От Кромвеля до Черчилля, или Почему британские памятники устоят на месте

Илья Дмитрячев — о том, по какой причине требования массового сноса памятников историческим личностям на волне демонстраций против расового неравенства вряд ли найдут отклик в сердцах британцев и нынешнего руководства страны

7 июня 2020 года стал последним днем, когда бронзовый Эдвард Колстон провел на постаменте английского города Бристоль. Жарким воскресным днем разъяренная толпа, протестовавшая против расового неравенства, сбросила на землю изваяние джентльмена, который последние 125 лет, опершись на трость, провел в сквере родного города в думах о чем-то важном. Облив краской и вволю попинав памятник, демонстранты откатили его к Бристольскому заливу, где торжественно и сбросили в спокойные воды реки Эйвон. Ненависть к статуе возникла не внезапно и не на пустом месте. Долгие годы этот памятник был предметом острых общественных дискуссий, ведь помимо того, что Колстон (1636–1721) был филантропом и перечислил внушительные суммы на образовательные программы в Бристоле, он также входил в руководство Королевской Африканской компании. То есть, как утверждают противники монумента, был причастен к обращению в рабство 84 тыс. африканцев, 19 тыс. из которых в духоте и голоде умерли в трюмах судов, переправлявших их на плантации Нового Света.

Описание Протестующие бросают статую Эдварда Колстона в гавань Бристоля, 7 Июня 2020 года © Ben Birchall/PA via AP

Вслед за этим в стране развернулась целая кампания по сносу на территории Великобритании памятников людям, которые в прошлом могли быть замечены в "прославлении расизма и рабства". Активисты быстро набросали список из почти 80 статуй, которые нужно отправить вслед за Колстоном. В их число попали имена королевских особ, политиков, путешественников, военных и предпринимателей самого широкого спектра. Кого предлагают снести В списке скульптурных изображений, к которым у инициативных групп возникли претензии, числятся памятники премьер-министрам XIX века и государственным деятелям Роберту Пилю (1788–1850) и Уильяму Гладстону (1809–1898), путешественнику и первооткрывателю Джеймсу Куку (1728–1779), мореплавателю и вице-адмиралу, одному из участников разгрома испанского флота ("Непобедимой армады") Фрэнсису Дрейку (1540–1596), основателю Британской Ост-Индийской компании Роберту Клайву (1725–1774), организатору английской колониальной экспансии в Южную Африку Сесилу Родсу (1853–1902), итальянскому мореплавателю Христофору Колумбу (1451–1506). В черном списке оказался и один из символов британской столицы — памятник бывшему командующему британским флотом и вице-адмиралу Горацио Нельсону (1758–1805), установленный на 24-метровой колонне на Трафальгарской площади. Победителя в решающей битве времен Наполеоновских войн обвинили в том, что он противился отмене в Великобритании рабства.

Описание Памятник вице-адмиралу Горацио Нельсону © EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

В первые дни после сноса Колстона некоторые британские политики успели поддержать призывы к срочному пересмотру заслуг героев былых дней. Так, на волне протестов мэр-лейборист Лондона Садик Хан допустил возможность сноса памятников историческим британским деятелям, которые были замешаны в работорговле. По его словам, этот вопрос рассмотрит специальная комиссия, в состав которой войдут историки, деятели искусств и представители общественности. Один монумент из Лондона уже исчез. Им стал памятник Роберту Миллигану (1746–1809), шотландскому торговцу и владельцу рабов. Его статуя, простоявшая около 200 лет в районе лондонских доков, была демонтирована спустя два дня после инцидента в Бристоле. На защиту Черчилля Но затем столь рьяно стартовавшая кампания начала давать сбои. Первой ласточкой стала история с монументом британскому военачальнику и основателю скаутского движения Роберту Баден-Пауэллу (1857–1941). Власти приморского города Пул сначала было заявили, что уберут на время статую человека, которого активисты обвинили в расизме, гомофобии и симпатиях нацистам. Однако в жизнь эти планы воплощены не были. Десятки человек окружили статую, чтобы помешать ее демонтажу. А более 36 тыс. человек подписали петицию с требованием оставить памятник на месте.

Описание Памятник Уинстону Черчиллю на Парламентской площади в Лондоне, 7 июня 2020 года © EPA-EFE/ANDY RAIN

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Ну а когда левые активисты исписали краской памятник Черчиллю на Парламентской площади в Лондоне, а заодно и кенотаф, памятник павшим войнам, то в дело уже вступили крайне правые активисты и футбольные болельщики. На минувших выходных они оккупировали центр британской столицы, заявив, что сами защитят памятники. Причем на их решимость не повлияло даже то, что сами монументы по распоряжению мэра Лондона были спрятаны в защитные короба, а движение "Жизни темнокожих имеют значение" (Black Lives Matter) отменило свою демонстрацию, чтобы не подвергать излишнему риску тех, кто придет на них. Закончилось все это ожидаемо беспорядками, стычками с полицией, пьяными драками и залившими центр Лондона потоками мочи от сотен литров выпитого борцами с несправедливостью пива. Эти кадры не добавили никакого морального превосходства защитникам "истинных британских ценностей", но в то же время показали лишний раз, что на любое действие всегда есть противодействие, как и те, кто готов защищать свою точку зрения. Исторический экскурс И речь тут идет не только о представителях ультраправых и ультралевых движений, которые с удовольствием сбросили бы в Бристольский залив еще пару десятков ненавистных им памятников, а заодно и оппонентов. В расчет стоит принимать и традиции страны, основанной на строгом следовании законам. Они появились в результате долгих и кровопролитных внутренних баталий, а за догму еще со времен написания Великой хартии вольностей 805 лет назад был взят принцип, что ни один правитель не может иметь абсолютной власти. Перекладывая на сегодняшние реалии с многострадальными памятниками, можно сказать, что лишь одна точка зрения на проблему расизма в британской истории и его "героев" возобладать не может по определению.

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Небольшой исторический пример. В 1649 году в Уайтхолле в центре Лондона был казнен Карл I, который, как это ни было трагично для него, так и не понял, что время абсолютных монархов в Англии безвозвратно прошло. Ему на смену пришел лорд-протектор Оливер Кромвель, а после смерти вождя Английской революции британцы пригласили на трон сына казненного монарха, Карла II, и с тех пор не отказались от института монархии, который канул в Лету во многих соседних странах. Что же до Кромвеля, то его четвертовали и повесили уже после смерти, но сегодня его памятник гордо возвышается напротив здания парламента. Был ли этот человек защитником демократии XVII века? Наверное. Но что на это могли бы сказать в Ирландии, где войска Кромвеля истребили треть населения, а тысячи ирландцев и шотландцев были отправлены в колонии в качестве белых рабов? "Путь великой лжи" Вторая причина, по которой в нынешних условиях сложно представить себе повсеместный демонтаж памятников в Великобритании, — это нахождение у власти Консервативной партии. Требования левых активистов, может быть, нашли бы больше отклика в сердцах Лейбористской партии. Но представить себе, что избиратели тори поддержат такие действия, сложно. Вот и премьер-министр Борис Джонсон в понедельник в своей колонке в газете "Дейли телеграф" четко высказался против переписывания истории. "У меня вызывает чрезвычайные сомнения набирающая обороты кампания по корректировке или исправлению в Photoshop всего культурного ландшафта. Если мы начнем очищать записи и удалять изображения всех, за исключением тех, чье отношение соответствует нашему, мы встанем на путь великой лжи, искажающей нашу историю", — уверен Джонсон.

Описание Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон © John Nguyen/Pool via AP