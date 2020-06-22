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Мнение

Мертвые младенцы, джаз и мрачные мужчины: "Перри Мэйсон" пытается возродить жанр нуара

ХОДОВА Тамара 
Редактор раздела культуры ТАСС
Оригинальная история об одном из самых известных адвокатов Америки получилась красивой, но предсказуемой

Шоу основано на одноименной серии романов классика американского детектива Эрла Стэнли Гарднера об адвокате из Лос-Анджелеса. Именно Мэйсон сделал Гарднера одним из самых издаваемых писателей США, а по его романам было снято несколько телевизионных экранизаций, самая известная из которых с Рэймондом Бёрром в главной роли длилась практически десять лет. В общем, для Америки Перри Мэйсон — персонаж не менее популярный, чем Шерлок Холмс или Эркюль Пуаро, поэтому шоураннеры нового мини-сериала HBO Рон Фицджералд и Ролин Джонс, дабы не плодить очередную телеадаптацию, решили избрать не самый простой путь и придумать адвокату оригинальную предысторию. В свое время Гарднер поленился прописать своему персонажу более или менее убедительный бэкграунд, что дало возможность сценаристам хорошенько пофантазировать и создать практически собственного Мэйсона, неизвестного американским зрителям. Впрочем, это не имеет никакого значения для тех, кто совсем не знаком с произведениями Гарднера, а таких, рискну предположить, среди российской аудитории будет много.

Кадр из сериала "Перри Мэйсон" Amediateka
Описание
Кадр из сериала "Перри Мэйсон"
© Amediateka

В мини-сериале HBO Мэйсон — никакой не адвокат, а частный детектив, перебивающийся мелкими расследованиями адюльтеров голливудских звезд. Он живет на загибающейся ферме своих родителей, которую практически поглотил частный аэропорт, где заправляет пилот и по совместительству любовница Мэйсона Лупэ. Детектив страдает от посттравматического синдрома, подаренного Первой мировой войной, покупает свои галстуки в морге и безуспешно пытается наладить контакт с сыном и бывшей женой. Эту холостяцкую идиллию нарушает крупный заказ от его давнего знакомого, адвоката Элиаса Бирчарда Джонатана, или попросту Э.Б., к которому обращается старейшина местной евангелической церкви. У пары ее прихожан, Мэттью и Эмили, похищают маленького ребенка с целью выкупа, а затем жестоко убивают. Преступление получает широкую огласку СМИ, и весь город следит за каждой новой деталью этого дела. Тем более что в нем оказывается замешана популярная и харизматичная проповедница сестра Элис.

"Перри Мэйсон" — это детище Роберта Дауни — младшего. Изначально он должен был не только спродюсировать сериал, но и сыграть в нем главную роль. Правда, с этим не сложилось

Так же как и с шоураннером Ником Пиццолатто, который был ответственен за сценарий, но в итоге ушел делать третий сезон "Настоящего детектива". Вместо него над историей работали Рон Фицджералд, сценарист сериала "Дурман", и Ролин Джонс, ответственный за "Подпольную империю". Режиссером же назначили Тима Ван Паттена, набившего руку на крупных телевизионных драмах. В его послужном списке значатся такие шоу, как "Черное зеркало", "Прослушка", "Клан Сопрано" и "Игра престолов". Самого Дауни-младшего в качестве исполнителя главной роли заменил звезда сериала "Американцы" Мэттью Риз. От такой серьезной команды ждешь чего-то необычного, а если учесть популярность персонажа у американской аудитории и силы, которые были потрачены на осуществление проекта, — вдумчивости и масштаба. И если с последним у сериала нет никаких проблем, оригинальность и остроумие — явно не самые сильные его черты.

Съемки сериала "Перри Мэйсон" Amediateka
Описание
Съемки сериала "Перри Мэйсон"
© Amediateka

Перри Мэйсон в версии Фицджералда и Джонса — угрюмый, одинокий, таинственный, брутальный — в общем, образцово-показательный герой классического нуара, который, откровенно говоря, навевает скуку. Его спасает обаяние Риза, способное сделать даже самого мрачного героя удобоваримым. Лос-Анджелес тридцатых годов, оправляющийся от Великой депрессии, также воссоздан по всем законам жанра и с легкостью закрутит в свой водоворот любителей ретрообаяния классического Голливуда: мрачные, подернутые сепией улицы, коррумпированные копы, неразговорчивые мужчины с низкими хриплыми голосами, заливающие в себя виски, страшные преступления, роковые красотки и вездесущий джаз.

Нуар если не стилистически, то идейно уже довольно устаревший жанр. Все-таки сколько можно смотреть на брутальный мир белых мужчин? Создатели сериала и сами это понимают, поэтому стараются расставить в старом жанре новые акценты

Мужскую компанию хоть как-то разбавляет секретарша Э.Б. Дэлла Стрит, прекрасно сыгранная Джульет Райлэнс. Она становится единственным борцом за права женщин и постоянно тыкает мужчин носами в их заскорузлый бытовой сексизм. Шоу проводит четкий водораздел между мужчинами, которым готовы простить все, и женщинами, которых толпа готова при любой удобной возможности забросать камнями. Еще одна яркая героиня — сестра Элис в исполнении Татьяны Маслани, по идее отвечающая за мистическую составляющую шоу. Ее путь от популярной проповедницы до настоящего мессии, который неизбежно сталкивается с предательством своей паствы, интригует, но так и не находит ни должного развития, ни своего места в общей истории. В какой-то момент один из героев бросает фразу о том, что церковь хотела бы "отдалиться от истеричных женщин". Кажется, что создатели шоу хотят того же.

Кадр из сериала "Перри Мэйсон" Amediateka
Описание
Кадр из сериала "Перри Мэйсон"
© Amediateka

Удачная ревизионистская находка "Перри Мэйсона" — Пол Дрейк, которого превратили из белого адвоката в чернокожего полицейского. Каждый день он вынужден бороться даже не с преступностью, а с неприкрытым расизмом своих коллег. Его сюжетная линия кажется гораздо интереснее, чем даже история самого Мэйсона, и уж точно заставляет сильнее ему сопереживать. Но все-таки центральная тема сериала — это расследование преступления, и здесь сценаристы обошлись без особых сюрпризов, а режиссер решил не выпячивать свое авторское видение, а может, его и не имел. Единственный режиссерский акцент — это графическое насилие. Сериал не скупится на неприятные зрелища разорванных дробовиками голов, посиневших трупов, да и вообще начинает повествование с умершего жестокой смертью младенца. Чем это оправдано, так до конца и непонятно.

В "Перри Мэйсоне" нет загадочности "Настоящего детектива", смекалки "Прослушки" и черного юмора "Дурмана", что вдвойне обидно. В наши постмодернистские времена нельзя быть такими смертельно серьезными, и хоть небольшой доли иронии сериалу точно не помешало бы. Сериал получился масштабным, но предсказуемым и понравится тем, кто соскучился по крепким детективным историям, хотя кажется, что с таким богатым выбором шоу и широкими возможностями, которые предлагает современное телевидение, просто крепкой истории с красивыми костюмами уже маловато.

Сериал можно посмотреть с 22 июня на сервисе "Амедиатека".

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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