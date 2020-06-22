"Тонкая синяя линия": устоит ли полиция США?

Повалив подозреваемого на землю и перевернув его лицом вниз, полицейские связали ему руки и ноги. Для верности один из них придавил его сверху коленом и держал так до тех пор, пока тот не перестал сначала всхлипывать и молить о пощаде, а потом и шевелиться.

Белый "Флойд" Это не очередное напоминание о недавней расправе над афроамериканцем Джорджем Флойдом в Миннеаполисе. Это описание почти точно такой же истории, происшедшей в 2016 году в Далласе (штат Техас) и также записанной на видео. Задержанный — 32-летний Тони Тимпа — умер еще до того, как стражи порядка с шутками и прибаутками погрузили его в машину скорой помощи. Тимпа был белым, как и Отом Стил — 34-летняя мать двоих детей, случайно застреленная в 2015 году в Берлингтоне (штат Айова) полицейским Джесси Хиллом. Тот прибыл по вызову на место бурной супружеской ссоры и стрелял не в женщину, а в ее собаку, которая его напугала. Но убил человека, и на видеозаписи слышно, как он причитает: "Господи, меня же посадят!"

Описание Портрет Отом Стил, застреленной в Берлингтоне, 6 января 2015 года © AP Photo/Matthew Holst

Не посадили. И Хиллу, и убийцам Тимпы все это в итоге сошло с рук. И записи с полицейских видеорегистраторов, добытые годы спустя журналистами местных газет, ничего не изменили. Фальшивый тезис Напомнил на днях и об этих, и о многих других подобных случаях специалист по межрасовым отношениям из Манхэттенского института в Нью-Йорке Колман Хьюз. Он афроамериканец и пишет, что сам верил в лозунги движения Black Lives Matter (BLM, "Жизни черных важны"), когда то зарождалось после убийства в 2012 году во Флориде чернокожего подростка Трейвона Мартина. Теперь, однако, он убежден, что "фундаментальный постулат Black Lives Matter — о том, что полицейские-расисты убивают безоружных черных людей, — фальшив".

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"Я по-прежнему верю, что расизм существует и должен осуждаться самым решительным образом, — уточняет специалист. — По-прежнему верю, что в среднем полицейские скорее применяют силу в отношении черных или латиноамериканцев; что полицейский произвол допускается слишком часто и рутинно остается безнаказанным. Но я больше не верю, что копы убивают непропорционально много безоружных черных американцев". К этому выводу Хьюз пришел в результате изучения конкретных дел, а также анализа результатов криминологических исследований. Дела, по его словам, показывают, что "на каждого черного, убитого полицией, приходится по меньшей мере один (а обычно — много) белый, убитый схожим образом". Что касается статистики, "для демонстрации наличия расистской предвзятости недостаточно ссылаться на тот факт, что черные составляют 14% населения [США], но около 35% безоружных американцев, застреленных полицией", пишет эксперт. Иначе по той же логике можно было бы доказывать "крайний сексизм" полиции, поскольку в 93% случаев под ее пули попадают мужчины, составляющие примерно половину населения страны. Забыть о морали Кстати, по статистике, в самой полиции США на долю афроамериканцев сейчас приходится примерно 15,5% личного состава. Это даже немного больше их доли в населении страны (обычно называют 13%). Латиноамериканцев в полиции чуть меньше, в населении — немного больше. Портал Axios опубликовал эти данные как ответ тем, кто давно требует большей диверсификации правоохранительных органов.

Хьюз в своей статье приводит ссылки на научные исследования, которые признаков расизма в действиях полиции США не выявили. Иными словами, подтвердили, что копы за океаном стреляют во всех без разбора. И сравнительно часто, поскольку американцы — огромная и в отличие от других вооруженная до зубов нация.

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К тому же из-за развития современных технологий расправы регулярно попадают на видеозаписи. Это способствует закреплению устоявшихся в общественном сознании стереотипов, поскольку даже единичные эпизоды вызывают бурную реакцию. И трагедия с Флойдом — лучшее тому подтверждение. "Большинству людей трудно испытывать такое же возмущение, когда копы убивают белого, — пишет Хьюз. — Может, так и должно быть. В конце концов, на протяжении большей части американской истории большее возмущение вызывали страдания белых. Но я бы сказал, что если нынешняя новая "антирасистская" предвзятость оправдана — если мы теперь морально обязаны больше заботиться об одних жизнях, чем о других, на основании цвета кожи или расово-историческом чувстве кровной вины, — то все, что я, как мне казалось, знал об основах морали, и все, чему философские и религиозные традиции мира с античных времен учат о человеческой природе, о возмездии и прощении, надо выбросить в окошко". Политический контекст На фоне того, что происходит сейчас в Америке, все это не кажется пустой схоластикой. Среди моих знакомых в США есть как те, кого пугает и возмущает вакханалия насилия, сопровождающая акции протеста BLM, так и те, кто эти акции оправдывает. "Когда менее привилегированная группа пытается дискриминировать или стереотипизировать более привилегированную — это предубеждение, а не расизм, — написала мне одна американка, профессиональный политолог-аналитик. — Когда реформаторы пытаются изменить систему так, чтобы часть привилегий досталась менее привилегированным, — это реституция, а не расизм. BLM не значит, что другие жизни не важны, а значит, что надо прекратить убивать черных".

В ответ я просто послал собеседнице статью Хьюза. В ней он особо не вдавался в политику, но указывал, что видит в нынешней ситуации в США вызовы и для "левых", и для "правых". Первым, на его взгляд, необходимо признать, "что реальная проблема с полицией — не расизм", а вторым — "что с полицией есть реальные проблемы". Попутно он напоминал, что вооруженное восстание против поработителей — это одно, а грабежи и погромы — совершенно другое. И что беспорядки 1960-х годов в США не только дали мощный толчок борьбе за гражданские права афроамериканцев, но и "на десятилетия" отпугнули инвесторов от городских гетто, обострили проблемы безработицы и нищеты, способствовали избранию консервативного республиканца Ричарда Никсона президентом страны. Знают ли американцы, чего хотят? Никсон вел свою предвыборную кампанию 1968 года под лозунгами восстановления закона и порядка. Теперь эти лозунги взял на вооружение действующий президент США республиканец Дональд Трамп. "Американцы хотят закона и порядка, — сказал он при подписании своего нового указа о работе полиции. — Они требуют закона и порядка. Они могут этого не произносить, могут об этом не говорить, но они этого хотят. Кое-кто из них даже и сам того не сознает, но хотят они именно этого".

Описание Президент США Дональд Трамп во время подписания указа о работе полиции, 16 июня 2020 года © AP Photo/Evan Vucci

Указ направлен на внедрение в работу полиции в США так называемых лучших практик, требует соответствующей сертификации и увязывает с ней предоставление профильных федеральных грантов. В частности, полиции предложено более тесно сотрудничать с социальными службами и устраивать совместные выезды на вызовы к бездомным, а также наркоманам и алкоголикам. Предусмотрено создание Минюстом федеральной базы данных о случаях "чрезмерного использования силы" стражами порядка. Удушающие приемы будут впредь считаться допустимыми лишь в ситуациях, при которых разрешено и применять оружие. При всем том Трамп подчеркнул, что "без полиции [воцаряется] хаос". "Я решительно против радикальных и опасных попыток разорить, расформировать и распустить наши полицейские департаменты", — заявил он. Доктрина "ограниченного иммунитета" Реакция на его выступление была политизированной и предсказуемой. Консервативные сторонники президента США приветствовали его решения. Либеральная демократическая оппозиция и близкие к ней СМИ хором заявили, что предложенные меры — это "слишком мало и слишком поздно". В Конгрессе США сейчас разрабатываются собственные планы полицейских реформ, причем у "партии власти" и оппозиции они разные. Одно из принципиальных разногласий — отношение к так называемой доктрине "ограниченного иммунитета" полицейских к судебному преследованию. Трамп о ней не упоминал, критики (включая и Хьюза) считают ее принципиально важным барьером на пути к справедливости. Суть доктрины, опирающейся на решения Верховного суда США, сводится к тому, что судить блюстителей порядка можно лишь в случаях утвердительного ответа на два вопроса. Во-первых, о явном применении чрезмерной силы (обстоятельства должны быть достаточно очевидными, чтобы убедить жюри присяжных). Во-вторых, о наличии "ясно установленной" правовой нормы. Иными словами, по второму критерию требуется прецедент, когда американский суд уже признавал бы достаточно схожие действия полиции незаконными.

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Британское новостное агентство Reuters, работающее в США наравне с местными СМИ, провело в мае собственное расследование по вопросу о том, что наличие доктрины означает на практике. Агентство пришло к выводу, что "беспрецедентный анализ решений апелляционных инстанций" в США показал, что "с 2005 года в судах нарастает тенденция к предоставлению иммунитета в случаях чрезмерного использования силы". В частности, коллеги, по их словам, нашли "свыше трех дюжин" дел, по которым полицейские вышли сухими из воды, несмотря на вопиющие правонарушения. Для примера приводится случай, когда копы в Далласе издалека расстреляли и убили мотоциклиста, приняв его по ошибке за другого человека. В заход публикации вынесен рассказ о том, как в 2011 году в Оклахоме 34-летний Джонни Лейха погиб при задержании от "дыхательной недостаточности" в ситуации, отчасти напоминающей случаи с Тимпой и Флойдом.

Сам Верховный суд США не выглядит в материале Reuters беспристрастным. Указывается, что за последние 15 лет он принял к рассмотрению 12 апелляционных жалоб на дела по "ограниченному иммунитету" от полиции и лишь три — от истцов по таким же делам. Таким образом, сообщается, отклик на полицейские заявки с его стороны был примерно втрое выше среднего, а на запросы истцов — чуть ниже среднего для всех апелляций. Кстати, на днях Верховный суд решил не принимать к рассмотрению на сессии, начинающейся в октябре, очередное дело об "ограниченном иммунитете". Это означает, что как минимум в ближайшей перспективе данная доктрина пересматриваться не будет. Что посеешь, то и пожнешь? Интересно, что борьба против полицейского произвола и насилия в США сосредоточена в основном в городах, особенно крупных. С одной стороны, это понятно: в Америке, как и повсюду, городское население считается более "прогрессивным" и либеральным, чем сельское. Но, с другой стороны, по той же причине выборные городские власти — по местным меркам тоже скорее левые. А полицейские департаменты как раз и находятся в ведении этих самых муниципальных властей. Получается, что американские либералы, требующие теперь чуть ли не распустить полицию, по сути пытаются во многом разрушить дело собственных рук.

Описание Сотрудники полицейского департамента округа Лос-Анджелес © EPA-EFE/CHRISTIAN MONTERROSA

Охрана общественного порядка в США — одна из самых юнионизированных, т.е. "прогрессивных", сфер деятельности. Один только независимый Братский орден полиции (FOP), отметивший недавно свое 105-летие, насчитывает, по его данным, более 330 тыс. членов, объединенных в 2200 с лишним отделений-"лож" на местах. Еще свыше 100 тыс. силовиков принадлежат к крупнейшей аффилированной структуре — Межнациональному союзу полицейских ассоциаций (IUPA), входящему в состав профобъединения АФТ-КПП. Есть немало и других полицейских профсоюзов. Все они умело и энергично работают. В результате полицейские в США, как правило, не жалуются на зарплату и другие условия службы. И это не только техническое оснащение (включая партнерство с Пентагоном, от которого полиция до недавних пор получала бронемашины и другую спецтехнику), но и нематериальные слагаемые безопасности. Среди них — жесткие ограничения на публичное распространение служебной информации, включая данные о дисциплинарных взысканиях и записи с тех же видеорегистраторов. "Лицензия на убийства"? Критики утверждают, что де-факто полицейские профсоюзы в США отстаивают неподсудность своих членов — можно сказать, "лицензию на убийства". И дело не только в том самом "ограниченном иммунитете", хотя и он, конечно, активно поддерживается. Канадский экономист Роб Жильезо, изучающий историю антирасистских выступлений протеста в США и возглавляющий профильную лабораторию в Университете Виктории, на днях рассказал американскому Общественному радио (NPR) о своей новой, еще не опубликованной работе. Они с коллегами выяснили, что в тех американских округах, где полицейские объединены в профсоюзы и, соответственно, имеют их защиту, копы в среднем заметно чаще убивают людей, чем там, где такой защиты у них нет.

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Видимо, на это обратил внимание не только я. По сообщению газеты Guardian, в АФТ-КПП по инициативе гильдии сценаристов и работников цифровых СМИ уже началась кампания по изгнанию полицейских профсоюзов из рядов объединения. Но "тонкая синяя линия", как именует полицию американский агитпроп (возможно, отсылая к синему цвету в форме полицейских некоторых управлений), пока держит удар. Копы защищаются от травли и преследований, предлагают помощь тем, кого увольняют или кто сам хочет уйти со службы. Таких, кстати, уже немало. В Атланте (штат Джорджия) прошла и первая полицейская забастовка (правда, без санкции профсоюза). Между тем в Миннеаполисе, Сиэтле, Нью-Йорке и других очагах выступлений протеста BLM растут показатели уличной преступности, в том числе со стрельбой. Консерваторы пишут: мы вас предупреждали. Сам Трамп по поводу оккупации протестующими одного из районов Сиэтла сказал, что ему даже нравится "сидеть поодаль и наблюдать за этой катастрофой". Ультиматум Байдену В большой политике полиция США поддерживает действующего президента. Данные о членстве в IUPA я взял как раз из объявления на эту тему. FOP свою позицию пока официально не озвучил, но четыре года назад тоже призывал голосовать за республиканца. Собственно, а что еще остается американским правоохранителям? Не демократов же им поддерживать, ратующих сейчас за радикальную реформу полиции, включая урезание ей финансирования и личного состава.

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Впрочем, и в рядах оппозиции тотальную бескомпромиссность проявляют не все. Вероятный соперник Трампа на ноябрьских выборах бывший вице-президент США Джозеф Байден не только не одобрил идеи разгона полиции, но и предложил выделить дополнительно $300 млн, чтобы как можно больше копов обслуживали участки по месту своего жительства (Community Oriented Policing Services, COPS). Он также призвал упразднить в США смертную казнь, отменить "обязательный минимум" тюремного заключения по разным статьям, облегчить реинтеграцию в общество освободившихся заключенных, модернизировать систему ювенальной юстиции и т.д. Все этим меры очевидно адресованы афроамериканцам. Но радикалов они не устроили. Те отвергли предложения номинального лидера демократов и потребовали от него перехода на их собственные позиции, уже сформулированные движением BLM. В открытом письме на имя Байдена это самое движение и еще около полусотни "прогрессивных" организаций прямо предупредили, что выдвигают этот ультиматум "с прицелом на ноябрьские выборы". "Вы не сможете победить на этих выборах без энергичной поддержки черных избирателей, и ваши действия в нынешний кризисный момент во многом определят отношение к вашей кандидатуре… всех избирателей, которых заботит расовая справедливость", — указали активисты. И добавили: "Никакого "возврата к [прежней] норме" будет недостаточно".

Описание Марш против расизма в Сиэтле © AP Photo/Ted S. Warren