Мертвые младенцы, джаз и мрачные мужчины: "Перри Мэйсон" пытается возродить жанр нуара

Шоу основано на одноименной серии романов классика американского детектива Эрла Стэнли Гарднера об адвокате из Лос-Анджелеса. Именно Мэйсон сделал Гарднера одним из самых издаваемых писателей США, а по его романам было снято несколько телевизионных экранизаций, самая известная из которых с Рэймондом Бёрром в главной роли длилась практически десять лет. В общем, для Америки Перри Мэйсон — персонаж не менее популярный, чем Шерлок Холмс или Эркюль Пуаро, поэтому шоураннеры нового мини-сериала HBO Рон Фицджералд и Ролин Джонс, дабы не плодить очередную телеадаптацию, решили избрать не самый простой путь и придумать адвокату оригинальную предысторию. В свое время Гарднер поленился прописать своему персонажу более или менее убедительный бэкграунд, что дало возможность сценаристам хорошенько пофантазировать и создать практически собственного Мэйсона, неизвестного американским зрителям. Впрочем, это не имеет никакого значения для тех, кто совсем не знаком с произведениями Гарднера, а таких, рискну предположить, среди российской аудитории будет много.

Описание Кадр из сериала "Перри Мэйсон" © Amediateka

В мини-сериале HBO Мэйсон — никакой не адвокат, а частный детектив, перебивающийся мелкими расследованиями адюльтеров голливудских звезд. Он живет на загибающейся ферме своих родителей, которую практически поглотил частный аэропорт, где заправляет пилот и по совместительству любовница Мэйсона Лупэ. Детектив страдает от посттравматического синдрома, подаренного Первой мировой войной, покупает свои галстуки в морге и безуспешно пытается наладить контакт с сыном и бывшей женой. Эту холостяцкую идиллию нарушает крупный заказ от его давнего знакомого, адвоката Элиаса Бирчарда Джонатана, или попросту Э.Б., к которому обращается старейшина местной евангелической церкви. У пары ее прихожан, Мэттью и Эмили, похищают маленького ребенка с целью выкупа, а затем жестоко убивают. Преступление получает широкую огласку СМИ, и весь город следит за каждой новой деталью этого дела. Тем более что в нем оказывается замешана популярная и харизматичная проповедница сестра Элис.

"Перри Мэйсон" — это детище Роберта Дауни — младшего. Изначально он должен был не только спродюсировать сериал, но и сыграть в нем главную роль. Правда, с этим не сложилось

Так же как и с шоураннером Ником Пиццолатто, который был ответственен за сценарий, но в итоге ушел делать третий сезон "Настоящего детектива". Вместо него над историей работали Рон Фицджералд, сценарист сериала "Дурман", и Ролин Джонс, ответственный за "Подпольную империю". Режиссером же назначили Тима Ван Паттена, набившего руку на крупных телевизионных драмах. В его послужном списке значатся такие шоу, как "Черное зеркало", "Прослушка", "Клан Сопрано" и "Игра престолов". Самого Дауни-младшего в качестве исполнителя главной роли заменил звезда сериала "Американцы" Мэттью Риз. От такой серьезной команды ждешь чего-то необычного, а если учесть популярность персонажа у американской аудитории и силы, которые были потрачены на осуществление проекта, — вдумчивости и масштаба. И если с последним у сериала нет никаких проблем, оригинальность и остроумие — явно не самые сильные его черты.

Описание Съемки сериала "Перри Мэйсон" © Amediateka

Перри Мэйсон в версии Фицджералда и Джонса — угрюмый, одинокий, таинственный, брутальный — в общем, образцово-показательный герой классического нуара, который, откровенно говоря, навевает скуку. Его спасает обаяние Риза, способное сделать даже самого мрачного героя удобоваримым. Лос-Анджелес тридцатых годов, оправляющийся от Великой депрессии, также воссоздан по всем законам жанра и с легкостью закрутит в свой водоворот любителей ретрообаяния классического Голливуда: мрачные, подернутые сепией улицы, коррумпированные копы, неразговорчивые мужчины с низкими хриплыми голосами, заливающие в себя виски, страшные преступления, роковые красотки и вездесущий джаз.

Нуар если не стилистически, то идейно уже довольно устаревший жанр. Все-таки сколько можно смотреть на брутальный мир белых мужчин? Создатели сериала и сами это понимают, поэтому стараются расставить в старом жанре новые акценты

Мужскую компанию хоть как-то разбавляет секретарша Э.Б. Дэлла Стрит, прекрасно сыгранная Джульет Райлэнс. Она становится единственным борцом за права женщин и постоянно тыкает мужчин носами в их заскорузлый бытовой сексизм. Шоу проводит четкий водораздел между мужчинами, которым готовы простить все, и женщинами, которых толпа готова при любой удобной возможности забросать камнями. Еще одна яркая героиня — сестра Элис в исполнении Татьяны Маслани, по идее отвечающая за мистическую составляющую шоу. Ее путь от популярной проповедницы до настоящего мессии, который неизбежно сталкивается с предательством своей паствы, интригует, но так и не находит ни должного развития, ни своего места в общей истории. В какой-то момент один из героев бросает фразу о том, что церковь хотела бы "отдалиться от истеричных женщин". Кажется, что создатели шоу хотят того же.

Описание Кадр из сериала "Перри Мэйсон" © Amediateka