"О чудо! Нас оценили". Маргулис о международной победе и уникальном квартирнике

Для меня это было неожиданностью, потому что в мире корпоративного кино музыкальных программ толком никогда не было представлено. Наша компания FreeMotion Group, которая, кстати, из 12 наград получила в этот раз девять в Лос-Анджелесе, они на свой страх и риск закинули программу "Квартирник" посмотреть, что из этого выйдет. И о чудо! Нас оценили. Оказалось, что в мире аналогов, подобных нашей программе, нет, и мы как-то возрадовались, значит, мы делаем все правильно.

Фестиваль корпоративного кино (US International Film and Video Festival) проходит в Америке с 1967 года. На данный момент это старейший частный фестиваль США. В этом году в пяти номинациях были представлены более 2 тыс. конкурсных работ со всего мира, в том числе из Австрии, Канады, Катара, Франции, Швейцарии и Японии.

Само по себе корпоративное кино — это такие проекты, сделанные по заказу каких-то крупных компаний. То есть это большая всеобъемлющая такая история — там и фонды благотворительные, и история какой-нибудь интересной машины, история какого-то путешествия, то есть все то, что может быть интересным. Потому что у FreeMotion был совершенно замечательный фильм, посвященный трактору "Беларусь". И ребята снимали в разных странах, в разных государствах, рассказывали, с какой любовью люди работают на этих тракторах. Неважно где — Индия, Пакистан, бог знает где еще. Вот это всегда интересно.

В мире подобных программ это считается практически "Оскаром" среди корпоративного кино. И поэтому весьма почетно, что нас отметили, хотя FreeMotion уже получала приз, по-моему, то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году, компания уже брала золото, а сейчас аж девять наград. И плюс к этому "Квартирник" — вообще прелесть. Вот и получается, что теперь мы отмечены нормальными критиками, нормальными людьми, и будем надеяться, что наша программа зацепит и весь мир.

Не знаю, появятся ли еще подобные "Квартирнику" проекты. Страна наша непредсказуемая, а мы пока будем ходить, гордо задирая нос. Но свято место пусто не бывает, поэтому я буду только рад появлению новых программ. Главное — чтобы не хуже, а если лучше — то даже приветствуется. "Квартирник" уже так или иначе загнан в определенные рамки. Если делать из этого "Стадионник" — это уже будет не "Квартирник".

Но, с другой стороны, у нас нет такого строгого выбора артистов, что только рок — и все. То есть мы снимаем всех тех, кто интересен, тех, кто умеет хорошо говорить. Мне всегда важно показать артиста не артистом, а нормальным человеком. Или ненормальным человеком. Раскрыть его вот таким, каким он просыпается, хватает инструмент и сочиняет гениальную песню или мелодию. Вот так вот.