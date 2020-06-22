"Тонкая синяя линия": устоит ли полиция США?

Повалив подозреваемого на землю и перевернув его лицом вниз, полицейские связали ему руки и ноги. Для верности один из них придавил его сверху коленом и держал так до тех пор, пока тот не перестал сначала всхлипывать и молить о пощаде, а потом и шевелиться.
Белый "Флойд"
Это не очередное напоминание о недавней расправе над афроамериканцем Джорджем Флойдом в Миннеаполисе. Это описание почти точно такой же истории, происшедшей в 2016 году в Далласе (штат Техас) и также записанной на видео. Задержанный — 32-летний Тони Тимпа — умер еще до того, как стражи порядка с шутками и прибаутками погрузили его в машину скорой помощи.
Тимпа был белым, как и Отом Стил — 34-летняя мать двоих детей, случайно застреленная в 2015 году в Берлингтоне (штат Айова) полицейским Джесси Хиллом. Тот прибыл по вызову на место бурной супружеской ссоры и стрелял не в женщину, а в ее собаку, которая его напугала. Но убил человека, и на видеозаписи слышно, как он причитает: "Господи, меня же посадят!"
Не посадили. И Хиллу, и убийцам Тимпы все это в итоге сошло с рук. И записи с полицейских видеорегистраторов, добытые годы спустя журналистами местных газет, ничего не изменили.
Фальшивый тезис
Напомнил на днях и об этих, и о многих других подобных случаях специалист по межрасовым отношениям из Манхэттенского института в Нью-Йорке Колман Хьюз. Он афроамериканец и пишет, что сам верил в лозунги движения Black Lives Matter (BLM, "Жизни черных важны"), когда то зарождалось после убийства в 2012 году во Флориде чернокожего подростка Трейвона Мартина. Теперь, однако, он убежден, что "фундаментальный постулат Black Lives Matter — о том, что полицейские-расисты убивают безоружных черных людей, — фальшив".
"Я по-прежнему верю, что расизм существует и должен осуждаться самым решительным образом, — уточняет специалист. — По-прежнему верю, что в среднем полицейские скорее применяют силу в отношении черных или латиноамериканцев; что полицейский произвол допускается слишком часто и рутинно остается безнаказанным. Но я больше не верю, что копы убивают непропорционально много безоружных черных американцев".
К этому выводу Хьюз пришел в результате изучения конкретных дел, а также анализа результатов криминологических исследований. Дела, по его словам, показывают, что "на каждого черного, убитого полицией, приходится по меньшей мере один (а обычно — много) белый, убитый схожим образом".
Что касается статистики, "для демонстрации наличия расистской предвзятости недостаточно ссылаться на тот факт, что черные составляют 14% населения [США], но около 35% безоружных американцев, застреленных полицией", пишет эксперт. Иначе по той же логике можно было бы доказывать "крайний сексизм" полиции, поскольку в 93% случаев под ее пули попадают мужчины, составляющие примерно половину населения страны.
Забыть о морали
Кстати, по статистике, в самой полиции США на долю афроамериканцев сейчас приходится примерно 15,5% личного состава. Это даже немного больше их доли в населении страны (обычно называют 13%). Латиноамериканцев в полиции чуть меньше, в населении — немного больше. Портал Axios опубликовал эти данные как ответ тем, кто давно требует большей диверсификации правоохранительных органов.
Хьюз в своей статье приводит ссылки на научные исследования, которые признаков расизма в действиях полиции США не выявили. Иными словами, подтвердили, что копы за океаном стреляют во всех без разбора. И сравнительно часто, поскольку американцы — огромная и в отличие от других вооруженная до зубов нация.
К тому же из-за развития современных технологий расправы регулярно попадают на видеозаписи. Это способствует закреплению устоявшихся в общественном сознании стереотипов, поскольку даже единичные эпизоды вызывают бурную реакцию. И трагедия с Флойдом — лучшее тому подтверждение.
"Большинству людей трудно испытывать такое же возмущение, когда копы убивают белого, — пишет Хьюз. — Может, так и должно быть. В конце концов, на протяжении большей части американской истории большее возмущение вызывали страдания белых. Но я бы сказал, что если нынешняя новая "антирасистская" предвзятость оправдана — если мы теперь морально обязаны больше заботиться об одних жизнях, чем о других, на основании цвета кожи или расово-историческом чувстве кровной вины, — то все, что я, как мне казалось, знал об основах морали, и все, чему философские и религиозные традиции мира с античных времен учат о человеческой природе, о возмездии и прощении, надо выбросить в окошко".
Политический контекст
На фоне того, что происходит сейчас в Америке, все это не кажется пустой схоластикой. Среди моих знакомых в США есть как те, кого пугает и возмущает вакханалия насилия, сопровождающая акции протеста BLM, так и те, кто эти акции оправдывает.
"Когда менее привилегированная группа пытается дискриминировать или стереотипизировать более привилегированную — это предубеждение, а не расизм, — написала мне одна американка, профессиональный политолог-аналитик. — Когда реформаторы пытаются изменить систему так, чтобы часть привилегий досталась менее привилегированным, — это реституция, а не расизм. BLM не значит, что другие жизни не важны, а значит, что надо прекратить убивать черных".
В ответ я просто послал собеседнице статью Хьюза. В ней он особо не вдавался в политику, но указывал, что видит в нынешней ситуации в США вызовы и для "левых", и для "правых". Первым, на его взгляд, необходимо признать, "что реальная проблема с полицией — не расизм", а вторым — "что с полицией есть реальные проблемы".
Попутно он напоминал, что вооруженное восстание против поработителей — это одно, а грабежи и погромы — совершенно другое. И что беспорядки 1960-х годов в США не только дали мощный толчок борьбе за гражданские права афроамериканцев, но и "на десятилетия" отпугнули инвесторов от городских гетто, обострили проблемы безработицы и нищеты, способствовали избранию консервативного республиканца Ричарда Никсона президентом страны.
Знают ли американцы, чего хотят?
Никсон вел свою предвыборную кампанию 1968 года под лозунгами восстановления закона и порядка. Теперь эти лозунги взял на вооружение действующий президент США республиканец Дональд Трамп. "Американцы хотят закона и порядка, — сказал он при подписании своего нового указа о работе полиции. — Они требуют закона и порядка. Они могут этого не произносить, могут об этом не говорить, но они этого хотят. Кое-кто из них даже и сам того не сознает, но хотят они именно этого".
Указ направлен на внедрение в работу полиции в США так называемых лучших практик, требует соответствующей сертификации и увязывает с ней предоставление профильных федеральных грантов. В частности, полиции предложено более тесно сотрудничать с социальными службами и устраивать совместные выезды на вызовы к бездомным, а также наркоманам и алкоголикам. Предусмотрено создание Минюстом федеральной базы данных о случаях "чрезмерного использования силы" стражами порядка. Удушающие приемы будут впредь считаться допустимыми лишь в ситуациях, при которых разрешено и применять оружие.
При всем том Трамп подчеркнул, что "без полиции [воцаряется] хаос". "Я решительно против радикальных и опасных попыток разорить, расформировать и распустить наши полицейские департаменты", — заявил он.
Доктрина "ограниченного иммунитета"
Реакция на его выступление была политизированной и предсказуемой. Консервативные сторонники президента США приветствовали его решения. Либеральная демократическая оппозиция и близкие к ней СМИ хором заявили, что предложенные меры — это "слишком мало и слишком поздно".
В Конгрессе США сейчас разрабатываются собственные планы полицейских реформ, причем у "партии власти" и оппозиции они разные. Одно из принципиальных разногласий — отношение к так называемой доктрине "ограниченного иммунитета" полицейских к судебному преследованию. Трамп о ней не упоминал, критики (включая и Хьюза) считают ее принципиально важным барьером на пути к справедливости.
Суть доктрины, опирающейся на решения Верховного суда США, сводится к тому, что судить блюстителей порядка можно лишь в случаях утвердительного ответа на два вопроса. Во-первых, о явном применении чрезмерной силы (обстоятельства должны быть достаточно очевидными, чтобы убедить жюри присяжных). Во-вторых, о наличии "ясно установленной" правовой нормы. Иными словами, по второму критерию требуется прецедент, когда американский суд уже признавал бы достаточно схожие действия полиции незаконными.
Британское новостное агентство Reuters, работающее в США наравне с местными СМИ, провело в мае собственное расследование по вопросу о том, что наличие доктрины означает на практике. Агентство пришло к выводу, что "беспрецедентный анализ решений апелляционных инстанций" в США показал, что "с 2005 года в судах нарастает тенденция к предоставлению иммунитета в случаях чрезмерного использования силы".
В частности, коллеги, по их словам, нашли "свыше трех дюжин" дел, по которым полицейские вышли сухими из воды, несмотря на вопиющие правонарушения. Для примера приводится случай, когда копы в Далласе издалека расстреляли и убили мотоциклиста, приняв его по ошибке за другого человека. В заход публикации вынесен рассказ о том, как в 2011 году в Оклахоме 34-летний Джонни Лейха погиб при задержании от "дыхательной недостаточности" в ситуации, отчасти напоминающей случаи с Тимпой и Флойдом.
Сам Верховный суд США не выглядит в материале Reuters беспристрастным. Указывается, что за последние 15 лет он принял к рассмотрению 12 апелляционных жалоб на дела по "ограниченному иммунитету" от полиции и лишь три — от истцов по таким же делам. Таким образом, сообщается, отклик на полицейские заявки с его стороны был примерно втрое выше среднего, а на запросы истцов — чуть ниже среднего для всех апелляций.
Кстати, на днях Верховный суд решил не принимать к рассмотрению на сессии, начинающейся в октябре, очередное дело об "ограниченном иммунитете". Это означает, что как минимум в ближайшей перспективе данная доктрина пересматриваться не будет.
Что посеешь, то и пожнешь?
Интересно, что борьба против полицейского произвола и насилия в США сосредоточена в основном в городах, особенно крупных. С одной стороны, это понятно: в Америке, как и повсюду, городское население считается более "прогрессивным" и либеральным, чем сельское.
Но, с другой стороны, по той же причине выборные городские власти — по местным меркам тоже скорее левые. А полицейские департаменты как раз и находятся в ведении этих самых муниципальных властей. Получается, что американские либералы, требующие теперь чуть ли не распустить полицию, по сути пытаются во многом разрушить дело собственных рук.
Охрана общественного порядка в США — одна из самых юнионизированных, т.е. "прогрессивных", сфер деятельности. Один только независимый Братский орден полиции (FOP), отметивший недавно свое 105-летие, насчитывает, по его данным, более 330 тыс. членов, объединенных в 2200 с лишним отделений-"лож" на местах. Еще свыше 100 тыс. силовиков принадлежат к крупнейшей аффилированной структуре — Межнациональному союзу полицейских ассоциаций (IUPA), входящему в состав профобъединения АФТ-КПП. Есть немало и других полицейских профсоюзов.
Все они умело и энергично работают. В результате полицейские в США, как правило, не жалуются на зарплату и другие условия службы. И это не только техническое оснащение (включая партнерство с Пентагоном, от которого полиция до недавних пор получала бронемашины и другую спецтехнику), но и нематериальные слагаемые безопасности. Среди них — жесткие ограничения на публичное распространение служебной информации, включая данные о дисциплинарных взысканиях и записи с тех же видеорегистраторов.
"Лицензия на убийства"?
Критики утверждают, что де-факто полицейские профсоюзы в США отстаивают неподсудность своих членов — можно сказать, "лицензию на убийства". И дело не только в том самом "ограниченном иммунитете", хотя и он, конечно, активно поддерживается.
Канадский экономист Роб Жильезо, изучающий историю антирасистских выступлений протеста в США и возглавляющий профильную лабораторию в Университете Виктории, на днях рассказал американскому Общественному радио (NPR) о своей новой, еще не опубликованной работе. Они с коллегами выяснили, что в тех американских округах, где полицейские объединены в профсоюзы и, соответственно, имеют их защиту, копы в среднем заметно чаще убивают людей, чем там, где такой защиты у них нет.
Видимо, на это обратил внимание не только я. По сообщению газеты Guardian, в АФТ-КПП по инициативе гильдии сценаристов и работников цифровых СМИ уже началась кампания по изгнанию полицейских профсоюзов из рядов объединения.
Но "тонкая синяя линия", как именует полицию американский агитпроп (возможно, отсылая к синему цвету в форме полицейских некоторых управлений), пока держит удар. Копы защищаются от травли и преследований, предлагают помощь тем, кого увольняют или кто сам хочет уйти со службы. Таких, кстати, уже немало. В Атланте (штат Джорджия) прошла и первая полицейская забастовка (правда, без санкции профсоюза).
Между тем в Миннеаполисе, Сиэтле, Нью-Йорке и других очагах выступлений протеста BLM растут показатели уличной преступности, в том числе со стрельбой. Консерваторы пишут: мы вас предупреждали. Сам Трамп по поводу оккупации протестующими одного из районов Сиэтла сказал, что ему даже нравится "сидеть поодаль и наблюдать за этой катастрофой".
Ультиматум Байдену
В большой политике полиция США поддерживает действующего президента. Данные о членстве в IUPA я взял как раз из объявления на эту тему. FOP свою позицию пока официально не озвучил, но четыре года назад тоже призывал голосовать за республиканца.
Собственно, а что еще остается американским правоохранителям? Не демократов же им поддерживать, ратующих сейчас за радикальную реформу полиции, включая урезание ей финансирования и личного состава.
Впрочем, и в рядах оппозиции тотальную бескомпромиссность проявляют не все. Вероятный соперник Трампа на ноябрьских выборах бывший вице-президент США Джозеф Байден не только не одобрил идеи разгона полиции, но и предложил выделить дополнительно $300 млн, чтобы как можно больше копов обслуживали участки по месту своего жительства (Community Oriented Policing Services, COPS). Он также призвал упразднить в США смертную казнь, отменить "обязательный минимум" тюремного заключения по разным статьям, облегчить реинтеграцию в общество освободившихся заключенных, модернизировать систему ювенальной юстиции и т.д.
Все этим меры очевидно адресованы афроамериканцам. Но радикалов они не устроили. Те отвергли предложения номинального лидера демократов и потребовали от него перехода на их собственные позиции, уже сформулированные движением BLM.
В открытом письме на имя Байдена это самое движение и еще около полусотни "прогрессивных" организаций прямо предупредили, что выдвигают этот ультиматум "с прицелом на ноябрьские выборы". "Вы не сможете победить на этих выборах без энергичной поддержки черных избирателей, и ваши действия в нынешний кризисный момент во многом определят отношение к вашей кандидатуре… всех избирателей, которых заботит расовая справедливость", — указали активисты. И добавили: "Никакого "возврата к [прежней] норме" будет недостаточно".
Надо отдать Байдену должное: перед лицом угрозы он не спасовал. Ответом с его стороны стала колонка в газете USA Today о необходимости "безотлагательно искоренить системный расизм" в США, в которой, однако, был и подзаголовок: "Федеральные средства не следует направлять департаментам, которые нарушают права людей или прибегают к насилию как первоочередному средству, но я не поддерживаю лишение полиции финансирования".
Какой-какой авторитет?
Кто прав в этом споре по существу, покажет время. Но с точки зрения предвыборной борьбы от него, по-моему, явно выигрывает только Трамп.
Со стороны даже кажется странным, что демократы этого словно не понимают. Но ими, по-моему, движет фанатичная, слепая вера в свою правоту.
Вот пример, от которого не знаешь: то ли смеяться, то ли плакать. В условиях, когда весь мир ужасается системному расизму в США и с трибуны ООН требует его полного разоблачения и искоренения, журнал Atlantic гордо провозглашает: "Акции протеста укрепляют моральный авторитет Америки за рубежом".