Генералы разумных пределов. Грозит ли Бразилии военный переворот

Противостояние трех ветвей власти достигло в Бразилии такого накала, что частично вытеснило из местного информационного пространства даже тему коронавируса. И это несмотря на удручающие показатели заражения и смертности, по которым южноамериканская страна вышла на второе место в мире. Уголовные дела, возбужденные по решению Федерального верховного суда против нескольких десятков соратников президента Бразилии Жаира Болсонару, вызвали гневную реакцию как самого главы государства, так и его единомышленников. В защиту судей высказался спикер нижней палаты Национального конгресса (парламента) Родригу Майа, и тут уже в его адрес и в адрес других законодателей посыпались проклятия со стороны радикальных проправительственных активистов.

Описание Акция в поддержку президента Бразилии Жаира Болсонару в городе Бразилиа, 14 июня 2020 года © EPA-EFE/Joedson Alves

В то же время сам Болсонару пытается заручиться поддержкой части депутатов на случай, если законодательный орган все-таки решит рассмотреть один из запросов об импичменте президента — всего таких обращений было составлено уже более 30. А немногочисленные, но шумные группы сторонников главы государства каждую неделю выходят на улицы с призывом упразднить и суды, и парламент, а всю власть передать в руки вооруженных сил. В минувшие выходные в Бразилиа эта категория манифестантов петардами обстреляла здание того самого Федерального верховного суда, сопровождая свою акцию устрашения угрозами и оскорблениями. Может показаться, что перед бразильцами вновь замаячил призрак военной диктатуры, которая удерживала власть в крупнейшей южноамериканской стране в 1964–1985 годах. "Угроза военного переворота тревожит Бразилию одновременно с ростом смертности от вируса", "В Бразилии Болсонару готовит почву для фашистского государства", "Жаир Болсонару дает повод для опасений за бразильскую демократию" — с такими заголовками на прошлой неделе выходили экспертные и редакционные материалы в ведущих мировых СМИ. Масла в огонь подлил один из сыновей главы государства — Эдуарду Болсонару (кстати, депутат национального парламента). Он заявил, что вопрос о разрыве конституционного порядка состоит не в том, произойдет ли он, а в том, когда это случится. Сам бразильский лидер также делал заявления, которые допускают по меньшей мере двоякую трактовку. "Мы, военнослужащие вооруженных сил — потому что я тоже военный, — мы несем настоящую ответственность за демократию в нашей стране. И мы никогда не будем подчиняться абсурдным указаниям, мы никогда не согласимся с политическим процессом, цель которого — сместить демократически избранного президента", — заявил Болсонару в недавнем телеинтервью, комментируя возможность своего отстранения от власти. Так ждать ли мировому сообществу известий о военном перевороте в Бразилии? Скорее всего, нет. Ведь для реализации такого сценария требуется в первую очередь воля самих военных, точнее, высшего командного состава вооруженных сил. А их позиция, судя по всему, существенно отличается от стереотипов, которые могут возникнуть при изучении истории латиноамериканских государств в XX веке. Вооруженные силы vs "идеологическое крыло" Можно насчитать как минимум три вида стереотипов или заблуждений, которым легко поддаться при рассуждении о вмешательстве армии в политическую жизнь Бразилии. Во-первых, некоторые журналисты и политологи, очевидно симпатизирующие левым силам, вспоминают о прецеденте: если в прошлом бразильские военные уже захватывали власть, то и сейчас, когда позиции вооруженных сил вновь сильны, они могут повторить попытку. Таким образом ставится знак равенства между нынешней ситуацией и 1964 годом. Однако сходство получается натянутым, а вот различий оказывается слишком много.

На эту тему "Агрессивный" десантник и мечта консерваторов. Что известно о новом президенте Бразилии

Полвека назад военные взяли власть, чтобы не допустить "левого поворота" — тогда страной руководил Жоау Гуларт, не чуждый идеям социальной справедливости, которые в те времена в Америке приравнивались к крамольным, "коммунистическим". В наши дни во главе Бразилии стоит ультраправый политик, отстаивающий традиционные ценности в идеологии и неолиберальные принципы в экономике. И даже в случае его досрочной отставки приход к власти крайне левых, антагонистически настроенных к армии сил маловероятен. А всерьез верить в то, что бразильский парламент и Верховный суд действуют по указке мировой коммунистической закулисы, могут только самые оголтелые сторонники Болсонару (впрочем, и таких насчитываются тысячи). Во-вторых, неверно думать, что руководство вооруженных сил крупнейшей южноамериканской страны — это отставшие от жизни ультраконсерваторы, которые ностальгируют по временам диктатуры и мечтают вернуть себе расширенные полномочия, чтобы бороться с инакомыслием. На самом деле военные — далеко не самая радикальная группа среди тех, на кого опирается Болсонару и кто может оказать определенное влияние на его решения. Помимо выходцев из вооруженных сил, а также бизнес-ориентированных кругов — сторонников свободного рынка, сформировавших экономический блок бразильского кабмина, — в правительстве Болсонару активную роль играют так называемые представители "идеологического крыла".

Описание Президент Бразилии Жаир Болсонару и глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу © EPA-EFE/JOEDSON ALVES

Речь идет о последователях радикального консервативного философа Олаву ди Карвалью, проживающего в США. К ним относятся глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу, министр по делам женщин Дамарес Алвес и министр образования Абраам Вейнтрауб, их точку зрения разделяют и трое сыновей президента (Флавиу, Карлос и уже упомянутый выше Эдуарду), каждый из которых принимает живое участие в политической жизни страны и имеет серьезное влияние на президента. Представители "идеологического крыла" настолько чужды какому-либо прагматизму, что выступали, например, за полный разрыв отношений Бразилии с "коммунистическим Китаем" и другими государствами, возглавляемыми левыми правительствами. И только взвешенная позиция военных и бизнес-ориентированной группы не позволила этим планам сбыться. В-третьих, принято считать, что Болсонару пользуется среди военнослужащих безоговорочным авторитетом. Часто отмечается, что в годы диктатуры политик, позднее получивший звание капитана, служил в сухопутных войсках. Гораздо реже упоминается, при каких обстоятельствах он армейские ряды покинул. А сделал это десантник Болсонару после скандала: бразильский лидер, который так часто публично хвалится своей причастностью к вооруженным силам, в свое время грубо нарушил субординацию, выступив с публичным требованием повысить жалованье себе и сослуживцам.

Кроме того, в его отношении было заведено уголовное дело по подозрению в подготовке теракта. Следствие выясняло, не планировал ли Болсонару заложить взрывные устройства в казармах Рио-де-Жанейро, чтобы привлечь внимание к проблеме выплат военнослужащим. В итоге военный трибунал оправдал политика по этому обвинению, однако некоторые бразильские СМИ утверждают, что с помощью такого вердикта вооруженные силы просто хотели замять скандал. Конечно, по сравнению с представителями левых сил Болсонару воспринимается военными как меньшее из зол, как идейно близкий политик. Однако его авторитет с учетом указанных обстоятельств вовсе не так уж прочен. Это не означает, что генералы из правительства позволят себе публично критиковать президента. Но кулуарно они могут поставить "младшего по званию" на место, если он попытается решиться на какое-то совсем уж очевидное безумство. Неудачный "брак" По подсчетам бразильских СМИ, по состоянию на конец мая на различных должностях в бразильских министерствах и других госучреждениях числилось около трех тысяч действующих военнослужащих или военнослужащих запаса. Второй по значению государственный пост — кресло вице-президента Бразилии — занимает отставной генерал сухопутных войск Антониу Амилтон Моурау. Он шел на выборы в "связке" с Болсонару: согласно законам южноамериканской страны президент и вице-президент избираются вместе, парой, и впоследствии глава государства не может отправить своего главного соратника в отставку. Казалось, выбор Моурау в качестве вице-президента призван был закрепить особые отношения Болсонару с вооруженными силами. Однако, как выяснилось, этот тандем мог и не состояться.

Описание Вице-президент Китая Ван Цишань и вице-президент Бразилии Антониу Амилтон Моурау в Пекине, 23 мая 2019 года © EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

В ноябре 2019 года газета "Фолья ди Сан-Паулу" опубликовала сенсационную утечку с одной из встреч Болсонару с депутатами нижней палаты парламента, в том числе с Луисом Филиппом Орлеансом-и-Брагансой, потомком последнего императора Бразилии Педру II. Глава государства тогда признался представителю влиятельного аристократического рода, что раскаивается в своем решении идти на выборы в "связке" с генералом. "Принц, я твой вечный должник <...>. Ты должен был стать моим вице-президентом, а не этот Моурау. Но я женился, женился неудачно. И теперь уже нет пути назад", — цитировало издание главу государства. Кто же он, "принц-депутат", ради которого Болсонару готов был оставить военных без ключевой государственной должности? Как ни удивительно это может показаться, Орлеанс-и-Браганса — это человек, который известен еще более радикальными взглядами и высказываниями, чем действующий бразильский лидер. В частности, представитель именитой бразильской фамилии открыто выступал в поддержку военного вторжения в Венесуэлу с целью свержения ее президента Николаса Мадуро. "Если ситуация в Венесуэле потребует внешнего вмешательства, я бы не хотел лидерства США. Это должна быть наша ответственность", — писал он в Twitter.

На эту тему Бразилия: насколько реальна угроза импичмента президенту Болсонару?

Сложно представить, что дослужившийся до генерала вице-президент Моурау с такой же легкостью стал бы говорить об агрессии против другой страны. Ведь в отличие от Орлеанса-и-Брагансы он хотя бы понимает, что такое военная операция, какую цену придется за нее заплатить и чем она может обернуться. Да и в целом сглаживать внешнеполитические огрехи Болсонару и его ближайших (то есть наиболее радикальных) единомышленников постоянно приходится именно Моурау. К примеру, сразу после вступления главы государства в должность именно вице-президент совершил первую поездку в "коммунистический Китай", чтобы хоть как-то примирить крупнейшего торгового партнера Бразилии с новыми властям этой страны. После известной фразы Болсонару ("Китай не покупает в Бразилии, Китай покупает Бразилию"), сказанной во время предвыборной кампании, сделать это было непросто. Однако миссия прошла успешно — позднее в КНР побывал и сам глава государства. Зато некоторые сторонники Болсонару с тех пор стали обвинять Моурау чуть ли не в предательстве идеалов, с которыми тот шел на выборы. "Военные не попадут в эту ловушку" Для понимания сложившейся в Бразилии ситуации необходимо также учитывать результаты опросов общественного мнения. На протяжении всех последних лет вооруженные силы этой страны имели едва ли не самый высокий рейтинг доверия среди всех государственных институтов. Сейчас этот показатель остается на завидном уровне, но все же не на той же высоте, что раньше. Доверие к вооруженным силам стало падать вместе с популярностью правительства, сформированного с участием действующих и отставных военнослужащих. Согласно опросу бразильского "Института демократии", опубликованному 15 июня в газете "Валор экономику", уровень доверия к вооруженным силам в Бразилии с 2018 года снизился почти на семь процентных пунктов — с 33,9 до 27%. Другие исследования дают более высокие числа, но также подтверждают тенденцию к их снижению.

Описание Бразильские военнослужащие в Рио-де-Жанейро, 7 июня 2020 года © AP Photo/Silvia Izquierdo

Многие наблюдатели считают, что военные в окружении Болсонару не поддержат гипотетический переворот хотя бы потому, что не захотят пятнать свое имя неблаговидным поступком и продолжать терять поддержку. Такого мнения придерживается, например, преподаватель политологии из Университета штата Рио-де-Жанейро (UERJ) Кристиан Линч. В опубликованном в эту среду интервью газете "Эстаду ди Сан-Паулу" он не согласился с утверждением о том, что армия будет способствовать дальнейшей концентрации власти в руках Болсонару. "Я считаю, что военные с их обостренным чутьем в вопросах, которые касаются престижа вооруженных сил, не попадут в эту ловушку", — отметил Линч.

На эту тему Как в Бразилии относятся к президенту, который не очень верит в пандемию и самоизоляцию