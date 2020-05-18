Проект нового КоАП: почем шум-гам и автохлам

Хорошая новость последних недель: при подготовке проекта новой редакции КоАП (Кодекса об административных правонарушениях) Министерство юстиции отказалось от идеи увеличить штрафы. А еще Минюст предложил единые для всех субъектов Федерации штрафы за нарушение тишины, парковку на газоне или детской площадке, а также брошенный во дворе автохлам.

Всем сестрам по серьгам Итак, в КоАП планируют добавить несколько новых составов правонарушений, в первую очередь связанных с нанесением ущерба городской среде. Их по согласованию с Минюстом предложила внести в проект первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. Это не значит, что здесь пока правовой вакуум, нет, просто эта сфера в основном регулируется на местном уровне: признаки нарушения и размер наказания устанавливают региональные власти. Но меры ответственности, правила везде отличаются, а где-то не прописаны вовсе, поэтому во многих регионах за похожие нарушения никого не штрафуют. Поэтому сенатор предлагает прописать в федеральном КоАП, например, ответственность за парковку на газонах, детских и спортивных площадках, а также за брошенные во дворах бесхозные автомобили, мойку автомобиля в неположенных местах. И сразу установить за это максимальное наказание: для граждан — до 5 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 35 тыс. рублей. Кроме того, впервые сенатор предложила ввести единый федеральный штраф за нарушение норм соблюдения тишины. Шум-гам Собственно, запреты на нарушение тишины сейчас прописаны во многих регионах страны, и есть соответствующие штрафы. Например, за громкую музыку в ночное время придется заплатить 2,5 тыс. руб. в Екатеринбурге, а в Краснодаре — 1 тыс. руб. Но само понятие "ночное время" в разных регионах отличается; а в Орловской области, к примеру, шуметь нельзя еще и в обед (с 13:00 до 15:00), а также в выходные и праздничные дни. С принятием нового КоАП региональные запреты сохранят свою силу, но санкции будут применяться федеральные, пояснил заместитель министра юстиции РФ Денис Новак. Предлагается для нарушителей тишины с 23:00 до 7:00 ввести отдельный состав правонарушения, причем это будет считаться мелким хулиганством. Наказание (единое для всей страны!) — предупреждение или штраф в 2 тыс. руб. Причем состав правонарушения расширяется: наказать можно будет не только за "активные действия", то есть громкую музыку в ночи или ремонтные работы с применением перфоратора, а также поездку ночью по жилому кварталу на мотоцикле без глушителя, но и за отсутствие "необходимых действий для обеспечения тишины". Например, если владелец автомобиля не отключит неоднократно сработавшую сигнализацию, которая орет ночь напролет и не дает спать всему микрорайону.

Еще бы прописать требования к местной полиции — немедленно выезжать по сигналу граждан о появлении ночных мотогонщиков или ревущей сигнализации. Газон Среднестатистический российский водитель — нет, он не нарушитель правил с рождения, но катастрофический недостаток парковочных мест в наших городах вынуждает ставить машину, где получится. И о том, что автомобиль находился на газоне, многие узнают только из пришедших по почте квитанций на оплату штрафа. И можно сколь угодно возмущаться потом, рвать на голове волосы и уверять, что никакой травы или иных зеленых насаждений на месте стоянки вообще не было, как и ограждений, — такая же грязь, как и в других местах в родном городе… Но полиция и суды обычно никаких оправданий не принимают. Причина тому — отсутствие в законах конкретного понятия "газон". Я определение газона нашел только в старом, советском еще ГОСТе 28329-89: "Травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и самостоятельным элементом ландшафтной композиции". Все понятно? При этом газоны не всегда ограничены бордюром или заборчиком, так что обычный автомобилист вряд ли может разобраться, что перед ним — культурный объект или грязный пустырь. Тем более что часто (особенно осенью, зимой и весной) они выглядят одинаково. Говорят, что в департаменте природопользования столичной мэрии есть карта, где указаны все городские газоны, но обычным пользователям она недоступна. Так что приходится определять на глаз, что есть что, и цена ошибки может быть очень высокой — до 300 тыс. рублей!

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Потому что, хотя сам термин "газон" и отсутствует в КоАП и ПДД, наказания за остановку в таком месте предусмотрены самые суровые. Так, к примеру, в Москве санкции за остановку ТС на газоне для физлиц — 5 тыс. руб., должностному лицу придется раскошелиться на 50 тыс. руб., а если авто зарегистрировано на учреждении, то сумма взыскания запредельная — 300 тыс. руб. (ст. 8.25 Московского административного кодекса)! Причем такие деньги придется выложить, например, если вы неправильно припарковались на автомобиле из каршеринга. Ведь он принадлежит юридическому лицу! И таких случаев немало; говорят, столичные суды буквально завалены были исками, в которых водители пытаются опротестовать штрафы (и у многих, говорят, получается, но это отдельная история). Нормы в других регионах страны все-таки не такие кровожадные. Например, газон в Санкт-Петербурге "стоит" 3 тыс. руб. (для рядовых водителей) и 150 тыс. (для юридических лиц). В Рязани автовладелец заплатит в первый раз 500 руб., во второй — уже 2 тыс. В Нижнем Новгороде обычный штраф — 2 тыс. руб., для "юриков" — уже 60 тыс., в Самаре — 2 и 20 тыс. руб. соответственно. Единый федеральный штраф, конечно, дело хорошее, но только при соблюдении ряда условий. Например, надо прописать, что такое есть "газон", в ПДД и КоАП. А то в решении некоторых судей звучат фразы типа такой: "Да, травы на газоне не было, но могла быть, и не выросла она именно из-за вашего автомобиля!" И, конечно, любой автовладелец должен знать и понимать, что перед ним — реальный газон или ничейный пустырь. Сообщите координаты! Ведь вдруг выяснилось, что очень просто выложить в Сеть карту расположения камер фотовидеофиксации по всей стране, — и ничего страшного не случилось. А схема зеленых насаждений — секретная?

И очень жаль, что по закону исключение из общего правила будет сделано для городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Столичные власти, например, отличаются масштабами, и если уж назначают штрафы, то по максимуму. Единственное, что радует: по проекту КоАП смартфоны, даже если на них установлена специальная программа (типа "Помощник Москвы"), не будут считаться средством видеофиксации. И полученная от добровольных помощников картинка уже не будет основанием для штрафа (нужны как минимум еще свидетельские показания, оформленные в полиции). Хорошо бы, чтоб этот пункт прошел. Мама мыла RAVу В федеральном законодательстве пока прописан только запрет (и наказание) за попытку помыть автомобиль в реке или озере: если это происходит в водоохранной зоне (ст. ст. 8.13, 8.42 КоАП РФ) или "в местах и способами, которые нарушают санитарное-гигиенические требования" (ст. 6.3 КоАП РФ). За это положен штраф в 3–6 тыс. руб. Но официально запрета мыть автомобиль во дворе многоквартирного дома в российском КоАПе нет. Это упущение с лихвой компенсируется в региональном и муниципальном законодательстве, где прописано наказание для тех, кто решил устроить помывку во дворе, парке или ином красивом месте. Штрафы для автовладельцев разнятся, но укладываются в рамки от 600 руб. (Новосибирск) до 5 тыс. руб. (Санкт-Петербург). Мойка самообслуживания, честно говоря, стоит дешевле. Так что не вижу ничего плохого, если общее положение появится в федеральном законе. Хлам Что касается брошенных, бесхозных автомобилей, то сейчас для их владельцев не предусмотрено никакого наказания. Ни на федеральном уровне, ни на региональных. Я, во всяком случае, таких актов не нашел. Хотя проблема-то есть, и чем дальше на восток страны, тем брошенных, разукомплектованых машин все больше и больше — на свалках, обочинах дорог, во дворах… Максимум, что могут сделать местные власти, — эвакуировать рухлядь на спецстоянку, чтобы потом утилизировать. Но процедура эта муторная, юридически непростая и долгая, поэтому во многих регионах "авторуины" есть, но их вроде бы и нет.

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