много, но вполне достаточно, чтобы наесться.
Еще одно огромное преимущество гречки — в ней нет глютена, и сама по себе она считается гипоаллергенной, поэтому подходит даже самым маленьким детям.
В одной порции крупы — а это 150 граммов, или 7 столовых ложек, — содержится пятая часть дневной нормы магния, который очень часто у нас в дефиците. Этот минерал необходим для здоровых нервной и сердечно-сосудистой систем, а еще для производства ДНК.
Еще один редкий минерал, который есть в продукте, — это фосфор. Он важен для здоровых почек и мышц, нормального сердцебиения и передачи нервных сигналов. Фосфор эффективно работает с витаминами группы B — а гречка содержит их хороший набор, — поэтому я часто называю ее крупой от стресса. Плюс в ней есть немного железа для производства гемоглобина, а также цинка и селена — минералов для крепкого иммунитета.
Гречотто под соевым соусом
Если вы обычно варите или запариваете гречку, попробуйте придать ей ореховую нотку вкуса. Для этого разогрейте сухую сковороду на среднем огне, добавьте крупу (мыть ее не нужно, иначе будут комки) и подрумяньте ее, часто помешивая, в течение двух-трех минут — вы сразу почувствуете приятный сладковатый аромат. После такого обжаривания каша всегда получается рассыпчатой, потому что поверхность крупинок становится тверже и уже не так сильно разваривается.
Самый быстрый способ сделать из привычной гречки абсолютно другой гарнир — смешать ее с тушеной французской классикой: репчатым луком, морковью и сельдереем, а для остроты добавить несколько зубчиков чеснока. Можно "перенести" крупу в Азию — заправить ее соевым соусом с мелконарезанным чесноком и посыпать свежей петрушкой.
Еще я часто готовлю гречку на итальянский манер: тушу репчатый лук, добавляю немного чеснока, затем томаты — они могут быть как свежими протертыми, так и в виде пакетированной или консервированной мякоти, — немного шампиньонов и сверху — свежий базилик (можно и зеленый, и фиолетовый).
Классическое сочетание крупы с грибами я очень люблю в гречотто — версии итальянского ризотто, но только с гречкой. Правда, блюдо это довольно долго готовится, и для него понадобятся овощной бульон и немного белого вина, в которых тушатся ингредиенты. Этот же тандем идеально работает в плове и паэлье — с говядиной, курицей или щедрой горстью разноцветных овощей.
Английский пастуший пирог с гречневой начинкой
Еще одно беспроигрышное сочетание гречки — с картофелем. Я делаю из него пюре, добавляю несколько ложек в готовую крупу с тушеным луком, морковью и приправами — и получается универсальная начинка. Люблю фаршировать ей голубцы и перцы вместо мяса и делать пирожки.
Но мой самый любимый рецепт — английский пастуший пирог. Это традиционное блюдо сельских жителей Британии и Ирландии, которое стало невероятно популярным в конце XVIII века. В классической версии начинку делают из говядины или ягненка, но даже с обычной гречкой он получается удивительно вкусным и готовится намного быстрее. Весь секрет — в парочке щепоток специй.
Что нужно (на 4 небольшие порции):
- Гречневая крупа — 70 г
- Репчатый лук (маленький) — 1 шт.
- Морковь (средняя) — 1 шт.
- Тимьян сушеный (можно заменить на свежий) — 2 большие щепотки
- Паприка копченая (можно заменить обычной и добавить немного кумина) — ½ ч. л.
- Томатная паста "Помидорка" — 30 г
- Картофель (средний) — 7 шт.
- Масло оливковое первого холодного отжима extra virgin (можно использовать сливочное) — 1 ч. л. и немного для жарки и смазывания формы
- Фильтрованная вода — 100 мл
- Морская йодированная соль — по вкусу
- Свежемолотый черный перец — по вкусу
Что делать:
- Очистить и отварить картофель в подсоленной воде. Слить воду и размять вилкой вместе с маслом до состояния пюре.
- Порезать лук и морковь мелким кубиком.
- Налить в сковороду немного масла, разогреть на среднем огне, добавить лук и морковь, посолить, поперчить и тушить 10–15 минут, периодически помешивая.
- Добавить тимьян, копченую паприку и томатную пасту. Хорошо перемешать.
- Добавить гречку, залить водой и немного посолить. Примерно через 5 минут, когда выпарится большая часть воды, накрыть крышкой и довести до готовности на медленном огне. Это займет около 10 минут.
- Разогреть духовку до 180 °С. Промаслить жаропрочную форму.
- Добавить 4 ст. л. пюре без горки в гречку и хорошо перемешать.
- Выложить запеканку в форму тремя слоями: картофельное пюре — гречневая начинка — картофельное пюре.
- Поставить в духовку и запекать в течение 30 минут до золотистой корочки.
Витаминный наполнитель
Намного реже с гречкой готовят салаты и супы, а ведь с ней получаются очень необычные и полезные блюда. Попробуйте крупу в салате с огурцом, сладким болгарским перцем, помидорами черри, свежей петрушкой, оливковым маслом, капелькой лимонного сока и щепоткой свежемолотого черного перца.
Еще один интересный вариант — с маринованными грибами, оливками и брокколи. Кстати, гречка сочетается со всеми крестоцветными, поэтому смело можете добавлять ее и к нашей белокочанной капусте, и к брюссельской, и к модному сейчас кейлу.
Один из моих любимых салатов — полноценная витаминная бомба. Помимо крупы в нем спелое авокадо, немного кислого яблока, большая горсть рукколы и немного сушеной клюквы и тыквенных семечек. Иногда кладу в него сыр фету — получается тоже очень вкусно.
Так как в гречке полный белок и она сочетается со многими продуктами, ее можно добавлять практически в любые супы если не в качестве основного ингредиента, то как сытный и полезный наполнитель — даже в борщи. Кстати, на Руси щи с гречкой и курицей подавали к царскому столу — это блюдо значится в "Росписи царским кушаньям", составленной в 1610–1613 гг.
Больше всего я люблю гречневый суп с грибами на насыщенном овощном бульоне. Иногда добавляю в него томат — для приятной кислинки.
Пряный морковный суп-пюре с гречкой
Это очень необычный и вкусный суп, в котором можно использовать нечаянно оставшуюся гречку. Но его главное преимущество — он одновременно укрепляет иммунитет за счет лука, чеснока, имбиря и куркумы в сочетании с черным перцем и благодаря гречке действует как средство против стресса.
Что нужно (на 4 порции):
- Морковь (средняя) — 3 шт.
- Готовая гречка — 200 г
- Репчатый лук — ½ шт.
- Сельдерей — 1 стебель
- Томаты протертые (пакетированные или консервированные) — 300 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Имбирь — небольшой ломтик
- Куркума — ½ ч. л.
- Кумин — ½ ч. л.
- Сладкая паприка — ¼ ч. л.
- Овощной бульон (можно заменить на фильтрованную воду) — 700 мл
- Масло оливковое первого холодного отжима extra virgin (можно использовать сливочное) — 1 ч. л. и немного для жарки и смазывания формы
- Морская йодированная соль — по вкусу
- Свежемолотый черный перец — по вкусу
- Свежая кинза или петрушка — для сервировки
Что делать:
- Порезать лук, морковь и сельдерей крупным кубиком. Мелко нарубить чеснок и имбирь.
- Разогреть кастрюлю с оливковым маслом на среднем огне, добавить лук, морковь и сельдерей, посолить, поперчить и тушить в течение 10 минут.
- Добавить чеснок, имбирь, куркуму, кумин и сладкую паприку. Хорошо перемешать и тушить 1 минуту.
- Добавить томаты, залить бульоном или водой, довести до кипения и готовить еще 5 минут. Пробить блендером до состояния пюре. Если хотите оставить суп на следующий день — прокипятить его. Добавить готовую гречку.
- Подавать суп в боулах, украсив мелконарубленной зеленью.
И в козинаки, и в смузи
Гречка — настолько универсальная крупа, что и завтраки, и десерты с ней получаются отменные. Утром попробуйте кашу с кисло-сдадким яблоком и кленовым сиропом, который придает приятный карамельный привкус. Или добавьте к ней немного голубики, имбиря, корицы и ванили — можно в виде натурального экстракта.
Хороший способ использовать оставшуюся гречку — измельчить ее в пюре и добавить в выпечку, чтобы разбавить белую муку и сделать ее более полезной, — например, в блины или маффины. Еще я люблю делать попкорн — из него получаются вкусные гречневые козинаки с орешками и полезные батончики с сухофруктами.
А еще его можно добавить в бананово-карамельное мороженое, которое делается за считаные секунды: измельчите в блендере бананы с кленовым сиропом, корицей и предварительно замоченными финиками до консистенции пюре, добавьте гречневый попкорн, аккуратно перемешайте и оставьте застывать в морозилке на несколько часов.
Смузи "Если надоела гречка!"
Такой необычный рецепт навряд ли когда-нибудь пришел бы мне в голову, если бы не мастер-класс на вечеринке для молодых мам. Девушки очень хотели приготовить смузи, но чтобы без ингредиентов, которые могут вызвать аллергию у малышей, — например, любых красных ягод. Этот напиток понравился настолько, что стал завсегдатаем таких встреч.
Пожалуй, это один из немногих смузи, который можно делать на завтрак: в нем мало сахара — всего лишь банан, сытная крупа и наш местный суперфуд — грецкий орех, в котором много полезных жирных кислот омега-3.
Что нужно (на 4 порции):
- Отварная гречка — 250 г
- Банан — 4 шт.
- Грецкие орехи (максимально светлые — это индикатор свежести) — 150 г
- Фильтрованная или бутилированная вода — 500 мл
Что делать:
- Очистить банан, порезать ломтиками (можно предварительно заморозить его в морозилке в течение 2–3 часов) и положить в чашу блендера.
- Добавить гречку и грецкие орехи — их можно оставить замочить в фильтрованной воде на 5–6 часов или на ночь, чтобы избавиться от фитиновой кислоты и активировать полезные вещества.
Добавить воду и измельчить до однородной консистенции. Подавать в стакане для смузи с трубочкой.